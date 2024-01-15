"Была без радости любовь": зачем Макрон реорганизовал кабинет министров

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь © Ludovic Marin, Pool via AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил начало 2024 года новым рекордом во французской политике, назначив самого молодого премьера в истории республики — 34-летнего Габриэля Атталя.

"Была без радости любовь, разлука будет без печали", — писал Михаил Лермонтов в стихотворении "Договор". В окружении президента и теперь уже экс-премьера Элизабет Борн давно не скрывали недовольства друг другом.

Строгий премьер, вышедшая из кругов технократии, Борн представлялась ее критиками воплощением чрезмерного консерватизма. Посвященные утверждали, что она перестала правильно угадывать замыслы президента, который некогда пришел к власти на основе левоцентристской программы. Добившись принятия непопулярного закона о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, премьер далеко зашла в политике ригоризма. Затем она настояла на принятии чрезмерно консервативного в глазах оппонентов закона об упорядочении миграции. Ее прощальное письмо Макрону было лишено приличествующих реверансов и прямо указывало на главу государства в качестве инициатора ее ухода. "Вы сообщили мне о своем желании назначить нового премьер-министра", — мотивировала она свою просьбу об отставке.

После отставки Борн Макрон взял паузу в несколько дней, отложив назначение ее преемника. А затем разыграл неожиданную карту, назначив премьер-министром самого молодого члена кабинета Габриэля Атталя. Как считает обозреватель еженедельника L’Obs Сильвен Кураж, выбор умелого коммуникатора призван нейтрализовать негативный резонанс закона об иммиграции.

Габриэль Атталь и его команда

Реализуя "эффект Атталя", самого популярного министра в команде Борн, Макрон рассчитывает открыть новую страницу в своей президентской пятилетке и сплотить ряды лояльного ему политического блока. Это особенно важно в преддверии предстоящих менее чем через полгода выборов в Европейский парламент. Согласно опросам общественного мнения, "Национальное объединение" Марин Ле Пен на 10% опережает президентскую партию "Ренессанс".

"Самый молодой президент республики назначил самого молодого премьера — это символ того, что будущее принадлежит молодежи", — сказал Атталь на ступенях Матиньонского дворца, принимая премьерские полномочия от Борн. В истории Франции он стал самым молодым премьером, отобрав пальму первенства в этом у Лорана Фабиуса, утвержденного главой кабинета в 1984 году в возрасте 37 лет.

Биографическая справка Габриэль Атталь появился на свет 16 марта 1989 года в парижском пригороде Кламар. Его отец — адвокат Ив Атталь — родился в еврейской семье из Туниса, мать — православная христианка Мари де Курисс, работавшая в продюсерской компании, росла в семье белых эмигрантов, переселившихся во Францию из Одессы. У Атталя три сестры и сводный брат. Новый премьер получил образование сначала в столичном Институте политических наук, а затем в Университете Париж II (Пантеон-Ассас). Показать ещё

Свою политическую карьеру Атталь начинал в рядах социалистов: в 2007 году участвовал в проведении избирательной кампании кандидата Соцпартии на пост президента Сеголен Руаяль. С созданием Эмманюэлем Макроном собственного политического движения "Республика на марше" (ныне "Ренессанс") Атталь стал его активным участником и близким соратником главы государства. От этого движения молодой политик был избран в 2017 году в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), в 2020 году по предложению Макрона он стал госсекретарем и официальным представителем правительства, что предопределило его дальнейшую карьеру. В мае 2022 года он был назначен министром-делегатом, отвечающим за государственные счета в Министерстве экономики. В июле 2023 года ему было доверено возглавить одно из ключевых ведомств — Министерство образования.

"Он приводит в порядок все, чем начинает заниматься", — констатировал один из представителей правящей партии. Атталь активно поддерживал ее проекты, выступил поборником реформ, привлекших внимание французского общества, и, в частности, высказался в пользу законодательства, разрешающего использование вспомогательных репродуктивных технологий. "Я родился в результате искусственного оплодотворения. В этом нет ничего исключительного: в нашей стране так бывает у каждого 30-го ребенка, — рассказал политик в Сети. — И я не мог бы представить себе семью лучше, где бы я получил столько любви, как от моих собственных родителей".

В области образования он возглавил кампанию борьбы против буллинга во французской школе. Как рассказал Атталь журналистам, он и сам подвергался травле. Так, мол, один из учеников открыл сайт, чтобы размещать на нем злые комментарии по поводу внешности своих товарищей. "На меня обрушился поток оскорблений, который был весьма яростным на протяжении нескольких месяцев", — поделился Атталь. В бытность министром образования он согласился сняться в одном из эпизодов сериала об издевательствах в школах. Правда, после его назначения премьером телекомпания приостановила выпуск эпизода с участием Атталя, хотя еще есть вероятность, что его показ может состояться 31 января, по случаю Дня борьбы с насилием в отношении детей.

В прежнем правительстве Атталь был самым богатым министром после самой Элизабет Борн. Его состояние в июле 2023 года оценивалось в €1,59 млн, Борн — в €1,67 млн.

Вопреки ожиданиям, с заменой премьера больших перемен в составе правительства Франции не произошло. Ключевые министры сохранили свои посты. Руководитель экономического блока правительства Брюно Ле Мэр в дополнение к прежнему посту министра экономики, финансов и цифрового суверенитета получил еще и портфель министра энергетики. Министром внутренних дел вновь назначен Жеральд Дарманен. Судя по всему, в ходе долгих переговоров Макрону удалось уговорить 54-летнего Ле Мэра и 41-летнего Дарманена остаться в правительстве 34-летнего Атталя, пообещав им личное покровительство. Оба политика претендуют на роль преемника Макрона на выборах 2027 года, поскольку сам президент не может баллотироваться в третий раз.

Возвращение Рашиды Дати

Из перестановок в кабинете наибольшее внимание прессы привлекло возвращение в правительство Рашиды Дати, которая была министром юстиции в период президентства Николя Саркози. Она происходит из многодетной семьи мигрантов: ее отец — каменщик, переселился во Францию из Марокко, мать родом из Алжира. У министра 10 братьев и сестер (при этом два ее брата — Джамаль и Омар — в ее бытность министром юстиции были осуждены французским правосудием за наркотрафик). Дати стала рано самостоятельно зарабатывать на жизнь: она была продавщицей в магазине косметики, телефонисткой, санитаркой. Пыталась учиться на медицинском факультете, затем получила диплом экономиста в университете Дижона. Но увлеклась юриспруденцией и по совету известного юриста и борца за права женщин Симоны Вейль поступила в Национальную школу правоведения. Вскоре после ее успешного окончания она стала судьей. Дати активно участвовала в избирательной кампании Николя Саркози и после его победы на президентских выборах получила пост министра юстиции. С 2008 года она является мэром VII округа столицы, на территории которого находится резиденция правительства. В роли окружного мэра она выступает как непримиримый оппонент столичного мэра Анн Идальго, на пост которой, как сама она уже отмечала, намерена баллотироваться через два года. После назначения Рашиды Дати министром культуры Идальго заявила в своем комментарии, что "желает мужества" всем деятелям культуры.

Влиятельные противники называют Дати "неконтролируемой" и "непредсказуемой". Но она популярна в народных кварталах Парижа, поскольку никогда не отказывалась от своих корней. "Я люблю драться, но вам не надо меня бояться", — заявила она своим новым сотрудникам в министерстве. Дати собиралась остаться в рядах партии "Республиканцы", но уйти из ее Национального совета. Руководство же правой партии исключило ее из своих рядов, подчеркнув, что "Республиканцы" находятся в оппозиции к Макрону. Однако она сохраняет влияние на парламентскую фракцию своей бывшей партии. В кулуарах Национального собрания (нижней палаты) утверждают, что Рашида Дати может позвонить любому депутату правых и мобилизовать его голос в поддержку правительства.

В кабмин вошла и другая видная представительница правого политического лагеря, член партии "Горизонты", глава региона Большого Реймса Катрин Вотрен, занимавшая министерские посты еще при Жаке Шираке. В бытность депутатом парламента она критиковала Макрона, но, как вспоминают французские журналисты, "критика всегда была вежливой". В любом случае Макрон в 2022 году планировал назначить именно ее премьер-министром, но затем склонился к кандидатуре Борн. Политические аналитики ожидают, что Вотрен, которая получила пост министра труда, здравоохранения и солидарности, будет обладать большим влиянием в кабинете.

Семь лет назад, готовясь к сражению за Елисейский дворец, Макрон написал книгу "Революция. Наше сражение за Францию" (Emmanuel Macron. Révolution.C’est notre combat pour la France. 2016). Сейчас он, видимо, вернулся к политической лексике тех предвыборных лет. На первом заседании Совета министров в новом составе он заявил, что во главе министерств ему нужны "не управленцы, а революционеры".

Перемены на Ке-д'Орсе

Правительство покинула глава МИД Катрин Колонна. Профессиональный дипломат, призванная Макроном в мае 2022 года на пост министра с поста посла в Лондоне, она не смогла утвердиться в коридорах дворца на Ке-д'Орсе. Ее миссия была осложнена реформой госслужбы, лишившей карьерных дипломатов монопольного права замещать должности послов.

Признаки все более неустойчивого положения шефа дипломатии Франции появились в ноябре, когда Макрон поручил совершить важное дипломатическое турне по Ближнему Востоку не главе МИД, а министру вооруженных сил Себастьену Лекорню. Именно его после этого многие стали считать вероятным преемником Колонна во главе МИД, однако Макрон предпочел депутата Европарламента Стефана Сежурне. Теперь парламентарий должен проявить себя в министерстве, который возглавляли такие ветераны французской политики, как Юбер Ведрин, Ален Жюппе, Лоран Фабиус. Но сможет ли 38-летний министр сделать то, что не удалось его более опытной предшественнице? Это нелегкая задача, учитывая что главе МИД, как напоминает Le Figaro, приходится существовать в условиях плотной "опеки" Елисейского дворца, поскольку все принципиальные решения принимает глава государства и подчиняющееся непосредственно ему дипломатическое подразделение президентской администрации.

Кстати, Стефан Сежурне — самый молодой глава МИД в истории французской дипломатии. Он начал политический путь в Соцпартии, примкнув к Доминику Стросс-Кану, затем стал советником Макрона в Министерстве экономики и больше не разлучался с нынешним главой государства. Вместе с ним он стоял у истоков движения "Молодежь с Макроном", а потом помогал создавать президентскую партию "Республика на марше". В 2018 году Сежурне баллотировался от этой партии в Европарламент, где возглавил центристскую группу "Обновление Европы" (Renew Europe). Параллельно он выполнял обязанности генерального секретаря президентской партии. Интернет-издание 20 minutes задалось вопросом, не будут ли служебные взаимоотношения нового главы МИД с премьером осложнены тем, что ранее они состояли в так называемом гражданском договоре солидарности PACS, который обеспечивает юридические права неженатых пар. Однако два года назад, по сведениям издания, партнеры расторгли этот договор.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне © AP Photo/ Thomas Padilla, Pool

Ко всем прочим изменениям в правительстве Франции появилось новое суперведомство — Министерство образования, молодежи спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр. Это ведомство досталось Амели Удеа-Кастера, в прошлом известной теннисистке, возглавлявшей до сих пор Министерство спорта в правительстве Борн. Начало ее деятельности в качестве главы нового ведомства стало весьма неудачным. Во время визита вместе с новым премьером в одну из государственных школ она призналась, что ее собственные дети обучаются в частной школе. Этот выбор она объяснила тем, что уроки в государственной школе, где учились прежде, были отменены из-за отсутствия необходимого контингента педагогов. Министр сочла такой подход к учебной программе со стороны публичных школ "несерьезным". После этих высказываний нового куратора образования профсоюзы учителей призвали к проведению 25 января и 1 февраля национальной забастовки в знак протеста против "атаки на публичное образование". Удеа-Кастера в заявлении для прессы выразила сожаление в связи с тем, что ее высказывания могли задеть некоторых педагогов в государственных школах. Атталь выступил в ее защиту, заметив, что пропуск уроков в связи с нехваткой учителей является реальной проблемой многих учебных заведений. Он назвал ответы министра "честными", а развернувшуюся в прессе полемику "лицемерной".

Перспективы

Нового премьера ждут и другие испытания. Так, депутат парламента, национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель заявил в интервью телеканалу TF1, что его партия настаивает на проведении голосования по вопросу о доверии правительству. В отсутствие у кабмина абсолютного большинства голосов в Национальном собрании эта процедура для него нежелательна.

Кроме того, Руссель призвал нового премьер-министра дать обещание, что правительство не будет впредь использовать положение 49.3 конституции, которое дает ему право принимать законопроекты по вопросам финансирования без голосования в парламенте. Лидер коммунистов напомнил, что в бытность премьер-министром Борн использовала этот параграф конституции 23 раза, лишив оппозицию возможности голосования по таким важным вопросам, как, например, пенсионная реформа.

Руссель, кроме того, потребовал срочного повышения зарплат и пенсий в стране, индексации в соответствии с уровнем инфляции. Он предупредил, что 3 февраля коммунисты придут в Матиньонский дворец, резиденцию премьера, с расчетными ведомостями, которые по просьбе партии направили ей "тысячи трудящихся", чтобы показать премьеру истинное положение дел с уровнем зарплаты и темпами инфляции. "В этой сфере необходимы глубокие перемены, — считает он. — Труд должен быть в сердце проекта Франции".

Сможет ли Атталь откликнуться на эти требования? Премьер привержен лозунгу "Работать больше, чтобы лучше зарабатывать", который в свое время активно выдвигал Николя Саркози. При этом в бытность Атталя министром образования зарплаты учителям были повышены на 11%.

Зарплаты повышаются, однако рост покупательной способности остается минимальным на фоне роста инфляции. Едва ли стоит ждать, что профсоюзы посчитают вопрос закрытым.

Позиции Атталя в политике рассматриваются и в более долговременной перспективе. В 2027 году Франции предстоит избирать нового президента республики. Станет ли самый молодой премьер-министр во французской истории и самым молодым президентом? В год избрания главой государства Макрону исполнилось 39 лет. В 2027 Атталю будет 38. "Функция премьер-министра повышает доверие к политику, показывает его способность управлять страной, а это именно то, чего ждут от главы государства", — считает политолог Бенжамен Морель.

Но одновременно эта же позиция со всей очевидностью делает политика и более уязвимым для критиков. Если раньше премьер был непререкаемым лидером правящего блока, то теперь дверь открыта для конкуренции. Вероятными кандидатами на пост президента считают политических союзников Макрона — лидера партии "Горизонт", бывшего премьера Эдуара Филиппа и главу центристского движения Modem Франсуа Байру. Высок рейтинг и двух наиболее влиятельных министров правительства Брюно Ле Мэра (Минэкономики) и Жеральда Дарманена (МВД). В списке могут появиться и новые лица.

Многое, однако, будет зависеть от исхода июньских выборов в Европарламент. Если Атталь обеспечит успех правящей партии на европейских выборах, он, несомненно, получит важные козыри для борьбы за Елисейский дворец.