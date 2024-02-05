"Терминаторы от сохи": фермеры Литвы пытаются защитить свои интересы тракторными маршами

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Их грозная техника стоит на приколе, отдыхает после прогремевшего по всей Литве рейда. Но они, как тот непотопляемый, несжигаемый Терминатор, предупреждают: мы в любой момент готовы вернуться. "Мы оставляем за собой это право — право вернуться к протестам", — заявил председатель Литовского сельскохозяйственного союза Игнас Хофманас.

На себя, но батрачат

Речь идет о январской — с 23-го по 26-е — акции протеста фермеров. Вообще-то, такого слова — фермер — в литовском языке нет. Для людей, не просто работающих на земле (тогда это земледелец), а сделавших сельское хозяйство своим, как правило, семейным бизнесом, литовцы используют слово "укининкас" (ukininkas), от "укис" (ukis) — "хозяйство".

Эти филологические заметки лишними не будут, так как они объясняют, с какими фермерами мы имеем дело. В основном они ведут на земле малые и средние хозяйства с площадью наделов несколько десятков гектаров. За счет этого, реализовав произведенную продукцию, надо хотя бы заработать на жизнь, прокормить себя и свою семью. Но именно они во многом обеспечивают продуктами все остальное население страны.

Легким хлебом это не было никогда. "Тот, кто работает на земле, с весны до поздней осени встает вместе с солнцем, а бывает и до восхода. Сложить натруженные руки до ужина не получается. Почти батрацкая доля. Вместо того чтобы помогать нам, власти придумывают невесть что", — сказал журналистам фермер из Пасвалиса Дарюс Стапонкус.

Импровизированным пресс-центром акции протеста стала главная улица — проспект Гедимино в Вильнюсе. Сюда со всей Литвы 23 января съехалось около 1,3 тыс. тракторов. Намерения парализовать жизнь центра столицы, то есть заблокировать улицу, у них не было. Тракторы выстроились в два ряда вдоль проспекта, оставив для проезда середину, от здания Сейма (парламента) до главного католического храма Литвы — Кафедрального собора. Словно призывая к решению своих проблем не только мирские власти, но и Господа.

На тракторах были закреплены плакаты с лозунгами: "Деревня умирает", "Вы оставите Литву без сельского хозяйства, людей — без еды", "Литва без деревни — Литва без будущего". На одном тракторе установили большой гроб. Еще на одном были вывешены фотографии, на которых к туловищу осла приставлена голова министра сельского хозяйства Кестутиса Навицкаса. Говорили, что фермеры из Паневежского района привезли цистерну с жидким навозом.

Владелец растениеводческого хозяйства из Рокишкского района Дайнюс Микалайчюнас отметил, что участники протеста по своему скромному бюджету на него серьезно потратились. Одно только топливо, чтобы проехать на тракторе большое расстояние до Вильнюса, стоило немалых денег: из отдаленных районов — до €300. Однако, по словам сельского предпринимателя, проблемы очень серьезные и фермеры намерены идти на траты: "Если мы решили приехать сюда, то знайте, что, если все останется по-прежнему, нам грозит закрытие: мы бросим эту работу. Мы терпеливы и без надобности не кинем все, чтобы проехаться до Вильнюса. Говорю за себя: если ничего не изменится, в следующем году закроюсь".

Что достало фермеров?

Как заявил депутат парламента от оппозиционной партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Валюс Ажуолас, терпение людей лопнуло. "В течение трех лет фермеры и представляющие их интересы политические силы вели переговоры с министром сельского хозяйства, но результата это не принесло", — заметил он. О положении дел парламентарий знает не понаслышке. Около 10 лет он занимался фермерством в Акмянском районе.

По словам Ажуоласа, последними каплями, переполнившими чашу долголетнего терпения людей, стал запрет на использование фермерами так называемого зеленого дизельного топлива с льготным тарифом для сельских предпринимателей для заправки не только тракторов, комбайнов, но и грузовиков. А также повышение акциза на сжиженный нефтяной газ. "Про дизельное топливо. Получается так, что с полей вывезти, например, зерно на технике, заправленной маркированным дизельным топливом, можно, а в Клайпедский порт, чтобы отправить его на экспорт, нельзя, — сказал парламентарий. — Везти тракторами, что ли? Грузовик доберется до Клайпеды за два часа, трактор будет пыхтеть девять часов". Как отметил Ажуолас, этот порядок введен для всей продукции, а это значит, что она станет дороже, за что в итоге расплатятся покупатели.

Не меньшим "абсурдом" он считает ситуацию с акцизом на сжиженный нефтяной газ, который широко используется при сушке зерна. "Он повышен c €304 до €368 за тонну. Это самый высокий подобный акциз в мире! В Польше он составляет €13,14 за тонну. Мало того, с 2025 года в Литве его намерены повысить до €488", — привел Ажуолас красноречивые цифры.

Кроме того, фермеры не хотят соглашаться с приказом властей о расширении охранных территорий рядом с заповедниками, национальными парками. Там сельскохозяйственное производство запрещается. "Земля твоя, но распоряжаться на ней ты не можешь", — отметил депутат. Аналогичная ситуация с требованием по восстановлению на сельскохозяйственных территориях многолетних лугов. Там сено можно заготавливать только до 15 июня, ограничен выпас скота. Фермерские организации считают это нарушением конституции, гарантирующей неприкосновенность частной собственности.

Правящие политические силы Литвы объясняют эти инициативы требованиями Евросоюза, который напирает на "зеленый" курс. "Когда земледельцы съездили в Брюссель, они узнали, что министр сельского хозяйства за пределами требований ЕС многое додумывает и придумывает на свое усмотрение", — сказал Ажуолас. Люди считают это желанием выслужиться перед высшим европейским начальством.

Шесть требований

Диалог с властями во время тракторного марша на Вильнюс состоялся, но однозначно его оценивать нельзя. Президент Гитанас Науседа заявил, что всегда готов выслушать требования людей. Возможно, готов, но с протестующими фермерами он так и не встретился. О дате, когда акция протеста состоится в Вильнюсе, было известно заранее. А глава государства в эти дни решил совершить рабочие визиты в несколько районных центров. Занят, мол, по службе, отложить никак нельзя. На "убой" глава государства послал своего советника Ярослава Неверовича. Как только тот начал перечислять, что было сделано президентом на благо сельского хозяйства, раздались крики "Позор". Какими словами люди оценивали отсутствие самого президента, оставим за кадром.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен и министр сельского хозяйства Кестутис Навицкас встретиться с протестующими не побоялись. Власти пообещали незамедлительно прислушаться к требованиям фермеров. Парламент даже созвал для этого 12–15 февраля внеочередную сессию. Но кроме обещаний никаких конкретных решений протестующие все еще не получили.

Разъезжаясь по домам, "терминаторы от сохи" оставили властям список из шести неотлагательных требований по своим проблемам: отозвать требование об обязательном восстановлении многолетних лугов; вернуть прежний порядок использования "зеленого" дизельного топлива; отменить введенный с 2024 года повышенный акциз на сжиженный нефтяной газ; разрешить молочный кризис с низкими закупочными ценами; отказаться от расширения охранных территорий; остановить транзит российского зерна. Они готовы не только к диалогу, они готовы вернуться на своих тракторах с лозунгами и символическими гробами. Будет ли следующий возможный протест столь, по большому счету, мирным, как январский, покажут цистерны с жидким навозом.