Посол КНР: Россия понимает позицию Китая по тибетскому вопросу

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в специальной колонке для ТАСС поделился взглядом Пекина на развитие Тибетского автономного района и рассказал о взаимоотношениях Москвы и Пекина по данному вопросу

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй © Сергей Бобылев/ ТАСС

10 ноября пресс-канцелярия Госсовета Китая официально опубликовала Белую книгу "Стратегия Коммунистической партии Китая по управлению Сицзаном (здесь и далее по тексту — транскрипция названия Тибет с китайского языка — прим. ТАСС) в новую эпоху: практика и исторические достижения". В книге с использованием обоснованных данных и ярких фактов во всех отношениях представлена картина бурно процветающего и развивающегося автономного района Китая Сицзан, где царят социальное единство и стабильность, всесторонне показаны чудеса развития человечества, сотворенные в результате реализации китайской модели модернизации на "крыше мира". Книга также предоставляет международному сообществу наиболее авторитетную и богатую информацию, позволяющую понять истинную красоту Сицзана и стратегию Китая по управлению Сицзаном в новую эпоху.

Достижения развития

Автономный район Китая Сицзан известен во всем мире своими великолепными природными ландшафтами и богатым культурным наследием. Будучи чистым раем и сверкающей жемчужиной на земле Китая, Сицзан с древних времен был неотъемлемой частью священной территории Китая. Еще в XIII веке, во времена династии Юань, центральное правительство осуществляло эффективное управление регионом Сицзан. Вслед за образованием Китайской Народной Республики в 1949 году Сицзан добился мирного освобождения в 1951 году и впоследствии осуществил движение за демократические реформы с целью полной отмены феодально-крепостнической системы, что позволило миллионам крепостных добиться освобождения. В 1965 году был официально создан автономный район Сицзан. В Сицзане началась реализация системы региональной этнической автономии — открылась новая страница развития.

Под руководством Центрального народного правительства Китая и при сильной поддержке народа всей страны, а также благодаря упорному труду народов всех этнических групп Сицзан добился замечательного экономического и социального развития. Особенно после XVIII съезда Коммунистической партии Китая, когда ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, придерживаясь концепции развития "народ в центре внимания", фокусируясь на цели построения всестороннего среднезажиточного общества и осуществлении модернизации в Сицзане, вместе со всей страной разработал стратегию КПК по управлению Сицзаном в новую эпоху, успешно продвигал всесторонний прогресс и исторические достижения Сицзана в различных сферах деятельности. Факты говорят сами за себя. Я уверен, что благодаря следующим статистическим данным вы сможете более наглядно увидеть достижения развития Сицзана за последние 10 лет.

В 2022 году ВВП Сицзана достиг 213,264 млрд юаней, что в 2,28 раза больше, чем в 2012 году, средние годичные темпы роста составили 8,6%. Такой экономический рост был одним из лучших среди всех провинций Китая. А если сравнить с показателем 1951 года, составлявшим 129 млн юаней, то ВВП Сицзана на 2022 год увеличился в 1 654 раза.

В 2022 году реальный располагаемый доход жителей на душу населения Сицзана достиг 26 675 юаней, увеличившись в 3,11 раза по сравнению с 2012 годом, когда данный показатель был 8 568 юаней. Все 74 бедных уезда и района вышли из бедности, полностью избавившись от проблемы абсолютной нищеты, которую в Сицзане испытывали на протяжении тысячелетий.

На начало 2022 года общая протяженность автомобильных дорог в Сицзане превысила 121,4 тыс. км, а протяженность железной дороги — 1 359 км. Количество международных и внутренних авиарейсов достигло 154. Всего установлено 8 099 базовых станций 5G и проложено почти 312,6 тыс. км волоконно-оптического кабеля, сеть 5G охватила уезды, районы и ключевые деревни.

С 2012 по 2022 год число посетивших Сицзан туристов увеличилось с 10,5839 млн до 30,0276 млн, доходы от туризма возросли с 12,648 млрд юаней до 40,707 млрд юаней, увеличившись в 3,2 раза.

С 2012 по 2022 год центральное правительство Китая инвестировало в сферу образования Сицзана в общей сложности 251,506 млрд юаней. Сейчас в Сицзане действуют 3 409 школ всех типов и уровней, в которых обучается более 944 тыс. учащихся. Число людей с высшим образованием на каждые 100 000 человек в Сицзане выросло с 5 507 человек в 2010 году до 11 019 человек в 2020 году. В Сицзане зарегистрировано 2 373 объекта культурного наследия разного уровня, 49 государственных медицинских учреждений традиционной тибетской медицины, 17 периодических изданий и 11 газет, издающихся на тибетском языке, в общей сложности опубликовано 7 959 книг на тибетском языке общим тиражом 45,013 млн. В начальных и средних школах введены дисциплины по китайскому как общему национальному языку и тибетскому языку.

В настоящее время в Сицзане насчитывается более 1,7 тыс. объектов тибетского буддизма, при этом число монахов и монахинь составляет около 46 тыс. человек. Кроме того, есть четыре мечети и одна католическая церковь. В институте тибетского буддизма и его 10 филиалах в настоящее время обучаются более 3 тыс. буддийских монахов и монахинь. Проводится более 1,7 тыс. мероприятий, посвященных религии и фольклору, где не только сохраняются исторические ритуальные традиции и убранство, но и добавляются современный культурный опыт и жизненная сила. Сейчас люди со всего мира могут увидеть и древнюю историю, и современный облик Сицзана.

Стратегия Китая непререкаема

Китай — единая многонациональная страна с долгой историей, китайская нация — сообщество единой судьбы. Все этнические группы совместно развивают Сицзан и написали историю региона. Политические, экономические и культурные обмены между этническими тибетцами и другими этническими группами велись на протяжении всей истории Сицзана. Тибетский народ формировался и развивался именно в ходе межэтнических обменов, общения и переплетения. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна национальность не должна оставаться в стороне от процесса всестороннего построения модернизированного социалистического государства.

Формирование прочного чувства общности китайской нации, содействие качественному развитию работы партии по межэтническому единству в новую эпоху — общая задача всей партии и представителей различных национальностей. Коммунистическая партия Китая всегда придает большое значение развитию и стабильности Сицзана. В частности, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выдвинул стратегическую идею: "Для управления страной мы должны управлять приграничными регионами, а для управления приграничными регионами сначала необходимо стабилизировать Сицзан" и дал важные указания "укреплять национальное единство и построить прекрасный Сицзан". Си Цзиньпин председательствовал на шестом и седьмом рабочих совещаниях ЦК КПК по Сицзану, где была четко обозначена руководящая идея, а также цели и задачи работы в Сицзане в новой ситуации, определено большое количество ключевых проектов строительства в Сицзане, поддержанных центральным правительством, и разработан ряд специальных преференциальных мер, распространяющихся на представителей всех этнических групп Сицзана.

Только за период 13-й пятилетки (2016–2020) 17 субъектов на уровне провинций и городов центрального подчинения Китая запланировали и организовали 1 260 проектов по оказанию помощи Сицзану с общим объемом инвестиций 20 млрд юаней. С 1994 по 2022 год 11,9 тыс. кадровых работников усердно работали в Сицзане, многие из них отдали на заснеженном нагорье свою молодость и даже свою жизнь, сыграв незаменимую и важную роль в развитии Сицзана.

Видя впечатляющие факты развития Сицзана, западные антикитайские силы на протяжении длительного времени никогда не прекращали использовать так называемый тибетский вопрос для раскола и сдерживания Китая. Группировка Далай-ламы никогда не отказывалась от попытки "независимости Тибета". Они вступают в сговор друг с другом, имеют общие устремления, постоянно создают проблемы и ставят под угрозу стабильность и единство Сицзана. Столкнувшись с тем, что выдуманная ими ложь и махинации одни за другими были разоблачены, они попытались спекулировать вокруг реинкарнации Далай-ламы, утверждая, что "преемника Далай-ламы может определить только тибетская буддийская религиозная община". Воспользовавшись тем, что люди не особо разбираются в вопросе реинкарнации живых будд, они пытаются сбить с толку общественность, чтобы продолжать манипулировать так называемым тибетским вопросом на протяжении длительного времени.

Фактически реинкарнация живых будд — это уникальный метод наследия тибетского буддизма, который существует уже более 700 лет. В настоящее время в различных районах Сицзана существует более 1 тыс. систем реинкарнации живых будд. С исторической точки зрения дарование титула и признание центральным правительством являлось важной предпосылкой для живых будд различных сект для получения законного права. Титул и статус Далай-ламы присваивались и утверждались центральным правительством династии Цин. Нынешний Далай-лама XIV также был возведен в должность в 1940 году с одобрения тогдашнего центрального правительства Гоминьдана. С практической точки зрения китайское правительство реализует политику свободы вероисповедания и обнародовало "Регламент по реинкарнации живых будд в тибетском буддизме". В документе подробно предусмотрены условия реинкарнации, рассмотрения заявки и ее утверждения, права и обязанности правительства и религиозных групп и т.д., регулируется процесс реинкарнации живых будд с юридической точки зрения. Исходя из сложившейся практики, поиск и идентификация перерожденцев осуществляются монастырями и религиозными группами в соответствии с религиозными традициями. Правительство выполняет административные обязанности по рассмотрению и одобрению заявки, не идентифицирует живых будд напрямую, поэтому реинкарнация Далай-ламы должна осуществляться в соответствии с религиозными ритуалами, исторически сложившимися обычаями и государственными законодательными и нормативными актами. Реинкарнация Далай-ламы не может быть самостоятельно определена Далай-ламой XIV или отдельными группами, тем более в это не могут вмешиваться никакие внешние силы.

Сотрудничество с РФ по Сицзану

Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения переживают лучший период в истории своего развития. Стороны оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга, совместно защищают международную справедливость. Россия понимает и поддерживает позицию Китая по вопросам, связанным с Сицзаном, поддерживает усилия Китая по обеспечению мира, стабильности, процветания и развития Сицзана. Стороны провели ряд мероприятий по обмену в области культуры, религии, экономики и торговли. В августе этого года китайская буддийская делегация приняла участие в Международном буддийском форуме "Традиционный буддизм и вызовы современности", проходившем в Улан-Удэ, и достигла ряда договоренностей с российскими коллегами по углублению обмена в области буддийской медицины и культуры.

В октябре в Китайском культурном центре в Москве с успехом прошла "Неделя культуры Сицзана". Делегацию автономного района Сицзан возглавил заместитель председателя автономного района Сюй Чжитао. На площадке центра прошли театральное представление в исполнении тибетского народного коллектива, выставка изобразительного искусства тханг-ка, мастер-класс художника, наглядно продемонстрировавшие россиянам уникальную историю и культуру Сицзана. Российские эксперты и ученые также участвовали в таких мероприятиях, как "Форум по развитию китайского региона Сицзан — 2023", и в Седьмом пекинском международном семинаре по тибетологии. Представители различных кругов общества России получили уникальную возможность глубже узнать и понять Сицзан.

Величественные Гималаи стали свидетелями великих перемен со времени мирного освобождения Сицзана, под бурные потоки реки Ярлунг-Дзангбо исполняется великолепное музыкальное произведение о развитии и прогрессе Сицзана в новую эпоху. Социально-экономическое развитие и прогресс Сицзана — это одно из воплощений блистательных достижений Китая в строительстве и развитии, а также чудеса развития человечества, созданные на "крыше мира" в результате осуществления китайской модели модернизации. Убежден, что под сильным руководством Коммунистической партии Китая представители всех этнических групп Сицзана будут и впредь прилагать усилия к формированию прочного чувства общности китайской нации, неуклонно будут реализовывать стратегию партии по управлению Сицзаном в новую эпоху, всесторонне продвигать дело национального единства и прогресса, продолжать писать яркую великолепную главу долгосрочного мира, стабильности и высококачественного развития Сицзана.