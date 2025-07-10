Трамп против БРИКС: подействуют ли угрозы США

Андрей Суржанский — о том, как реагируют страны-члены и что может американский президент

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп одержим успехами БРИКС. На такой вывод неизбежно наталкивает его недавнее объявление о намерении ввести таможенные пошлины в размере 10% против любой страны, поддерживающей политику объединения.

Изначально было непонятно, идет ли речь о наказании за политику БРИКС, которую глава Белого дома считает заведомо антиамериканской, или за само членство в этой организации. Но как позднее пояснил сам Трамп, наказать следует именно за само членство, которое в его глазах уже выглядит крамолой. "Если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это", — заявил он на заседании президентского кабинета в Белом доме, уточнив, что эти меры будут приняты "довольно скоро". "БРИКС создали, чтобы нанести нам ущерб. БРИКС создали, чтобы повредить нашему доллару и сделать так, чтобы он прекратил быть стандартом", — утверждал американский лидер.

Почему же Трамп так боится объединения?

Не хочет мириться

Как заметил журнал Time, "БРИКС широко рассматривается как вызов однополярной глобальной динамике власти, в которой Соединенные Штаты считаются ведущей сверхдержавой". Однако, указывает издание, многие эксперты сходятся во мнении, что время, когда США считались единственной сверхдержавой, истекает, знаменуя переход к многополярному миру. Трамп явно с этим мириться не хочет. Ранее он угрожал экономическому объединению 100-процентными тарифами, если его участники попытаются заменить американский доллар. Реакция членов БРИКС на последний выпад президента США была разной — от относительно мягкой со стороны России до сравнительно жесткой со стороны Бразилии.

Напомню, что БРИКС насчитывает уже 10 участников: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия. Последняя присоединилась 6 января 2025 года. В список официальных партнеров организации вошли Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Нигерия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Уганда и Узбекистан.

Пояснения Белого дома

Многие в администрации, включая Трампа, убеждены, что объединение БРИКС целенаправленно работает против Соединенных Штатов. "Говоря в целом, президент [США Дональд Трамп] считает, что БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. "Высшая ответственность президента заключается в том, чтобы ставить на первое место интересы США. <...> Поэтому он будет добиваться того, чтобы к Америке на мировой арене относились справедливо. И он будет принимать любые меры, <...> чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ", — сказала Ливитт. По ее словам, американского лидера "не устраивает" желание государств объединиться вокруг БРИКС, "неважно, насколько слабой или сильной" может быть разделяющая политику объединения страна.

Разочарованный Рамапоса, категоричный Лула

БРИКС является мировым центром силы, и не следует видеть его усиление в негативном свете, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, комментируя намерение Трампа ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины.

"В мире идет процесс появления новых центров силы, что следует позитивно оценивать. БРИКС стал одним из таких центров силы, который действует в интересах всего мирового сообщества. Безусловно, разочаровывает тот факт, что есть те, кто видят в негативном свете совместные действия стран БРИКС и хотят наказать их. Такого отношения быть не должно. Необходимо уважать государственный суверенитет и признавать равенство всех", — считает южноафриканский лидер.

Еще более категорично высказался президент Бразилии и хозяин форума Луис Инасиу Лула да Силва."Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете, — сказал бразильский лидер. — Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение". Он подчеркнул, что в случае введения пошлин страны БРИКС и их партнеры имеют право ответить зеркально.

Крайне важной представляется реакция Китая, одного из основателей БРИКС и тех немногих стран, с которыми Трамп недавно достиг договоренностей по тарифам. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о бесперспективности протекционистской политики Трампа в отношении государств — членов БРИКС и их партнеров. "В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего", — подчеркнула она. Как уточнила китайский дипломат, Пекин неизменно выступает против произвольного использования пошлин с целью оказания давления и принуждения. Любопытно, что в ООН как под кальку повторили тезис Пекина о том, что в торговых войнах нет победителей. Показательно, не правда ли?

Некоторые же решили на всякий случай промолчать. Например, Министерство торговли и промышленности Индии отказалось комментировать последний пост Трампа. Зачем лишний раз лезть на рожон?

Как отмечает телекомпания CNN, отдельные страны БРИКС, в том числе Индия, вели прямые переговоры с администрацией США по тарифам, и неясно, повлияет ли новая угроза Трампа на эти переговоры.

Трамп "работает" с членами БРИКС индивидуально

Дональд Трамп тем временем объявил торговую войну одной из стран — учредителей БРИКС, Бразилии, являющейся крупнейшей экономикой Латинской Америки. Белый дом объявил о решении ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 50% на импорт товаров из этой страны. Причем у американцев наблюдается профицит торгового баланса с Бразилией. Из США поставляются самолеты, нефть и многое другое. Впрочем, и Бразилия поставляет в Штаты широкую номенклатуру товаров, в том числе высокотехнологичных. Реальной же причиной введения таких запретительных пошлин, как считают эксперты, стал конфликт Трампа с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Белый дом обеспокоен его активностью в БРИКС и инициативами по созданию альтернативных платежных платформ, что в Вашингтоне воспринимают как курс на дедолларизацию. К тому же команда Трампа не прочь устроить смену власти в Бразилии на предстоящих в 2026 году президентских выборах. Хозяин Белого дома в очередной раз подверг критике действия властей Бразилии в отношении предыдущего президента этой южноамериканской страны Жаира Болсонару, который давно тяготеет к американским консерваторам. По словам Трампа, нет никаких оснований привлекать к ответственности Болсонару, который на родине обвиняется ни много ни мало в подготовке госпереворота. Ранее республиканец точно так же вступался за израильского премьера Нетаньяху, который у себя на родине проходит по делу о коррупции.

В советское время в сатирическом журнале "Крокодил" был помещен рисунок, на котором дядя Сэм предлагает своему партнеру в мексиканском сомбреро подписать торговый договор, сопровождающийся словами: "Ну что, по рукам?" На другой картинке ниже дядя Сэм уже опутывает своего партнера нескончаемо длинным договором, приговаривая: "И по ногам". Мишенью советской сатиры неизменно был американский империализм. Что-то напоминает, не правда ли?

"Все делаем правильно"

В Кремле отметили, что государства БРИКС осуществляют сотрудничество исходя из собственных интересов. "Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов. Это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают слова Трампа о возможном введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин.

"БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложен дополнительный 10-процентный тариф. Так что мы все делаем правильно!" — тем временем написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Х (ранее Twitter).

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что комментарии Трампа лишний раз подтверждают прекращение функционирования модели глобализации, продвигаемой США. "Президент Трамп не скрывает своих целей, он отстаивает интересы Соединенных Штатов, прежде всего экономические, в сфере инвестиций, торговли", — отметил глава дипведомства.

Противодействуя БРИКС, Трамп не хочет принять сам факт того, что многие страны тяготеют к объединению БРИКС по прагматическим причинам, стремясь к многополярному мировому порядку, менее зависимому от Запада. Они считают, что БРИКС усилит голос глобального Юга в международных делах. В своем стремлении добиваться доминирования США на мировой арене нынешний американский лидер не сильно отличается от глобалистов, которым он вроде бы бросил вызов.

Угрозы Трампа реальны последствиями?

Посмотрим, будут ли угрозы США реализованы на практике. Пока Трамп зарекомендовал себя скорее человеком слова, а не дела. Одновременно он показал, что является хозяином своего слова: дал его, а потом, если что, взял обратно. Введение дополнительного тарифа в 10% осложнит для него и так непростые переговоры по пошлинам. Кроме того, как отмечают эксперты, Вашингтон достиг хрупкого согласия с Пекином по тарифной политике, и введение нового условия в уравнение вряд ли улучшит ситуацию. Из заявлений Белого дома по-прежнему не ясно, в чем он конкретно видит антиамериканскую направленность БРИКС, члены которого неоднократно заявляли, что не ставят своей целью полностью отказаться от доллара США. Но это, видимо, и не особенно важно для адептов тарифных войн. Будет не лишним заметить, что сообщество никогда не стремилось ухудшить положения компаний из США и не пыталось влиять на стратегические американские интересы. Напомню, что БРИКС — это 43% мирового населения, 30% мирового ВВП по номиналу и 42% по паритету покупательской способности. И убедить членов объединения играть под чью-то скрипку сложно даже технически.

Как заметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, пошлины Трампа, очевидно нарушающие принципы ВТО, ранее оправдывались стремлением восстановить торговые балансы. Теперь, по его словам, "маски сброшены" и торговля стала инструментом геополитического давления: "Нынешняя тарифная война Трампа против БРИКС и всех других геополитических соперников — не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы". Так что в лозунге "Сделать Америку снова великой" все отчетливее проступает вторая часть формулы — "за счет остального мира". Сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в "Скотном дворе" Джорджа Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других". Политическая нахрапистость Трампа, который пытается в свойственной ему манере давить на всех остальных с позиции силы, конечно, сгущает атмосферу вокруг БРИКС.

Но, судя по реакции стран — членов объединения, хоть президент США негодует, но "караван идет"…