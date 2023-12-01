Французский легион на службе Гитлера: от наступающих под Москвой до карателей

Легион французских добровольцев, 1941 год © CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons

1 декабря 1941 года в районе Нарских прудов под Москвой, недалеко от Наро-Фоминска, впервые вступило в бой с Красной армией на стороне вермахта подразделение из французских граждан. Часто утверждается, что они пошли в бой на Бородинском поле, но реальная история редко бывает настолько буквально символичной. Французская часть прибыла на фронт в ноябре, а бои на Бородинском поле отгремели еще в октябре 1941 года. Французы посещали Бородино, но исключительно в частном порядке, оно находилось уже в тылу группы армий "Центр".

Французские коллаборационисты

Прибывшие на фронт граждане Франции в униформе германской армии именовались на родине "Легион французских добровольцев" (ЛФД). Его история началась летом 1941 года на волне успехов вермахта в войне с СССР. В вербовочной пропаганде ЛФД представлялся "защитниками Европы", "новыми крестоносцами" и даже "наследниками великой армии Наполеона". Выступали эти французы под лозунгами "борьбы с большевизмом". В организационной структуре вермахта коллаборационисты образовали 638-й пехотный полк численностью около 2 тыс. человек. По прибытии на фронт он был подчинен немецкой 7-й пехотной дивизии (пд) 4-й армии группы армий "Центр".

К 24 ноября до линии фронта добрался только первый батальон французского полка в составе двух рот, штаб и штабная рота. Второй батальон до начала советского контрнаступления 5 декабря 1941 года до передовой еще не дошел. Французов приветствовал на фронте командующий 4-й армией Ганс-Гюнтер фон Клюге (по прозвищу Клюгер Ганс, "умный Ганс"). Дело было не только в том, что каждый батальон тогда был на счету, но и в политическом значении участия французов в войне на стороне Германии.

Легионеры заняли позиции южнее Нарских прудов, на подступах к деревне Дютьково. Слева и справа находились позиции частей немецкой 7-й пд. Обстановка в снегах у советской столицы была далеко не курортом. Командир отделения ЛФД писал: "Мы ужасно страдаем от холода и недосыпа. […] Мы грязные, небритые, и вши заставляют нас страдать помимо холода" (L.V.F. 1er hiver. Djukowo 1941 издательства HEIMDAL). В тот момент 4-я армия готовилась к наступлению под Наро-Фоминском. Это был уже последний рывок вермахта на Москву, немецкие силы в целом уже выдохлись. Задачей 7-й пд в этой операции стало окружение советских войск в районе слияния рек Нара и Таруса.

Совсем у другой деревни

Германское наступление под Наро-Фоминском началось в 05.00 1 декабря 1941 года. Успешность действий 7-й пд и французских легионеров зависела от продвижения соседа — 20-го армейского корпуса той же 4-й армии, — которое наметилось только в середине дня. Французы получили приказ наступать уже после полудня. В сущности, у 7-й пд оставалось несколько часов светлого времени для результативной атаки.

Советскую оборону на этом участке держал 322-й полк 32-й стрелковой дивизии полковника Виктора Полосухина. Дивизия в октябре сражалась под Бородино, что и послужило основой для легенды о схватке между французами и русскими на том же месте, что и в 1812 году. Однако в 1941 году все происходило у другой русской деревни, Дютьково, в 63 км от Москвы.

На подступах к Дютьково французов встречает устрашающее оружие. Легионеры его описывали как мины, дающие при взрыве огненный шар, или огнеметы. Скорее всего, это были либо закопанные с минами бутылки с зажигательной смесью (такое практиковалось в Красной армии), либо обычные фугасные огнеметы (ФОГ) с электрическим управлением. Огненный шквал дополнялся кинжальным огнем пулеметов. Так или иначе, французам не удалось взять Дютьково, задача дня выполнена не была. Продвижение составляет всего около 1,5 км. Потери двух участвовавших в бою рот ЛФД составили 12 человек убитыми и 55 ранеными. К утру 2 декабря к ним добавились еще около 30 обмороженных. Наступление было остановлено, а вскоре французы присоединились к общему отходу немецких войск от Москвы, пусть и не столь катастрофическому, как отступление наполеоновской армии в 1812 году. При этом французов косили болезни, обморожения, моральное состояние находилось на крайне низком уровне. Немецким командованием принимается решение вывести легионеров в тыл под Смоленск.

Перепрофилировались в "охотничий взвод"

Так же часто, как "французы сражались под Бородино", в книгах и фильмах повторяется тезис о выводе легионеров с фронта во Францию. Действительно, весной 1942 года немцы "почистили" "Легион французских добровольцев", отправив всех русских и грузинских эмигрантов из его состава в европейские пенаты. Также во Францию отправились офицеры старше 40 лет и все непригодные для фронта по состоянию здоровья. Однако, не добившись выдающихся успехов на фронте, оставшиеся французские легионеры присоединились к карателям, и дальнейшее их пребывание на востоке было связано с борьбой с партизанами. Более того, численность легиона выросла за счет прибытия новых добровольцев — в июне 1942 года в 638-м полку числилось 3 641 человек в составе трех батальонов.

Согласно данным Смоленского партархива, уже летом 1942-го один из французских батальонов в составе 221-й охранной дивизии в тылу группы армий "Центр" принял участие в карательных акциях. Зимой 1942–1943 годов легионеры участвуют в изъятии продовольствия у сельского населения. В мае — июне 1943-го французы были задействованы в крупной противопартизанской операции "Цыганский барон", призванной стабилизировать тылы группы армий "Центр" перед крупным летним наступлением на Курской дуге.

80 лет назад, в декабре 1943 года, "Легион французских добровольцев" действовал против партизан на территории Белоруссии и Смоленской области. Комиссар особого партизанского соединения "13" Иван Стрелков писал в воспоминаниях, что жестокость французских легионеров превосходила жестокость немецких солдат. "Курсирующие по району карательные отряды, отряды полиции и французские легионеры сжигают целые селения и расстреливают или заживо сжигают в домах захваченных там жителей, невзирая ни на возраст, ни на пол", — писал он в своем отчете в 1944 году. Более того, именно французы в конце 1943 года первыми применили тактику "истребительных команд" ("ягдгрупп") — небольших отрядов, вооруженных автоматическим оружием, самостоятельно искавших партизанские подразделения. Первым таким подразделением стал "охотничий взвод" под командованием французского лейтенанта Жака Сево (для внезапных атак он использовал оружие с глушителями выстрелов). В апреле 1944 года "ягдгруппы" стали стандартной тактикой, применявшейся карателями против партизан, включенной немцами в специальное наставление.

Первоначально выступавшие против СССР под знаменами идейной борьбы и "защиты Европы", французские легионеры в итоге закономерно скатились к бесконтрольным убийствам гражданского населения.