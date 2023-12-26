Мао — навсегда! Имя и идеи "великого кормчего" обретают в Китае новую жизнь

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В Китае сегодня отмечают 130-летие со дня рождения "самого красного солнца" национальной революции — Мао Цзэдуна, основателя Китайской Народной Республики. Так сложилось, что и я последние 30 лет живу по "времени Мао", причем в самом прямом смысле — сверяюсь, который час, по висящим на стене в кухне электронным часам с изображением его профиля. Как гласит надпись на циферблате, часы были выпущены "лимитированной серией" к 100-летию со дня рождения великого китайца.

Дизайнеры придумали броское оформление этого памятного изделия: примерно треть белой поверхности занимает алая волна. Возможно, это символика красного знамени, с которым под предводительством Мао боролись за власть и лучшую долю народа китайские коммунисты. А может, это намек на соотношение "правильного и неправильного" в его политической деятельности в пропорции 70 на 30, как это определил специальным решением уже после смерти вождя ЦК КПК? Китайцы с их иероглифической письменностью, нередко предполагающей неоднозначное понимание начертанного, любят подобные шарады. Жизнь Мао Цзэдуна, которая началась 26 декабря 1893 года, также допускает разное прочтение — в зависимости от того, кто и когда старался ее описать.

Сотни тысяч писем и электронных посланий приходят в эти дни на адрес Дома памяти Мао Цзэдуна — усыпальницы покойного лидера. Их авторы поверяют Председателю свои самые сокровенные думы и чаяния, обещая "великому вождю и великому полководцу" продолжить его дело, "чтобы не прервалась в веках животворящая красная артерия".

"Солнце — самое красное, а Мао Цзэдун — всех родней", — напоминают строки популярной в Китае и поныне песни в своем обращении 89 млн членов Общества ветеранов труда.

Почта Китая выпустила к дате серию марок, на которых Мао Цзэдун запечатлен в разные моменты своей жизни — на революционной базе в горах Цзинганшань, в военной форме периода борьбы с японскими агрессорами и с лопатой в руках — на строительстве водохранилища Шисаньлин под Пекином.

Итак, Мао жил, Мао жив, Мао будет жить?

Мао на площади Тяньаньмэнь

Мао Цзэдун действительно и после своей кончины 9 сентября 1976 года остался с Китаем. Чтобы убедиться в его присутствии, достаточно оказаться на главной пекинской площади Тяньаньмэнь. Огромный парадный портрет Мао Цзэдуна расположен на воротах Небесного Спокойствия, ведущих в бывший императорский Запретный город, ныне — Музей Гугун. Отсюда, с надвратной трибуны, 1 октября 1949 года Мао провозгласил образование КНР. Это стало звездным часом его непростой, но яркой жизни.

На южной оконечности площади высится Дом памяти — мавзолей почившего лидера, где его забальзамированное тело возлежит в двойном хрустальном саркофаге. Тело мумии по плечи покрывает красное партийное знамя с серпом и молотом, искусная подсветка дополняет иллюзию — словно человек просто спит.

Служители в белых перчатках то и дело подталкивают замешкавшихся посетителей к выходу из погребальной камеры — очередь не должна останавливаться. Все хотят поклониться вождю: крестьяне, рабочие, военнослужащие, седовласые пенсионеры и пионеры в красных галстуках и даже янгуйцзы — "заморские черти", как принято называть иностранцев из какой-нибудь далекой страны. На выходе можно купить за несколько юаней золотистый значок с профилем Мао и зеленую кепку с красной звездой, особенно популярную у иностранцев.

Мао — в памяти народа, в кино и на ТВ

В дни празднования юбилея Мао к памятным местам по всей стране стекаются толпы людей, выстраиваясь в очереди. Лаобайсины ("сто почтенных фамилий", то есть китайские Ивановы, Петровы и Сидоровы) и ганьбу (кадровые партийные работники) приходят, чтобы совершить перед статуями и портретами Мао "коутоу" — церемонный троекратный поклон в знак высокого почтения.

Мао Цзэдун стал частью народной памяти (конечно, в чем-то идеализированной) о временах, когда все были равны (или почти равны), не было богатых (ныне Китай по количеству миллионеров — на втором месте в мире после США), а чиновничество не страдало коррупцией и искренне исполняло свои обязанности в соответствии с собственноручно начертанным Председателем лозунгом — "Вэй жэньминь фуу", то есть "Служить народу".

Специально к красной дате календаря Государственное управление радио и телевидения Китая подготовило цикл теле- и радиопередач о Мао Цзэдуне. Центральное телевидение КНР транслирует посвященные его молодым годам сериалы "Куньпэн атакует волну" (Куньпэн — мифическое существо, рыба-птица неимоверных размеров) и "Вопрошая о сокрытом". На большом экране идет блокбастер "Возрождение джедая" об истории поражений и побед Китайской красной армии, естественно, под руководством великого полководца Мао.

Радио и телевидение провинции Хунань запустили серию коротких роликов "Вы тоже можете читать стихи Мао Цзэдуна вот так" и документальный фильм "Народный лидер — 130 мгновений Мао Цзэдуна". Провинция Хунань в этой волне народной памяти занимает особое место. Именно там, в бывшей деревне, а ныне городе Шаошань, в зажиточной крестьянской семье родился мальчик, высокопарно названный Цзэдуном, что можно перевести как "Облагодетельствовавший Восток". Мероприятия проводятся и в провинциальной столице Чанша, где Мао учился в учительской семинарии, и в самой Шаошани — все жители от мала до велика стараются поклониться огромной статуе Председателя (хотя при жизни он не часто бывал в родных местах — буквально один или два раза после провозглашения КНР).

По-прежнему "надежный кормчий"

Мао в сегодняшнем Китае — не только исторический персонаж и герой фольклора. Его учение вписано в устав Коммунистической партии Китая как теоретическая основа деятельности этой без малого 100-миллионной политической организации, правящей в стране с населением 1,4 млрд. Система "Идей Маоцзэдуна" в обязательном порядке изучается на семинарах в китайских университетах, в партийных и общественных организациях, армейских политкружках и в религиозных общинах.

Однако было бы ошибочно думать, что ничего нового в прочтении наследия Мао Цзэдуна нет, что оно стало эдакой застывшей догмой. Институт партийной истории и партийной литературы Центрального комитета КПК опубликовал в журнале "Цюши" ("Поиски истины") посвященную нынешней дате статью под названием "Навсегда запомните великие достижения и высокое поведение товарища Мао Цзэдуна". В ней говорится, что "на новом пути помнить о великих достижениях товарища Мао Цзэдуна и учиться у Си Цзиньпина его возвышенному духу и поведению имеет большое значение для всей партии, всей армии и народа всех национальностей страны, чтобы тесно объединиться вокруг Центрального комитета партии с товарищем Си Цзиньпином в качестве ядра и всесторонне содействовать строительству сильной страны и великому делу национального возрождения". Вот вам и мостик из прошлого в настоящее.

Если мы забьем в китайском поисковике Baidu иероглифами имя Мао Цзэдуна, то сразу получим его краткое жизнеописание, где говорится не только о великих деяниях в качестве лидера партии и армии в годы строительства КПК, в сражениях гражданской войны и сопротивлении японской агрессии. Там также можно прочесть о его ошибках периода "борьбы с правыми", "большого скачка" в городах, "коммунизации" деревни и особенно — Культурной революции, которую сами китайцы впоследствии назвали "десятилетним хаосом". Но в целом Мао предстает великим патриотом, вождем народа, который сплотил государство, не допустил национального развала, упрочил суверенитет и территориальную целостность страны, не в последнюю очередь — за счет создания ракетно-ядерной составляющей вооруженных сил. Идеи Мао о "китаизации марксизма" легли в основу построения социализма с китайской спецификой, чем и сейчас занимаются его политические наследники в Пекине.

Семья Мао

Ожидается, что помянуть своего великого отца в его усыпальницу придут (если позволит здоровье) его дочери — Ли Минь и Ли На, сопровождаемые внуком Мао Синьюем.

Первой супругой Мао Цзэдуна была дочь университетского профессора — Ян Кайхуэй, которая сохранила в 1930-х годах верность мужу в гоминьдановских застенках и погибла с его именем на устах. Ее внук Мао Синьюй работает сегодня в политорганах Народно-освободительной армии Китая. Хотя он никогда не видел знаменитого деда, все же написал интересную книгу о нем, собрав многие воспоминания и легенды о Мао. Недавно пресса рассказала о Мао Дундуне, сыне генерала Мао Синьюя и правнуке Председателя. Родился он в один день с прадедом — 26 декабря 2003 года, т.е. сегодня ему исполняется 20 лет — недавно стал студентом.

Второй супругой Мао Цзэдуна стала Хэ Цзычжэнь (Ли Минь от этого брака), в молодости — атаманша отряда сельской самообороны в горах Цзинганшань (можно сказать, колыбели крестьянской революции, которую и возглавил выходец из деревенской среды Мао Цзэдун).

Ли На — дочь от третьего брака — с Цзян Цин, шанхайской актрисой, которая во второй половине 1930-х искала свое счастье в кругах городской левой богемы и, видимо, увидела путеводную звезду в горах северо-западной провинции Шэньси, где она прожила с Мао в пещере почти 10 лет. В летописи Китая Цзян Цин отводится роль злой фурии, сбивавшей своего супруга с правильного пути на кривую дорожку политических и экономических авантюр. Считается, что Цзян Цин с "группой товарищей" сколотила пресловутую "банду четырех", устроившую Культурную революцию (1966–1976). Ее дочь Ли На в тот период возглавляла хунвейбинов ("красных охранников", ультралевое движение студенческой молодежи) Пекинского университета. После смерти Мао Цзян Цин была арестована китайскими военными и, по официальной версии, покончила с собой в тюремной камере. Ли На также провела какое-то время в заключении.

Теперь сводные сестры примирились и вместе приходят в мавзолей, где их встречает мраморная статуя отца, сидя в копии его любимого кресла.

Мао на китайской кухне

Так как этот текст выходит перед Новым годом, то, думаю, уместно будет рассказать не столько о политической кухне Китая, сколько о бытовых привычках Мао Цзэдуна. Например, о его предпочтениях в еде. Про образ жизни и пристрастия "великого кормчего" в пище рассказал писатель Чжоу Эрфу, который некогда работал в комитете по культурным связям с зарубежными странами. Так, в книге "Воспоминания о прошлом" автор поведал, что Мао Цзэдун любил "хуншаожоу" — тушеное мясо в соевом соусе и острый красный перец.

В 1914 году юный Мао поступил в Хунаньское педагогическое училище, где студентам предоставлялось бесплатное обучение, жилье и питание. По субботам на обед обычно было это самое тушеное мясо в соевом соусе. На каждый стол, вокруг которого сидело по восемь учеников, подавали большую тарелку "хуншаожоу". Автор пишет, что именно так Мао постепенно и пристрастился к тушеному мясу, правда, он не знал рецепт этого блюда и не умел готовить. Однако с тех пор будущий Председатель предпочитал в еде жирное мясо, считая его одним из важнейших стимуляторов для работы мозга.

Как и почти все хунаньцы, Мао был большим любителем острого, а блюдо без перца казалось ему невкусным. Правда, как пишет Чжоу Эрфу, ребенком он боялся есть красный перец, но потом постепенно привык и даже стал считать это неким признаком революционности. Якобы и советским специалистам он советовал есть перец, поскольку и величайший революционер Карл Маркс "наверняка ел красный перец".