Диплом высшего образования как бизнес для вузов — такую систему пора менять?

Владимир Блинов — о необходимости реформирования высшего образования и о том, почему оно должно стать социально ориентированным

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Минобрнауки до конца 2025 года готовится внести в Госдуму РФ законопроект о переходе на новую систему высшего образования. Оно должно учитывать интересы учебных организаций, работодателей и самих студентов.

Советская система — плановая подготовка специалистов

Советская система высшего образования в полной мере соответствовала запросам плановой экономики. Не существовало рынка труда, да и рыночных отношений вообще. Кадры, как и иные ресурсы, "производились" в заданных количествах, новые специальности возникали редко, работодатели были представлены предприятиями государственного сектора — иных не существовало. Имел место легкий дефицит работников в обрабатывающих отраслях и небольшой профицит в сфере обслуживания. Трудоустройство выпускников обеспечивалось государственной системой распределения, которая уже к концу 1970-х годов функционировала преимущественно на бумаге отчетов.

Рыночная экономика конца 1980-х породила рынок труда, размеры заработных плат стали отличаться на разных предприятиях на порядок и больше. Квалификационные и должностные требования тоже начали преображаться. Энергичные работники готовы были работать за пятерых и получать за троих. Причем совмещая разные квалификации, например инженера-механика, сменного мастера и бригадира ремонтной бригады. Потребовалось совершенно иное образование, позволяющее готовить специалистов более адресно, под нестандартные рабочие места.

Каковы истоки и смыслы Болонской системы

Североамериканские университеты прорабатывали рыночные системы подготовки кадров начиная с периода Великой депрессии. За 30–40 лет им удалось отработать действующую по сей день модель, основанную на простых принципах:

Разделить высшее образование на этапы. Бакалавриат — общенаучное образование по определенному профилю и подготовка по программам для специалистов среднего звена (инженерное дело, экономика, технологии, управление и так далее). В международной отчетности (Международная стандартная квалификация образования, МСКО) выпускники советских и российских техникумов проходили и проходят как лица с высшим образованием. Магистратура — углубленная подготовка с формированием конкретной квалификации, в том числе научной, на основе конкурсного отбора выпускников бакалавриата.

Не стандартизировать все направления подготовки, особенно привилегированные, военные, научные и творческие, доверив самим университетам и академиям определять оптимальные модели и способы.

Увеличить сроки школьного образования, добавив один год к начальной школе и один год к старшей, предоставив школьникам возможность углубленного изучения предметов, необходимых для поступления. Так, в большинстве штатов США срок школьного образования определен как 13 лет, в большинстве стран Евросоюза — 12 лет.

Обеспечить ответственное участие работодателей в образовательном процессе (содержательное и финансовое) за счет развития адресного целевого обучения.

Именно эти принципы легли в основу реформирования западного высшего образования, нашли отражение и были закреплены в документах Болонского процесса. Россия на рубеже тысячелетий приняла эту политику за основу реформирования своей высшей школы.

Четверть века назад академическая мобильность студентов и выпускников, перспективы международной нострификации дипломов, внебюджетные доходы от обучения иностранных граждан, подготовка работников для иностранных корпораций, функционирующих в России, представлялись весьма интересной перспективой для занятия достойного места в международном разделении труда.

Внедрение уровневой системы высшего образования не прошло гладко. Степень бакалавра оказалась мало востребованной на рынке труда. Магистерские программы, осуществляя прием бакалавров, которые были подготовлены по несопряженным направлениям, вынужденно дублировали программы более низкого уровня, девальвируя этот уровень подготовки. Компетентностный подход тоже не прижился — ни профессиональные, ни универсальные компетенции так и не попали в комплекс оцениваемых результатов. Участие российских вузов в международных рейтингах университетов, особенно в условиях реализации курса на технологический суверенитет и лидерство, в принципе потеряло смысл.

Важно заметить, что в 1990-е годы и в период "болонских" реформ в РФ утвердилось мнение, что высшее образование — это "просто бизнес", коммерческая или псевдокоммерческая деятельность, которая ориентируется на "спрос снизу". Интересов работодателей не существует, главный бенефициар и плательщик — сам студент. Эта идея породила уродливое отношение к образованию как к услуге, лишенной социальной ответственности.

Участие России в Болонском процессе было приостановлено в 2022 году.

Чего ожидать российской высшей школе от новых реформ

Перемены, ожидающие российское образование, скорее всего, станут полноценной реформой, а не локальной корректировкой. Однозначно потребуются новые перечни специальностей, новые стандарты и требования к качеству результатов.

Такой вывод можно сделать из того, что установочными документами задается новая двухуровневая структура: базовое высшее образование (БВО) и специализированное высшее образование (СПВО). Учтены уроки бакалавриата, выпускники программ БВО должны иметь производственную квалификацию, понятную работодателю и обеспечивающую их готовность к трудовой деятельности. При этом не снимается задача фундаментальной научной подготовки. Обсуждается идея формирования научно-теоретических ядер — элементов программ, которые могут войти в структуру подготовки для разных специальностей. Программы СПВО призваны сформировать у студентов более высокую квалификацию на основе глубокого изучения профессии с возможностью выбора конкретной образовательной траектории.

Совершенно естественно, что предусматривается корректировка сроков обучения: на базовом уровне четыре — шесть лет, на специализированном один — три года. У разработчиков программ и университетов появятся более широкие возможности для маневра, и продолжительность освоения программ будет зависеть от их сложности.

Сопоставляя системы требований к нынешним и будущим программам, несложно заметить, что БВО аналогично специалитету, а СПВО — магистратуре, ординатуре, адъюнктуре и ассистентурам-стажировкам. При этом важно заметить, что аспирантура больше не будет являться уровнем высшего образования и подчиняться его весьма узким стандартам. Предусмотрено расширение возможностей, форм и методов подготовки кадров высшей научной квалификации.

Сегодня еще трудно прогнозировать все нюансы реформирования. О многом сможет сказать анализ результатов пилотной апробации в шести ведущих вузах страны.

Стоит рассматривать грядущую реформу как окно возможностей гармонизации интересов работодателей, студентов и их семей в стране, стремящейся к технологическому и культурному лидерству.