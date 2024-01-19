Вдохнуть новую жизнь: Нигер выбирает партнерство с Россией

Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн © Сергей Пятаков/ POOL/ ТАСС

Спустя почти полгода после военного переворота новый премьер-министр и практически весь кабмин Нигера выбрали для первого международного визита Россию. Это не случайно, ведь СССР являлся для Нигера, как и для многих других стран Африки, важным экономическим и военным партнером. В 1990-е годы вектор сменился и Нигер переориентировался на Францию и США, о чем сильно пожалел в XXI веке. Доходы от добычи урана, нефти и других полезных ископаемых не сильно сказывались на росте ВВП, народ обнищал, а борьба с терроризмом в регионе зашла в тупик, несмотря на наличие французских, американских и европейских контингентов в стране.

Российский след?

Когда 26 июля в Нигере случился переворот и к власти пришли военные, как это нередко бывает в Африке, а на улицах Ниамея появились российские флаги, многие поторопились сделать вывод о причастности России к событиям. В эти дни в Санкт-Петербурге проходил второй саммит Россия — Африка, и для собравшихся там африканских лидеров и руководства РФ переворот в Нигере, скорее, стал неожиданностью. Его даже окрестили "подарком России к саммиту", ведь на форуме шла речь о процессах деколонизации и борьбе за свободу, а тут в стране, которая давно считалась опорой Франции в Сахеле и главным поставщиком урана на европейские рынки, произошел переворот.

В результате переворота посольство Франции в стране было закрыто по решению властей, как и доступ к урану, а военные соглашения с Парижем, Брюсселем и Вашингтоном пересмотрены. В конце декабря последние французские военные покинули места дислокации и переместились обратно во Францию.

Затевавшаяся поначалу военная интервенция под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), участие в которой собирались принять Кот-д’ Ивуар, Гана, Бенин и Сенегал, так и не случилась из-за позиции Нигерии (парламент страны и религиозные лидеры выступили против нее, объясняя это тем, что в Нигере и на севере Нигерии проживает один народ — хауса). Все ограничилось воинственной риторикой и экономической блокадой, которая сильно сказалась на благосостоянии и без того небогатого населения Нигера, однако не вынудила их отказаться от достигнутого суверенитета. Напротив, нигерцы песнями и молитвами отмечали вывод французских войск, мяли и жгли французские флаги и даже принесли в жертву несколько петухов, являющихся символом Франции.

Диверсификация партнерств

В конце декабря премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн выступил онлайн в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, где, отвечая на вопросы американских экспертов, посетовал на "неконституционность" прошедших выборов, на которых был избран прежний президент Мохамед Базум, являющийся главным сторонником Запада. Он заявил, что впредь Нигер не будет полагаться на одного партнера, а проведет диверсификацию сотрудничества во всех сферах и будет ориентироваться как на США, так и на Россию, Китай и другие страны.

"Наш суверенитет предполагает свободный выбор партнеров среди стран, которые способны обеспечить мир в регионе. И мы просим проявлять уважение к нашему выбору. Мы решили открыться для сотрудничества со всеми странами, которые заинтересованы в мире", — сказал он, подчеркнув, что Ниамей не прекращает сотрудничество с США как с давним партнером, а "американским военным всегда будут рады в Нигере", однако они должны четко обозначить свои цели, чтобы оставаться на территории страны. И действительно, военная база США в Нигере, в отличие от Франции, не закрывалась, продолжается также военное сотрудничество с ФРГ.

Однако спустя месяц после этого заявления премьер в составе представительной делегации, состоящей из министров обороны, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и даже спорта, выбирает для первого визита за пределы Африки именно Россию, а не США. Визит, начавшийся в понедельник, 15 января, продлился до пятницы, 19 января, далее делегация направится в Сербию, Иран и Турцию, которые также поступательно развивают отношения со странами Сахеля и Восточной Африки.

Делегация из Нигера за эти дни в Москве провела встречи с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, была принята в МИД РФ и в Минобороны. Премьер-министр африканского государства получил заверения в том, что Россия заинтересована расширять торгово-экономические и инвестиционные связи, наращивать товарооборот — в первую очередь в области продовольствия и энергетики, а также геологоразведки и инфраструктурного строительства. Ламин Зейн позже рассказал, что в ходе переговоров шла речь о реконструкции железных дорог, развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В Нигере помимо залежей урана есть золото и нефть — в стране уже реализован при участии Китая проект строительства нефтепровода в Бенин, он начал работу в ноябре 2023 года и приносит в казну немалый доход. Нигеру пригодились бы НПЗ, которые могла бы построить Россия. Есть также залежи фосфатов, из которых можно производить удобрения при помощи РФ. В строительстве новой инфраструктуры по добыче и переработке урана мог бы помочь Росатом, нельзя исключать, что когда-то в стране появится российская АЭС, о строительстве которой уже договорились с Буркина-Фасо.

А пока в Москве обсуждалось сотрудничество в сфере ядерной медицины и здравоохранения, которое сильно пострадало из-за санкций ЭКОВАС, наложенных на Нигер после переворота. Африканцам нужны новые больницы и медоборудование, а также подготовка кадров в российских вузах.

Борьба с терроризмом в Сахеле

Не менее важным является сотрудничество в сфере безопасности. В начале декабря замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров посетил Нигер и Мали, обсуждалось расширение и укрепление военного сотрудничества между странами, и в ходе визита в Москву глава МО Нигера Салифу Моди заявил, что уже очень скоро начнется деятельность в области наращивания потенциала вооруженных сил. Минобороны РФ отметило по итогам переговоров, что Москва намерена активизировать совместные с Ниамеем действия по стабилизации ситуации в регионе — речь идет о борьбе с террористами, которые являются отдельной проблемой в Сахеле последние 10 лет после свержения Муаммара Каддафи в Ливии.

Москва также намерена укреплять боеготовность национальных вооруженных сил Республики Нигер — тут кроется важное отличие от деятельности французских военных, которые находились в Нигере с целью борьбы с терроризмом, но на деле не добились никакого успеха в этой области, поскольку, как можно заключить, опирались исключительно на собственные силы, а не занимались повышением боеготовности местной армии. Примечательно заявление главы МО Нигера о том, что после вывода французских войск из страны ситуация с безопасностью даже улучшилась.

Для России сотрудничество с Нигером в области безопасности важно с той точки зрения, что вот уже несколько лет она помогает укреплять обороноспособность соседним Мали и Буркина-Фасо, с которыми Нигер создал Альянс стран Сахеля. Угрозы для безопасности у них общие, поэтому бороться с терроризмом в отдельно взятых Мали или Буркине бессмысленно, если не побороть угрозу в Нигере. Кроме того, население стран региона этнически пересекается, их также объединяет общее коммуникационное пространство — в этих странах говорят на французском языке. Но не исключено, что скоро заговорят и на русском — в декабре в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, возобновило работу спустя 31 год посольство РФ, а в январе открылся Российский культурный центр. Работа над созданием такого центра ведется и в Мали.

Одним из главных достижений визита делегации из Нигера в РФ стало решение о возобновлении деятельности российского посольства в Ниамее, которое было закрыто в 1990-е. На данный момент исполняющим обязанности посла в Нигере по совместительству является посол РФ в Мали Игорь Громыко, именно он первым из российских представителей контактировал с Ламином Зейном. Из Москвы Зейн увез в подарок футболку с собственным именем — как символ того, что Нигер и Россия теперь играют за одну команду.

Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор Нигерского агентства печати (НАП) Абдурахаман Шегу, Россия была среди тех немногих держав, которые поддержали в Нигере приход новой власти, и визит премьер-министра — выражение этой благодарности и стремления вдохнуть новую жизнь в более чем 50-летнее сотрудничество наших стран. Он отметил, что РФ выделяет стипендии для обучения нигерской молодежи в российских вузах, а многие нигерские офицеры получили образование в России, кроме того, в стране много вооружения российского производства, в частности самолеты.

По словам главы МО Нигера, Россия подготовила множество военных специалистов, среди которых артиллеристы, инженеры, медики, военные химики и специалисты по аэрокосмической разведке, которые особенно ценятся в условиях борьбы с терроризмом.

Нигер также рассчитывает на политическую поддержку РФ как члена Совбеза ООН в борьбе с санкциями и укреплении суверенитета. Речь заходит и об интересе к БРИКС, что не вызывает удивления, учитывая новые ориентиры Нигера — Россию, Китай и Иран, входящие в это объединение.

Что ждет Нигер

Как я уже отметила, после визита в Москву делегация Нигера отправится в Иран, Турцию и Сербию. Выбор кажется оригинальным, но только на первый взгляд. Иран активизировал африканское направление сотрудничества с приходом администрации Ибрахима Раиси, который в июле 2023 года совершил первый за долгое время визит в Кению, Уганду и Зимбабве (последние две являются прямыми союзниками России). Для Ирана Африка — потенциальный рынок сбыта промышленной техники, вооружений, медоборудования и лекарств, а также технологий и продовольствия. Формируется своеобразный клуб подсанкционных стран, выступивших против однополярной парадигмы международных отношений, к которому относится и Россия, и Нигер. Недавно Иран также открыл университет в Мали, не удивлюсь, если следующим адресом станет Ниамей.

Турция также активно развивает отношения с Африкой, особенно с мусульманскими странами, так что поездка нигерских властей в Анкару вписывается в эту логику. Турки строят школы и больницы, дороги и мосты и уже готовы составить конкуренцию китайским компаниям по экспорту продовольствия и продуктов легкой промышленности.

Сербия кажется наименее логичным выбором, однако, по мнению программного координатора РСМД, эксперта Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никиты Панина, это единственная страна в Европе, с которой Нигер сейчас может вести сотрудничество, поскольку она нередко выступает против решений Евросоюза и обладает собственным политическим весом и голосом. "Визит Зейна стал первым турне за пределы Африки, его стоит рассматривать в контексте прагматичных усилий руководства страны диверсифицировать партнерства. В результате санкций и прерывания торговых отношений с традиционными партнерами — Францией и другими странами ЕС — Нигер оказался в затруднительном положении", — пояснил эксперт в беседе со мной.

Он напомнил, что Нигер — страна с одним из самых высоких в Африке уровней бедности, подверженная засухам и не имеющая выхода к морю. Поэтому Ниамей вынужден искать иные способы решения проблем и повернулся в том числе к России, Ирану, Турции и Сербии.

Тем не менее Международный валютный фонд поместил Нигер в список самых быстроразвивающихся экономик мира на 2024 год, поскольку цены на уран взлетели, в том числе из-за временного прекращения добычи в Нигере. Кроме того, Нигер занимает первые строчки рейтингов по приросту населения, что не может не сказаться на динамике ВВП. Так что визит нигерской делегации в РФ стоит рассматривать не как просьбу о помощи со стороны нуждающегося государства, а как возможность для перспективных инвестиций в дружественной стране, позитивно смотрящей на развитие отношений во всех областях.

Реакция США на визит не заставила ждать. Вчера помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи уже заявила, что вашингтонская администрация рассчитывает, что в Нигере не сделают выбор в пользу наращивания взаимодействия с Россией. Однако Нигер свой выбор, видимо, уже сделал, и путь его лежит явно не в Вашингтон.