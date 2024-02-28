Високосный обычай с кельтскими корнями: дамы приглашают кавалеров к алтарю

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Високосный год в европейском фольклоре имеет на редкость дурную славу. Мол, и новые начинания идут вкривь да вкось, и овцы не ягнятся, и фасоль в стручках не с той стороны вырастает, и дети рождаются ни на кого не похожие и своенравные, словно подменыши фей. Словом, все шиворот-навыворот. Не стоит удивляться, что и девушки в такое "странное" время зовут в мужья своих избранников, а не наоборот.

По легенде, эта традиция зародилась в Ирландии V века, где святой Патрик крестил племена кельтов. Однажды, когда будущий небесный покровитель острова прогуливался по берегу озера Лох-Ней, он встретил святую Бригиду (тогда она была еще юной монахиней), которая горько плакала. Бригида пожаловалась Патрику на то, что в ее родном Килдэре принявших христианство девушек редко зовут замуж, а сами они ничего не могут с этим поделать. Подумав, Патрик объявил, что отныне ирландским девушкам будет даровано право раз в семь лет самим приглашать к алтарю тех, кто им полюбился. Укоризненный взгляд Бригиды заставил святого быстро добавить, что это можно делать и чаще. Например, каждый год, куда добавляется бисекстус — в юлианском календаре лишний шестой день перед мартовскими календами, от названия которого и происходит вошедшее в русский язык слово "високосный".

В одном из изложений легенды, которое приводит Уильям Уолш в книге 1898 года Curiosities of Popular Customs ("Примечательные народные обычаи"), Бригида тут же позвала в мужья самого Патрика. Однако тот ответил, что дал обет безбрачия, а вместо руки и сердца предложил святой лишь поцелуй и шелковое одеяние, тем самым даровав ирландским мужчинам право отказываться от предложения дамы в обмен на дорогой подарок.

Не исключено, что в народном предании, упоминаний которого нет в житиях двух главных ирландских святых, звучат отголоски дохристианских традиций. Ведь имя Бригида носила не только почитаемая монахиня, но и кельтская богиня, а замена привычных для пола ролей на противоположные — часть многих языческих обрядов. Даже у славян некоторые традиции празднования Иванова дня предписывают забавы ради делать все не привычным образом, а наоборот, в том числе на время забыть о девичьей скромности, если не терпится признаться в любви понравившемуся юноше.

От легенд к истории

Ирландия — не единственная страна, где такой разрыв с привычным ходом вещей ассоциируется именно с високосным годом. В том или ином виде обычай, позволявший женщинам каждый четвертый год приглашать мужчин в мужья, существовал на территории Франции, Германии, Нидерландов, Италии и в других частях континентальной Европы. Все тот же Уолш пишет, что шотландский парламент в 1288 году закрепил его в виде закона "на время правления Ее благословенного Величества" королевы Маргарет. Утверждается даже, что был установлен штраф в размере одного фунта стерлингов за отказ от предложения, сделанного женщиной неженатому и ни с кем не помолвленному мужчине в високосный год. Впрочем, у историков есть сомнения по поводу того, что такой закон действительно существовал, а если он и был принят, то, вероятно, действовал недолго. Королева-девочка Маргарет, которая все семь лет своей жизни провела в родной Норвегии, скончалась в 1290 году, так и не успев увидеть Шотландию, которой должна была править.

Книга 1606 года Courtship, Love and Matrimonie ("Ухаживания, любовь и брак"), выдержки из которой приводятся в английских газетах середины позапрошлого столетия, говорит о том, что в XVII веке "привилегия леди" делать предложение джентльменам была в Англии неписаным законом, а пренебрегший дамой кавалер мог быть лишен определенных прав. Толковавшие текст книги английские журналисты XIX века предполагали, что мужчина, ответивший даме отказом, обрекал себя на вечную холостую жизнь, так как лишался права прибегать к услугам священников, которые среди прочего скрепляли брачные союзы.

Автор статьи, опубликованной в газете Liverpool Albion в январе 1840 года, одобряет такой подход, выступая за то, чтобы в високосный год дамы прореживали "разросшееся поголовье холостяков". Он даже советует им брать пример "с юной, прекрасной и милостивой королевы" Виктории, которая за год до этого сделала предложение своему кузену саксонскому принцу Альберту. Несмотря на то что этот брак был давно обговорен, а молодые пылко любили друг друга, самому принцу было не по статусу делать предложение царствующей королеве. Самой же Виктории для этого не нужна была поддержка в виде народного обычая.

Повод для улыбок

Публикации газет, выходивших по обе стороны Атлантики в конце XIX и начале XX века, позволяют проследить меняющееся отношение к високосной традиции. Она все больше воспринимается не как примета милой старины, а как нечто анекдотическое. Хотя в високосные годы в газетных объявлениях мелькают признания в любви и предложения руки и сердца со стороны девушек, больше внимания привлекают тексты сатирических водевилей и карикатуры, изображающие старых дев и суфражисток, которые охотятся на зазевавшихся холостяков. Особой популярностью такие карикатуры пользовались в начале XX века в США, куда високосная традиция пришла из Старого Света и была тогда широко известна.

С ходом времени она все больше забывалась за пределами Ирландии и даже в ней самой видоизменилась. "Привилегия леди" в народном представлении стала распространяться не на весь високосный год, а лишь на 29 февраля. Впрочем, интерес к необычной дате начали проявлять рекламщики, что, вероятно, помогло сохранить память об обычае. В ирландских газетах после Второй мировой войны можно увидеть объявления о танцах на 29 февраля с денежными призами для девушек, которые в этот день зададут заветный вопрос кавалеру, а дублинская гостиница Russell Court Hotel в конце 1980-х помогла молодой Бригид Кронин сделать предложение своему избраннику Эйдену Суэйну, разместив надпись "Эйден, ты женишься на мне?" на электронном табло своего фасада.

Газетные публикации второй половины XX века объединяет вывод о том, что, хотя многим известно о существовании традиции, мало кто знает женщин, которые действительно делали предложения мужчинам в високосный год. В наше время ситуация, похоже, начала меняться благодаря массмедиа. Романтическая комедия "Как выйти замуж за 3 дня" (Leap year, 2010) и ее звезда Эми Адамс напомнили миру об ирландской традиции и оживили связанный с ней флер романтики. Мода на красивые свадебные истории в соцсетях, в свою очередь, к 29 февраля создает в Великобритании и Ирландии повышенный спрос на фотографов среди женщин, готовых опуститься на одно колено перед своим избранником.