Война и мир в Мьянме спустя три года после военного переворота

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Вооруженные силы Мьянмы, известные как Татмадау, ровно три года назад ранним утром 1 февраля 2021 года сместили гражданское правительство во главе с фактическим его лидером государственным советником Аун Сан Су Чжи, чей пост соответствовал должности премьер-министра. Произошло это спустя всего несколько месяцев после победы на парламентских выборах партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), которую она возглавляла.

Формальной причиной смещения гражданских властей стали обвинения в масштабных фальсификациях на выборах. При этом Татмадау свои действия объяснили статьей конституции 2008 года, согласно которой ВС республики являются ее основным гарантом. В итоге власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлайна, был сформирован новый руководящий орган, известный как Государственный административный совет (ГАС), председателем которого он и стал. Военные ввели чрезвычайное положение сначала на год, а затем регулярно продлевали его каждые полгода — последний раз это произошло вчера, 31 января, пятый раз по счету.

После прихода к власти Татмадау в стране произошел новый виток гражданского конфликта, который длится в Мьянме еще с момента получения независимости от Великобритании в 1948 году. Начавшиеся сразу после военного переворота народные волнения вскоре переросли в боевые столкновения, которые обрели форму гражданской войны в начале мая 2021 года. Тогда же было объявлено об утверждении теневого Правительства национального единства (ПНЕ) и его боевого крыла — Народных сил обороны. В конфликт вступили более 10 этнических вооруженных группировок, чьи боевики сосредоточены в регионах, граничащих с Китаем, Таиландом, Индией и Бангладеш.

Мирные усилия Китая

Военные власти Мьянмы в декабре 2023 года при посредничестве Китая провели переговоры с представителями повстанческих группировок с целью поиска политического решения для урегулирования гражданского конфликта в стране. По данным телеканала MRTV, в переговорах приняли участие представители группировок, чьи боевики как раз контролируют территории, граничащие с КНР. Интерес к этим переговорам со стороны властей Мьянмы был проявлен еще и потому, что неспособность военных контролировать границу с Китаем серьезным образом подрывает экономический потенциал страны.

Пекин выразил недовольство обострением конфликта на севере республики в штате Шан у границ Китая, где еще в октябре начались ожесточенные столкновения правительственных сил с боевиками. В их результате Татмадау потеряли контроль над несколькими населенными пунктами, включая важный пограничный с Китаем город Чиншвехо. Тогда же в одном из эпизодов на китайскую территорию упал артиллерийский снаряд, детонация которого привела к гибели местного жителя. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя информацию о возможной поддержке Пекином повстанческих движений в Мьянме, заявил, что попытки подорвать дружественные отношения между Китаем и Мьянмой не встретят поддержки и обречены на провал. "Китай и Мьянма являются дружественными странами. Китай всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Мьянмы, искренне желая этой стране стабильности и развития. Китай традиционно поддерживал мирное урегулирование в Мьянме. Любые попытки подорвать дружбу между двумя странами не встретят поддержки и не увенчаются успехом", — сказал он.

В начале января боевые действия продолжились в северном штате Шан и других регионах, а повстанцы взяли под контроль ключевой торговый город Лауккай на границе с Китаем. Чуть позднее мирная инициатива дала свои плоды. Как сообщил один из лидеров группировки TNLA, режим прекращения огня был согласован между военными властями и противостоящими им повстанцами. Боевики согласились воздерживаться от наступательных действий, в то время как военные условились не наносить авиа- и артиллерийские удары. Эту информацию подтвердил официальный представитель военных властей Зо Мин Тун, который подчеркнул, что у сторон "есть планы по дальнейшему обсуждению и укреплению соглашения о прекращении огня", с тем чтобы вновь открыть пограничные пункты.

В конце января в Бангкоке прошла встреча помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И, в ходе которой стороны договорились провести в ближайшие месяцы консультации по ситуации в Мьянме. Салливан также обсудил кризис на встрече с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином и министром иностранных дел Панпри Пхиттхануконом. Они отметили необходимость урегулирования кризиса в этой стране и доставки гуманитарной помощи.

Гуманитарная инициатива Таиланда

По оценкам управления ООН по делам беженцев, с начала обострения конфликта в Мьянме порядка 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами. В этой связи соседний Таиланд объявил о намерении увеличить объемы гуманитарной помощи населению, проживающему на территории Мьянмы вдоль границы с королевством. Решение об этом было принято в январе по итогам встречи главы таиландского МИД Панпри Пхиттханукона и его коллеги из Мьянмы Тан Све в Пекине. Обе стороны тогда выразили готовность создать целевую группу для обсуждения деталей реализации этого плана.

Как отметила Пхатхарачок, "Мьянма вскоре направит рабочую группу в Таиланд для обсуждения этого вопроса", поскольку расширение масштабов гуманитарной помощи вдоль таиландско-мьянманской границы соответствует реализации плана "Консенсус из пяти пунктов". Он был принят на внеочередном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте в апреле 2021 года. Документ призывает все вовлеченные во внутриполитический конфликт в Мьянме стороны проявить максимум сдержанности, отказаться от насильственных действий и разрешить разногласия путем мирного диалога в интересах самой Мьянмы, ради сохранения мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии.

Правительство готовится к выборам

Военное правительство Мьянмы, похоже, осознает, что урегулировать исключительно военными методами гражданский конфликт не получится, особенно когда в него вовлечены несколько десятков участников. С целью разрядить ситуацию и вывести ее на мирный трек руководство республики приняло дорожную карту для организации всеобщих парламентских выборов в стране. "После снятия режима чрезвычайного положения будут проведены свободные и справедливые многопартийные демократические выборы, и государственные обязанности будут переданы избранному правительству", — сказал Мин Аун Хлайн.

Как указал глава ГАС, проведение выборов в стране в период действия режима ЧП невозможно, а поскольку он был в очередной раз продлен, то при самом оптимистичном сценарии избирательный процесс может быть организован ближе к концу года. Однако опрошенные мною наблюдатели слабо верят в такую перспективу, считая, что напряженная ситуация в стране не позволит в 2024 году провести голосование.

Мин Аун Хлайн подчеркнул, что "вооруженные столкновения в стране происходят из-за попыток решить политические проблемы террористическими способами". По его словам, вооруженные силы республики в связи с этим сотрудничают с полицией Мьянмы с целью пресечения террористической деятельности этнических вооруженных группировок. "Мир и стабильность должны царить во всей стране, чтобы положить начало созданию демократической системы", — указал он.

Глава ГАС отметил, что вооруженные столкновения препятствуют подготовке к успешному проведению выборов, которые "должны быть политически престижными", поэтому он пригласил представителей партий присоединиться к открытому обсуждению всех вопросов во благо народа. Чуть позднее стало известно, что ГАС смягчил требования для регистрации политических объединений. Например, теперь для участия в выборах любой политической силе достаточно иметь в своих рядах 50 тыс. членов, а не 100 тыс., как было ранее.

Консенсус — единственный ориентир

В конце января прошла неформальная встреча министров иностранных дел АСЕАН в лаосском городе Луангпхабанге, одной из главных тем которой стало урегулирование мьянманского конфликта. Лидеры АСЕАН еще в 2021 году запретили нынешнему руководству Мьянмы посещение саммитов организации, обвинив его в невыполнении плана "Консенсус из пяти пунктов". Для участия разрешено было допустить лишь неполитического представителя, от чего долгое время отказывались в столице Мьянмы, но в этот раз военные власти представляла постоянный секретарь МИД Мала Тан Тхайк.

Участники встречи подтвердили, что "Консенсус из пяти пунктов" остается основным ориентиром для выправления ситуации в Мьянме, осуществляемым самой республикой и под ее руководством, а АСЕАН продолжит оказать содействие в поиске мирного, всеобъемлющего и долгосрочного решения. Незадолго до неформального саммита Мин Аун Хлайн встретился с новым специальным посланником председателя АСЕАН по Мьянме на 2024 год Алункео Киттикуном и отметил, что "Мьянма реализует консенсус АСЕАН из пяти пунктов, скорректированный в соответствии с дорожной картой ГАС".

Развитие отношений с Россией

Мин Аун Хлайн является известным сторонником развития связей с Россией, в частности в военной и военно-технической сферах. В последние годы отношения Мьянмы и России устойчиво развивались практически во всех сферах.

На значительной территории страны сохраняется мирная жизнь. По итогам 2023 года республика отчиталась о посещении 1,28 млн иностранных туристов, что в пять раз больше, чем в предыдущем году. Согласно статистике Министерства отелей и туризма Мьянмы, по визам республику в прошлом году посетили около 3 тыс. россиян, что в три раза больше, чем в 2022 году. Среди гостей древней столицы Мьянмы — города Баган, россияне стали второй по численности национальной группой иностранных туристов.

Россия и Мьянма в сентябре 2023 года возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Мьянманская компания Myanmar Airways International осуществляет рейсы по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. В консульском департаменте МИД РФ ранее отметили, что с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Мандалая, Нейпьидо и Янгона.

Значительным событием в январе стало проведение четвертого заседания межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Мьянмой. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о заинтересованности в поставках в Мьянму российских удобрений, продуктов фармацевтики, машинотехнической продукции, а также в расширении поставок минеральных продуктов. В двусторонней повестке есть перспективы реализации и у нескольких крупных проектов, связанных с энергетикой, портами и логистикой.

Пожалуй, одной из самых громких новостей стало подключение банков Мьянмы к российскому аналогу системы передачи финансовых сообщений SWIFT — СПФС. Также ожидается запуск работы карт платежной системы "Мир" с 20 февраля, о чем заявил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

Что дальше?

Несмотря на попытки местных властей и внешних игроков урегулировать конфликт в Мьянме, ситуация в стране продолжает оставаться напряженной. Столкновения между этническими вооруженными группировками и правительственными силами все еще идут и не всегда заканчиваются успехом для последних. Для реализации концепции национального примирения, которая позволит провести выборы, необходима воля всех сторон или хотя бы большинства участников.

В преддверии годовщины с момента военного переворота в Бангкоке прошла общественная дискуссия, посвященная событиям трехлетней давности. В ней, в частности, принял участие представитель Консультативного совета национального единства Мьянмы Тоу Ко Хлайн. Эта организация является консультативным органом при ПНЕ. Стоит отметить, что видение так называемого теневого правительства разительно отличается от того, что предлагает международное сообщество в лице АСЕАН. Варианты какого-либо примирения и поиска политического решения эта сторона не рассматривает, а стремится "выиграть революционную борьбу как можно скорее" с последующей трансформацией страны и ее конституции. Учитывая такую позицию, логично предположить, что отсутствие точек соприкосновения в переговорных позициях сторон может стать серьезной проблемой, которая продлит этот конфликт.