Курс Шредингера: чего ждать от рубля в 2024 году

Вячеслав Мищенко — о том, что влияет на курс сегодня и в перспективе

© Софья Сандурская/ ТАСС

В июне я уже анализировал динамику курса рубля к доллару на 2023 и 2024 годы. В частности, речь шла о возможном ослаблении российской валюты до 102 рублей за доллар в 2023 году с последующим укреплением в 2024-м. Этот прогноз базировался на моделировании макроэкономических показателей с учетом отложенного эффекта денежно-кредитной политики ЦБ.

Отмечу, что на сегодняшний день мой прогноз отчасти сбылся: пик в 102 рубля за доллар наблюдался дважды — в августе и октябре. Однако в октябре — ноябре произошла коррекция курса до 87,7 рубля. То есть я угадал направление, но ошибся со сроками.

По моим наблюдениям, такая дилемма устойчива: прогнозы либо сбываются по одному параметру, либо по-другому, но почти никогда — по обоим сразу. Еще одно предположение гласит, что время в окружающем мире течет быстрее нашего внутреннего отсчета. Это означает, что у наблюдателя почти всегда есть когнитивное искажение времени — недооценка скорости развертывания событий.

Система же валютных курсов крайне динамична и открыта, состояние ее постоянно меняется под влиянием как измеримых, так и иных (качественных) факторов, в частности ожиданий. Это делает ее (по степени неопределенности) подобной системе в эксперименте Шредингера: в закрытой коробке кот может находиться сразу в двух состояниях — быть живым и мертвым. До того момента, пока наблюдатель не выберет одно конкретное измерение.

Так и с валютными курсами: до акта измерения курс находится в подвешенном состоянии между фундаментальными факторами, политическими решениями и рыночными ожиданиями. Значимые новости или неожиданные события способны резко изменить направление курса Шредингера.

События со знаком плюс?

С июня появилось несколько новых факторов, заставляющих пересмотреть параметры оценки.

Что может укрепить рубль к концу 2023 — началу 2024 года:

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами (указ президента России от октября 2023 года). Эта мера увеличит предложение валюты на внутреннем рынке.

Продажа валюты Банком России в рамках операций по ФНБ с января 2024 года. По прогнозу, ЦБ реализует валюту в объеме 1,3–4,2 трлн рублей за год.

Возобновление покупки валюты по бюджетному правилу. Центробанк планирует вновь начать отложенные с августа закупки на 1,7 трлн рублей в 2024 году.

Необходимость поддержки импортеров. Общий объем товаров, которые Россия покупает за рубежом, восстанавливается. Но при этом падение курса национальной валюты усложняет импорт для российских компаний, которым приходится платить больше в рублях за ту же продукцию. С учетом имеющихся планов производства это создает дополнительные кратковременные стимулы к укреплению рубля со стороны финансовых властей.

Восстановление экономики РФ. Ожидается, что в 2024-м российская экономика продолжит выход из кризиса 2022 года. Это укрепит фундамент рубля. Так, ЦБ прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5–2,5% в 2026 году.

События со знаком минус?

Что касается факторов ослабления рубля, то их основное отличие — более сильный отложенный эффект:

Сокращение профицита торгового баланса России в 2023 году до $72,6 млрд с $229,3 млрд годом ранее. Рост импорта увеличивает спрос на иностранную валюту, а снижение экспорта сокращает продажи валютной выручки, оба фактора негативно влияют на курс рубля.

Изменение валютной структуры торговли и расчетов России. Доля операций в долларах снизилась, увеличиваясь в юанях и рупиях. Доходы России от экспорта в "токсичных" валютах упали до менее 28%, а платежи за импорт составили менее 31% в июле 2023 года. Доля юаня в российско-китайском товарообороте достигла 75%, а в торговле с другими странами — 25%. Индия покупает российскую нефть за рупии, которые нельзя вывести из страны, вызывая проблемы с валютным обменом.

Высокий спрос на иностранную валюту в России, в том числе со стороны населения (из-за порой возникающих панических настроений, для туристических поездок и т.д.).

С апреля по октябрь 2023 года фактическая инфляция в годовом выражении повысилась с 2,31 до 6,69% при целевом пороге — 4%. При высоком росте цен на товары и услуги национальная валюта дешевеет по отношению к другим валютам. Ключевые факторы инфляции — повышение денежных выплат на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) и рост потребительского кредитования.

Дефицит бюджета РФ. В 2023 году за первые девять месяцев дефицит составил 1,451 трлн рублей. Доходы бюджета за этот период составили 19,734 трлн рублей, а расходы — 21,432 трлн рублей, что на 9,7% выше, чем в 2022 году. Ожидается, что дефицит бюджета в 2023 году будет больше 1% ВВП.

Вероятная отмена в 2024 году указа об обязательной продаже экспортной выручки российскими экспортерами. Это снизит приток валюты в страну.

Другие факторы и прогноз

Важно отметить, что в стране с такой экономикой, как в России (при зависимости от экспорта природных ресурсов, высоком уровне участия государства), определяющее влияние на курс национальной валюты имеют также политические решения, призванные соблюдать паритет интересов между экспортерами, импортерами и бюджетом.

Снижение курса рубля выгодно экспортерам, так как уменьшает долю рублевых расходов к выручке в валютном эквиваленте. В то же время это наполняет госбюджет, поскольку экспортеры платят налоги в рублях. Следовательно, чем дороже валюта, тем больше рублевая выручка и сумма налоговых отчислений. В контексте дефицита бюджета РФ финансовые власти заинтересованы в девальвации рубля как в инструменте покрытия дефицита и выполнения соцобязательств.

С другой стороны, от низкого курса рубля страдают импортеры, особенно те, кто получают выручку в основном в национальной валюте. Их расходы на закупку оборудования, сырья и материалов резко возрастают. При этом, на мой взгляд, в силу возможных планов руководства РФ по наращиванию военного и промышленного потенциала в 2023–2024 годах вероятен рост закупки иностранного оборудования и комплектующих, в том числе в целях формирования стратегических запасов.

С точки зрения финансовых властей, валютный курс — палка о двух концах и ни одно решение по нему не является идеальным. Главный вопрос, ответ на который может определить динамику рубля в ближайший год: что предпочтут власти — стимулировать импортеров для поддержки производства или экспортеров для поддержки бюджета?

Анализ последних решений показывает, что до середины 2024 года руководство страны, скорее всего, будет больше заинтересовано в укреплении курса рубля и поддержке импортеров, включая производителей. Поэтому вплоть до второго квартала 2024 года я ожидаю дальнейшего укрепления рубля до уровней не выше 70–75 рублей за доллар.

Однако в среднесрочной перспективе слабый рубль позволит сдерживать дефицит бюджета, исполнять социальные обязательства и будет выступать экономическим буфером на случай возможного снижения нефтегазовых доходов. Поэтому во втором квартале и до конца 2024 года наиболее вероятен сценарий ослабления рубля до 120–140 за доллар.