Усталость и раздражение: как "конституция Пиночета" дважды победила на референдуме в Чили

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17 декабря чилийцы отклонили уже второй предложенный им проект конституции. Президент Республики Чили Габриэль Борич подтвердил, что впредь, как минимум до конца его срока, попыток разработать новый основной закон страны вместо документа, принятого 11 сентября 1980 года — еще при военном режиме Аугусто Пиночета (1973–1990), больше не будет.

Борич, бывший лидер студенческих протестов, был одним из ярых сторонников принятия новой конституции. Он пришел к власти в 2022 году на волне разочарования граждан в традиционных политических силах и спустя год после того, как почти 80% чилийцев проголосовали за необходимость разработки новой конституции. После первой неудавшейся попытки принятия нового основного закона в сентябре 2022 года Борич пообещал добиться второго шанса, и в декабре того же года чилийские законодатели из оппозиции и правящей коалиции договорились повторно запустить разработку новой конституции.

Своей цели президент все же не добился. Чили останется с "конституцией Пиночета", которая на самом деле в полной мере ей не является. Уже в годы демократии в нее внесли около 70 правок, из них 58 — при экс-президенте Рикардо Лагосе в 2005 году. Но Борич не единственный проигравший. На самом деле итоги референдума можно даже считать удачей для действующего правительства Чили. Вынесенный на голосование текст был разработан их непримиримыми политическими оппонентами. Поэтому в конечном счете победителей не оказалось.

Из крайности в крайность

Правительство экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры (2010–2014 и 2018–2022 годы) обещало инициировать процесс разработки новой конституции во время волны протестов, которые охватили страну в октябре — декабре 2019 года. Социальная напряженность в республике вылилась тогда в манифестации и беспорядки, спусковым крючком для которых стало повышение стоимости проезда в метро в среднем на 30 песо ($0,04). В стране был введен комендантский час. Всего в ходе беспорядков и столкновений погибли более 30 человек.

Одним из требований протестующих стала разработка новой конституции, которая давала бы граждан больше социальных прав. Сильнее всего людей волновала реформа пенсионной системы, образования и здравоохранения.

В Учредительное собрание первого созыва вошли 155 членов, которые были избраны в апреле 2021 года в результате всенародного голосования. Большинство в органе получили представители левых и левоцентристских партий и движений. Правые силы оказались фактически вычеркнуты из процесса разработки нового основного закона страны.

Проект получился прогрессивистским. Документ определял Чили как "социальное, демократическое и правовое государство". Особое внимание в тексте уделялось социальным правам граждан и обязанностям государства, в том числе в области образования и здравоохранения. Одним из ключевых приоритетов являлась защита окружающей среды. Подготовленная версия также провозглашала Чили "многонациональным и межкультурным государством", закрепляя права коренных народов. В частности, было прописано "полное осуществление своих коллективных и индивидуальных прав", в том числе на "автономию и самоуправление", на "свою культуру, самобытность и мировоззрение, наследие и язык, на признание своих земель".

На референдуме 4 сентября 2022 года против одобрения проекта конституции высказались 61,86% чилийцев, за — 38,14%. Социально ориентированный документ избиратели, видимо, сочли слишком радикальным. Явно сказались и многочисленные скандалы, которые сопровождали работу Учредительного собрания. Так, в сентябре 2021 года член Учредительного собрания Родриго Рохас Ваде признался, что еще до выборов в орган солгал о наличии у него рака, чтобы поднять свою популярность.

При второй попытке схема разработки конституции была изменена. В марте 2023 года приступила к работе экспертная комиссия из 24 человек, избранных парламентом. Они подготовили предварительный проект конституции, который получился довольно сбалансированным. Его поддержали и Борич, и представительница традиционных чилийских правых Эвелин Маттеи. Но затем в проект были внесены изменения новым Учредительным собранием. Большинство в нем получили представители правых и правоцентристских сил, которые, впрочем, никогда и не были против сохранения действующей конституции. Ключевую роль в разработке поправок сыграла крайне консервативная Республиканская партия с ее лидером Хосе Антонио Кастом, который проиграл Боричу во втором туре на выборах президента в декабре 2021 года.

Во втором варианте тоже была защита окружающей среды и уважение прав коренных народов, но тем не менее в других вопросах он получился более консервативным, чем действующая конституция. Как и в предыдущем проекте, в новом документе Чили определялось как "социальное и демократическое правовое государство". Однако в этой версии указывалось, что социальные права могут предоставляться не только государством, но и частными учреждениями. Таким образом закреплялась бы действующая система, которую и требовали изменить участники протестов в 2019 году из-за социального неравенства.

В тексте также были положения, ограничивающие право на забастовку и позволяющие высылать нелегальных мигрантов. Споры в чилийском обществе вызвала статья, гарантирующая право на жизнь, в том числе "тех, кто родится". В такой формулировке она давала противникам абортов возможность попытаться добиться отмены закона, разрешающего прерывать беременность в случае изнасилования, наличия риска для жизни матери и нежизнеспособности плода. В настоящее время это единственные основания, по которым женщина в Чили может сделать аборт.

Правящая коалиция, продвигавшая изменение основного закона, оказалась в ситуации, когда "конституция Пиночета" была им идеологически ближе, и призывала голосовать против. Сам Габриэль Борич воздержался от выражения мнения.

Разочарование чилийцев

Результаты двух референдумов показали, что чилийцы не хотели ни левую, ни правую конституцию. Они хотели сбалансированный документ с гарантией социальных прав, который был бы основан на консенсусе. Вместо этого они получили три года политических споров и перетягивания одеяла. За это время у чилийцев появилась усталость и раздраженность от конституционной темы. За месяц до голосования опрос компании Cadem показал, что треть избирателей полностью или почти не испытывают интереса к процессу.

Чилийцы хотят, чтобы политики больше не отвлекались на разработку конституции и занялись решением насущных проблем. Как показывают опросы, сейчас на первом месте среди тем, которые волнуют жителей страны, оказалась преступность. Чили долгое время считалась одной из самых безопасных стран Южной Америки, и сейчас уровень убийств там остается низким по региональным меркам — 6,7 на 100 тыс. жителей, но он все же вырос, и сами жители замечают ухудшение ситуации — у 30,5% высокий страх перед преступностью, что является самым высоким уровнем с момента запуска индекса Índice Paz Ciudadana более 20 лет назад.

Беспокоит жителей страны и экономика. И, как показывает рейтинг одобрения Борича — всего 33%, — чилийцы считают, что он с этими проблемами не справляется.

Результаты же референдума могут послужить для действующего правительства небольшим глотком свежего воздуха. В конце концов 55% граждан не поддержали идеи чилийских правых. Кроме того, процесс разработки и его результаты внесли разногласия в ряды партий этого политического спектра. Признавая поражения, Хосе Антонио Каст стоял в окружении только своих однопартийцев, а представителей так называемых традиционных правых — коалиции "Чили, вперед" — рядом не было.

Но ослабление оппонента не сильно упрощает жизнь Габриэлю Боричу. У правительства по-прежнему нет большинства в парламенте, а значит, реализовать реформы без поддержки других партий будет невозможно. Нерешенных вопросов остается много, а времени всего два года — в ноябре 2025 года в Чили пройдут очередные президентские выборы. И искать причины проблем в конституции уже не получится. "Конституция Пиночета" дважды победила на демократических выборах.