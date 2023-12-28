"Сербия против насилия"? Как выборы перешли в ежедневную череду протестов

© Александр Дзюба/ ТАСС

Столицу Республики Сербия захватила череда протестов с погромами и беспорядками. Акции организованы оппозиционным движением "Сербия против насилия", которое не согласно с итогами парламентских и муниципальных выборов в стране.

Предпосылки

Проведения внеочередных выборов требовала либеральная оппозиция. Использовав стихийные гражданские митинги, которые последовали после двух случаев стрельбы, приведших к гибели 17 человек, лидеры оппозиции выдвинули ряд политических требований. В их числе роспуск парламента, отставка президента и руководителей силовых ведомств. Президент Сербии Александар Вучич заявил тогда, что оппозиция использует эмоции граждан в политических целях. Но в конце мая ушел в отставку с поста председателя Сербской прогрессивной партии, оставшись ее членом, а 1 ноября распустил парламент и назначил третьи за последние три с половиной года досрочные выборы. Свое решение Вучич мотивировал тем, что "Сербии необходимо сохранить мир и стабильность, а также внутреннюю сплоченность".

Внеочередные парламентские выборы состоялись 17 декабря. Прошли они в том числе на фоне возросших противоречий между Белградом и Приштиной, где участились случаи столкновения этнических албанцев с сербами. При этом в последнее время западные страны значительно увеличили давление на Сербию, требуя от нее признания независимости Косова, а также незамедлительного присоединения к санкционной политике, направленной против России.

В свою очередь председатель Сербской прогрессивной партии, министр обороны Милош Вучевич за семь дней до выборов подчеркивал, что вступление в Евросоюз является стратегической целью для Сербии, но Белград не намерен присоединяться к санкционной политике, направленной против РФ. Вучич в начале ноября по итогам переговоров с российским послом Александром Боцан-Харченко также заявил, что "двусторонние отношения между Сербией и Российской Федерацией успешно развиваются".

Избирательная система и прогноз Во внеочередных парламентских выборах приняли участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций. Одновременно с ними состоялись и муниципальные выборы. Граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и Автономный край Воеводина. Республиканская избирательная комиссия (РИК) сообщала, что правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего было открыто 8 273 избирательных участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России — в Москве и Сочи. Из-за запрета властей непризнанного Косова голосование не состоялось на территории Автономного края Косово и Метохия. Сербы из Косова были вынуждены отправиться в Центральную Сербию, чтобы проголосовать. Списки кандидатов могут быть выдвинуты политическими партиями, коалициями или группами из не менее чем 10 граждан. Участие независимых кандидатов в парламентских выборах не предусмотрено. В каждый партийный список должно быть включено не менее 40% женщин. На выборы в парламент были зарегистрированы 2 817 кандидатов. Согласно опросу исследовательского центра Ipsos, состоявшемуся накануне трех дней тишины перед выборами, основная борьба должна была развернуться между блоком "Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться" (согласно оценкам, мог получить 44,6% голосов) и оппозиционной группой "Сербия против насилия" (23,6%). На третьем месте — состоящая сейчас в правящей коалиции Социалистическая партия Сербии главы МИД республики Ивицы Дачича (8,7%). Избирательный порог в 3% могли преодолеть также блоки "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии", "Мы — голос из народа — профессор, доктор Бранимир Несторович" и правопатриотическое объединение "Милица Джурджевич Стаменковски — Бошко Обрадович — Национальное собрание — Государствообразующая сила — Заветники — ДВЕРИ", а также партии национальных меньшинств. Явка прогнозировалась на уровне 56,4% (минимальный порог не установлен). Показать ещё

Первые результаты

Премьер-министр республики Ана Брнабич менее чем через два часа после закрытия избирательных участков заявила, что коалиция "Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах в Сербии с результатом 47,1% после обработки половины бюллетеней. Вучич из штаба подчеркнул, что страну ожидает "трудный период и нам придется продолжать вести переговоры и продолжать наш европейский путь", также он выразил уверенность, что по итогам выборов коалиция победит с колоссальным преимуществом и "получит более 127 мандатов " (из 250 мест в парламенте). "Это единственный результат, которым я был бы доволен", — подчеркивал сербский лидер.

Спустя немногим более 12 часов после закрытия избирательных участков Республиканская избирательная комиссия сообщила, что коалиция "Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах с результатом 46,79% (1 690 379 голосов) после обработки 95,28% бюллетеней. Далее шел оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,44%. Третье место занимала коалиция "Ивица Дачич — премьер Сербии" с 6,58%.

За сербскими выборами следило рекордное число наблюдателей — 5 587, в том числе и члены Центральной избирательной комиссии от РФ. Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Рейнхольд Лопатка, назначенный специальным координатором краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, указывал, что парламентские выборы в Сербии были хорошо организованы с технической точки зрения, а сам день голосования "прошел гладко". Вместе с тем Министерство иностранных дел Германии подвергло критике проведение выборов, в ходе которых якобы были допущены нарушения, и отметило, что это неприемлемо для страны, имеющей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Начало протестов

18 декабря несколько тысяч сторонников оппозиции собрались в центре Белграда по призыву лидеров блока "Сербия против насилия". Собравшиеся у здания столичной администрации заявляли о несогласии с победой на выборах в скупщину (городское собрание) возглавляемой правящей партией коалиции, которая по итогам обработки 92,5% бюллетеней набирала 39,34%, в то время как оппозиционный блок получал 34,27%. Лидеры прозападной оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич отказались признавать предварительные результаты муниципальных выборов в столице Сербии и призвали своих сторонников к митингам. Протестующие от здания администрации направились к главному входу Республиканской избирательной комиссии, где начали скандировать "воры" и "мошенники", использовать свистки, петарды, а также бросать яйца и мусор в сторону дверей.

© Александр Дзюба/ ТАСС

Премьер Ана Брнабич отметила, что сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" в первый же день протестов не просто применили насилие, а напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича.

Несмотря на результаты

Тем временем, согласно данным РИК, после обработки 98% бюллетеней, то есть данных с 8 115 из 8 273 избирательных участков, коалиция "Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться" продолжала лидировать на парламентских выборах и получала 1 752 002 голоса, или 46,64%. Далее шел оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,66%. Третье место — коалиция "Ивица Дачич — премьер Сербии" с результатом 6,56%. В состав парламента, согласно промежуточным результатам, также проходила коалиция "Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии" с 5,04% и блок "Мы — голос из народа — профессор, доктор Бранимир Несторович", который на тот момент получал 4,7%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав, что США и ЕС не получили "марионеточных депутатов", отметил тогда, что победу на парламентских выборах в Сербии одержали те, кого поддержали жители страны, проигравшим политикам нужно это признать.

Однако сторонники оппозиционного блока не смогли остановиться и продолжили проводить акции протестов на ежедневной основе. "Было абсолютно ясно, что оппозиция в ходе всей своей кампании готовила это. Они не предоставили никакого плана, их кампания была сконцентрирована исключительно на ненависти в адрес Вучича, — заявила премьер Брнабич. — Они готовили "майдан" в Белграде, чтобы прийти к власти путем революции. Этого не произойдет".

© Александр Дзюба/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии, а Белград должен защитить свой суверенитет. "Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии, но в том числе в широком контексте, на Балканах, применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли", — сказала Захарова, комментируя митинги.

Протестные акции оппозиции в сербской столице и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах", отметил Александар Вучич.

Попытка захвата администрации Белграда

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на очередную протестную акцию у стен избиркома. Протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Между зданием РИК и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой звучала музыка. Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки.

© Александр Дзюба/ ТАСС

Спустя менее чем полтора часа протестующие отправились к главному входу городского собрания, которое находится в сотне метров. После того как лестница у главных дверей и площадь у здания были заняты, настрой протестующих стал резко переходить в агрессивную фазу. Собравшиеся предпринимали попытки взять здание городской администрации штурмом. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также били окна на первом этаже, куда бросали камни и пивные банки. Уничтожению подверглись камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков использовали файеры, которые пытались забросить в разбитые окна.

Глава государства в экстренном обращении к нации отметил, что попытка захвата здания городской администрации Белграда не является революцией. Вучич также подчеркнул, что действия сторонников прозападной оппозиции вызваны внешним фактором и направлены на подрыв суверенитета страны. "Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники", — заметил он. "У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения. Но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", — отметила премьер-министр Сербии и добавила, что ее заявление "не будет популярно на Западе".

© Александр Дзюба/ ТАСС

Участники беспорядков тем временем разбирали брусчатку возле здания администрации и бросали в окна и двери крупные булыжники, наносили удары по щитам и шлемам полицейских, закрывающих разбитые окна и двери. Правоохранители не предпринимали практически никаких иных действий на протяжении трех часов с момента прихода протестующих к городскому собранию, лишь изредка используя газовые спреи и единожды дымовую шашку.

Около 21:50 (23:50 мск) на площадь перед зданием прибыло подкрепление, экипированное бронежилетами и шлемами, вооруженное щитами и дубинками. Менее чем за пять минут у здания городского совета остались только представители МВД и журналисты. Правоохранители заняли позиции по периметру площади, осмотрели здание. На место событий прибыл и глава МВД Сербии Братислав Гашич. После того как ситуация полностью перешла под контроль полицейских, стало известно, что Вучич в связи с беспорядками в центре Белграда созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Глава государства отметил, что более 35 протестующих были задержаны, двое полицейских получили серьезные ранения.

© Александр Дзюба/ ТАСС

И.о. градоначальника сербской столицы Александар Шапич, также прибывший той ночью на место событий, заявил, что беспорядки в центре Белграда, в ходе которых протестующие серьезно повредили историческое здание, можно охарактеризовать термином "майданизация". "Я еще раз обращусь ко всем тем, кто так не думает. Если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, то это означает, что вы уничтожили государство, которое завтра не сможет защитить даже тех людей, ради которых, как вы считаете, вам необходимо бороться", — сказал Шапич.

Повторное голосование и намерения

На следующий день, 25 декабря, состоялись встречи российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко с президентом республики Александаром Вучичем и с главой МИД Ивицей Дачичем. "Я проинформировал посла Боцан-Харченко о беспорядках прошлой ночью в Белграде и подтвердил, что мы сделаем все, чтобы сохранить безопасность граждан и нашей Сербии", — написал сербский лидер в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Мы также обменялись мнениями о двусторонних отношениях, ситуации в регионе и текущих геополитических событиях. Я передал послу пожелание, чтобы наши два народа встретили предстоящие праздники и Новый год в мире и благополучии", — добавил Вучич.

Российский дипломат по итогам встреч заявил, что западные страны в Сербии действуют по известным "схемам и лекалам" — еще до выборов начиная раскручивать сценарий с протестами.

© Александр Дзюба/ ТАСС

Митинги все так же продолжаются в Сербии на ежедневной основе. Хотя и заметно значительное сокращение числа протестующих, а также продолжительности акций, которая, например, в среду, 27 декабря, шла менее полутора часов. Тем временем сторонники студенческой организации "Борьба", поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", заявили, что 29 декабря, начиная с 12:00 (14:00 мск), представители оппозиции перекроют ряд автомагистралей на 24 часа, после чего состоится массовая акция протеста в центре Белграда.

Еще 20 декабря председатель Республиканской избирательной комиссии Владимир Димитриевич заявил, что повторное голосование на выборах депутатов в сербский парламент состоится на 28 участках в связи с полученными жалобами и замечаниями по проведению выборной процедуры. В соответствии с решением РИК правом голоса будут обладать 12 240 граждан, которые зарегистрированы на тех пунктах, результаты голосования на которых не были утверждены. Отмечается, что повторное голосование за депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент) состоится 30 декабря. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры также отметили, что намерены провести крупную акцию протеста в Белграде в этот день.

Таким образом, итоговые результаты выборов будут объявлены только после процедуры повторного голосования на ряде участков.

К сегодняшнему дню семь из 38 задержанных после попытки штурма администрации Белграда уже признали вину и заключили соглашение со следствием. Им будут назначены условные сроки за насилие на общественном мероприятии и попытку смены конституционного строя. Еще двух задержанных выпустили из-под стражи, они дождутся процесса на свободе. 11 других сторонников оппозиции останутся под стражей до суда, так как прокуратура опасается повторных нарушений закона с их стороны. Согласно заявлениям МВД, в результате беспорядков получили ранения восемь сотрудников полиции. По словам Вучича, "есть двое серьезно раненых полицейских, еще несколько с легкими или неустановленной степени тяжести травмами".