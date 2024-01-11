Он спас Малый театр: Александр Клюквин о Юрии Соломине

Юрий Соломин © Михаил Метцель/ ТАСС

Впервые я с Юрием Соломиным столкнулся в детстве, когда смотрел фильм "Адъютант его превосходительства". Потом пришел театр.

Я работаю в Малом театре уже 45 лет, поэтому мы много с ним встречались — вместе работали. Спектакли делали вместе — я как режиссер, он как художественный руководитель. Также мы играли вместе, как партнеры. Кроме того, я писал некоторые вещи для его постановок. Например, он ставил водевиль "Таинственный ящик", а я писал стихи для него. Эта комедия-водевиль идет уже более 20 лет на сцене нашего театра, и там звучат мои песни. Так что много было у нас разных встреч с ним.

Худрук и режиссер

Никогда не бывает удачных тандемов. Имею в виду, по взаимопониманию. Вас обманывают, если говорят, что всегда все хорошо. Ведь как раз всегда и у всех обязательно есть противоречия. Особенно в творчестве. Иначе это тогда не творчество, а диктат.

Так было и у нас — и лучше, и хуже. Но по-разному как-то все же разрешались ситуации.

С художественным руководителем театра отношения дружеские мало возможны, потому что он все же твой начальник. В любом случае интересы сталкиваются, и не всегда в мою пользу, как и не всегда в его пользу. Поэтому, думаю, сложные отношения в театре — это нормально, это всегда было.

Года три-четыре назад Юрий Соломин попросил меня написать стихи для детского нашего спектакля "Буратино". Он очень хотел его сделать. Я написал. А он говорит: "Ну и сыграй тогда, пожалуйста, роль Карабаса-Барабаса". Вот до сих пор играю, и песни в постановке идут на мои стихи.

"В мире таких не очень много"

Что касается его актерства, то Юрий Соломин, конечно, великолепный актер. Я у него очень многому научился. Причем он очень хороший как театральный, так и киношный актер. Как говорится, можно пересматривать и учиться, учиться, учиться... Он очень много дает. В одном тексте не рассказать, что я сумел почерпнуть за 45 лет взаимодействия с этим человеком. К сожалению, он умер.

Несмотря на такие трагические события, несмотря на то что у меня с ним были довольно сложные отношения в последнее время, я до сих пор считаю Юрия Соломина одним из лучших актеров России и Советского Союза. Да даже в мире таких не очень много. На мой взгляд, он один из лучших актеров и очень интересный режиссер. Если спектакль он поставил, то это действительно очень интересно.

Спасение Малого театра

Ко всему прочему, он замечательный партнер. Он был довольно отзывчивый человек. Не всегда, правда. Но это его крест. Он нес крест художественного руководства огромного театра. Здесь нельзя упрекать, можно только сетовать, что, например, у меня что-то не получилось, чего бы я хотел. Но это его прерогатива. Была…

Он очень многое отдал театру. Можно сказать даже, всю свою жизнь. Это во-первых. А во-вторых, про что я говорил неоднократно, но повторюсь: он спас театр, наш Малый театр.

В 1990-х годах Юрий Соломин и тогдашний директор Виктор Коршунов защитили Малый театр, который предлагалось разделить. Из него хотели сделать некий "музей, как не надо играть". Очень много было тогда таких предложений. Как не надо играть, "потому что несовременно, потому что обнаженки мало на сцене". "Это неправильно, это старье, а вот сделаем Малый театр музеем, и пусть играют как в XIX веке", — приходилось нам слышать. Эти люди были успешно посланы Юрием Мефодьевичем и Виктором Ивановичем, и Малый театр остался. Они вдвоем сохранили, на мой взгляд, без преувеличения, русский драматический театр.

Если говорить именно о роли Соломина в этом, то он любил Малый театр, думаю, этого стало достаточным для того, чтобы суметь его защитить. При этом он мало когда вел себя как чиновник. Он же пытался быть министром культуры в 1990–1992 годах и ушел оттуда. Потому что не мог там работать, это просто было совершенно не его.

Он болел за Малый театр, и болел не как в футболе, а больно. Поэтому это давало ему сил — любовь. Получается, что любовь преодолевает все.

Конечно, теперь Малый театр изменится. Как и что, я пока не знаю, думаю, мы с вами увидим.