Польша: итоги парламентских выборов погружают страну в неопределенность

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15 октября в Польше состоялись очередные парламентские выборы. Правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) во главе с Ярославом Качиньским, которая руководит республикой уже восемь лет, утратила большинство в парламенте. Как сообщила сегодня, 17 октября, польская Государственная избирательная комиссия, она набрала 35,38% голосов, что соответствует 194 мандатам в Сейме (нижней палате парламента), состоящем из 460 кресел.

Большинство же, судя по итогам выборов, достанется объединенной демократической оппозиции. Крупнейшая в этой группе "Гражданская коалиция" под руководством экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска получила 30,70% голосов — 157 мандатов; объединение "Третий путь" — 14,40% и 65 мандатов, партия "Левые" — 8,61% и 26 мандатов. Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им получить большинство в Сейме с 248 мандатами.

В Сенате партия Качиньского получила чуть больше трети голосов — 35%, что не даст ей возможность оказывать значительное влияние на принимаемые верхней палатой решения. Оппозицию там будут представлять 66 кандидатов (из 100 сенаторов).

Также в Национальное собрание (парламент, состоит из Сената и Сейма) проходит националистическая партия "Конфедерация" с результатом 7,16% и 18 мандатами. Лидеры этой партии уже заявили, что не планируют вступать в какие-либо коалиции.

Конституционные шаги

Согласно польской Конституции, на первом заседании нового Сейма, которое должно состояться не позднее 14 ноября, действующее правительство нынешнего премьер-министра Польши обязано уйти в отставку. В течение 14 дней после этого президент страны Анджей Дуда после консультаций с политиками назначит нового премьера и новый состав его кабинета. В срок еще 14 дней потенциальный глава правительства произнесет программную речь в Сейме и попросит депутатов выразить ему доверие. Для утверждения кабмина нужно получить большинство голосов в нижней палате парламента.

В случае, если предложенные президентом кандидатуры премьера и министров не будут утверждены Сеймом, то парламентарии предложат своих кандидатов и проведется новое голосование. Если и эта попытка окажется неудачной, глава государства в течение двух недель вновь может выдвинуть премьера и его кабинет. Голосование по второму предложению президента должно состояться в течение 14 дней. Если же и эта попытка окажется неудачной, глава государства распустит парламент, а в стране проведутся досрочные парламентские выборы.

Даже если не рассматривать возможность досрочных выборов, первые два шага могут занять по меньшей мере два месяца. В лагере Качиньского уже заявили, что Дуда, скорее всего, назначит первое заседание нового Сейма десятого созыва на самую последнюю из возможных дату — 13–14 ноября. Президент, в свою очередь, декларировал, что поручит формирование правительства победившей партии в соответствии с устоявшейся в Польше традицией. Таким образом, лагерь власти, видимо, решил дать себе время на "уборку". Или же просто надеется, что оппозиции не удастся договориться.

Как ожидается, оппозиция приступит к переговорам в самое ближайшее время. Туск выразил убежденность, что они обязательно придут к консенсусу. Опыт подобных переговоров у него есть. Вопрос заключается лишь в масштабах амбиций будущих партнеров.

Сложность, однако, заключается в том, что главным объединяющим фактором польской оппозиции было стремление отстранить Качиньского от власти. Теперь правым либералам, центристам и левым придется искать другие точки соприкосновения и договариваться о своем совместном будущем. Пока все участники находятся в эйфории и верят в успех. Но что из этого получится, пока неизвестно.

Потенциальный премьер

Главный вопрос сегодняшнего дня — кого оппозиция предложит в качестве премьера. Вариантов как минимум три — Дональд Туск и лидеры входящих в объединение "Третий путь" Польской крестьянской партии, которую возглавляет Владислав Косиняк-Камыш, и партии "Польша 2050" Шимон Холовня.

Главное преимущество Туска, занимавшего пост главы польского правительства с 2007 по 2014 год, — огромный опыт, а также широкое знание деталей функционирования Европейского союза после работы в должности главы Евросовета. Но есть и определенный отягощающий багаж неверных решений, скандалов и внутриполитических интриг.

Холовня — полная противоположность Туска, так как его опыт в политике скромен, а навыков работы в правительстве нет вовсе. В 2020 году он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах и получил 13% голосов.

На этом фоне самым подходящим кандидатом на пост премьера многие наблюдатели в Польше называют Косиняка-Камыша. Его политическая карьера началась еще в 2000 году. С 2011 по 2015 год он был министром по вопросам труда и социальной политики. В Польской крестьянской партии считают, что их лидер — лучший выбор, так как объединенной оппозиции нужен человек, который в ближайшие два года сможет наладить эффективное взаимодействие с президентом Дудой — выходцем из партии Качиньского, который всегда его горячо поддерживал. У Туска отношения с Дудой не сложились давно из-за многочисленной взаимной критики.

Сам Владислав Косиняк-Камыш пока не выдвигал свою кандидатуру, но намекнул, что был бы не против занять эту должность.

Внешняя политика

В части внешней политики у всех троих — Дональда Туска, Владислава Косиняка-Камыша и Шимона Холовни — в целом позиция схожа.

Туск неоднократно заявлял, что намерен восстановить отношения Варшавы с Брюсселем после долгого периода напряженности между Польшей и ЕС во времена правления партии Качиньского. Его партнеры по коалиции настроены на укрепление экономического развития республики, получение замороженных в Евросоюзе средств на восстановление страны после пандемии, привлечение новых иностранных инвестиций. "Можно ожидать, что довольно быстро, вероятно в начале будущего года, Еврокомиссия разморозит около €30 млрд из Фонда восстановления. Это будет решающим шагом на пути к возвращению Польши из европейских задворок, в которые ее в последние годы загнали. Наша страна восстановит способность вступать в коалиции в Евросовете и не будет постоянно в меньшинстве", — написала Rzeczpospolita.

По мнению издания, Польша будет играть в ЕС все более важную роль. Учитывая ослабление позиций Парижа и Берлина, увидев в Варшаве новое проевропейское правительство, они могут вспомнить о существовании объединяющего их с Варшавой Веймарского треугольника и попытаться создать мощную структуру для продвижения в Брюсселе важнейших решений, в том числе по Украине.

При этом в отношениях с Киевом Дональд Туск предложил действовать "без эмоций и сантиментов", продолжать помощь, в том числе и военную, но делать это так, чтобы граждане Польши не платили за это из своего кармана. Аналогичной тактики он намерен придерживаться и в вопросе помощи украинским беженцам.

Главная же цель — широкое участие Польши в восстановлении Украины. По словам Туска, партия Качиньского не сделала важных шагов, чтобы республика была в этом деле в первых рядах. "Мы находимся в сером углу, когда дело доходит до участия в проектах послевоенного восстановления Украины, на которых можно просто-напросто заработать", — говорил он во время избирательной кампании.

Россия

По отношению к России, как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Польша занимает враждебную позицию и прошедшие выборы ничего не изменят. "Факт остается фактом: поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится", — сказал представитель Кремля журналистам.

Следует признать, что в прошлом Дональд Туск пытался выстраивать конструктивный диалог с Москвой. В период его политического расцвета в 2007–2013 годах всерьез говорили о "перезапуске" на линии Польша — Россия. Сейчас этот подход стараются забыть.

Так, левые силы в Польше ранее выступали против переписывания истории Второй мировой войны и минимизации роли Советского Союза в победе над фашизмом. Представители левых партий неоднократно протестовали против сноса памятников в честь Красной армии в Польше, поддерживали налаживание отношений польских регионов с Калининградской областью РФ. После 24 февраля 2022 года "Левые" стали настаивать на запрете импорта угля из России и добиваться принятия Сеймом резолюции о признании России страной, спонсирующей терроризм.

В объединении "Третий путь" взгляды относительно РФ также далеки от дружественных. Холовня призывал принять в парламенте Польши резолюцию, признающую российского лидера военным преступником, а также выступал за высылку российского посла из страны.

Косиняк-Камыш же в 2019 году выступал за отмену введенных в отношении России экономических санкций при сохранении политических. По его словам, экономические ограничения не работают, успешно обходятся другими странами, а польские предприниматели теряют прибыль. В 2022 году Косиняк-Камыш поддержал запрет выдачи европейских виз россиянам, в то время как партия Туска выступала только за введение тщательных проверок.

Будущее команды Качиньского

Как предупредила на страницах газеты Rzeczpospolita публицист Эстера Флигер, принимающая власть оппозиция должна избегать ошибок прошлого, прислушиваясь ко всем избирателям, включая сторонников политических противников, а также проявляя гибкость внутри будущей коалиции. "Правые в любой момент могут вернуться, будучи еще более сильными. Оппозиция может погрязнуть в конфликтах, а ее правительство, если вообще появится, распадется", — написала она.

Менее оптимистичный для правых взгляд озвучил на портале Wroclaw.pl политолог Роберт Алберский: "Похоже, что мы прощаемся с ПиС как правящей партией".

После утраты большинства как в Сейме, так и в Сенате у Качиньского остался только один козырь — президент Дуда, который располагает важным инструментом для блокирования большинства инициатив потенциальной правящей коалиции — правом вето.

Главным проигравшим на минувших выборах некоторые наблюдатели назвали премьера Польши Матеуша Моравецкого, которого прочили в преемники лидера "Права и справедливости" 74-летнего Ярослава Качиньского. Другие видели в нем будущего кандидата на пост президента республики на выборах 2025 года.

По всей вероятности, Дуда поручит именно Моравецкому предложить новому Сейму правительство, которое заведомо не получит доверия депутатов. После такого поражения сохранить репутацию непросто. По мнению политолога Варшавского университета Рафала Хведорука, преемником Качиньского в такой ситуации мог бы стать действующий министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Насколько воинственной станет позиция партии, которая, несмотря на фактическое поражение, все же впервые в современной истории страны выиграла третьи выборы подряд, покажет время.