Деактивировать. Как в Японии пытаются справиться с зависимостью от угольных ТЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида © EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая проходила в Дубае в первой половине декабря, объявил, что японские власти прекратят строительство неэкологичных угольных электростанций, на которых не предусмотрены меры по снижению выбросов. Он также отметил, что Токио будет стремиться увеличить использование возобновляемых источников энергии.

Соответствующее заявление было сделано в рамках плана Японии по достижению полной декарбонизации к 2050 году. Между тем, по данным отчета Министерства экономики, торговли и промышленности, в 2022 финансовом году (завершился 31 марта 2023 года) доля угля среди используемых в стране источников энергии составила 30,8%.

Правительство Японии ранее взяло на себя обязательство к 2030 году снизить ее до отметки 19%, однако некоторые партнеры Токио считают подобные усилия недостаточными, что приводит к возникновению напряженности в их отношениях. Так, в апреле министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран Группы семи (G7) на переговорах в Саппоро не указали сроки отказа от угольных ТЭС в итоговом заявлении встречи. По мнению японских СМИ, это решение было принято из-за давления представителей Японии, которые заняли жесткую позицию по вопросу ради защиты своих национальных интересов.

Будущее за водородом

Власти Японии рассчитывают, что одной из возможностей для ослабления зависимости страны от угля может стать использование альтернативных источников энергии, прежде всего водорода. В июне кабмин утвердил новую цель по объемам ежегодного производства этого ресурса к 2040 году, увеличив ожидаемый показатель в шесть раз, до 12 млн т. В связи с этим японские власти намерены в течение 15 лет привлечь государственные и частные инвестиции в размере 15 трлн иен (около $104 млрд), которые будут направлены на формирование стабильных цепочек поставок, а также на развитие технологий, способствующих снижению стоимости производства водорода. При этом тогдашний генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно подчеркнул в ходе объявления о новой цели, что выработка этого ресурса не только позволит обеспечить отказ от выбросов углекислого газа, но и поможет наладить энергетическую стабильность Токио и внесет вклад в экономическое развитие страны.

На этом фоне правительство Японии составило план по укреплению отношений со странами — экспортерами водорода и полезных ископаемых ради осуществления процесса декарбонизации и укрепления экономики. Власти страны решили усилить сотрудничество с 25 государствами, включая Канаду и Австралию, которые получат от Токио дополнительные инвестиции. Ожидается, что они также будут обеспечены доступом к передовым японским технологиям в ходе реализации своих проектов.

Активность в этой области проявляют и представители частного сектора Японии. Так, крупная корпорация Sumitomo нацелилась к 2030 году достичь ежегодных объемов производства водорода в размере 200 тыс. т на своем предприятии в Австралии. Оно начнет работу в 2024 году и на первом этапе планируется вырабатывать 300 т ресурса, после чего, как ожидается, значительно повысит объемы производства — намерены дойди до 500 тыс. т.

Захоронение выбросов

Другим вариантом решения проблемы может стать минимизация негативных последствий работы угольных ТЭС за счет захоронения выделяемого ими углекислого газа. Так, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии изучает возможность создания условий к 2030 финансовому году (начнется 1 апреля 2030 года) для ежегодной нейтрализации в стране 12 млн т вырабатываемой двуокиси углерода.

Подобный размер захоронений соответствует объему выбросов трех угольных электростанций. В перспективе, как ожидается, в Японии можно будет нейтрализовать подобным образом до 16 млрд т CO 2 . Ведомство также проводит переговоры с представителями стран Юго-Восточной Азии по вопросу хранения на их территории японского углекислого газа. Дополнительная цель заключается в снижении затрат на осуществление этой деятельности на 60% к 2050 финансовому году.

В связи с этим Министерство экономики, торговли и промышленности предварительно определило семь мест, где будут осуществляться захоронения CO 2 . Пять из них планируется разработать на территории самой Японии, еще два — в акватории Малайзии и Океании. По оценкам японской стороны, использование этих территорий позволит ежегодно нейтрализовывать порядка 13 млн т углекислого газа.

Возможности для бизнеса в этой области также рассматривают компании Японии. Крупная торговая корпорация Itochu намерена осуществить проект по доставке CO 2 с помощью танкеров на объекты захоронения. В свою очередь нефтеперерабатывающая Idemitsu Kosan анализирует перспективы повторного использования двуокиси углерода, а еще одна нефтяная компания, Eneos Holdings, рассчитывает создать собственный объект захоронения CO 2 на западе страны. Кроме того, крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel уже приступила к реализации проекта по захоронению углекислого газа на территории Австралии, Индонезии и Малайзии.

Безопасные альтернативы

Наконец, в Японии разрабатываются альтернативы угольным ТЭС, перспективы использования которых, в отличие от АЭС, не вызывают опасений местного населения. В январе правительство решило начать оказание материальной поддержки энергетическим компаниям, занимающимся строительством новых электростанций на сжиженном природном газе (СПГ). Им будут предоставляться субсидии в течение 20 лет после запуска соответствующих ТЭС с целью повышения их доходности. Таким образом власти рассчитывают уже к 2025 финансовому году обеспечить прирост передовых электростанций на СПГ суммарной мощностью 6 млн кВт.

В свою очередь в декабре 2022 года выработку энергии начала первая в Японии крупная ветряная электростанция с установленными в море ветрогенераторами. Станция, расположенная в порту города Носиро, состоит из 20 ветрогенераторов мощностью 4,2 МВт каждый. Еще один объект, включающий 13 ветряков, находится в стадии ввода в эксплуатацию в порту города Акита. Их общая установленная мощность составит 140 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией 130 тыс. местных домовладений.

Помимо этого, японская строительная компания Toda Corporation в сотрудничестве со специалистами Университета Осаки осуществляет проект постройки одной из крупнейших в мире свободно плавающих ветряных электростанций мощностью 10 МВт. Пробный запуск установки в прилегающей к стране акватории может состояться в 2025 году. В отличие от большинства других плавучих электростанций она не будет крепиться тросами ко дну и получит возможность свободно перемещаться в прибрежной зоне для обеспечения постоянного воздействия силы ветра. Установка рассматривается как экспериментальная, ее эксплуатация может открыть путь к разработке намного более мощных свободно плавающих электростанций, что в свою очередь поспособствует снижению зависимости Японии от угольных ТЭС.