Карапетян — узник Пашиняна или армянский Иванишвили?

Нарек Галстян — о политических перспективах бизнесмена в Армении

Арест крупного армянского и российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которому предшествовало всего одно его высказывание в защиту Армянской апостольской церкви, поистине произвел эффект грома среди ясного неба в армянской политической и общественной жизни.

За последний месяц власти Армении и премьер-министр Никол Пашинян лично "атаковали" церковь и духовенство. Используя ненормативную лексику, они требовали отставки католикоса (высший титул духовного лица ААЦ) всех армян. Самвел Карапетян заметил, что если на действия этой "небольшой группы" остальные политики не отреагируют, то "мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему". Именно этого словосочетания хватило, чтобы Пашинян набросился на Карапетяна в социальных сетях, пригрозив: "Государство это так не оставит".

Армянские следователи сразу инкриминировали ему призыв к свержению конституционного строя, а суд арестовал его на два месяца.

Кто он для Армении

Чтобы понять масштаб фигуры Самвела Карапетяна для армянской общественности, достаточно зафиксировать, что он сейчас является практически самым богатым армянином в мире. При этом Карапетян продолжает поддерживать тесные связи с исторической родиной.

Годами он финансировал крупные экономические и благотворительные проекты в Армении, является владельцем "Электрических сетей" — хотя тут Пашинян уже заявил о намерении национализировать эту инфраструктуру. Карапетян лично никогда не занимался политикой, но в какой-то мере всегда присутствовал на политической арене — через родственников, друзей и соратников. Например, родной брат Самвела Карапетяна Карен долгое время был депутатом парламента, а также руководил аппаратом бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Другом арестованного предпринимателя является бывший премьер-министр страны Карен Карапетян (2016–2018), а также многочисленные крупные армянские бизнесмены, которые всегда имели влияние на армянскую политическую арену.

Почему Пашинян арестовал Карапетяна

На мой взгляд, очевидно, что заявление Самвела Карапетяна о собственном подходе к защите церкви не могло быть воспринято как призыв к свержению конституционного строя. Поэтому за его арестом скрывается более широкий политический подтекст.

Судя по всему, Никол Пашинян решил, что у Карапетяна есть политические амбиции в этот трагический для Армении исторический период. Страна находится в состоянии кризиса безопасности — как внутриполитического, так и внешнего. Пашинян явно меняет курс Армении, ведя ее даже не в сторону Европы, как он сам заявляет, а прямиком в объятия заклятого врага — Турции. А присутствие на политическом поле такого игрока, как Самвел Карапетян, могло бы спутать карты. Особенно в тот момент, когда Пашинян, по сути, сумел маргинализировать нынешнюю оппозицию и, по большому счету, не имеет сегодня конкурентов.

Таким образом, премьер-министр Армении, выражаясь шахматным языком, "сделал ход конем" и изолировал потенциального соперника. В принципе, это подтвердил и сам Пашинян — на пресс-конференции 16 июля он заявил, что Армения не является "проходным двором" для граждан других стран, желающих приехать и заняться политикой.

Шансы в армянской политике

В истории постсоветской Армении не было ни одного примера, когда крупный бизнесмен занимался оппозиционной политикой и добивался успеха, хотя таких попыток было много. Однако в отличие от предыдущих акторов основные активы Самвела Карапетяна не находятся в Армении, что дает ему некоторую свободу действий. Поэтому в том числе некоторые армянские аналитики поспешили вспомнить феномен бывшего премьер-министра Грузии и крупного бизнесмена Бидзины Иванишвили. Тот смог объединить все политическое поле и отстранить тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

Конечно, у Пашиняна и Саакашвили много общего, как признает в своих записках сам бывший опальный лидер Грузии, но сравнения между Карапетяном и Иванишвили несколько преувеличены — в том числе и потому, что исторический период и внешние влияния разные.

Политическая заявка Карапетяна

Будучи уже в тюрьме, Самвел Карапетян через своих адвокатов выступил с заявлением о том, что все же собирается создать политическую силу, которая добьется отстранения Никола Пашиняна и "объединит [армянский] народ вокруг справедливых и великих целей". При этом он сразу дистанцировался от уже действующих в Армении оппозиционных сил, заявив, однако, что не исключает сотрудничества ради каких-то общих задач.

Однако это заявление (на первый взгляд амбициозное) может быть реализовано только в том случае, если у Карапетяна будет политическая команда и план действий, способные проактивно вовлечь большую часть общества, которая, согласно опросам, хоть и имеет оппозиционные взгляды, но не планирует идти на выборы (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье). Одни лозунги об отстранении Никола Пашиняна Карапетяну победу не обеспечат. Для большей части армянского общества — несмотря на бедствия и потери, произошедшие за время правления Пашиняна, — их недостаточно.

Необходимо предоставить формулу будущего, четкие ориентиры стратегического развития и трансформации системы безопасности Армении. Также нужна альтернатива "мирной повестке" нынешних властей, в рамках которой они уступают Азербайджану все возможное, но представляют это под соусом "безопасного будущего".

Кроме того, на данный момент Карапетян не явил людей, которые войдут в его команду и смогут внушить доверие армянскому избирателю.

Одних денег недостаточно

Если обобщить, то одних лишь финансовых ресурсов Карапетяну недостаточно для осуществления кардинальных изменений на политической арене Армении. Они важны, но не имеют решающего значения.

Пашинян бросит на поле боя предстоящих парламентских выборов в июне 2026 года целый арсенал, включающий обещания "мирного будущего", перформанс "арестованных грабителей — представителей бывших властей", и на этом пути получит поддержку некогда врагов Армении — Азербайджана и Турции, а также всего коллективного Запада. В Европе уверены, что турецкое влияние устранит российское присутствие, и по этой причине готовы "простить" Пашиняну все, даже если он пересажает по тюрьмам своих политических оппонентов.

Так что только от действий Самвела Карапетяна, его политического рационализма, представляемой им команды и программ зависит, сможет ли он стать "армянским Иванишвили", сместив Никола Пашиняна на выборах 2026 года, или же надолго останется его узником.