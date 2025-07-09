Готова ли Сирия после снятия санкций США двигаться к миру с Израилем

Дмитрий Зеленин — о том, от чего зависят отношения на Ближнем Востоке и влиянии на них Вашингтона

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Решение президента США Дональда Трампа об отмене санкционных мер против Сирии после беспрецедентной 12-дневной военной эскалации на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что Вашингтон намерен использовать результаты ирано-израильской войны для формирования нового регионального баланса сил.

"Хочет мира"

Как заявил на днях в интервью турецкому агентству Anadolu cпецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Барак, занимающий пост посла в Анкаре, последний конфликт, носивший катастрофический характер, должен стать поворотным моментом, который "перекроит карты и проложит путь беспрецедентным соглашениям". По его словам, "то, что произошло между Израилем и Ираном, создало исключительные обстоятельства для изменения всего регионального порядка".

Касаясь снятия санкций с Дамаска, американский дипломат дал понять, что США пошли на такой шаг, поскольку убеждены, что новой администрации Сирии необходимо дать шанс построить современное государство. Он утверждал, что пользующийся доверием Трампа президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа "не испытывает неприязни к Израилю и хочет мира в существующих границах".

Рукопожатие в Вашингтоне

Визит 7 июля сирийского руководителя в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и его переговоры с главой государства шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, судя по всему, были посвящены не только обсуждению будущих инвестиций эмиратских компаний в реконструкцию сирийской экономики после снятия санкций. ОАЭ ранее сыграли ключевую роль в заключении так называемых Авраамовых соглашений, которые Трамп считает одним из главных достижений своего первого президентского срока. Пять лет назад ОАЭ вместе с Бахрейном и Марокко при посредничестве США нормализовали свои отношения с Израилем.

Согласно источникам в Абу-Даби, эмиратская дипломатия занята сейчас выработкой формулы, которая бы привела к расширению Авраамовых соглашений и присоединению к ним Сирии и Ливана. "Трамп одержим желанием получить Нобелевскую премию мира, — поделился со мною своими соображениями местный политолог Нидаль Саби. — Не исключаю, что он поставил задачу добиться приезда в Вашингтон аш-Шараа для рукопожатия с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху уже в конце июля или в августе, чтобы затем выглядеть миротворцем на предстоящей Генассамблее ООН".

В самом Дамаске, однако, по его словам, предпочитают пока говорить о "соглашениях по безопасности", не раскрывая подробностей контактов с Израилем.

Так, 25 июня аш-Шараа заявил на встрече со старейшинами общины горцев-друзов, что сирийские власти — "путем непрямых переговоров через международных посредников" — работают над тем, чтобы остановить постоянные атаки Израиля на мирные районы в провинции Эль-Кунейтра. Как сообщила президентская пресс-служба, он обсуждал с аксакалами "условия жизни местного населения и ситуацию в регионе в свете эскалации израильских вторжений на сирийскую территорию". Кстати, это заявление аш-Шараа стало его первым признанием, что Дамаск ведет непрямые переговоры с Израилем.

Ранее, 22 июня, с израильской стороны глава Совета национальной безопасности (СНБ) Цахи Ханегби подтвердил, что лично участвует в контактах с Сирией, не уточнив, где они происходят.

Между тем правая рука аш-Шараа — министр иностранных дел Асаад аш-Шейбани — в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио 4 июля уведомил его о том, что Сирия хочет свести все проблемы с соседями к нулю к концу текущего года. Прошло всего три дня — и в Вашингтоне приняли решение исключить группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в России) из американского списка иностранных террористических организаций. Рубио пояснил, что США пошли на такой шаг после самороспуска ХТШ и подтвержденной сирийским правительством приверженности борьбе с терроризмом во всех формах. По мнению Рубио, новые власти в Дамаске делают "позитивные шаги" и исключение ХТШ из черного списка подтверждает намерения США добиваться обеспечения "стабильной, единой и мирной Сирии".

Несмотря на ажиотаж вокруг намечающегося прорыва в отношениях между новой сирийской администрацией и Израилем, путь к двусторонней нормализации не выглядит таким уж простым. Во-первых, власти в Дамаске не могут игнорировать общественное мнение, поскольку в понимании большинства сирийцев Израиль оставался на протяжении десятилетий и остается сейчас врагом номер один. Во-вторых, противники столь быстрого сближения с Израилем имеются внутри самой администрации. По свидетельству газеты Al Ahbar, в окружении аш-Шараа есть влиятельная группа, на которую оказывает давление Турция, усматривающая в проекте сирийско-израильской нормализации угрозу своим стратегическим интересам. По этой-то причине в Дамаске пока предпочитают использовать осторожные формулировки для описания текущего состояния контактов с Тель-Авивом.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera привел 2 июля заявление неназванного официального сирийского источника, в котором тот предупредил о преждевременности обсуждения каких-либо мирных договоренностей до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из демилитаризованной зоны и возобновит соблюдение соглашения о разделении сил от 1974 года на Голанских высотах.

Спор о Голанах

После смены власти в Дамаске в начале декабря 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посчитал, что соглашение, подписанное с прежним режимом в 1974 году, утратило силу, и ввел войска в несколько районов на юге Сирии, воспользовавшись роспуском бывшей правительственной армии. Был установлен также контроль над горой Хермон на границе Сирии и Ливана.

Последовавшие за этим перемещения израильских механизированных патрулей по территории к югу от Дамаска, создание опорных пунктов в ключевых точках, проведение зачисток в поселках, где ранее были замечены боевики из радикальных палестинских фронтов и проиранских шиитских формирований, аресты местных жителей — все это давало и дает основания региональным экспертам сомневаться в подлинных планах Израиля по отношению к Сирии.

Например, телеканал Al Mayadeen сообщил 2 июля, что три вертолета израильских ВВС высадили десант в населенном пункте Яфур, который расположен в 10 км от Дамаска. Бойцы израильского спецназа провели там зачистку базы бывшей Республиканской гвардии. Операция продолжалась около пяти часов, затем израильские военные покинули сирийскую территорию на вертолетах.

По сведениям телеканала, в тот же день мобильные патрули израильской армии появились в поселке Рахле, который находится к западу от Дамаска на ливано-сирийской границе. Они были замечены также в районах Айн-Декер и Сайсун на реке Ярмук в южной провинции Дераа, где проводилась зачистка 2 июля. В ходе нее были обнаружены скрывающиеся боевики и тайники с оружием, группа задержанных вывезена в Израиль.

Если аш-Шараа воздерживается от публичных заявлений по поводу судьбы оккупированных Голанских высот, то Израиль, напротив, четко фиксирует, что захваченные в ходе арабо-израильской войны 1967 года Голаны аннексированы им навечно.

30 июня глава МИД еврейского государства Гидеон Саар заявил о заинтересованности в расширении числа участников Авраамовых соглашений за счет присоединения к ним Ливана и Сирии. Но при этом он подчеркнул, что статус Голанских высот, которые Израиль считает неотъемлемой частью своей территории, обсуждаться на переговорах не будет. "Мы хотим хороших отношений со всеми нашими соседями, но при этом должны учитываться потребности Израиля в сфере безопасности", — указал министр. По его словам, в любом мирном соглашении Голанские высоты останутся частью Израиля.

Не исключено, что в ответ на это заявление Саара новостной портал Elnashra привел реплику аш-Шараа, сделанную им 5 июля на встрече с верховным муфтием Ливана шейхом Абдель Латифом Дарьяном. На вопрос шейха о претензиях Дамаска на спорный район Шебаа на сирийско-ливанской границе, который расположен у подножия Голан, сирийский лидер ответил, что его принадлежность будет установлена после освобождения от израильской оккупации. Тем самым, на мой взгляд, он отмел высказываемые в его адрес оппонентами обвинения в готовности забыть о Голанах ради американской поддержки и мирной сделки с Израилем.

Политолог Саби отметил в беседе со мной, что Соединенные Штаты могут предложить обеим сторонам синайский вариант решения проблемы безопасности путем размещения многонациональных сил в демилитаризованной зоне. Именно так вышли из положения Египет и Израиль в 1981 году после заключения Кэмп-Дэвидских соглашений и мирного договора. "Создаваемый Израилем передовой пояс безопасности включает горные возвышенности и стратегическую вершину Хермон, с которой открывается вид на Сирию, Ливан и Иорданию, — указал он. — В этих точках израильские войска могут быть заменены на американские по условиям будущего договора".

Прошедший в Дамаске в конце июня форум, посвященный строительству и развитию Голан, опубликовал заявление, в котором говорилось о проведении всенародного референдума, который уполномочил бы сирийское правительство вступать в переговоры с целью прекращения израильской оккупации и признания законных прав населения Голанских высот на возвращение своих земель и компенсацию ущерба, нанесенного с 1967 года по сегодняшний день.

В свою очередь американский переговорщик Барак, который считается одним из самых преданных Трампу членов его команды, пытается убедить Анкару смягчить свою позицию по отношению к Израилю и способствовать мирному процессу через давление на Дамаск. Он считает, что Соединенным Штатам и Турции "следует выйти за рамки оборонного сотрудничества и стать активными партнерами в формировании важных региональных решений". "Президенты Дональд Трамп и Тайип Эрдоган доверяют друг другу, и эта гармония между двумя столицами может стать решающим фактором для наступившей послевоенной эпохи", — заявил дипломат перед своей поездкой в Бейрут.

Высказывания Тома Барака отражают изменение подхода США к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Вашингтон, по-видимому, стремится сформулировать нетрадиционные уравнения, которые положат конец конфликтам и вовлекут новые стороны в мирный процесс, в первую очередь Сирию и Ливан. Другое дело, что агрессивные операции Израиля против этих стран вызывают закономерную негативную реакцию, создается впечатление, что израильские действия идут вразрез с провозглашенным Вашингтоном курсом.

Новая угроза

Теракт в церкви Святого пророка Ильи в христианском районе Дамаска 22 июня, приведший к гибели 25 человек, вновь разжег дебаты о деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) как силы, способной бросить неожиданный вызов правлению администрации аш-Шараа.

Эксперты пришли к выводу, что взявшая на себя ответственность за это кровавое преступление радикальная исламская группа "Сарая Ансар ас-Сунна" (Ansar al-Sunna) тесно связана с ИГ и выполняет грязную подрывную работу в крупных городах, где банды ИГ воздерживаются от вооруженных вылазок против религиозных меньшинств, стремясь избежать социального отчуждения.

Угрозы от имени Ansar al-Sunna в адрес христиан, друзов и алавитов участились на фоне попыток новых властей перевернуть страницу, связанную с воевавшими на стороне ХТШ иностранными наемниками. Их озвучивает на экстремистских сайтах некто Абу Мухаммед аль-Курайши, который своим именем пытается придать больший вес подпольной организации. Как известно, из племени курайшитов происходит пророк Мухаммед и все праведные халифы периода раннего ислама.

Теперь после наметившейся тенденции к сделке с Израилем, а также на фоне отмены санкций радикалы начали направлять угрозы в адрес силовых структур нового режима. Согласно статистике, которую приводит газета Asharq al Awsat, в июне было совершено не менее 50 нападений на жизненно важные гражданские объекты. Больше всего пострадала провинция Алеппо, где было зафиксировано 18 инцидентов, за ней следует провинция Латакия — 8 вылазок. В июне террористами было убито 140 человек, в том числе 10 детей и 15 женщин.

Сигналы об активизации ячеек ИГ поступают из северо-восточных регионов, которые находятся в руках курдских формирований, а также северных областей, оставшихся под контролем протурецких группировок, которые признали власть ХТШ.

Генеральный секретарь Объединенной сирийской коммунистической партии (ОСКП) Неджмуддин аль-Хрейт рассказал в беседе со мной о растущем социальном разрыве между городским и сельским населением. По его мнению, это является одной из причин распространения влияния экстремистских сил на периферии. В отдаленных от центра провинциальных городках хозяйничают самопровозглашенные эмиры, предводители отрядов местных ополченцев, которые обладают практически абсолютной властью.

"В пережившей затяжной конфликт стране царит разруха, экономическая активность сведена к нулю из-за очень хрупкой стабильности, — отметил он. — Для начала реконструкции необходимо обеспечить соответствующий климат, невозможно стимулировать экономическое развитие без установления подлинной безопасности".

Вместе с тем, по словам политика, отмена санкций, независимо от их последствий и механизмов реализации, принесла радость всем сирийцам. "Мы считаем, что этот шаг представляет хорошую возможность добиться перемен в жизни сирийского народа, снятие санкционных ограничений дает нынешнему руководству страны необходимые рычаги, которые при правильном использовании будут способствовать достижению этой цели", — подчеркнул генсек ОСКП.

Итак, Сирия вступает в новый этап, полный надежд и испытаний. За период, прошедший с момента прихода к власти в декабре прошлого года, Ахмед аш-Шараа и его ближайшее окружение сумели отразить несколько опасных вызовов единству страны, в частности, восстание вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада в алавитских районах и волнения горцев-друзов в пригороде столицы Джарамана и провинции Эс-Сувейда. Созданное 29 марта новое переходное правительство прошло испытательный срок без коррупционных скандалов. Тем не менее в администрации по-прежнему ощущается острая нехватка квалифицированных управленцев, потребность в которых будет возрастать по мере восстановления торгово-экономических связей с внешним миром после отмены санкций США и ЕС. Властям придется также обуздать вольницу локальных эмиров из бывшей ХТШ на периферии, установив преграды на пути усиления центробежных тенденций.