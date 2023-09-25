От скандала до скандала: что показало новое заокеанское турне Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский © Katherine KY Cheng/ Getty Images

Начинавшийся под бравурные фанфары вояж президента Украины Владимира Зеленского за океан преследовал две цели: добиться новых поставок вооружений и продвинуть "мирный план", который заключается в том, чтобы заставить Россию платить и каяться. Со второй частью плана ничего не получилось, а вот первую — по вооружению — удалось реализовать, хотя и с известными оговорками. Заодно западные покровители недвусмысленно объяснили Зеленскому, что его собственная функция — благодарить и кланяться и четко выполнять указания, забыв про гонор и фанаберии.

Послушал сам себя

Продвижением "мирного плана", фактически сводящегося к ряду ультимативных требований в адрес России, украинский президент занимался на сессии Генассамблеи ООН и заседании Совета Безопасности, а также в ходе двусторонних встреч с зарубежными лидерами. Основная задумка Киева явно заключалась в том, чтобы постараться привлечь на свою сторону страны глобального Юга, которые не только не спешат содействовать Украине в ее конфликте с Россией, но и продолжают поддерживать диалог с Москвой.

С реализацией задумки получилось не очень. Правда, в Киеве поспешили занести себе в актив организацию первой очной встречи Зеленского с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который вместо поддержки "мирного плана" Зеленского выступал за создание альтернативного международного формата для организации переговоров между Украиной и Россией. Предыдущая попытка организовать такую встречу во время майского саммита G7 в Хиросиме провалилась, как писали, из-за того, что украинский президент не явился на нее вовремя. В Нью-Йорке главы двух стран все-таки встретились, но однозначно склонить Лулу да Силву на свою сторону Зеленскому так и не удалось: по словам главы МИД южноамериканской республики Мауро Виэйры, бразильский президент заявил украинскому коллеге, что Бразилия "будет участвовать во всех усилиях, цель которых — достижение мира".

Не слишком впечатляющим оказался и результат первой с начала российской СВО встречи Зеленского с Биньямином Нетаньяху. Израильский премьер заверил собеседника, что еврейское государство продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, но ни слова не сказал о поставках вооружений, которых Украина давно и безуспешно добивается от Израиля. Вдобавок эта встреча едва не ознаменовалась дипломатическим скандалом: сотрудники канцелярии Нетаньяху принесли для нее устаревшую, еще советского образца карту мира, на которой Украина вовсе не была отмечена как самостоятельное государство. Организаторы спохватились лишь в последний момент и убрали карту прямо перед появлением Зеленского.

Одной из интриг, за которой с интересом следили представители мировых СМИ, обещало стать выступление Зеленского на заседании СБ ООН, в котором должен был участвовать и глава МИД России Сергей Лавров. Но и тут журналистов ждало разочарование: украинский президент после своего выступления покинул зал заседания до того, как в нем появился российский министр. По словам Лаврова, он не стал впустую тратить время на выступление Зеленского, поскольку знал, что тот может сказать.

Вообще, по замечанию главы российской дипломатии, Зеленский во время мероприятий в ООН "был не в ударе". "Я потом по телевизору смотрел, какой-то он был невеселый", — заметил Лавров. На то, что бывший актер и шоумен на этот раз исполнял роль дежурно, без огонька, обратили внимание и многие сторонние наблюдатели, отметившие, что во время выступления Зеленского с трибуны Генассамблеи зал был все же наполовину пуст. Дошло до того, что украинскому телевидению пришлось подмонтировать к новостям из Нью-Йорка кадры с залом, заполненным во время выступлений других спикеров. Однако из-за неловкости монтажеров изумленные украинские зрители увидели на экране сразу двух Зеленских, один из которых сидел в зале и внимательно следил за собой же, выступавшим с трибуны.

"Утопающая Украина"

Если историю с монтажом можно отнести к забавным, но безобидным курьезам, то само выступление Зеленского на Генассамблее обернулось громким скандалом. В своей речи украинский президент не смог удержаться от колкости в адрес "некоторых друзей в Европе", которые "подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая триллер" из поставок украинских зерновых. В Польше, которая вопреки решению Еврокомиссии ввела односторонний запрет на импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины, не без оснований сочли это высказывание камнем в свой огород и выпустили ответный залп из всех орудий.

Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским на полях Генассамблеи и сравнил Украину с "утопающим", который может утянуть за собой на дно и спасателей. Заодно он не преминул указать, что именно через польскую территорию на Украину идет основной поток вооружений и гуманитарной помощи, поэтому Киеву стоило бы благодарить Варшаву, а не выдвигать ей претензии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал высказывания Зеленского "неуместными" и потребовал, чтобы тот "больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН". С гневными отповедями и упреками в черной неблагодарности выступили многие польские чиновники рангом пониже. Дошло до того, что украинского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши и выразили "решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН".

Не обошлось и без угроз сократить объем оказываемой помощи и пересмотреть характер отношений между двумя странами. Премьер Моравецкий и вовсе заявил, что Польша больше не осуществляет поставки оружия на Украину. Эти громкие слова вызвали такое недоумение у Вашингтона и других участников западной коалиции поддержки Киева, что тут уже Варшаве пришлось отыграть назад и выступить с оправданиями: мол, все ранее заключенные контракты на поставку оружия по-прежнему реализуются, а Моравецкий имел в виду новые виды вооружений, которые сейчас активно закупаются для нужд польской армии.

Трудно сказать, что больше повлияло на украинского президента — гневные заявления из Варшавы или непубличные наставления из Вашингтона, но тон он сменил. Во всяком случае, во время короткого брифинга перед встречей с президентом США Джо Байденом Зеленский в ответ на вопрос о конфликте с Варшавой ограничился коротким замечанием: "Я благодарен польскому народу, польскому обществу за их поддержку. Вот и все".

Больше оружия, меньше поддержки

Встреча с Байденом стала, пожалуй, самым гладким эпизодом заокеанского турне Зеленского. Как и ожидалось, американский президент объявил, что "одобрил новый транш военной помощи США Украине, в который войдут артиллерия, боеприпасы, средства противотанковой борьбы". "На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину", — добавил Байден 21 сентября. Он также сообщил о передаче Киеву дополнительных зенитных ракетных комплексов Hawk.

По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, в пакет военной помощи на сумму $325 млн войдут различные боеприпасы, в том числе кассетные. Как сообщили в Пентагоне, в пакет включены ракеты AIM-9M для средств ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракетные комплексы Avenger, пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, более 3 млн патронов к стрелковому оружию, различные запчасти.

"Это именно то, что необходимо нашим солдатам", — благодарно отреагировал наученный опытом Владимир Зеленский. И заодно пообещал "сделать все возможное", чтобы контрнаступление украинской армии продолжалось осенью и зимой. В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал встречу Зеленского с Байденом "максимально продуктивной".

Уже после встречи телекомпания NBC сообщила, что Байден пообещал Зеленскому передать Украине небольшую партию тактических ракет ATACMS. В свою очередь, газета The Washington Post написала, что в администрации США близки к тому, чтобы разрешить поставки ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Между тем на фоне этих позитивных для Киева новостей в американских СМИ появились сообщения, которые должны были встревожить украинское руководство. Например, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Зеленский "начал догадываться" об ослаблении поддержки со стороны США. При этом, по данным агентства, лидеры других западных стран, вероятно, ориентируются на позицию Вашингтона относительно помощи Киеву, их поддержка также начинает ослабевать. В частности, некоторые союзники намерены увязать будущую финансовую помощь Украине с конкретными реформами в стране, включая меры по борьбе с коррупцией.

Информационный портал Axios обратил внимание на "холодный прием", который Зеленский получил в Конгрессе США. Как напоминается в статье, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед членами нижней палаты законодательного органа, да и вообще старался не показываться на публике рядом с украинским президентом. А два с лишним десятка законодателей от Республиканской партии выступили против удовлетворения запроса администрации США на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине средства и к каким целям она стремится.

Вместо публичного выступления в Конгрессе украинскому президенту пришлось ограничиться закрытой встречей в Сенате. По ее результатам лидер фракции демократического большинства Чак Шумер выступил с откровенным признанием: "Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его дословно. Г-н Зеленский сказал: если мы не получим помощь, мы проиграем войну. Это цитата".

Воздал почести нацисту

Из Вашингтона украинский президент отправился в Оттаву, где ему, в отличие от США, предоставили возможность выступить перед депутатами парламента Канады. Но сначала слово взял канадский премьер Джастин Трюдо, сообщивший, что Оттава выделит Киеву 650 млн канадских долларов ($482 млн) в течение трех лет и предоставит инструкторов для обучения управлению истребителями F-16.

К сожалению для украинского президента, бодрое начало оказалось скомканным из-за скандального продолжения: организаторы предложили Зеленскому поприветствовать некоего Ярослава Хунку, представленного как "борца за независимость Украины". На поверку же оказалось, что 98-летний "ветеран" во время Второй мировой войны воевал на стороне нацистской Германии — он служил в дивизии СС "Галичина", которая, в частности, проводила карательные операции на Западной Украине, в Польше, Словакии и Югославии.

Скандальный инцидент вызвал волну возмущения у представителей еврейской и русскоязычной общины Канады, оппозиция потребовала от властей извиниться за приглашение нациста в парламент. Офис Трюдо поспешил откреститься от происшествия и переложил всю ответственность на спикера Палаты общин (нижней палаты) Энтони Роту, которому пришлось-таки выступить с публичными извинениями.

Не оправдал ожиданий

Подводя итоги заокеанского вояжа Зеленского, многие наблюдатели признают, что он не оправдал большей части ожиданий, которые были с ним связаны. Да, Вашингтон и Оттава объявили об очередных пакетах военной помощи Киеву, но их размеры оказались скромнее, чем рассчитывали на Украине. Визит завершился "без значительных положительных новостей по поводу финансирования", заметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Наличие проблемы косвенно признал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который в интервью американской телекомпании PBS выразил обеспокоенность тем, что Запад не пришел к единому мнению касательно будущего Украины. "Они говорят о помощи, а не о победе", — сказал Данилов.

Еще более скептически высказался экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, заметивший, что выступления Зеленского уже "набивают оскомину" на Западе. "Какой результат? Да, честно говоря, почти никакого. <...> Планировалось [в США] — просто апофеоз: и выступление перед двумя палатами Конгресса, и встречи на высочайших уровнях, и новые пакеты [помощи]. В Канаде ему все аплодировали. А что толку? Так и в Штатах год назад аплодировали, а на сегодняшний день уже не хотят ничего давать — ни оружия, ни денег, ни ракет", — сказал Соскин.

Многие издания и на Западе, и на Востоке признают, что Зеленскому и его спонсорам так и не удалось склонить на свою сторону страны глобального Юга. Да и госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, признал: часть мирового сообщества недовольна тем, что коллективный Запад пытается в своем противодействии России концентрировать всеобщее внимание исключительно на оказании помощи нынешним властям в Киеве. А издание Politico обратило внимание на то обстоятельство, что даже в рядах европейских партнеров Украины наблюдаются разброд и шатания по поводу перспектив ее дальнейшей поддержки, проявлением чего как раз и стал конфликт между Киевом и Варшавой.

Кстати, на обратном пути из-за океана украинский президент сделал остановку в Польше, которая, в отличие от других событий визита, практически не привлекла внимания иностранных СМИ. Разве что агентство Reuters отметило, что Зеленский вручил награды двум польским волонтерам и без шума отправился на родину, не проведя никаких встреч с польскими официальными лицами.

Вдогонку ему министр канцелярии президента Польши, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM предположил, что причиной "поведения [Зеленского], которое трудно понять" могут быть "внутренние экономические условия" либо "компании, которые могут разными способами оказывать давление". И добавил, что Киев должен быть заинтересован в дружбе с Варшавой, а не наоборот: "Мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство. Украина сейчас в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать".

Короче говоря, благодарить и кланяться.