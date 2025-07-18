Олег Осипов — о том, как Африка избавляется от военных баз стран Запада в процессе установления справедливой архитектуры безопасности

Франция передала 17 июля свои последние военные базы в Сенегале на побережье Атлантического океана официальным лицам этой страны. Отныне у Парижа нет постоянных баз не только в Центральной Африке, но и в Западной. Закончилось 65-летнее пребывание французской армии в Сенегале. От экс-метрополии отвернулись почти все бывшие колонии, где до недавнего времени располагались различные военные объекты, в том числе в Буркина-Фасо, Габоне, Кот-д’Ивуаре, Мали, Нигере, ЦАР и Чаде.

Красиво ушли

Церемония передачи африканским властям базы "Кэмп Жей" с сопутствующим военным аэродромом (прямо в аэропорту Дакара) была обставлена с неизменным французским лоском, пусть мероприятие для отъезжающих и было не самым веселым. Военные обеих стран были в униформе с иголочки, на женах офицеров — изящные платья. Пафосные, но недлинные торжественные речи, спуск сине-бело-красного триколора и подъем зелено-красно-золотого стяга с пятиконечной звездой посередине. Затем — канапе, разнообразие сыров, сырые шампиньоны с соусом, местные фрукты и вина из метрополии.

Начальник генерального штаба Сенегала генерал Мбайе Сиссе пожелал "товарищам и их семьям благополучного возвращения во Францию", а затем процитировал Антуана де Сент-Экзюпери, прожившего в Дакаре несколько месяцев: "За каждым концом всегда следует новое начало".

Командующий сухопутными войсками Франции в Африке генерал Паскаль Янни, со своей стороны, подчеркнул "особые и важные для стран региона отношения" между французской и сенегальской армиями и заявил, что "гордится выполненным долгом".

Он предложил вспомнить о "жертвах, которые принесли наши братья по оружию в Африке ради наших интересов, нашей общей безопасности и общих ценностей, когда Франция неоднократно вмешивалась по просьбе своих африканских партнеров".

"Мы должны переосмыслить наши партнерские отношения в динамичной Африке, где молодежь полна надежд, и это требует реальной трансформации нашего подхода к африканским странам и нашим африканским партнерам. Мы должны действовать по-новому, и для этого нам больше не нужны постоянные базы", — заявил он.

Но все-таки обидно

Франция начала покидать военные объекты в Сенегале в начале марта. За четыре месяца были освобождены пропускные пункты "Марешаль", "Сент-Экзюпери" и "Адмирал Проте". Теперь настала очередь очистить и "Кэмп Жей" — обратно в Европу отправятся 350 французских солдат и офицеров.

После победы на президентских выборах 2024 года глава Сенегала Бассиру Диомай Фай, обещавший еще до голосования провести радикальные перемены, потребовал от Франции вывести свои войска из страны в 2025-м.

При этом аналогичные требования Парижу выдвинули ранее три другие бывшие колонии Франции, где к власти в последние годы пришли военные, — Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Они полностью разорвали взаимодействие с французами в военной сфере и обратились к России за помощью в борьбе с разношерстными вооруженными группировками повстанцев, не дающими покоя властям не первый год. По признанию руководителей этих государств, за несколько месяцев российские военные добились в деле обеспечения безопасности большего прогресса, чем французы за десятилетия присутствия на их территории.

Кот-д’Ивуар в этом году тоже добился закрытия французской военно-морской базы в Порт-Буэ — крупнейшей в Западной Африке. Этого, надо сказать, еще несколько лет назад представить себе было просто невозможно. В прошлом Абиджан никогда не ориентировался на СССР или Россию, не строил социализм советского образца, с 1969-го по 1986-й были даже разорваны дипотношения с Москвой. Но, как бы то ни было, французское военное присутствие на ивуарийской земле официально завершилось 20 февраля 2025 года. Тоже было бордо, ананасы и камамбер.

После обретения независимости в 1960 году Сенегал также числился среди самых верных союзников Франции на континенте, принимая французские войска на протяжении всей своей новейшей истории. И предшественник Фая на посту главы государства, Маки Саль, не возражал против пребывания вооруженных французов на его земле.

Но пришел Фай

45-летний Фай, самый молодой президент в постколониальной истории Сенегала, баллотировавшийся с обещанием окончательно порвать с эпохой Саля, заявил, что страна будет относиться к Франции как к любому другому иностранному партнеру. В этом не самом четком выражении и было зашифровано послание о закрытии французской базы.

Пообещав сделать свою страну более самодостаточной, президент установил срок вывода всех иностранных армий — конец 2025 года. Вдобавок он намерен полностью разорвать валютную "веревочку", которая связывает Сенегал с бывшей метрополией и мешает его развитию. Это означает возможный выход Сенегала из зоны франка КФА, до сих пор имеющего жесткую привязку к евро (а ранее — к французскому франку). На прошлой неделе о выходе из этой зоны объявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер — все члены Альянса государств Сахеля (АГС) и соседи Сенегала.

"Сенегал — независимое и суверенное государство, а суверенитет не допускает присутствия военных баз", — заявил уже Фай-президент в конце 2024 года, подчеркнув при этом, что "Франция остается важным партнером".

Однако он также призвал Париж извиниться за колониальные зверства, включая резню 1 декабря 1944 года, в которой погибли десятки африканских солдат, сражавшихся за Францию во Второй мировой войне.

Франция в шоке, надежда только на Джибути

Французов больше нет и в Центральноафриканской Республике (ЦАР), еще одной бывшей французской колонии. Там справляться с вооруженными террористами тоже помогают российские военные. В декабре 2024-го Франция передала свою базу "Аджи Косеи", а в январе — еще одну в Нджамене властям Чада.

Французская военная база теперь есть только в крошечном государстве Джибути на Африканском Роге — в важной стратегической точке у входа в Красное море из Индийского океана. Париж намерен приложить все усилия, чтобы превратить этот объект, где размещается воинский контингент численностью около 1,5 тыс. человек, в свой военный штаб в Африке.

Во Франции многие отреагировали на потерю последней военной базы в Западной части материка крайне болезненно. Например, генерал Брюно Клермон в эфире CNews 18 июля назвал происшедшее "потерей влияния Франции в Африке". "Нас выгоняют с континента такие хищники, как Китай, Турция и Россия", — сказал он.

Думаю, такие слова следует рассматривать как бессильную злобу и желание мстить за разваливающийся на глазах постколониальный порядок. Для Франции, Великобритании и ряда других стран Запада подошла к концу целая эпоха военного присутствия в Африке и других частях света, длившаяся несколько веков.

Безусловно, Париж все же рассчитывает сохранить политическое и экономическое влияние в Сахеле, в частности, в Сенегале, хоть и без прямого военного присутствия. В условиях продолжающихся процессов деколонизации Франции придется изобретать новые способы наращивания своего влияния, и президент Эмманюэль Макрон уже не раз намекал, что будет менять тактику. Присутствие войск по факту — дело прошлого.

В Сенегале же хвалят президента Фая. Депутат парламента от правящей партии "Патриоты Сенегала" (ПАСТЕФ) Ги Мариус Санья заметил, что именно его страна "положила конец присутствию французской оккупационной армии в Африке". "Браво президенту Диомаю Фаю! Браво премьер-министру Усману Сонко! Браво ПАСТЕФ! Браво патриотам! Деколонизация продолжается", ­— написал он в соцсетях.

Примечательно и то, что еще одним ударом по распавшейся французской империи стали недавние события в Меланезии. Новая Каледония теперь требует прекращения оккупации Парижем этих островов.

Так происходит переустройство архитектуры безопасности от западноцентричного миропорядка в сторону мультиполярности.