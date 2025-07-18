Больше, чем просто деньги. Что принесет цифровой рубль

Станислав Савельев — о российской электронной валюте, ее возможностях и трудностях внедрения, а также о том, что она может дать обычным людям

Цифровой рубль — один из самых масштабных финансовых проектов в России за последние десятилетия. Его внедрение перестроит инфраструктуру платежей, повысит прозрачность экономики и упростит доступ к государственным услугам. Но, как с любой инициативой, на пути к массовому запуску немало препятствий — от технических до психологических.

Новый платежный инструмент затронет всех участников рынка. Готовы ли они?

Что тормозит цифровой рубль

16 июля Совет Федерации одобрил закон о поэтапном внедрении в оборот российской электронной валюты. С 1 сентября 2026 года банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги с помощью цифрового рубля.

Пока в пилотном проекте участвует лишь половина из запланированных банков, при этом число пользователей достигло лишь 1,7 тыс. против ожидавшихся 9 тыс.

Безусловно, кредитно-финансовые учреждения уже начали готовиться к внедрению — анализировать готовность систем, оценивать риски и возможные убытки, но переход на единый QR-код — это серьезная инвестиция. Нужно модернизировать IT-системы, перестраивать многие процессы. По оценкам экспертов, банкам внедрение цифрового рубля обойдется в 100–200 млн рублей. Для торговых сетей это будет несколько дешевле, но расходы все равно существенные.

Кошельки цифрового рубля планируется хранить на платформе Банка России, поэтому необходимы вложения в разработку интерфейса, с помощью которого клиенты смогут открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и так далее.

Любой платежный инструмент должен быть востребован потребителями. Если посмотреть данные ВЦИОМ, люди пока мало знают о цифровом рубле. Незнание вызывает недоверие.

О полномасштабном внедрении цифрового рубля в 2024 году в той или иной степени было известно 68% россиян (что, кстати, меньше, чем в 2023-м). В основном респонденты просто слышали соответствующие новости, но в подробности не вдавались — таких граждан больше половины (52%). Конкретными знаниями обладают только 16%, причем мужчины — вдвое чаще, чем женщины (22% против 11%). А треть респондентов узнала о введении нового инструмента впервые — во время самого опроса.

Тем не менее, несмотря на все тормоза, у банков и других участников рынка просто нет выбора: единый QR-код, можно сказать, уже стал частью финансовой системы и должен быть доступен для всех. Инфраструктура для массового внедрения пока не готова, но, как только она появится, государство будет активно внедрять новый инструмент — как это происходило с банковскими картами.

Польза ЦР для граждан и бизнеса

Для малого и среднего бизнеса цифровой рубль — это не просто новая технология, а изменение самой архитектуры финансовых потоков.

В ближайшие месяцы расчеты с контрагентами станут значительно прозрачнее: каждая операция будет фиксироваться в блокчейн-реестре Центробанка. Это исключает возможность отмены или отката платежа, обеспечивает полную прозрачность финансовых операций и позволяет использовать смарт-контракты для контроля целевого расходования средств. Таким образом, у ФНС и банков появится прямой доступ к данным о движении цифровой валюты, что усложнит использование серых схем и в то же время упростит проверки и ускорит процесс получения субсидий — вся история платежей будет открыта для специалистов.

Бухгалтерский и налоговый учет тоже претерпит изменения. Оплата цифровым рублем будет считаться безналичным расчетом, но учитываться на отдельном счете в ЦБ. Операции потребуют ведения отдельных субсчетов, при этом применяться будут те же налоги и НДС, что и для обычных переводов. Уже сейчас начинается адаптация типовых планов счетов под новые требования.

Кроме того, цифровой рубль станет важным инструментом участия в госзакупках, тендерах и контрактах. Государство намерено сделать регистрацию цифрового кошелька обязательной для этих целей. Это расширит возможности финансирования для бизнеса, но потребует полностью прозрачного, белого учета.

В совместном отчете компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета приводятся оптимистичные расчеты: потенциальный эффект от внедрения ЦР для банков и бизнеса может достичь 328 млрд рублей в год при затратах 50 млрд.

Граждане, в свою очередь, получат более безопасный способ хранения средств — без риска банкротства конкретного банка. А также бесплатные переводы и, возможно, дополнительные льготы при оплате госуслуг. В дальнейшем может даже появиться возможность офлайн-платежей при отсутствии интернет-соединения.

Однако для инвестиций новый инструмент не подойдет. Курс цифрового рубля зафиксирован и равен курсу обычного рубля, а процентный доход на остаток, как у депозитов, не предусмотрен. Поэтому ЦР можно использовать только как платежный, а не как инвестиционный инструмент.

Таким образом, внедрение цифрового рубля усилит прозрачность финансовых потоков, сократит объем теневой экономики и упростит налоговый контроль. Бизнес и граждане получат бесплатные или более выгодные переводы, безопасное хранение средств и упрощение доступа к госуслугам и субсидиям.

Государство — возможность адресных выплат и автоматизации расчетов. В долгосрочной перспективе цифровой рубль модернизирует финансовую инфраструктуру, повысит управляемость экономики и может стать инструментом для международных расчетов в обход санкций.

Чем ЦР отличается от безналичных расчетов

Стоит все же остановиться на этом моменте. Главное отличие — в эмиссии и хранении. Цифровой рубль выпускается и хранится напрямую в Центральном банке, а не в коммерческих кредитно-финансовых учреждениях. Это делает его более защищенным: кошелек с ЦР не зависит от рисков конкретной организации. При этом доступ к нему остается привычным — через мобильные приложения и интернет-банкинг.

То есть это не избыточная инициатива, а логичное развитие финансовой системы. Не просто "еще один формат денег", а инструмент для модернизации экономики.

Глобальный опыт внедрения CBDC

Россия — не первая страна, запустившая собственную цифровую валюту. В мире уже закрепилось понятие CBDC (Central Bank Digital Currency) — цифровая валюта Центрального банка. По данным МВФ, более сотни стран находятся на разных этапах разработки или внедрения таких валют. Подходы к созданию CBDC во многом схожи, как и цели: повышение прозрачности, снижение издержек, борьба с коррупцией и расширение доступа к финансовым услугам.

Китай развивает цифровой юань с 2014 года: e-CNY применяется в торговле, госуслугах и тестируется как альтернатива наличным, хотя массовое использование сдерживается привычкой к частным финтех-сервисам. Центробанк Южной Кореи в этом году также начал тестировать свою цифровую валюту. Регуляторы Сингапура, Швейцарии и Франции совместно с Банком международных расчетов протестировали свои CBDC в трансграничных платежах в 2023 году. Венесуэла первой в мире запустила свою национальную цифровую валюту El Petro — еще в 2018 году. Это было сделано с целью обойти санкции и стабилизировать экономику. Правда, эксперимент завершился провалом. На Багамах Sand Dollar стал первым в мире запущенным CBDC. Нигерия представила eNaira как быстрый и дешевый способ оплаты, а Ямайка с помощью Jam-Dex стремится включить в финансовую систему граждан, у которых нет банковского счета.

Международный опыт показывает, что запуск цифровой валюты — не только технологический, но и социально-экономический проект, связанный с изменением привычек миллионов пользователей.

Банк России уже разрешил иностранным банкам открывать счета для цифровых рублей. Пока информации о массовом подключении иностранных организаций нет — система ведь только запускается. Но сама возможность важна: это шаг к международному использованию ЦР, что упростит торговлю и инвестиции между странами. Детали будут проясняться по мере развития проекта. Впрочем, санкционные ограничения осложняют практическую реализацию этой возможности.

В таких важных, практически глобальных вопросах необходимо время для адаптации бизнеса, граждан и государственных структур к новым реалиям, а также для оценки всех потенциальных эффектов. Важно учитывать не только экономические аспекты, но и вопросы безопасности, удобства использования и интеграции с международными финансовыми системами.