Стрельба на улицах Стокгольма: Швецию накрыла волна криминальных разборок

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На улицах, казалось бы, спокойной и благочинной Швеции все чаще слышны выстрелы и взрывы. Уже который год королевство является лидером Европы по такому одиозному показателю, как уличная стрельба. Совсем недавно всего за десять дней, с 7 по 16 сентября, здесь было застрелено семь человек.

То, что это в основном разборки среди криминалитета, как говорят полиция и власти, — утешение слабое: ведь "под раздачу" могут попасть (и попадают) обычные, ни в чем не повинные люди. Причиной начала очередной волны насилия, катящейся по стране, полиция называет раскол в организованной преступной группировке (ОПГ) "Фокстрот" (Foxtrot), где главными антагонистами оказались два лидера: Рава Маджид по кличке Курдский Лис и Исмаил Абдо. Мать второго, настаивает сторона Абдо, застрелили подручные Лиса. Случайно или по приказу — неизвестно. Была объявлена месть, и понеслось.

Группировка "Фокстрот" Преступная группировка "Фокстрот" возникла в конце 2010-х годов. Ее основателем является Рава Маджид — родился в 1986 году в Иране в семье иракцев, бежавших через Иран в Швецию. По прибытии в Европу семья поселилась в городе Упсала, расположенном в 70 км от Стокгольма. Предпринимательством Рава Маджид занялся еще в юном возрасте, открыв собственный киоск. По данным шведских СМИ, он имеет несколько судимостей; первую получил в 20 лет за кражу со взломом и контрабанду сигарет. Выйдя в 2018 году на свободу из тюремного заключения, Маджид уехал из Швеции — сначала в Ирак, затем в Турцию, где в 2020 году получил гражданство. В августе того же года он был заочно арестован шведской стороной и объявлен в международный розыск за преступления, связанные с наркоторговлей и организацией убийств. В сентябре 2020-го также стало известно, что и в Турции против него возбуждено дело, из-за которого он может даже лишиться турецкого гражданства. Однако, по данным полиции, Курдский Лис все еще остается в Турции. "Базы" ОПГ "Фокстрот" находятся в Упсале и под Стокгольмом. Кроме Маджида в руководство входят еще около десятка человек, в основном в возрасте от 25 до 35 лет. Некоторые из них являются родственниками Маджида. "Фокстрот" занимается прежде всего контрабандой крупных партий наркотиков, которые

перепродаются другим группировкам. Активный рост деятельности ОПГ вызвал конфликты с конкурентами, в первую очередь с группировками "Даленнетверкет" (Dalennätverket) и "Бандидос" (Bandidos). Показать ещё

Горькие тренды

Выстрелы загремели в основном в Стокгольме и Упсале. Новым трендом стали несовершеннолетние "мокрушники", что привело к своего рода смене шаблона. Логика проста: за убийство малолетним киллерам светит от силы года три-четыре. В глазах готовых стать "торпедой" юнцов это не катастрофично, уговорить их зачастую легче, чем взрослых. Рекрутируемых доставляют в Стокгольм, размещают на квартирах, снабжают оружием и практически ежедневно дают какие-нибудь задания. По последним данным полиции, в 30 расследуемых эпизодах с огнестрелом фигурантами являются стрелки в возрасте 14 и менее лет. По состоянию на 31 августа обвинение в убийстве, либо попытке убийства, либо подготовке или подстрекательстве к убийству предъявлено было 84 подозреваемым в возрасте от 15 до 17 лет и 31 моложе этой возрастной группы. Последних в прошлом году насчитывалось 23 человека, а 10 лет назад — всего 4.

"Речь идет о 14–16-летних подростках, которым сидеть придется максимум 4 года. Юнцы, доказавшие, что внутренне готовы к насилию и по выходе на свободу определенно хотят обосноваться и занять место в криминальной среде. Таков сценарий будущего, которого надо опасаться", — прокомментировал сложившуюся ситуацию сотрудник Университета Мальмё, криминолог Манне Герель.

Еще одна примета "нового времени" в Швеции — дистанционное управление ОПГ, когда криминальные авторитеты руководят действиями своих подручных из-за границы или находясь в других частях страны. На днях телеканал SVT сообщил, что около 30 шведских криминальных авторитетов, заочно осужденных за попытку убийства, отмыв денег и тяжкие преступления с применением оружия, скрываются в Турции, Сомали, Ираке и Мексике. Большинство из них, согласно данным канала, продолжают свою криминальную деятельность, в частности организацию заказных убийств и контрабанду наркотиков. Тот же Курдский Лис командует своим крылом "Фокстрота" из Турции. На депортацию его в Швецию местная прокуратура и не рассчитывает, надеясь лишь на возможность так называемого перенесенного судебного преследования — когда Маджидом займутся турецкие органы.

По оценкам экономистов, один эпизод со стрельбой и двумя пострадавшими обходится обществу примерно в 75 млн крон ($6,74 млн), куда входят расходы на лечение, оплату работы полиции и прокуратуры, а также другие сопутствующие затраты. Кроме того, есть здесь еще и "скрытая часть", отмечают специалисты Упсальского университета, которые намерены исследовать воздействие случаев стрельбы на жителей проблемных районов, передает телеканал SVT в комментарии к происшествиям в Упсале, в ходе которых погибли два человека.

Не первый год

Ситуация с преступлениями с огнестрелом в Швеции начала ухудшаться в середине нулевых годов. В частности, резкий всплеск был отмечен в 2013 году, и темпы роста стали только усиливаться. До этого на протяжении длительного времени статистика насилия с летальными исходами неуклонно шла вниз.

В 2017 году, комментируя криминогенную обстановку в интервью газете Expressen, тогдашний министр юстиции Швеции Морган Юханссон говорил, что вероятность для простых людей стать жертвой "огнестрельного насилия" довольно незначительна. Однако уже в январе 2018-го полиция опубликовала данные, согласно которым за предыдущий год от пуль в королевстве погибло в пять раз больше людей, чем за предыдущие 12 лет. Одно из объяснений состояло в том, что в криминальной среде конфликты стали возникать уже не столько у отдельных фигурантов, сколько между целыми группировками.

В мае 2023 года Совет по профилактике преступлений (СПП) подготовил доклад, где сказано, что королевство занимает первое место в Европе по этому признаку (сравнивались данные 22 стран с 2000 по 2019 год) и не снимает "майку лидера" с 2018 года. Там уточняется, что 80% стычек с огнестрельным оружием и летальными исходами приходится на криминалитет и связаны с "нелегальной наркоторговлей, преступными группировками и недостаточным доверием полиции".

Согласно данным аналогичного доклада СПП за 2021 год, "самое большое различие между Швецией и остальной Европой касается насилия со смертельным исходом с применением огнестрельного оружия в отношении 20–29-летних; в Швеции его рост произошел в основном только внутри этой возрастной группы". Если в большинстве европейских стран на один миллион жителей приходилось от 0 до 4 смертельных исходов с незаконным применением огнестрельного оружия, то в Швеции этот показатель в 2021 году находился на уровне 18 единиц. "Такого роста [стрельбы с летальным исходом], как в Швеции, не найти больше нигде в Европе. В европейской статистике Швеция поднялась с самого низа на самый верх", — констатировала тогда аналитик СПП Клара Храдилова-Селин.

В феврале 2023 года в докладе СПП сообщалось, что от огнестрельного оружия в Швеции погибло в шесть раз больше людей, чем во всех остальных скандинавских странах, вместе взятых. При этом за первые шесть месяцев 2023 года в Швеции было зарегистрировано 177 эпизодов использования огнестрельного оружия, в которых погиб 21 человек и было ранено 49. Эти данные практически повторяют усредненную статистику аналогичных периодов 2019–2022 годов: 170 эпизодов, 24 летальных исхода и 50 раненых людей.

Возможные истоки

Но вот что касается других преступлений насильственного характера, то здесь Швеция по-прежнему пребывает в нижней части рейтинга, словно подтверждая свой традиционно спокойный нордический характер. Подобный расклад наводит на мысль, что семена "огнестрельной субкультуры" в большей мере скорее занесены в Швецию извне. Здесь же, упав на благодатную почву со спокойным и законопослушным обществом, которое не требовало серьезного полицейского контроля, они быстро пустили всходы. Очевидно, полиция и власти Швеции к этому были не готовы и теперь, в условиях очередной вспышки, в срочном порядке перестраивают работу, дабы дать на этот вызов достойный ответ.

СПП сложившееся положение дел увязывает с "преступной средой неблагополучных районов" и ее субкультурой насилия. В этих районах проживает много выходцев из других стран, что, в свою очередь, отсылает к другой весьма острой и болезненной проблеме — миграции и интеграции.

Правительство обещает мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы переломить ситуацию и изменить ее к лучшему. После экстренного заседания Совета по борьбе с организованной преступностью (был создан в декабре 2022 года), состоявшегося 19 сентября, министр юстиции Гуннар Стрёммер заявил, что в свете последних событий, жить, "как раньше, больше нельзя". А на недавней пресс-конференции в центре содержания мигрантов в городке Осторп министр по делам миграции Мариа Малмер и лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон пообещали на фоне охватившей страну волны насилия серьезные изменения в миграционной политике. По их словам, необходимое финансирование уже даже заложено в новом бюджете королевства.

В связи со всем этим понятно, что тема уличной стрельбы давно не сходит со страниц шведских СМИ. На первых же дебатах вернувшегося с каникул парламента бывший премьер-министр и экс-министр финансов Магдалена Андерссон (ее Социал-демократическая рабочая партия после прошлогодних выборов находится в оппозиции) подвергла правительство резкой критике, заявив, что после первого года работы кабинета "в Швеции стало опаснее, а шведский народ стал беднее". Однако поданный ею мяч был тотчас же послан обратно все тем же Йимми Окессоном, который едко заметил, что "для бывшего премьер-министра и министра финансов бесстыдно и недостойно не признавать никакой ответственности за тот хаос, что был создан" социал-демократами за восемь лет их правления.

Дополнительная зарисовка с улиц

Среди жертв в середине сентября, например, числится 13-летний мальчик, который сначала был объявлен пропавшим, а позже найден в лесу с пулевым ранением в голову. Сам мальчик никакого отношения к криминалу не имел и не состоял на учете в полиции, но правоохранители связывает и эту гибель ребенка с расколом в "Фокстроте". Родители дали согласие на публикацию в СМИ его фотографии в надежде, что это поможет найти новых свидетелей, что, в свою очередь, будет способствовать поимке убийц.

На днях в пригороде Упсалы полиция задержала подростка, который ехал на электросамокате и не остановился на ее сигнал. В сумке у него была найдена самодельная граната, что опять-таки относят к конфликту в криминальных верхах. В настоящее время из около 20 содержащихся в упсальских КПЗ подозреваемых в тяжких преступлениях большинство несовершеннолетние.

На прошлой неделе, 21 сентября, произошло очередное убийство — не стало двух человек, из которых, как считает полиция, только один мог быть целью для киллера. Другой же просто попал, что называется, под раздачу, оказавшись не в том месте не в то время. Одному из погибших 20 лет, второму — 70. Кроме них, ранения получили еще два человека — 20-летняя женщина и 45-летний мужчина. Местом трагедии на этот раз стал небольшой промышленный городок Сандвик. По сообщениям СМИ, киллер приехал на квадроцикле, зашел в паб, где в это время находилась жертва, и открыл огонь. На данный момент, согласно официальным данным, никто по этому делу не задержан.

Эксперты опасаются, что спираль насилия будет раскручиваться и дальше, а вопрос, как ее остановить и загнать джинна обратно в бутылку, остается пока без конкретных ответов.