Запад решает за Украину: сомнениям не осталось места

То, что почти все действия властей Украины как внутри страны, так и — в особенности — на международной арене на самом деле продиктованы Западом, на мой взгляд, давно уже стало аксиомой. Во всяком случае, именно так обстояли дела на протяжении последнего десятилетия. А тем, кто еще питает иллюзии по поводу самостоятельности Киева в принятии решений, сама жизнь время от времени подбрасывает доказательства. Взять хотя бы откровения лидера правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии по поводу срыва переговоров с Россией весной 2022 года или недавнюю публикацию немецкой газеты Bild о том, что США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой.

"Давайте просто воевать"

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта прошлого года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.

© AP Photo/ Hanna Arhirova

"Это было главное для них [России]: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО... Фактически ключевой пункт был этот", — рассказал в интервью украинскому телеканалу "1+1" Арахамия, входивший в состав украинской делегации в Стамбуле. "Я глубоко убежден, что, подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну", — отреагировал на рассказ Арахамии помощник президента РФ Владимир Мединский, который в 2022 году возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной.

На самом деле, как явствует из откровений украинского парламентария, выбор в пользу войны сделал даже не сам украинский президент-марионетка, а западные кукловоды, для которых Украина была лишь инструментом для реализации планов по окружению и ослаблению России. "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании на тот момент — прим. авт.) в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать", — поведал Арахамия.

В общем-то, сказано предельно откровенно. Но для полноты картины стоит, пожалуй, напомнить и уточнение Мединского: "Я добавлю только, что после 15 апреля, когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные "хозяева" — насколько я помню, глава Госдепартамента США, шеф Пентагона. Также Арахамия сам признался, что была сформирована какая-то группа советников, которые, собственно, и отсоветовали Зеленскому подписывать мирный договор".

Закулисные маневры

С тех пор прошло полтора года, на протяжении которых ситуация развивалась не в пользу Украины и Запада: вопреки расчетам и ожиданиям, российская экономика не рухнула под напором "адских санкций", а, наоборот, укрепилась; более того, санкции бумерангом больно ударили по самому Западу, вызвав всплеск инфляции, сокращение объемов промышленного производства, рост безработицы; украинская экономика дышит на ладан, фактически страна существует исключительно за счет иностранных финансовых вливаний. На фронте украинская армия несет тяжелейшие потери, ее широко разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, а массированная военная помощь со стороны Запада так и не дала ожидаемого эффекта. Короче говоря, дела плохи, а тут еще и острая вспышка ближневосточного конфликта, вынудившая Запад переключить внимание на оказание поддержки Израилю. И вот на этом фоне появляется сенсационная публикация Bild о новом тайном плане США и ФРГ, суть которого в том, чтобы принудить Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта.

По словам источников издания в правительстве ФРГ, ни канцлер Олаф Шольц, ни президент США Джо Байден не намерены напрямую требовать от украинского президента начать переговоры. "Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может. Без требования извне. Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры", — раскрыл суть замысла собеседник Bild.

По информации газеты, главная цель Берлина и Вашингтона сейчас заключается в том, чтобы помочь властям в Киеве занять "стратегически выгодную переговорную позицию". А на всякий случай они готовят и план Б: "Чего Берлин и Вашингтон хотят как альтернативы переговоров, так это замороженного конфликта без соглашения между его сторонами". В таком случае нынешняя линия соприкосновения станет "своего рода новой границей" между Украиной и Россией.

Лебедь, рак и щука

Эта публикация, раскрывающая закулисные маневры Берлина и Вашингтона, разумеется, немедленно вызвала опровержения со стороны официальных лиц. Германия не собирается косвенно подталкивать Украину к переговорам, умышленно сокращая объемы помощи, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Мне редко приходилось читать столь несуразную глупость. Это неправда, это не так, мне ничего из этого неизвестно", — сказал он, отвечая на вопросы депутатов Бундестага. Писториус также назвал содержание публикации циничным и напомнил, что Берлин уже несколько раз заверял в продолжении оказания помощи Киеву.

В похожем ключе высказался и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен: "Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики... Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем". По его словам, США не стали бы подталкивать Киев к переговорам еще и потому, что в Вашингтоне "не видят признаков того, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире".

Как известно, дыма без огня не бывает, поэтому опровержения от германского министра и американского дипломата прозвучали не слишком убедительно. Да, действительно, "ничего об Украине без Украины" — это ритуальная формула, которую то и дело повторяют официальные лица и в Вашингтоне, и в брюссельских штаб-квартирах ЕС и НАТО. Но дело в том, что декларируемое на словах единство Запада в подходах к оказанию дальнейшей помощи Киеву на самом деле отсутствует. Реальная ситуация больше напоминает басню Крылова про лебедя, рака и щуку, пытающихся тянуть воз в разные стороны.

В США, например, помощь Украине стала предметом не только разногласий между демократами и республиканцами, но и внутрипартийной борьбы, развернувшейся в преддверии президентских выборов. Например, издание The Hill утверждает, что именно "украинский вопрос" решит исход республиканских праймериз в 2024 году. Автор, явно симпатизирующий сторонникам продолжения помощи Киеву, тем не менее признает, что пока лидируют бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые, как и предприниматель Вивек Рамасвами, выступают против "войны до победного конца".

Еще более мозаичной выглядит ситуация в Евросоюзе. Есть брюссельская евробюрократия в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главного европейского дипломата Жозепа Борреля, которые прочно связали свою политическую карьеру с максимальным ужесточением антироссийского курса. Есть верные сателлиты США в лице прибалтов и ряда других восточноевропейских стран, но есть и Венгрия, активно противящаяся эскалации конфликта за счет выделения Киеву новых миллиардов евро из общеевропейского бюджета и выступающая против новых антироссийских санкций, а также против переговоров о принятии Украины в ЕС. Есть также Словакия, скорректировавшая прежний курс поддержки Киева после прихода к власти Роберта Фицо. Плюс в таких странах, как Германия, Франция, Италия, власти которых стоят на стороне киевского режима, начинают все громче звучать голоса представителей оппозиции, которые по тем или иным причинам выступают за скорейшее прекращение конфликта.

Под диктовку Запада

Разумеется, в большинстве своем эти призывы вовсе не обязательно продиктованы стремлением сохранить жизни украинцев и уж тем более не объясняются признанием правоты России. Наоборот, зачастую их авторы выступают за скорейшее прекращение конфликта, опасаясь, что в дальнейшем условия заключения мира могут оказаться для Украины (и Запада) гораздо худшими.

Показательна в этом смысле статья, опубликованная на портале Responsible Statecraft. Ее автор, сотрудник американского аналитического центра, так объясняет необходимость прекращения огня и проведения переговоров: "Если бы боевые действия прекратились на существующих линиях соприкосновения, более 80% территории Украины стали бы полностью независимыми от России (будучи враждебно настроенными к ней) и могли бы сделать все возможное для вступления в Европейский союз". И это, по мнению автора, "было бы не поражением Украины, а, напротив, огромной украинской победой". Напротив, при дальнейшем продолжении конфликта "существует реальная возможность того, что украинское сопротивление рухнет". Именно поэтому, говорится в публикации, "Вашингтону недостаточно призывать украинцев к переговорам за кулисами политической сцены, публично настаивая при этом, что только Украина может вести мирные переговоры". "Для того чтобы переговоры имели хоть какие-то шансы на успех, необходимо полное вовлечение Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования с самого начала. Только американская администрация может оказать достаточное давление на украинское правительство и одновременно предложить достаточно надежные гарантии безопасности на будущее. И только американская администрация может пригрозить Москве тем, что еще в течение некоторого времени масштабная американская военная и экономическая помощь Украине будет продолжаться, и в то же время предложить Кремлю компромиссы по более широким вопросам, имеющим жизненно важное значение для России", — указано в тексте.

Рассуждения автора данной статьи, пусть он и далек от центров принятия решения, ценны тем, что вслед за откровениями Арахамии и публикацией в Bild ясно и недвусмысленно дают понять: именно Запад будет диктовать Киеву, когда тому следует начинать переговоры с Москвой и на каких условиях можно договариваться. Иными словами, это — специально для сомневающихся — еще одно доказательство того, что, на мой взгляд, давно уже является аксиомой.