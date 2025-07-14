Раскол на два "Азова": кто они, украинские неонацисты

Алексей Албу — об угрозах, исходящих от украинского ультраправого незаконного вооруженного формирования, истории его возникновения и международных связях

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На сегодняшний день "Азов" (признано террористической организацией, запрещено в РФ) — самое известное вооруженное формирование на Украине. О нем снимают документалки, его боевиков называют "героями", их лица печатают на футболках и патчах. Киевская пропаганда делает все, чтобы превратить "Азов" в образец "патриотизма" и "несгибаемости". Однако важно отметить, что это не только военизированное, но и политическое формирование с далеко идущими амбициями, строгой иерархией и дисциплиной. А еще — что их два!

Претензии на "Великую Украину"

"Азов" появился в 2014 году — в виде так называемого добровольческого батальона, собранного из украинских националистов, футбольных ультрас и уличных ультраправых радикалов. Почти сразу этот батальон получил статус официального подразделения Нацгвардии Украины. Так, у страны, которую поддерживают так называемые демократические государства, появилось официальное вооруженное формирование с откровенно нацистскими корнями.

Многие наверняка задаются вопросом, почему украинские неонацисты выбрали именно такое название для своей военно-политической организации? Почему не назвали свой батальон, а затем полк именем Ивана Мазепы или того же Степана Бандеры? Ведь не из-за того, что ультраправые добровольцы любили купаться на пляжах Азовского моря, они выбрали такое название?

На самом деле все просто: украинские националисты рассматривают Дон (речь об историческом регионе), Кубань, часть Курской, Белгородской и Воронежской областей как исконно украинские земли — если, конечно, в случае государства, возникшего в 1991 году, вообще уместно слово "исконный". Многие националистические организации еще со второй половины нулевых годов — точнее, с момента прихода к власти Виктора Ющенко (третий президент Украины) — на своих логотипах и в пропаганде использовали именно такую карту "Великой Украины". В частности, организация "Национальный альянс", которую создал в 2006 году нынешний депутат Верховной рады Игорь Гузь, агитировала за захват российских территорий с года своего основания.

Да что говорить, текст украинского гимна содержит территориальные претензии сразу к двум соседним государствам — к Польше и к России: "Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому" ("Станем, братья, в бой кровавый, от Сана до Дона, В родном краю властвовать не дадим никому").

Таким образом, выбрав название "Азов" для своего подразделения, украинские ультраправые с первых дней своего существования заявили о претензиях на российский город Азов и те территории, которые контролировались когда-то Войском Донским.

Два оттенка коричневого

Все украинские ультраправые тесно связаны между собой и не раз переходили из одной организации в другую, но если обобщить, то сегодня они делятся на два типа. Так называемые шароварники — фанатеют от разных вышиванок, мазанок, колядок и прочего фольклора. И сторонники RaHoWa (Racial Holy War, "расовая борьба") — откровенные расисты, продвигающие нарратив о том, что Украина является частью "Великой белой Европы" и форпостом против представителей других рас, которые якобы хотят поработить этот "оплот цивилизации". Концепцию "Цветущего сада и джунглей" экс верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля помните?

Если первая категория в украинской политике представлена такими партиями и организациями, как "Свобода", "Сокiл", КУН, РУХ, "Тризуб" (две последние признаны экстремистскими организациями, запрещены в РФ) и другими, то "Азов" вместе со своим политическим крылом "Национальный корпус" как раз-таки является основой второй группы украинских неонацистов. К слову, на этом "поле" они потеснили некогда популярный "Правый сектор" (признан экстремистской организацией, запрещен в РФ).

Идеология этих групп во многом похожа, но все же есть отличия. Если "шароварники" не признают русскоязычных, то двери "Азова" открыты для всех сторонников идеи расовой войны. Это одна из причин, почему "Азов" более опасен для нас: они ведут пропаганду и вербовку внутри российской националистической среды, которая видит в "Азове" некий образец для подражания, видит в них "своих".

Также есть различия в символике, общении, образе жизни. Если среднестатистический "шароварник" выдвигает претензии на некую интеллигентность, пытается кичиться знаниями украинской истории, культуры, соблюдает традиции, устанавливая дидухи (снопы ржи, стоявшие на Рождество в углу дома и символизировавшие дух опекуна хозяйства и покровителя рода), то сторонники "Азова" фанатеют от культа силы. Они набивают татуировки с Адольфом Гитлером, свастикой, всякими руническими надписями, котируют скандинавскую мифологию и вообще полностью интегрированы в международное движение National Socialism / White Power (признано террористическим, запрещено в РФ).

Кто стоял у истоков

Чтобы понять, чем на самом деле является "Азов", нужно взглянуть не только на их символику и заявления, но и на тех, кто был основателем этого военизированного движения — кто создавал структуру, определял идеологию, формировал внутренние правила и общую атмосферу. И вот тут становится окончательно ясно: речь идет не просто о "группе добровольцев", а о проекте, изначально построенном на ультраправой идеологии и культе насилия. Наиболее яркими фигурами являются Максим Жорин — бывший командир полка, участник боев за Мариуполь и Славянск, неонацист Богдан Кротевич и Олена Семеняка. Последняя — одна из ключевых фигур в идеологической, а также международной работе "Азова", по сути, интегрировавшая организацию в так называемый Правый интернационал.

Однако главной фигурой в истории "Азова" является Андрей Билецкий (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), известный под прозвищем Белый Вождь. Бывший уголовник (был арестован в 2011 году за разбой), освобожденный по "амнистии" после госпереворота 2014 года, лидер организаций "Патриот Украины" и "Социал-национальная ассамблея". Именно из этих структур в 2014 году были собраны первые бойцы будущего батальона. С ранних лет он заявлял о необходимости создания государства "расово чистых украинцев" и открыто выступал против "расового смешения". В 2014 году он стал первым командиром батальона "Азов", а затем пошел в политику — стал депутатом Верховной рады VIII созыва. Позже основал партию "Национальный корпус" — то самое политическое крыло "Азова". Причем выгодное отличие Билецкого от остальных лидеров националистов в том, что он как раз не является "шароварником" — что в молодежной среде часто воспринимается как признак маргинальности. При этом стоит отдать должное — интеллектуально он подкован и является русскоязычным. Настоящий фюрер классического типа.

Все эти фигуры — не случайные военнослужащие, а носители и проводники идеологии, которую "Азов" не просто принял, а сделал основой своей структуры. Каждый из них — звено в системе, где военное дело идет рука об руку с пропагандой ненависти и экстремизма.

"Азов" против "Азова"?

Как я уже сказал, националистическое движение Украины имеет идеологическую "линию разлома", однако она не единственная. Сегодня и сам "Азов" расколот на два лагеря, которые уже открыто начали конфликтовать между собой. Те, кто стоял у истоков этой военно-политической структуры, руководят уже не полком и даже не бригадой, а Третьим армейским корпусом ВСУ, в народе называемом "Трешкой". В свою очередь, те, кто прятался в "Азовстали" и сдался нашим бойцам в мае 2022 года, сохранили старое название "Азов" и ушли в свободное плавание в рамках 12-й бригады Нацгвардии Украины. Лидером "второго" "Азова" является неонацист Денис Прокопенко по кличке Редис, который, по сути, является главным конкурентом Андрея Билецкого и претендует на роль лидера правого движения Украины.

13 июня 2025 года в Ивано-Франковске соратники Билецкого избили телескопическими дубинками майора 12-й бригады "Азов" Андрея Кориневича. Это вызвало негативную реакцию его "побратимов", которые даже записали видеообращение с угрозами в адрес боевиков "Трешки" и потребовали выдать обидчиков. Вряд ли такие заявления приведут к реальному противостоянию между подразделениями, но они говорят о глубоком расколе внутри "азовского" движения и серьезной неприязни.

Среди причин этого называют амбиции Билецкого, который видит себя не просто военным командиром и политиком, а "лидером и спасителем" украинской нации. Такие амбиции могут нести угрозу Владимиру Зеленскому в случае дестабилизации внутренней обстановки, ведь в руках у Билецкого мощное боевое подразделение, политическая организация и сторонники в широких националистических кругах. Консолидации такой силы пытается не допустить любая власть.

Военные преступления "Азова"

Одним из самых жутких эпизодов стала организация "Азовом" пыток инакомыслящих с созданием секретной тюрьмы — так называемой "Библиотеки", которая действовала на территории аэропорта Мариуполя с 2014 года и до весны 2022 года (освобождены в рамках СВО ВС РФ). По свидетельствам бывших узников и правозащитников, это нелегальная пыточная, где удерживали, допрашивали и избивали сотни людей — как военнопленных, так и обычных граждан, которых подозревали в "нелояльности к режиму". Название "Библиотека" использовано как злая шутка: каждого пленного называли "книгой", а допрос — "чтением". Татьяна Ганжа рассказывала мне, что похищения происходили прямо на улицах (в частности, она именно так и попала в "Библиотеку") или при обысках — без суда, без ордера и без объяснения причин. Людей заставляли подписывать "признания", давать показания против знакомых или просто запугивали до шокового состояния. Постоянные унижения человеческого достоинства, пытки и изнасилования. Многие вышли из "Библиотеки" инвалидами, часть до сих пор числится пропавшими без вести.

Во время боев в Донбассе и особенно после начала СВО в сеть регулярно попадали видео с участием боевиков "Азова", где зафиксированы сцены издевательств над пленными. В некоторых случаях их избивали до полусмерти и оставляли без помощи или добивали выстрелами в голову.

Правый интернационал

Казалось бы, у военных преступников не может быть поддержки и тем более за рубежом, но реальность заставляет бить тревогу. Международные связи, которые выстраивают Билецкий и Семеняка, говорят о том, что эта структура имеет довольно хорошую помощь от праворадикалов всего мира. Донаты, вербовка добровольцев, политическая и медиаподдержка со стороны "братьев по разуму" являются существенным фактором живучести "Азова" и неким фундаментом, на который опирается эта военно-политическая организация.

Мы не знаем всех контактов азовцев за рубежом, но среди активных сторонников могу отметить, например, немецкую неонацистскую партию "Третий путь". Она хоть и не является ведущей силой в Германии, тем не менее была допущена к участию в избирательном процессе. Итальянский журналист Андреа Лучиди неоднократно обращал внимание на связи "Азова" с ультраправой террористической организацией "Орден Хагала" и неофашистами из Casa Pound Italia, которые, как оказалось, тянутся еще с 2014 года. Некоторые зарубежные СМИ прямо пишут и о колонизации украинского общества неонацистской военной идеологией.

За прошедшие годы "Азову" удалось наладить контакты с русофобским "Национальным альянсом Латвии", правопопулистскими Хорватской партией права, Семейной партией и партией "Действие за лучшую Хорватию", а также многими другими праворадикалами со всего мира.

Зарубежные контакты азовцев не ограничиваются политикой. СМИ разных стран сообщали о взаимодействии с высокопоставленными военными стран НАТО. В частности, полковником ВС Канады Брайаном Ирвином, атташе по вопросам обороны в посольстве Канады на Украине Каримом Маркосом, представителями польской частной военной компании European Security Academy и так далее. Как утверждается, они долгие годы готовили украинских боевиков и изучали на них тактику и стратегию боя, а также эффективность западного вооружения. Вопрос "Как в руки европейских правых экстремистов попадает оружие из Украины?" в этом случае явно риторический.

Влияние на правых России

Увы, но и многие российские правые, оппозиционно настроенные в отношении властей, видят в них своих союзников и героев, борющихся за чистоту белой расы. Особенно молодежь, ставшая жертвой националистической пропаганды, — легкая мишень для вербовки украинских спецслужб.

Следуя за образом "Азова", на Украину за последние 10 лет переехало столько ультраправых, что они сумели организовать собственные военизированные структуры, которые борются против Вооруженных сил РФ.

Пропаганда национализма в России несет угрозу, в частности, многонациональному единству. Если же рассматривать проблему глубже, то далеко не последнюю роль в этом играют образы и смыслы, генерируемые "Азовом".

Вывода как такового не будет. Просто мы должны понимать, против кого и чего идет сражение, какой "скрипт" противостоит РФ и почему их мотивация находится на столь высоком уровне, откуда именно исходит угроза нашему многонациональному народу.