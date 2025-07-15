Ультиматум Трампа: декорация или реальность?

Андрей Шитов — о том, что такое "вторичные пошлины" и почему с Россией нельзя говорить языком угроз

Президент США Дональд Трамп предъявил России ультиматум. Отвечая 14 июля на вопросы журналистов после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, он пригрозил ввести против РФ так называемые вторичные пошлины (secondary tariffs) в том случае, если желаемая им "сделка" по мирному урегулированию на Украине не будет заключена в ближайшие 50 дней.

"Мы установим очень жесткие тарифы, если за 50 дней сделки не будет, — видимо, в 100%", — сказал американский лидер. "Я много для чего пользуюсь торговлей, — констатировал он. — Но она отлично подходит для урегулирования войн".

Для кого угрозы?

Что такое "вторичные пошлины", не очень понимают даже специалисты. Лучший из лично знакомых мне экономистов-международников, которому я задал этот вопрос, напомнил, что прежде за океаном говорили о "вторичных санкциях" против нас и наших торговых партнеров. Насколько ему известно — а он знаток экономической истории, — прецедентов такого рода прежде не бывало. "Трамп — он беспрецедентен", — с ноткой сарказма произнес собеседник.

Попытку объяснения я нашел в деловом журнале Barron’s, выпускаемом той же компанией, что и главный рупор американского бизнеса The Wall Street Journal. "Вторичные пошлины работали бы путем введения санкций против любой страны, торгующей с Россией, — пишет издание. — Например, США могли бы ввести 100-процентный тариф на любой импорт в США со стороны торговых партнеров, имеющих бизнес с Россией. По данным ведомства торгового представителя США, объем прямой товарной торговли США с Россией в 2024 году составлял $3,5 млрд — намного меньше, чем в 2023-м".

При этом в верхней палате Конгресса США рассматривается сейчас проект гораздо более жестких санкций — прямых пошлин в 500% против импорта из России в США и таких же вторичных пошлин против любой страны, покупающей нефть, уран, природный газ или бензин из РФ. По информации Barron’s, в случае реализации любого из этих планов "среди торговых партнеров США, наиболее затронутых дополнительными пошлинами, оказались бы Китай, Индия, Южная Корея и Турция". Правда, после выступления Трампа лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн сказал, что продвижение сенатской инициативы будет приостановлено.

Честно говоря, логика этих мер мне все равно не до конца понятна. Облагая пошлинами поставки из-за границы, страна наказывает фактически собственных потребителей, поскольку наценки обязан платить импортер, а он, разумеется, компенсирует свои дополнительные издержки путем повышения цен. С другой стороны, двукратный рост тарифов вряд ли вообще можно восполнить: это уровень, по сути, запретительный. И тот же эксперт сказал мне, что пока себе не представляет, "как можно заставить платить" торговых партнеров США и "через какие суды" Дядя Сэм "намерен добиваться [от них] таких выплат".

Впрочем, тарифные войны против всего света, включая собственных ближайших союзников, Трамп затеял не сегодня. По ходу той же импровизированной пресс-конференции он утверждал, будто многомиллиардные доходы от пошлин уже поступают в американскую казну. С другой стороны, известно и то, что далеко не все страны готовы безропотно подчиняться диктату. Об этом уже предупреждали публично и Китай, и Бразилия, и даже некоторые страны Евросоюза.

"Кому война, а кому мать родна"?

Да и вообще к вопросу о пошлинах "важное объявление" Трампа, которое он заранее анонсировал, не сводилось. Прежде всего он с помпой объявил, что условился с партнерами по НАТО о новой схеме снабжения киевского режима оружием за их счет — причем, как он несколько раз подчеркнул, "на миллиарды долларов".

"Мы договорились, что мы будем поставлять им оружие, а они станут за него платить", — сказал Трамп, имея в виду соответственно США, Украину и Европу. Сидевший у него под боком Рютте старательно ему поддакивал, причем еще и добавлял, что американцы, разумеется, не обязаны будут делиться тем, что необходимо им самим, в том числе и в качестве "мирового жандарма" (world's police agent).

Президент США уточнил, что поставки будут включать зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, "некоторые будут отправлены очень скоро, в течение нескольких дней", поскольку предусматривается своего рода взаимозачет: страны НАТО, ранее заказавшие такие системы, могут сразу передать свои Киеву, а позже получить от США новые на замену. По этой схеме может быть поставлено в общей сложности до 17 батарей ЗРК.

Понятно без объяснений, что эта сделка чрезвычайно выгодна для заокеанского военно-промышленного комплекса. В преддверии выступления Трампа наблюдатели гадали, запросит ли он у Конгресса дополнительное финансирование для военных поставок на Украину. На это, однако, не прозвучало и намека: наоборот, он вновь несколько раз называл конфликт "войной [Джо] Байдена", которой при нем самом просто не случилось бы. Получалось, что его предшественник в Белом доме развязал ненужную войну, а сам он нашел способ на ней зарабатывать.

"Незыблемая позиция"

В Москве, однако, не раз на самых высоких уровнях говорили, что РФ в конечном счете нет разницы, за чей счет вооружается киевский режим, поскольку это в любом случае только затягивает конфликт и не устраняет его первопричин. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, которого я попросил прокомментировать новые высказывания Трампа, они "в общем укладываются в ту канву, которую мы видим с американской стороны за последнее время".

"Конечно, отмечаем прежде всего, что для нас неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы, — сказал мой собеседник. — Нужно фокусироваться на политико-дипломатической работе. Президент Российской Федерации неоднократно говорил, что мы готовы договариваться и дипломатический путь для нас предпочтителен. Но если это не будет находить надлежащего отклика, если мы через дипломатию не сможем достичь поставленных целей, тогда СВО будет продолжаться".

"Это позиция незыблемая, — подчеркнул высокопоставленный дипломат. — Мы хотели бы, чтобы в Вашингтоне и в целом в НАТО с предельной серьезностью к ней относились".

На двух стульях

В целом выступление Трампа оставило двойственное впечатление. С одной стороны, он несколько раз повторял, что "очень недоволен" Россией и ее лидером Владимиром Путиным, поскольку, дескать, "беседовать с тем приятно", но в результате ничего не меняется. У него, по его же словам, уже "раза четыре" складывалось впечатление, будто "сделка готова", но "сразу после этого по Киеву запускались ракеты". С другой — он все же воздерживался от крайних суждений в байденовском стиле и о российском визави отозвался так: "Я не хочу сказать, что он убийца (assassin), но он человек крутой и очень многих одурачил". То же и по оружию: с одной стороны, своим решением Трамп вновь открывает Украине доступ к американским арсеналам, с другой — платить за это наотрез отказывается и новых денег на это у Конгресса не просит.

По-русски такая ушлость описывается известной поговоркой про "рыбку съесть"… Для нынешнего хозяина Белого дома это, в общем-то, типично. Но у нас народная мудрость напоминает и о том, что на двух стульях не усидишь.

Кстати, очередной спектакль в вашингтонском "театре одного актера" оставил ощущение противоречивости не только по содержанию, но и по форме. Трамп вроде как хвастался и грозил, но при этом не рубил фразы, а бормотал себе под нос и постоянно перескакивал с одного предмета на другой. В его потоке сознания иной раз трудно было даже уследить, о чем он в данный момент вещает: то ли об украинском конфликте, то ли о ближневосточном, то ли о каком-то еще. Он старался изображать себя миротворцем глобального масштаба и рассуждал в этом контексте и об Израиле и палестинцах, и об Индии и Пакистане, и о Конго и Руанде, и об Армении и Азербайджане.

Я смотрел выступление в прямом эфире телеканала Fox News и в бегущей строке откликов видел и жалобы на бессвязный и невнятный бубнеж, и… между прочим, призыв не давать больше оружия Украине. Кстати, и по многим опросам такая перспектива многим не нравится, особенно в коренном электорате Трампа.

Поворотный момент?

Перешел ли он окончательно в стан тех, кто хочет воевать с Россией на Украине "до последнего украинца"? Во многих откликах англоязычных СМИ его нынешние решения преподносятся именно как поворотный момент такого рода. Например, Общественное радио США — NPR полагает, что те "венчают резкий разворот в подходе Трампа к президенту Путину и украинскому вопросу".

Но, по-моему, ничего подобного не произошло. Во-первых, у действующего американского лидера вообще, похоже, не бывает ничего окончательного. Он из тех, у кого, как у нас говорят, семь пятниц на неделе. Во-вторых, мне по-прежнему кажется, что он искренне настроен против войны. Другое дело, что он упрощенно представляет ее как убийство "молодых красивых людей". Именно поэтому он изначально требовал немедленного прекращения огня — и только. Подразумевалось, что первопричинами конфликта (а следовательно, и угрозами его рецидивов) после этого можно сколь угодно долго заниматься за столом переговоров.

Но для России, как уже тысячу раз повторено, важны эти самые первопричины. Угрозы нашей безопасности на самом пороге нашего дома. Да что там: можно сказать — уже не на пороге, а прямо у нас в прихожей.

Время поджимает

Чтобы устранить эти угрозы, РФ не жалеет сил и средств. И по времени, как опять же много раз говорилось, России надо не просто отодвинуть их в будущее — пусть даже на 10 или 15 лет, — а устранить раз и навсегда.

А вот Трампа как раз время сильно поджимает. Как я не раз напоминал, у него в запасе — чуть больше года до очередных промежуточных выборов в Конгресс США и даже чуть меньше — до 250-летия Америки, которое будет отмечаться 4 июля 2026 года. К этому юбилею он хочет прийти с весомыми достижениями, которые лягут в основу его президентского наследия и будущего места в истории. Включая, как он нескрываемо мечтает, и венок лауреата Нобелевской премии мира.

Мало ли чего он хочет, скажете вы. И, в принципе, будете правы. Дело действительно не в том, чего он хочет, а в том, что может. Но он президент США, так что и может тоже многое. Поэтому, собственно, все так и следят не только за делами его, но и за словами. Ведь и вокруг вчерашнего его объявления был раздут форменный упреждающий ажиотаж.

Два крыла американской политики

Хотя многое — не значит все. Трамп не всесилен даже у себя дома. В американской системе сдержек и противовесов прерогативы президента ограничены полномочиями законодательной и судебной властей, а опосредованно — отчасти и мнением народа и прессы. Но проблема в том, что применительно к ситуации с Украиной и Россией многие влиятельные силы за океаном либо и впрямь настроены более воинственно, чем Трамп, либо готовы использовать эту ситуацию против него в своих собственных внутриполитических целях.

Грубо говоря, за океаном всегда были и есть два политических лагеря. Первый составляют изоляционисты, помнящие завет шестого президента страны (и ее первого официального посланника в России) Джона Куинси Адамса: "Америка… не рыщет по свету в поисках чудовищ, подлежащих уничтожению". Трампа и трампистов всегда принято было относить именно к этому направлению мысли.

А на противоположном фланге находятся убежденные интервенционисты, считающие, что Америка обязана нести свой свет всему остальному миру (или служить мировым жандармом, как сказал Рютте). В последние годы либералы-глобалисты в США выступают под этим флагом в одном строю с "ястребами"-неоконами, то есть неоконсерваторами.

Как говорится, противоположности сходятся — или крайности смыкаются. У нас еще в советское время шутили, что у американской политики два крыла и оба правые. А знаменитый олигарх Илон Маск и теперь говорит про "унипартийный" режим.

Что дальше?

Чего ждать дальше, станет, видимо, понятнее в течение ближайших полутора месяцев. Сколько бы Трамп ни твердил о "войне Байдена", в свете его решений противостояние с Россией на Украине все больше трансформируется в глазах наблюдателей в "войну Трампа". Как я уже упоминал, весьма сомнительно, что это нравится его коренному электорату. Не случайно бывший главный политстратег Белого дома в первой администрации Трампа Стивен Бэннон уже публично предупредил, что из-за его новых решений по Украине конфликт там может выйти из-под контроля.

Сам Трамп своим выступлением показал, что продолжает вести себя в привычной манере. Привлекает к себе неотрывное общее внимание, запускает для этого риторические фейерверки. Хотя, думаю, все же не может не понимать, что разрыв между словом и делом не может нарастать бесконечно.

Именно поэтому умные люди в Москве все последние годы твердят как мантру: при отстаивании своих интересов мы будем ориентироваться только на дела американских властей, а не на их декларации о намерениях. Как написал сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), "декоративный ультиматум" Трампа Кремлю Россия даже не заметила.

Написано, кстати, было по-английски. Главный адресат понятен.