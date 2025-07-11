Затянуть пояса или саботировать решение: куда ведет референдум Словении по выходу из НАТО

Ксения Беркут — о том, какое значение имеет внутриполитический кризис и к каким международным последствиям может привести "словенский прецедент"

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Парламент Словении принял решение о проведении референдума, на котором перед жителями страны будет поставлен вопрос о выходе государства из НАТО. Происходит это на фоне принятого на саммите НАТО в Гааге решения о повышении военных расходов стран-участниц до 5% ВВП. Для Словении этот шаг обернулся настоящим политическим кризисом.

Раскол внутри

Период до июньского саммита НАТО и время самого саммита, в котором принимал участие премьер Роберт Голоб, сопровождались в Словении активными выступлениями оппозиции против повышения военных расходов. В Любляне даже прошел митинг против членства страны в НАТО.

Однако, несмотря на мнение общественности и оппозиции в парламенте, Роберт Голоб проголосовал за увеличение расходов стран — участниц альянса и, более того, публично выступил с поддержкой этого решения.

Для Словении — страны, которая на сегодняшний день не дотягивает до ранее принятых натовских стандартов в 2% ВВП, — увеличение расходов на оборону до 5% к 2035 году означает пустить на военные нужды пятую часть национального бюджета.

С позицией премьера в Словении согласились, конечно, не все. В первую очередь против выступили все те же оппозиционные партии.

Текущее коалиционное правительство Словении составлено на основе парламентских выборов 2022 года, где большинство мест в парламенте (41) получила партия "Движение "Свобода" (впервые приняла участие в избирательном процессе). За ней следует партия политического корифея Янеза Янши (в прошлом трижды занимал кресло премьера) "Словенская демократическая партия" (27). В замыкающей тройке — "Новая Словения" (8), "Социал-демократы" (7) и "Левые" (5).

Уже 30 июня состоялось совещание комитета обороны Словении, на котором "Социал-демократы" и "Левые" выдвинули идею проведения консультативного референдума по вопросу повышения военных расходов. Однако партия премьера и проевропейская "Новая Словения" выступили против. Тем не менее это предложение было вынесено на голосование в парламент 4 июля, где и было одобрено большинством депутатов.

Кресло без ножки

Для Роберта Голоба такое развитие ситуации оказалось полной неожиданностью, рискующей обернуться даже потерей должности премьера. По результатам последних опросов, повышение расходов на оборону не поддерживает 68% граждан Словении. То есть в случае подобного (а на мой взгляд, очевидного) исхода голосования это и вовсе может поставить вопрос о доверии правительству и привести к досрочным выборам, где Голоб как премьер, подписавший резолюцию с НАТО, вряд ли получит большинство.

Стараясь спасти ситуацию, в тот же день, 4 июля, Голоб вышел с контрпредложением о проведении консультативного референдума, но уже не по вопросу решения увеличения военных расходов, а о самом членстве страны в Североатлантическом альянсе. Аргументировал он это тем, что членство возможно только при условии уплаты всех взносов. При этом он не преминул добавить (явно в сторону оппозиционной коалиции), что "все остальное — популистский обман граждан Словении".

Безусловно, подобный шаг является попыткой премьера играть на опережение своих политических противников. Ведь вопрос о членстве страны в военном альянсе ставит куда более сложную альтернативу для словенского общества, и результаты такого референдума уже могут быть не столь однозначны.

В итоге именно это предложение премьера было одобрено парламентом.

Стоит оговориться, что референдум будет носить именно "консультативный" характер, то есть его решение не будет обязательным для правительства. Он будет отражать лишь исключительно мнение граждан по этому вопросу. Даже в случае, если население проголосует против членства в НАТО, это, скорее всего, повлечет за собой не более чем отставку премьера и досрочные парламентские выборы. А в этом политическом процессе уже большее число голосов могут получить оппозиционные партии — словенских демократов, социал-демократов и левых.

На данный момент членство страны в Североатлантическом альянсе может решить только словенский парламент: для этого необходимо 2/3 голосов депутатов. При нынешнем раскладе политических сил добиться подобного соотношения, думаю, нереально. На это обращал внимание и Янез Янша, заявляя, что страна не выйдет из НАТО.

Деньги и значение

Однако при этом проблема повышения расходов никуда не девается. В случае если страна остается членом альянса, ей придется или туго затянуть пояса, или каким-либо образом саботировать фактически подписанное решение.

Если все же теоретически предположить возможный выход страны из НАТО, то тут стоит понимать, что в силу своего географического положения Словения является связующим звеном между Балканским и Центрально-Европейским регионами — с одной стороны и Италией — с другой. Это делает Словению важным логистическим хабом, особенно в контексте Панъевропейских транспортных коридоров V и X (между государствами Центральной и Восточной Европы). Потеря этой территории стала бы стратегической брешью в логистике альянса.

Что касается именно военной стороны сотрудничества, нельзя сказать, что Словения существенно и особенно активно задействована в проектах НАТО. Однако все же она в них хорошо интегрирована.

Страна регулярно участвует в военных учениях альянса. В частности, в 2025 году это были Steadfast Dart 2025 и Defender 25. Вооруженные силы государства также были задействованы в учениях НАТО Platinum Wolf 2023, прошедших на территории соседней Сербии. В тот же год страна приняла участие в Immediate Response на полигоне "Эвген Кватерник" в Хорватии в рамках масштабных учений НАТО Defender Europe.

Словения вместе с Венгрией, Словакией, Хорватией и Австрией подписала соглашение о создании совместного Центра командования специальными операциями под эгидой НАТО еще в 2017 году. Словенские войска входят в такие миссии альянса, как KFOR на территории Косово и EUFOR Althea на территории Боснии и Герцеговины.

Таким образом, страна в рамках НАТО занята преимущественно в региональных проектах безопасности и является составной частью стратегии присутствия альянса в Юго-Восточной Европе. Возможный выход Словении из НАТО может привести к пересмотру стратегии по взаимодействию в регионе. Однако если Италия, Хорватия, Черногория и Венгрия останутся членами Североатлантического альянса, кардинально на региональный расклад сил это не повлияет.

Стоит также отметить, что помимо участия в программах НАТО Словения задействована в различных оборонных проектах под эгидой Европейского союза. Например, она фигурирует в восьми проектах Европейского оборонного фонда (EDF), связанных с различными оружейными системами и системами тактического обучения, а также в трех проектах PESCO (программа направлена на углубление военного сотрудничества стран — членов ЕС и тесно ассоциирована с НАТО) в Центральной и Юго-Восточной Европе, выступая государством — партнером Италии. Помимо этого, словенские военные заводы активно участвуют в программе Neumann по разработке новых силовых установок для боевых самолетов совместно с Германией, Швецией, Румынией. Имеется и контракт с британской BAE Systems со словенской Pipistrel Aircraft — сотрудничество в области авиации.

Выход страны из НАТО не означает автоматического прекращения всех этих проектов, так как они осуществляются либо в рамках двустороннего сотрудничества, либо по линии ЕС. Так что, учитывая факт их тесной связи с Североатлантическим альянсом, Словения даже без формального членства сохранит некое взаимодействие с блоком и европейской системой безопасности в целом.

В сухом остатке

По итогу, все это говорит о том, что помимо некоторых региональных изменений подобный "словенский прецедент" может в перспективе породить дискуссию о возможном переформатировании блока. Введением 5-процентных сборов недовольны не только в Словении. Весьма громкие призывы о выходе из НАТО прозвучали в последние недели также в Испании и Италии. Так или иначе повышение военных расходов больше чем в два раза не вдохновляет почти все страны — члены альянса. Ведь это означает в перспективе сокращение социальных программ, урезание бюджета на развитие самих государств, что в свою очередь ведет к падению уровня жизни и росту недовольства населения.

Так что, несмотря на то, что предстоящий референдум в Словении — это скорее результат внутриполитической борьбы и желания Роберта Голоба удержать власть, само недовольство вокруг повышения военных расходов все же имеется и создает серьезные проблемы как для бюджета страны, так и в целом для альянса.

В случае гипотетического выхода Словении из организации Североатлантического договора это может привести к пересмотру как логистических цепочек НАТО в регионе, так и всей программы военного присутствия. Однако в силу участия во многих оборонительных проектах Европейского союза Словения, скорее всего, останется в рамках существующей системы безопасности. Наконец, на международном уровне это может создать прецедент для других стран — членов НАТО в случае их несогласия с политикой альянса, а также стать поводом для возможного переформатирования взаимодействия стран внутри самой организации.