Дед Мороз как проводник в мир волшебства: стоит ли поддерживать веру в него

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Какой Новый год без подарков, особенно для ребенка? По традиции родители кладут их под елку, чтобы наутро малыши с интересом разворачивали свертки и радовались новым игрушкам. Однако многие сомневаются, как объяснить детям их появление: рассказать историю о добром волшебнике или же в современном мире научного прогресса лучше сразу раскрыть карты. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, каким видит ребенок мир взрослых и какую роль в нем играет вера в чудо и волшебство.

Почему дети верят в Деда Мороза

Маленькие дети воспринимают окружающий мир иначе, чем мы, взрослые. Для них нормально опираться на магическое мышление и верить в сказку. Кроме того, чтобы поверить в историю о Дедушке Морозе, ребенку достаточно минимальной информации, которую он может получить не только от родителей — остальное он дофантазирует самостоятельно. Такова особенность познания мира в раннем детском возрасте. Аналогично он фантазирует о любом сказочном персонаже, которого встречает в книгах или фильмах. При этом фантазия и реальность без проблем уживаются в мире детей. Не удивляйтесь, если ребенок перечислит вам названия планет Солнечной системы и вместе с тем верит, что добрый Дед Мороз принесет ему подарки.

Детская вера в чудеса не означает, что ребенок вырастет инфантильным. Эта особенность постепенно проходит к школьному возрасту. Ребенок не только учится выстраивать причинно-следственные связи, отличать фантазию от реальности, но и в целом его восприятие меняется. Частички магического мышления мы сохраняем и во взрослом возрасте: например, когда верим в приметы.

Кто такой Дед Мороз для ребенка?

Сама фигура Деда Мороза неслучайна и символична. Ведь кто он такой? Добрый старец, щедрый волшебник, который любит детей и дарит подарки. При этом он обладает волшебной силой — может заморозить деревья, поднять снежную бурю. Однако мы привыкли воспринимать его как старика, встречающего нас на стороне добра, а не зла.

Если посмотреть на фигуру этого сказочного персонажа с позиции взрослого, мы обнаружим, что Дед Мороз — это воплощение доброго и мудрого родителя, который заботится о ребенке и исполняет его желания подобно волшебнику. Ребенку необходимо иметь такую фигуру, так он поверит, что окружающий мир — мир взрослых — изобилен и благосклонен, в нем можно искать защиту, поддержку и помощь.

Некоторые родители ошибочно считают, что должны, наоборот, показать детям опасность мира и необходимость быть настороже, чтобы не попасть в беду. Их мотивы понятны — ведь так хочется уберечь малыша от несчастий. Однако если ребенку удастся перенять родительскую тревогу и страх, он и сам может вырасти тревожным взрослым. Более того, существует феномен самосбывающегося пророчества: во что мы верим, то с нами и происходит. Это не означает, что нужно пренебрегать базовыми правилами безопасности, но излишне запугивать детей тоже не стоит.

Почувствовать себя волшебником

Постепенно дети вырастают из возраста чудес и волшебства, понимают, что за подарки отвечают родители или другие взрослые, а на утренниках и елках в Деда Мороза переодеваются актеры. Однако это осознание не означает обесценивание праздничной традиции.

Важно, какие слова подберут родители. Не стоит высмеивать ребенка, говорить, что раньше он был глупеньким малышом, который верил в сказки. Теперь, когда ребенок стал более зрелым, покажите ему, что он может перенять суперсилу Деда Мороза и сам стать немного волшебником: подготовить подарки для родных, доставить им радость, сделать чуточку счастливее. Именно взрослый может обратить его внимание, что делать подарки не менее приятно, чем получать их самому, — и теперь ребенку это доступно.

Письмо Деду Морозу

Традиционно Новый год — это семейный праздник, который сближает близких людей. Это также отличный повод провести больше времени с детьми. И тут Дед Мороз может помочь родителям лучше узнать ребенка — что его волнует, тревожит, о чем он мечтает. Попросите детей написать письмо Деду Морозу. Если малыш еще слишком маленький, предложите нарисовать желаемое, а потом рассказать вам, что изображено на рисунке. Кажется, что дети всего лишь попросят новых игрушек, однако нередко их письма содержат и другие желания. Например, вы можете случайно узнать, что у ребенка проблемы со сверстниками, воспитателями или учителями или же ему просто не хватает времени с вами и он хочет, чтобы "мама и папа меньше ссорились и реже ездили в командировки". В обычной жизни ребенок не всегда скажет вам о своем желании, но из письма Деду Морозу вы можете узнать о том, что его по-настоящему волнует или тревожит.

Истоки родительских сомнений

Если вы читаете этот материал, скорее всего, вы когда-то задавались вопросом: стоит ли рассказывать ребенку о старике Морозе и если да, то как именно. Прежде чем искать ответ, важно спросить себя: почему я сомневаюсь, чего боюсь. Иногда это связано с собственным детским опытом, который совершенно необязательно повторят ваши дети.

Некоторые опасаются, что вера в сказку скажется на интеллектуальном развитии ребенка. Разумеется, все зависит от возраста, однако и здесь не стоит спешить с выводами. Иногда даже уже подросший ребенок может настаивать на существовании волшебства, но в этом случае прежде всего стоит понаблюдать за ним, спросить, почему он так считает. Такое поведение может быть связано, например, с появлением в семье младшего брата или сестры. Старший замечает, что от него ждут более взрослых поступков и реакций, в то время как ему самому хочется вернуть время, когда единственным малышом в семье был он сам. Как результат он может начать вести себя не по возрасту. Эта ситуация нормальна, такие желания свойственны большинству старших детей. Подобное поведение не означает, что с ребенком что-то не так, скорее всего, таким способом он лишь посылает родителям послание, которое не способен оформить в слова. Возможно, ему нужно чуть больше вашего внимания и поддержки в этот период.

Когда все же лучше обойтись без Деда Мороза?

Бывает, что, несмотря на все доводы "за", вы замечаете внутри протест и нежелание рассказывать ребенку о волшебстве. Если вам по каким-то причинам совсем не нравится эта традиция, она вызывает у вас много негативных переживаний, лучше найти другой способ познакомить ребенка с праздником. Дети чутко чувствуют настроение и отношение родителей, и в этом случае они попросту запутаются, почувствуют фальшь. Не стоит также убеждать ребенка поверить в Деда Мороза, если по каким-то причинам он в него уже не верит.

И помните: только вам, родителям, решать, что станет новогодней традицией в вашем доме. Главное, чтобы она сближала близких, помогала узнавать друг друга и дарила радость всем участникам.