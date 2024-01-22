22 января, 07:00
Мнение

Четыре года правительства России: период небывалых вызовов, шоков и достижений

Валерий Миронов — об "инвестиционном парадоксе" и факторах роста российской экономики

МИРОНОВ Валерий
Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ
Дом Правительства РФ. Сергей Бобылев/ ТАСС
Дом Правительства РФ
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Прошло ровно четыре года с момента официального начала деятельности нынешнего состава правительства России, сформированного 16–21 января 2020 года. За период его работы в 2020–2023 годах, несмотря на все пережитые нами перипетии, ВВП в совокупности вырос, по предварительной оценке, на 5,3%, инвестиции в основной капитал — на 22,7%, а реальные доходы населения — на 5%. В целом за счет координируемой политики президента, правительства и Банка России удалось удержать под контролем инфляцию: она по итогам 2023 года замедлилась до 7,4% после роста на 17,8% год к году в апреле 2022 года на пике санкционного давления.

Правительство начинало свою работу в достаточно стабильной ситуации, имея в качестве основной цели планомерное достижение средне- и долгосрочных целей национальных проектов. Но неожиданно для всех мир сразу же охватил пожар пандемии. Скоординированными действиями экономических властей России он внутри страны был успешно погашен, а падение ВВП России в 2020 году на 2,7% было в два раза меньше спада мирового ВВП. К тому же 1 п.п. совокупного снижения произошел за счет рукотворного сокращения добычи нефти в рамках соглашений с ОПЕК. При этом, например, в 2009 году падение российского ВВП почти на 8% было в четыре раза сильнее среднемирового.

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Негативный опыт этой и остальных российских рецессий, а также специфическая природа российской экономики, подверженной "голландской болезни", новым правительством России были в 2020 году в значительной мере учтены. Квалификация, адаптивность, здоровый прагматизм, выносливость и удачливость российских регуляторов, если смотреть с позиции независимого наблюдателя, оказались просто завидными. 

"Инвестиционный парадокс — 2022"

Это подтвердили и последующие события, когда после сверхуспешного 2021 года, в котором темпы роста экономики более чем в два раза превысили "ковидное" падение, а балансовая прибыль экономики улетела в облака, на Россию обрушились беспрецедентные в мировой истории санкционные, торговые, инвестиционные и логистические шоки 2022 года. Однако и здесь экономику отвели от края пропасти. Падение экономики по итогам 2022 года составило всего 1,2%, что было кратно меньше, чем ожидалось большинством российских и западных экспертов и чиновников весной 2022 года. Инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 4,6%, что стало небывалым событием для всех предыдущих рецессий, когда проциклические инвестиции, отражающие цикл ВВП и падающие по своей экономической природе, обязательно падали (что соответствует и стандартным предсказаниям экономической теории). 

"Инвестиционный парадокс" 2022 года можно объяснить, прежде всего, небывалым бюджетным стимулом со стороны правительства в размере не менее 6 трлн рублей на базе пришедшего понимания ключевых факторов ограничений роста в российской экономике именно со стороны спроса и неопределенности, а не прочих важных, но менее актуальных факторов. Бюджетный стимул в 2022–2023 годах был эквивалентен 4–5% ВВП и примерно четверти годового объема инвестиций в основной капитал. Свою роль сыграл также рост балансовой прибыли экономики в предсанкционном 2021 году до уровня почти 30 трлн рублей. Это было в 2,3 раза больше, чем в среднем в предшествующие четыре года. Также сказалось и освобождение весной и летом 2022 года внутреннего рынка от значительной части иностранных конкурентов, место которых оперативно заняли мобильные и привыкшие к стрессам российские предприниматели. Дирижером в этом процессе выступало правительство, которое также приняло меры по дебюрократизации экономики, запрету абсолютно ненужных проверок и либерализации внешнеторгового законодательства (в координации с бизнесом).

Снятие барьеров и снижение в связи с этим неопределенности придали оптимизма той части российского бизнеса, который имел незагруженные производственные мощности и исторически высокие запасы импортных комплектующих. Они были созданы в 2021 году на фоне выхода из пандемии и под влиянием ее горького опыта, связанного с неожиданным разрывом поставок. 

Импульс роста в 2023 году

В 2023 году импульс роста, заданный правильно выбранными правительством целями по комбинированной поддержке спроса, предложения и дерегулированию предпринимательской активности, не только не ослаб, но и усилился. Экономика в 2023 году выросла примерно на 3,5%, при этом объемы выпуска увеличились в большинстве ее базовых секторов (за исключением добычи полезных ископаемых, где объем выпуска в январе — ноябре упал на 1,1% год к году, и трубопроводного транспорта). Максимальными темпами в прошедшем году среди основных секторов экономики увеличили выпуск строительство (+8,8%), оптовая торговля (+10,5%) и, что важно подчеркнуть, обрабатывающая промышленность (+7,5%). Последняя, по нашим оценкам, в современной экономике является основным генератором спроса на передовые цифровые технологии. Кроме того, в перспективе в условиях тенденции к усилению многополярности в мировой экономике может увеличиться спрос на продукцию важной составной части нашего сегодняшнего машиностроения — российского ОПК, который активно развивается. При этом инвестиции в целом по экономике пока растут темпами в три раза выше роста выпуска, реальные располагаемые денежные доходы на фоне рекордно низкой безработицы (менее 3%) и нехватки кадров увеличились в январе — сентябре 2023 года на 4,8% год к году (перекрыв падение на 1,3% в том же периоде 2022 года). Реальная заработная плата в январе — октябре выросла на 7,7% год к году, а доходы от предпринимательской деятельности увеличились опережающими темпами — примерно на 14%. 

Пока правительство и Банк России при постоянном внимании президента России смогли обеспечить бесперебойную работу финансовой системы, банков (после отключения от системы SWIFT они перешли на российские аналоги за счет импортозамещения в технологиях и ПО).

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Кредитно-финансовая инфраструктура переключилась на ранее созданную российскую национальную платежную систему "Мир", которая успешно занимается обработкой всех трансакций внутри страны и развитием выпуска собственных платежных карт. Доля рубля в структуре расчетов выросла в три раза (с 12 до 36%), доля валют нейтральных стран — в 40 раз (с 1 до 40%), доля валют недружественных стран снизилась почти в четыре раза (с 87 до 24%). Однако важно дальнейшее укрепление всеми возможными способами надежности системы внешнеторговых платежей — важнейшей части кровеносной системы национальной экономики. 

В целом текущая ситуация в российской экономике, успешно отразившей на коротком периоде удары двух сильнейших кризисов, характеризуется необходимостью, с одной стороны, завершить процесс макроэкономической стабилизации (включая обеспечение надежности системы денежных расчетов), а с другой стороны, повысить темпы потенциального роста ВВП. Как показывает мировой опыт так называемых экономических чудес, которые часто начинались на фоне сильных экономических потрясений, шансы на это есть. 

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