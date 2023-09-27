"Заигравшись с Украиной": как чествование нациста может сказаться на канадском премьере

22 сентября во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Канаду парламент североамериканской страны в полном составе продолжительными овациями радостно приветствовал 98-летнего выходца с Украины Ярослава Хунку, которого спикер нижней палаты Энтони Рота представил публике как ветерана Второй мировой войны и борца с Россией. Для канадского политического истеблишмента на волне зашкаливающей русофобии такой перформанс сначала показался вполне естественным событием, но очень быстро выяснилось, что высокой чести парламентарии, в том числе и депутаты еврейского происхождения, чьи родственники стали жертвами Холокоста, удостоили старого нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

Козел отпущения

Общественность в шоке. Скандал. Новость номер один в Канаде. Главный удар на себя взял спикер Рота, который 24 сентября принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста, а также утверждал, что это была его личная инициатива, о которой якобы не знали ни премьер-министр Джастин Трюдо, ни члены парламента, ни украинская делегация. Такие объяснения не устроили оппозицию. Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр и другие консерваторы логично не поверили, что прийти в парламент на выступление Зеленского без согласования с офисом Трюдо и службой безопасности украинского высокопоставленного гостя мог случайный человек с улицы. Кроме того, Пуальевр потребовал публичных извинений от премьер-министра за то, что в парламент страны пригласили нациста, служившего в СС, а также попросил главу правительства "не перекладывать вину на других, как он обычно это делает".

Энтони Рота © Olsi Shehu/ Anadolu Agency via Getty Images

Когда стало ясно, что извинениями тут уже не отделаться, 26 сентября соратники Роты по правящей Либеральной партии начали его откровенно сливать. Глава МИД Мелани Жоли, вице-премьер Христя Фриланд и лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд (канадка еврейского происхождения, которая с удовольствием фотографировалась с Хункой) заявили, что произошедшее возмутительно и не оставляет Роте шансов на сохранение должности. Трюдо предпочел отмолчаться, лишь осудив сам факт случившегося. В итоге спикер был вынужден уйти в отставку, вновь объявив, что это целиком и полностью его вина и никто якобы не был в курсе.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в беседе со мной назвал отставку ожидаемой, но указал, что "таким образом либеральное правительство пока вывело премьер-министра Джастина Трюдо из-под удара", а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прямо написала, что "из Роты сделали козла отпущения".

Реакция в Канаде и мире

Руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада", в которую также входят евреи и представители еврейских организаций Канады, Леон Мицнер 24 сентября в ходе моей с ним беседы назвал случившееся "беспределом" и "стыдобой", добавив, что соотечественники направят "гневные письма" в адрес депутатов. Руководитель канадского отделения одной из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" Майкл Мостин заявил, что "парламент должен извиниться перед всеми канадцами за это безобразие и дать подробное объяснение, как такое вообще могло произойти в центре канадской демократии". В Центре по делам Израиля и евреев, который представляет еврейские организации в Канаде, также задались вопросом, почему "украинского ветерана печально известной 14-й гренадерской дивизии нацистских войск СС, которая активно участвовала в геноциде евреев, приветствовали овациями в канадском парламенте". Раввин влиятельной американской неправительственной организации "Центр Симона Визенталя" Эбрахам Купер уверен, что Трюдо теперь должен открыто осудить дивизию СС "Галиция" как преступную организацию. Кроме того, по его словам, жителей Канады нужно лучше информировать о том, чем занималась эта дивизия.

МИД РФ также осудил чествование нациста в канадском парламенте, а посол России в Оттаве Олег Степанов уточнил мне, что направил соответствующую ноту в канадский МИД и офис премьер-министра страны. Кроме того, он потребовал от канадских властей публичных извинений перед русскими и нашей общиной Канады за "геноцид русского народа".

Возмутились случившемуся и в Польше. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на возможную экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Хунку, служившего в дивизии СС "Галиция". Он пояснил, что обратился к главе Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой "срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения". Признаки подобных противоправных деяний "дают основания для обращения к Канаде с просьбой о его экстрадиции", уточнил Чарнек.

Комментируя это, лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх заявил, что Оттава должна рассмотреть возможный запрос Польши на экстрадицию нациста Хунки, а также выступил за привлечение к ответственности "всех, кто связан с нацистами". Минюст Канады 26 сентября сообщил, что пока не получал таких запросов от Варшавы.

Дилемма и удар по рейтингу

Экономические проблемы внутри страны и провалы Трюдо в международной политике, такие как безуспешная пикировка с Китаем и бездоказательные обвинения в убийстве канадского сикха в адрес Индии, уже давно обрушили былую популярность премьер-министра. Скандал с чествованием нациста в Канаде, как отмечают многие эксперты, лишь еще больше ударит по Трюдо и его партии. "Даже если Рота извинится и уйдет в отставку, оппозиционные партии не спустят это на тормозах", — считает политический эксперт Лори Тёрнбулл. Она также выразила мнение, что ситуация для Трюдо будет только ухудшаться.

Откровенный слив Роты и максимальное дистанцирование Трюдо от скандала, отдуваются за который пока лишь члены его кабмина и однопартийцы, не добавит ему очков и внутри партии.

Перед Трюдо теперь стоит дилемма — осудить или не осудить украинского нациста. Если он публично осудит Хунку и дивизию "Галичина", которую украинская диаспора десятилетиями позиционирует в Канаде как пострадавших за правое дело борцов "с российской оккупацией", то может настроить против себя украинскую диаспору и влиятельную организацию "Канадский украинский конгресс" (КУК). Кстати, нацист Хунка — ее действующий член, что опять же указывает на то, что в парламенте он не был случайным гостем, когда там выступал Зеленский. Также выходцами из КУК являются вице-премьер Христя Фриланд и ряд политиков как в Либеральной, так и в Консервативной партии Канады.

А если не осудит? То, во-первых, как Трюдо будет это объяснять избирателям, которые уже несколько дней требуют внятных ответов, а во-вторых, это может вызвать гнев не менее влиятельной еврейской диаспоры, выходцы из которой также представлены во всех политических партиях и крупном бизнесе. Попытки купировать скандал очередными бездоказательными обвинениями в адрес России, которые уже сделал Трюдо, заявив, что это лишь на руку Кремлю в его противостоянии с Украиной, и не стоит дальше раздувать скандал, как мы видим, пока успеха не возымели.

Согласно данным компании Nanos Research, на прошлой неделе личный рейтинг Трюдо составлял всего 24,6%, тогда как месяц назад был еще на уровне 28%. Нынешний скандал, который вышел уже на международный уровень, может его еще больше обрушить. Население Канады все сильнее устает от своего премьера-либерала, который тратит миллиарды долларов на войну в Европе, забывая, как многие тут считают, о проблемах самих канадцев.