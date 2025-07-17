Сумма не меняется и посол с уголовкой: на Украине сформировали новое правительство

Андрей Низамутдинов — о тех, кто обделывает делишки в Киеве

Верховная рада Украины сформировала новое правительство страны. Правда, по-настоящему новых лиц в нем практически нет, перемены свелись к пересаживанию из одного кресла в другое. Знакомые с украинской внутриполитической кухней эксперты почти единогласно сходятся в том, что комбинация с перестановками была затеяна исключительно с целью укрепления личной власти Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Креатура Ермака

Новым премьер-министром стала 39-летняя уроженка Чернигова Юлия Свириденко — ее кандидатуру поддержали 262 депутата при необходимых 226. Карьеру госслужащего она начинала в Черниговской областной госадминистрации, потом чуть более года занимала должность замминистра экономики, а в декабре 2020-го была назначена заместителем руководителя офиса президента Украины, то есть Андрея Ермака. Именно работа под его началом дала возможность для дальнейшего карьерного роста: Ермак разглядел в молодой чиновнице лояльность и готовность без оглядки следовать указаниям. В результате менее чем через год Свириденко была выдвинута на пост первого вице-премьера — министра экономики, который и занимала вплоть до назначения главой правительства.

Не исключено, что у нового назначения Свириденко имеется и еще одна причина: в своей прежней должности она вела переговоры с США по "минеральной сделке", инициатором которой, как известно, выступил лично Дональд Трамп. Говорят, что мягкая и улыбчивая шатенка произвела приятное впечатление на американского президента и членов его администрации. А поскольку и к самому Зеленскому, и к его верному сподвижнику (или кукловоду?) Ермаку в Белом доме относятся, мягко говоря, не очень (Ермака в ходе последней поездки в США даже отказались принимать на официальном уровне), выдвижение Свириденко как бы на первый план выглядит вполне логичным, ведь отношения с Вашингтоном, как ни крути, имеют для Киева ключевое значение.

Знакомые все лица

Украинские СМИ назвали процесс формирования нового правительства и вовсе "перестановкой кроватей в борделе", подразумевая отсутствие серьезных персональных и структурных изменений. И в самом деле, если судить по списку, внесенному в Раду Свириденко, большинство членов прежнего кабинета министров сохранят портфели и в новом его формате. Во всяком случае, так произойдет в МВД, министерствах финансов, образования, здравоохранения, спорта, по делам ветеранов… Прежнему главе Минэнерго Герману Галущенко прочат пост министра юстиции, вместо него энергетикой будет рулить Светлана Гринчук, которая возглавляла Министерство экологии. Само экологическое ведомство, как и Министерство аграрной политики и продовольствия, ликвидируют и присоединят к Министерству экономики — его, как ожидается, возглавит Алексей Соболев, прежде работавший заместителем Свириденко. Сохранит свой пост и глава МИД Андрей Сибига — один из двух министров, кандидатуры которых вносятся Зеленским, а не главой правительства.

Чуть ли не единственным новичком в правительстве станет Денис Улютин, которого прочат на пост министра социальной политики.

Под ликвидацию попадет Министерство национального единства, глава которого Алексей Чернышов находится под следствием по обвинению в коррупции.

В роли зиц-председателя

Единственная коллизия, связанная с формированием правительства, возникла вокруг судьбы бывшего и будущего министра обороны. На эту должность Зеленский внес кандидатуру Дениса Шмыгаля, накануне отправленного в отставку с поста премьер-министра. В отличие от ярких премьеров домайданной и отчасти послемайданной поры Шмыгаль ничем особенным не запомнился: политических амбиций не проявлял, одеяло на себя не тянул. С другой стороны, в особой лояльности тандему Зеленский — Ермак тоже замечен не был, старался поддерживать отношения и с парламентом, и с немногими оставшимися на Украине олигархами вроде Рината Ахметова.

Внося кандидатуру Шмыгаля на должность главы оборонного ведомства, в состав которого включат также прежнее Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Зеленский отметил, что "Денис знает все вызовы в сфере обороны". И поставил перед ним задачу "за первые шесть месяцев работы нового правительства" увеличить объем украинского оружия на фронте с 40 до 50%, а заодно провести аудит всех договоренностей в сфере вооружений с западными партнерами. На самом деле новый министр рискует оказаться в роли зиц-председателя Фунта из романа "Золотой теленок": к реальной власти и деньгам его не подпустят, приближенные Ермака будут по-прежнему "пилить" многомиллиардные бюджеты, а на Шмыгаля в итоге спишут все провалы.

Сомнительный посол

Что касается прежнего министра Рустема Умерова, то его еще буквально накануне голосования в Раде называли кандидатом на должность посла в США. На такую вероятность намекнул и сам Зеленский: представляя кандидатуру Шмыгаля на должность главы Минобороны, он сказал, что Умеров будет помогать тому "на международном треке всеми договоренностями, а также необходимой координацией".

Не секрет, что прежний украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова попала в немилость к администрации Трампа, поскольку имела чересчур тесные связи с командой его предшественника Джо Байдена. В Белом доме настаивали на отзыве Маркаровой, и в Киеве сочли, что Умеров, плотно связанный с организацией поставок натовского оружия на Украину и одновременно вполне лояльный Зеленскому и Ермаку, окажется вполне подходящей заменой. Надо полагать, что сам Умеров, чья семья давно перебралась в Штаты, не возражал против переезда, однако что-то пошло не так, и Вашингтон не согласовал его кандидатуру.

В итоге Умеров, как ожидается, может занять одну из руководящих должностей в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). А на должность посла в США Зеленский в самый последний момент внес кандидатуру Ольги Стефанишиной, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции — министра юстиции. "Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все соответствующие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в Соединенных Штатах", — написал он в Telegram-канале.

С этим выдвижением получилась изрядная загогулина: Зеленский сообщил о нем 17 июля, а накануне, 16 июля, стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла против Стефанишиной уголовное дело по статье о злоупотреблении служебным положением. По этому обвинению ей грозит до шести лет тюрьмы. Выходит, у кандидата в послы весьма подмоченная репутация, не пришлось бы ей вместо Вашингтона коротать время в местах не столь отдаленных.

Закон что дышло

Впрочем, все эти перипетии, похоже, ничуть не заботят просроченного украинского президента, чьи полномочия на посту главы государства истекли более года назад. Он продолжает выстраивать вертикаль власти, в которой ему самому отведены в основном представительские внешние функции, а главе его офиса Ермаку отдана на откуп вся внутренняя политика вместе с финансами. И никакой закон этому тандему не указ, когда речь идет о том, чтобы на всех ключевых постах расставить нужных человечков.

Формирование нового правительства — яркое тому подтверждение. По конституции Украина — парламентско-президентская республика. Это означает, что и отставка правительства, и внесение кандидатуры на пост премьера — прерогатива правящей парламентской фракции, а не президента. Однако в случае с отставкой Шмыгаля и назначением Свириденко все получилось ровно наоборот. Нарушение конституционных норм фактически подтвердил глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, написавший в Telegram: "Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру".

Выходит, вся эта "рокировочка" в духе позднего Бориса Ельцина — "Не так сели, исправить!" — фактически лишь исполняет роль ширмы, за которой обделывает свои делишки военная хунта во главе с Зеленским и Ермаком. Да и ширма при этом весьма условная.

Как заметила британская газета Financial Times, на Банковой улице, где находится офис Зеленского, сложилось "ощущение, что Запад и особенно США сместили акценты" и теперь "верховенство закона и эффективное управление больше не имеют такого большого значения" при рассмотрении вопросов о дальнейшей поддержке Украины. И тут-то некоторые официальные лица в Киеве решили "проверить границы дозволенного". Газета сделала это замечание по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении двух опальных украинских деятелей, но и к перестановкам в кабмине оно имеет самое непосредственное отношение.

От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, а рыба гниет с головы.