Выборы или заговор генералов: США готовятся "списать" Зеленского?

Президент Украины Владимир Зеленский © Alexey Furman/ Getty Images

На фоне очевидного провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведущие западные СМИ как по команде сменили тон и заговорили о довольно смутных перспективах, ожидающих украинского президента Владимира Зеленского. Примечательно, что партию первой скрипки исполнил американский журнал Time — тот самый, который в 2022 году назвал Зеленского "человеком года", поместив на обложку его крупный портрет в окружении изображений других людей, олицетворяющих "дух Украины". На сей раз на обложке издания украинский президент изображен уходящим вдаль, с понурой спиной — образ более чем красноречивый.

"Никто не верит"

Примечательно, что в окружении Зеленского поначалу решили, что американский журнал решил в очередной раз спеть дифирамбы украинскому президенту, стоящему на переднем крае борьбы против "российской угрозы". Глава президентского офиса Андрей Ермак даже разместил у себя в Telegram-канале ссылку на статью и написал: "Очень важный репортаж. Рекомендую всем прочитать". Надо полагать, он не ожидал "подставы" от автора репортажа Саймона Шустера, которого после прошлогодней публикации в Time удостоили ордена за "весомый вклад в популяризацию украинского государства". Однако затем, видимо, заглянув под обложку и ознакомившись с содержанием статьи, Ермак свою рекомендацию быстренько удалил. И его можно понять: как отметили многие европейские и американские обозреватели, нарисованный в репортаже образ напоминает отнюдь не "украинского Уинстона Черчилля", как еще недавно именовали Зеленского, а скорее Адольфа Гитлера, обреченно ожидающего в бункере неизбежный крах.

По утверждению автора, присущее Зеленскому чувство юмора и "склонность оживлять совещания с военными непристойной шуткой" сменились мрачностью и нелюдимостью: "Теперь он приходит, узнает последние новости, отдает приказы и уходит". Президент "чувствует себя преданным своими западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне". При этом Зеленский, "несмотря на недавние неудачи на поле боя, не намерен прекращать борьбу или искать мира". "Напротив, его вера в окончательную победу Украины над Россией укрепилась и приняла форму, которая беспокоит некоторых его советников. Она непоколебима, граничит с мессианской", — пишет автор репортажа. И тут же приводит высказывание "одного из ближайших помощников" украинского президента: "Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это".

В статье Time откровенно говорится и о провальных стратегии и тактике Зеленского, и о его разногласиях с военными, которые порой просто отказываются выполнять приказы из-за нехватки бойцов и вооружений, и о повальной коррупции среди высокопоставленных чиновников, которые "воруют так, как будто завтра не наступит", и о нарастающей усталости населения страны и западных партнеров от затянувшегося конфликта. И главный вывод — вынесенное на обложку высказывание Зеленского: "Никто не верит в нашу победу так, как я. НИКТО". Именно так, крупными буквами: никто не верит.

"Субъективное мнение"

Не стоит удивляться, что журнальная публикация вызвала взрыв негодования в окружении Зеленского. Советник офиса президента Михаил Подоляк поспешил назвать статью "субъективной точкой зрения конкретного журналиста", который к тому же использовал анонимные источники. Заодно чиновник выдвинул встречные претензии Западу, заявив, что в Киеве хотели бы "более эффективной реализации заявленных союзниками намерений — хотя бы на 70–80%".

Еще дальше пошел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, упрекнувший автора статьи в том, что тот "не владеет информацией" о происходящем в окружении Зеленского. Вдобавок он предложил спецслужбам разобраться с "источниками", которые предоставили журналисту искаженные сведения: "Эта анонимная подковерность делает огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом".

Столь нервная реакция легко объяснима: на самом деле в окружении Зеленского прекрасно понимают, что публикация в Time, широко подхваченная и растиражированная во многих западных СМИ, — это вовсе не субъективное мнение некоего журналиста, а вполне отчетливый и потому еще более тревожный сигнал, свидетельствующий об изменении отношения США к украинскому президенту. А возможно, и о том, что ему ищут замену.

Генеральская альтернатива

Эти опасения на Банковой улице в Киеве, где находится офис украинского президента, еще более укрепились после появления в авторитетном британском журнале The Economist статьи главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, который прямо заявил, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и никакого "глубокого и красивого прорыва не будет". Фактически военачальник подтвердил многие из тех оценок и выводов, которые прозвучали в публикации Time. А вдобавок еще и косвенно раскритиковал действия президентской команды, которая не смогла добиться от западных союзников своевременной и полной поставки тех вооружений, которые были нужны ВСУ. Вообще, по мнению Залужного, украинской армии необходимы современное высокотехнологичное оружие, а не, например, устаревшие истребители F-16, передачей которых Киеву с таким упорством занимается Зеленский.

Разговоры о том, что Запад рассматривает Залужного в качестве возможной альтернативы Зеленскому, ходили уже довольно давно, хотя сам генерал старался в публичную политику не влезать. Последнее большое его интервью появилось в том же The Economist около года назад. Новое выступление, прозвучавшее сразу вслед за публикацией в Time, заставило президентский офис встревожиться и перейти в контратаку. Правда, сам Зеленский, впервые вступив в открытую полемику с главкомом ВСУ, постарался сдерживаться, списав высказывания генерала на "понятную усталость". При этом он не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации, сказав, что для Украины она не является "патовой".

Гораздо более резко высказался замглавы офиса президента Игорь Жовква: "На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты". По признанию чиновника, статья Залужного вызвала панику у руководства стран Запада, поддерживающих Украину. "Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" — поделился Жовква в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сперва согласился было с мнением главкома о сложности ситуации на линии соприкосновения и необходимости "поиска новых подходов", но быстро одумался. "Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании", — написал он в колонке для издания "Украинская правда". Данилов не упомянул Залужного по имени, но в украинских политических кругах это сочли прямым выпадом в адрес главкома.

В поддержку главнокомандующего выступил отставной генерал Сергей Кривонос, занимавший ранее пост заместителя секретаря СНБО. "Зная лично долгое время генерала Залужного, понимаю, насколько это его допекло. Как раз это бездействие со стороны политического руководства Украины привело к тому, что Залужный вынужден был выступать и акцентировать вопрос. Потому что если нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме и парламентах [стран] Европы, которые пытаются нам помочь", — сказал Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".

Выборов не будет

На фоне полемики с генералитетом Зеленский решил внести окончательную ясность в вопрос о возможности проведения президентских выборов весной 2024 года. "Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы", — заявил он в видеообращении.

Ранее на проведении выборов настаивали некоторые видные американские политики, близкие к Белому дому, но теперь Госдепартамент США устами заместителя руководителя пресс-службы Веданта Патела назвал их перенос "соответствующим конституции" Украины, которая не допускает проведения выборов в условиях военного положения. В поддержку мнения Зеленского о несвоевременности выборов неожиданно высказался его предшественник на президентском посту Петр Порошенко. А на сайте президента даже появилась петиция, автор которой предлагает приравнять призывы к проведению выборов в военное время к уголовному преступлению.

Путч не исключен

Посчитав, очевидно, что вопрос о выборах закрыт, Зеленский вплотную занялся устранением другой угрозы своей власти, исходящей от военных. Для начала он в одночасье уволил командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ генерал-майора Виктора Хоренко, который занимал эту должность с июля 2022 года. По словам самого Хоренко, о своем увольнении он узнал из сообщений СМИ, не в курсе увольнения оказался и главком ВСУ Залужный. Позднее Зеленский в видеообращении пояснил, что уволил Хоренко по представлению министра обороны и что генерал-майор будет выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Вслед за этим украинское инфополе всколыхнула новость о гибели полковника Геннадия Частякова, являвшегося помощником Залужного. По версии следствия, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием: Частяков, вернувшись домой после празднования дня рождения с коллегами, принес подарки, среди которых находился ящик с боевыми гранатами; одну из гранат взял в руки 13-летний сын полковника, а тот, отбирая боеприпас у подростка, случайно выдернул кольцо. В результате взрыва сам Частяков погиб, его сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Как заявила пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева, Частяков был предупрежден коллегой о том, что гранаты в подарке боевые, но, вероятно, "не поверил в эту информацию". Что характерно, многие не поверили в версию МВД, сочтя ее попыткой подконтрольного Зеленскому ведомства скрыть истинную картину происшествия. В политических и журналистских кругах заговорили о том, что смерть Частякова — это своеобразный сигнал Залужному, прозрачный намек: надо вести себя тихо и не ссориться с офисом президента.

Один из депутатов Верховной рады даже разместил в соцсетях полученную "из надежного источника" информацию о том, будто министр обороны Украины Рустем Умеров направил в ставку верховного главнокомандующего представление об увольнении Залужного. Буквально через несколько минут советник офиса президента Украины Сергей Лещенко обвинил депутата "во лжи и манипуляции", а вслед за тем выступил и сам Умеров, который охарактеризовал слух об увольнении Залужного как "информационный вброс" и "попытку некоторых нечистоплотных депутатов расколоть общество". С опровержением расхождений между Зеленским и Залужным выступил и глава президентского офиса: "Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве [Украины] сегодня есть какие-то другие позиции". По словам Ермака, в руководстве существует единая позиция, которая заключается в вере в успех украинской армии.

Впрочем, после всех этих заявлений разговоры о возможном заговоре военных с целью политического или даже физического устранения Зеленского только усилились. По мнению обозревателя гонконгского издания Asia Times, возможность реализации такого сценария зависит от того, чью сторону займет начальник ГУР Минобороны генерал Кирилл Буданов: "Если он поддержит украинских генералов, Зеленский либо согласится на переговоры с Россией, либо уступит власть".

Как по мне, решающее слово в этом случае будет все-таки не за Будановым или Залужным, а за их кураторами в Вашингтоне. На протяжении многих десятилетий американские спецслужбы неоднократно демонстрировали, как умеют сперва взращивать, а затем — самостоятельно или чужими руками — устранять марионеточных правителей, отслуживших свой срок. Примеров масса: от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Так что если кого и следует по-настоящему опасаться Зеленскому, так это американских покровителей. Тем более что сигнал — посредством публикаций в Time и The Economist — ему уже отправили.