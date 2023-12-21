Историческое соглашение в ОАЭ: начало конца ископаемого топлива?

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Самое важное климатическое мероприятие 2023 года, в котором приняли участие более 150 глав государств и правительств, состоялось в Объединенных Арабских Эмиратах — одной из ведущих стран — экспортеров нефти. 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28, входит 197 стран и Европейский союз) проходила с 30 ноября по 13 декабря — завершилась на день позже запланированного срока, поскольку делегациям не удалось своевременно принять итоговый документ. Представители 198 сторон Конвенции до раннего утра обсуждали параметры соглашения и его основной пункт, который должен определить будущее ископаемого топлива.

ОАЭ занимают шестое место в списке крупнейших экспортеров нефти после Саудовской Аравии, России, Ирака, США и Канады. Более того, председателем COP28 стал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер, который возглавляет Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC). Неоднозначный выбор места проведения конференции и ее главного действующего лица стал поводом для критики со стороны политиков, представителей экспертного сообщества и климатических активистов со всего мира, которые обвиняли принимающую сторону в конфликте интересов и попытке создать имидж прогрессивного члена международного сообщества за счет эксплуатации "зеленой" повестки.

Спорное решение

Конференция сторон (руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата) одобрила заявку ОАЭ на проведение COP28 два года назад во время саммита в Глазго. Ни зависимость экономики Объединенных Арабских Эмиратов от углеводородов, ни членство в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), ни один из самых высоких показателей выбросов парниковых газов на душу населения тогда никого не смутили. Во-первых, конференции уже проходили в странах ОПЕК — Индонезия и Катар, которые впоследствии вышли из состава альянса, принимали COP13 в 2007 году и COP18 в 2012-м. Во-вторых, к моменту рассмотрения заявки ОАЭ сделали борьбу с изменением климата частью государственной политики и сосредоточились на реализации масштабных экологических проектов. Например, в октябре 2021 года власти страны обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В рамках этой инициативы ОАЭ стали активно развивать производство энергии из возобновляемых источников, а также технологии улавливания и хранения углерода.

В начале 2023 года ОАЭ объявили, что председателем COP28 станет Султан бен Ахмед аль-Джабер. Комментируя это решение, глава нефтегазового гиганта ADNOC заявил, что намерен "применить прагматичный и ориентированный на поиск решений подход, который обеспечит прогресс в области климата и низкоуглеродный экономический рост". Хотя аль-Джабер публично выступал за постепенный отказ от ископаемого топлива, его заподозрили в конфликте интересов. Более 100 членов Конгресса США и Европейского парламента призвали ООН остановить вмешательство нефтедобывающей промышленности в решения Конференции сторон и потребовали отставки аль-Джабера.

За несколько дней до открытия COP28 британская вещательная корпорация Би-би-си опубликовала расследование, согласно которому ОАЭ планировали использовать роль принимающей стороны для продвижения своих внешнеэкономических интересов, в том числе касающихся бизнеса ADNOC. Журналисты Би-би-си, а также участники проекта Centre for Climate ознакомились с утекшими документами команды аль-Джабера, которая занималась подготовкой частных встреч с представителями как минимум 27 национальных делегаций для обсуждения развития проектов, связанных с ископаемым топливом. В частности, принимающая сторона сообщила китайской делегации, что ADNOC готова "совместно оценить международные возможности СПГ" в Мозамбике, Канаде и Австралии. По данным Би-би-си, компания также готова была оказать помощь Колумбии в реализации нефтегазовых проектов. Кроме того, ОАЭ планировали найти деловых партнеров для государственной компании Masdar, работающей с возобновляемыми источниками энергии.

Опубликованное накануне конференции расследование Би-би-си нанесло ущерб и без того неоднозначной репутации принимающей стороны. Мировая пресса и экспертное сообщество в очередной раз поставили под сомнение заинтересованность председательства COP28 в борьбе с климатическими изменениями и раскритиковали власти ОАЭ за гринвошинг — экологичное позиционирование без достаточных на то оснований. Казалось, что перед открытием конференции за ОАЭ окончательно закрепилась репутация страны, использующей климатическую повестку для создания положительного имиджа на международной политической арене.

Консенсус

Несмотря на обвинения, ОАЭ смогли продемонстрировать миру, что по крайней мере часть опасений критиков председательства COP28 не оправдалась. В первый же день конференции стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрили соглашение о создании Фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам. Решение учредить фонд было принято по итогам саммита COP27, который состоялся в прошлом году в египетском Шарм-эш-Шейхе. Представители развитых и развивающихся стран разрабатывали соглашение на протяжении всего 2023 года. Оно предусматривает запуск специального финансового механизма, который поможет уязвимым странам справиться с ущербом от засухи, наводнений и повышения уровня моря.

Однако главным достижением COP28 стал документ о результатах первого Глобального подведения итогов (Global Stocktake, GST), который посвящен анализу прогресса по достижению целей Парижского соглашения и содержит положение о переходе от ископаемого топлива. Это план высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей, в том числе удержания роста среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия. Теперь правительства должны будут интегрировать этот глобальный план в национальные политики, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.

Глобальный отказ от ископаемых видов топлива был одним из самых спорных вопросов, обсуждавшихся на конференции. Более интенсивное сокращение выбросов необходимо для достижения целей Парижского соглашения, поэтому большинство делегаций настаивали на жестких обязательствах — поэтапном отказе от использования нефти, природного газа и угля. Такой позиции придерживались как развитые государства, так и многие развивающиеся страны, которые вносят наименьший вклад в объем выбросов парниковых газов, но больше других страдают от последствий изменения климата. В то же время правительства некоторых стран, экономическое развитие которых зависит от экспорта углеводородов, выступали за менее радикальный вариант, предполагающий использование "грязных источников энергии" при условии широкого применения технологий удаления выбросов. При этом ряд стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, выступили категорически против того, чтобы в итоговом документе COP28 содержались какие-либо формулировки, предусматривающие ограничения на использование ископаемого топлива. Из-за полярных позиций сторон переговоры делегаций, которые работали над текстом соглашения, неоднократно заходили в тупик.

За время работы конференции было подготовлено несколько проектов итогового документа, который изначально задумывался как определяющий судьбу будущих климатических действий. Первые два проекта содержали положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Третий проект предусматривал "сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива". В последнюю — четвертую — версию, которая и была принята Конференцией сторон, вошли пункты, призывающие к "переходу от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, ускоряя действия в это критическое десятилетие, с тем чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году в соответствии с научными данными". Также в документе звучит призыв к "отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые не решают проблему энергетической бедности или не обеспечивают пути справедливого перехода в кратчайшие сроки".

Председатель COP28 назвал итоговый документ саммита "историческим достижением". Многие страны, а также члены экспертного сообщества согласились с такой оценкой, поскольку необходимость ухода от базирующейся на ископаемом топливе экономической модели развития зафиксирована на климатических переговорах ООН впервые. С подачи аль-Джабера средства массовой информации прозвали соглашение "Консенсусом ОАЭ". Это крайне необычное явление, поскольку другие знаковые документы Конференции сторон названы в честь городов, где проходили те или иные климатические переговоры, например, Парижское соглашение или Киотский протокол. Консенсус стал символом эмиратского председательства, благодаря которому международное сообщество впервые формально признало, что одним из главных факторов климатических изменений является использование ископаемого топлива, и впервые задекларировало курс на снижение его использования в глобальном масштабе.

Роль председателя

Несмотря на всеобщее недоумение из-за назначения главы крупной нефтегазовой компании председателем COP28, очевидные успехи климатического саммита в Дубае позволили оценить аль-Джабера как талантливого переговорщика. В ходе конференции представители развивающихся стран отмечали, что аль-Джабер учитывает их позиции и реагирует на их проблемы, а делегаты развитых государств положительно отзывались о вовлеченности председателя в процесс поиска консенсуса. По словам самого аль-Джабера, достичь соглашения ему помог опыт, приобретенный за время пребывания на посту главы ADNOC.

Аль-Джабер использовал свое председательство, чтобы создать условия, при которых нефтегазовая отрасль смогла бы внести более весомый вклад в глобальные климатические действия. По его инициативе крупнейшие нефтяные компании, на долю которых приходится более 40% мировой добычи, присоединились к Хартии о сокращении выбросов метана и углекислого газа в атмосферу. Документ, призывающий отрасль достичь углеродной нейтральности и "почти нулевых" выбросов метана к 2030 году, подписали в том числе саудовский гигант Saudi Aramco, эмиратская ADNOC, американская ExxonMobil, британская Shell, итальянская Eni.

В день открытия конференции аль-Джабер, отвечая на вопросы журналистов о возможном конфликте интересов, объявил, что председательство COP28 будет добиваться включения в итоговый документ формулировки, касающейся ископаемого топлива. На следующий день Международное энергетическое агентство и председательство COP28 опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что "спрос и предложение на все виды ископаемого топлива должны постепенно сократиться в текущем десятилетии". Это стало сигналом, что ОАЭ, вопреки ожиданиям, попытаются реализовать самые амбициозные планы в ходе переговоров.

5 декабря секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата распространил первый проект итогового документа, за ним последовали еще два — с более мягкими формулировками. Когда переговоры зашли в тупик, аль-Джабер пригласил глав делегаций на встречу в формате меджлиса — представительного собрания, которое исторически созывалось в странах исламского мира для коллегиального принятия решений. По словам инициатора встречи, она стала "поворотным моментом" в переговорах.

Опубликованный на следующий день после меджлиса четвертый проект документа COP28 содержал призыв к переходу от ископаемого топлива. Именно с такой формулировкой документ был принят 13 декабря на заключительном пленарном заседании Конференции сторон. Все это время аль-Джабер призывал участников переговоров "проявлять гибкость", "идти на компромиссы" и "искать консенсус", чтобы достичь соглашения, которое определит будущее глобальной экономики и поставит наиболее уязвимые страны в центр климатических действий.

Начало конца

Итоговый документ COP28 станет "началом конца" ископаемого топлива, уверен и исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. "Хотя мы не перевернули страницу эры ископаемого топлива в Дубае, этот результат станет началом конца. <...> Теперь всем правительствам и компаниям необходимо без промедления воплотить эти обещания в реальные экономические результаты", — сказал он, выступая на заключительном пленарном заседании.

По словам главы российской делегации и специального представителя президента по вопросам климата Руслана Эдельгериева, документ получился компромиссным. С одной стороны, положение о переходе от ископаемого топлива учитывает интересы крупных игроков на рынке углеводородов, которые обеспечивают мировую энергетическую безопасность. Многие развитые страны, которые изначально выступали за постепенный отказ от ископаемого топлива, приветствовали документ, посчитав его отправной точкой для дальнейших глобальных климатических действий.

Саудовская Аравия, которая выступала против того, чтобы в документе хоть как-то упоминалось ископаемое топливо, в итоге также была удовлетворена решением. Глава саудовской делегации заявил, что перечисленные в документе варианты климатических действий позволят удержать повышение температуры в пределах, предусмотренных Парижским соглашением, но при этом соответствуют "особенностям каждой страны в контексте устойчивого развития".

С другой, компромиссная формулировка, из которой не совсем ясно, в чем именно заключается переход от ископаемого топлива, стала объектом критики многих развивающихся стран. Они посчитали, что документ создает лазейку как для производителей и экспортеров углеводородов, так и для большинства развитых стран, обладающих энергоемкой промышленностью. В частности, представитель Самоа Анне Расмуссен, выступающая от имени Альянса малых островных государств, для которых глобальное потепление представляет экзистенциальную угрозу, заявила на пленарном заседании, что "необходимая коррекция курса не была обеспечена".

Финансирование

Наконец, еще одним немаловажным достижением председательства COP28 стало привлечение рекордного финансирования. Упоминавшийся выше Фонд возмещения потерь и ущерба привлек за время работы конференции почти $800 млн. "Зеленый" климатический фонд получил новые взносы в рамках второго цикла пополнения, а общий объем анонсированных отчислений составил рекордные $12,8 млрд. Восемь правительств-доноров объявили о намерении направить средства в Фонд для наименее развитых стран и Специальный фонд по борьбе с изменением климата на общую сумму более $174 млн. Адаптационный фонд содействия развивающимся странам привлек около $188 млн. Всего в ходе COP28 правительства, представители крупного бизнеса и благотворительные организации пообещали выделить более $83 млрд на реализацию различных климатических инициатив.