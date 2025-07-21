Движение вверх: Россия увеличивает отрыв от преследователей по показателю Всемирного банка

Михаил Беляев — о расчетах валового внутреннего продукта по ППС и том, почему это важно для РФ

Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк), подбив итоги развития мировой экономики и экономики отдельных стран за 2024 год, сообщил, что Россия сохранила четвертое место в списке крупнейших государств по величине валового внутреннего продукта (ВВП). Показатель рассчитан по паритету покупательной способности (ППС) национальной валюты, и это важное уточнение.

Как и что считается

Традиционно страны ранжируются (в том числе Всемирным банком и Международным валютным фондом) на основе номинального курса национальных денежных единиц. Того, который формируется в ходе биржевых торгов и под влиянием текущих событий мировой экономики и политики. Продавцами и покупателями валют на бирже выступают компании, занимающиеся внешней торговлей, банки, а также валютные спекулянты, поддерживающие объемы торгов и сглаживающие излишне размашистые колебания. Механизм неплохой. Во всяком случае вполне устраивающий тех, кто занимается расчетами по экспортно-импортным операциям.

Однако для сравнительного анализа экономик различных стран он не совсем подходит. Ведь в основе его формирования лежат мировые цены, которые не полностью отражают внутристрановые ценовые пропорции, которые формируются на основе общего состояния экономики, ее эффективности, традиций, наконец, и других внутренних факторов. Кроме того, номинальный курс складывается из реально торгуемых во внешней сфере товаров. А это далеко не вся номенклатура национальных экономик. Во внешнеторговый оборот попадает не весь спектр производимых товаров, а усеченный — ведь мало кто продает готовые железобетонные блоки, например, или какую-нибудь мелочь из внутреннего товарооборота. И по этим причинам ВВП, рассчитанный по номинальному курсу, получается искаженным, не отражающим реальный объем хозяйства, которое он представляет.

Необходимо уточнить, что в случае стран с развитой экономикой искажения не столь сильны, как в отношении развивающихся хозяйств.

Для исправления недостатка и, соответственно, получения более адекватной картины эксперты и аналитики решили считать ВВП по паритету покупательной способности. Методика расчета теоретически несложная и логически стройная. Набор товаров в одной стране оценивается по внутренним ценам в национальной валюте. Тот же набор продуктов и с теми же качественными характеристиками оценивается по внутренним ценам другой страны, естественно, в ее национальной валюте. Чтобы получить ППС (то есть соотношение или курс) одной валюты по отношению к другой, надо одну цифру разделить на другую.

Понятно, что круг товаров (и услуг) при расчетах должен быть возможно более широким — чем он всеохватнее, тем точнее. Во времена только калькуляторов это представляло определенные трудности. Сейчас же с помощью вычислительной техники можно при желании подсчитать все вплоть до булавок и шпилек.

Правда, экономически развитым странам такие расчеты не были нужны. Однако с выходом стран развивающегося мира на мировую арену актуальность подобных расчетов существенно повысилась.

В качестве иллюстрации к расчету ППС можно привести индекс "Биг Мака" (Big Mac Index) — той самой булочки с котлетой. Его четыре десятка лет рассчитывает авторитетный английский журнал The Economist. При всей кажущейся курьезности показателя он имеет смысл. Для кулинарного изделия требуется мясо, зерновые, масла, а также транспортные услуги, аренда помещений, зарплата персонала и еще много всего. Но главное, что по всему миру он изготавливается по одной и той же стандартной рецептуре. Поэтому достаточно поделить цену "Биг Мака" в одной стране на цену в другой и тут же получить ППС.

Каковы шансы

Теперь о российском четвертом месте. По расчетам Всемирного банка, РФ завершила 2024 год с показателем ВВП $6,92 трлн, увеличив объем выпущенных товаров и услуг на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Впереди — Китай с $38,19 трлн, США с $29,18 трлн и Индия с $16,19 трлн. На первый взгляд отстаем. Но если учесть, что численность населения в России в 10 раз меньше, чем в Индии и Китае, то окажется, что даже опережаем. Да и от США с учетом того, что американское население в 2,4 раза больше нашего, отставание не покажется столь значительным.

Кроме того, уместно подчеркнуть, что РФ обосновалась в верхней части списка весьма прочно. Во-первых, это место страна занимает второй год подряд, что свидетельствует о стабильности. А во-вторых, и это главное, — потенциальные конкуренты демонстрируют отнюдь не блестящие экономические показатели.

Кстати, соперниками выступают уже не европейские страны. Так, по данным МВФ, ВВП Германии (по ППС) составляет $6,04 трлн (шестое место), но темпы роста экономики нулевые, что означает заморозку показателя на этом уровне. У Франции (девятое место) и ВВП всего $4,4 трлн, и прогноз по темпам роста менее 1% — аналогичные показатели у идущей вслед за ней Великобритании (десятое место).

Казалось бы, близка Япония ($6,4 трлн и пятое место), но ей предсказывают темпы роста в лучшем случае на 1,1%. Для опережающего рывка явно недостаточно.

Идущие вслед за Германией и вклинившиеся в группу европейских стран Бразилия и Индонезия с показателями ВВП $4,7 трлн и $4,6 трлн соответственно пока в качестве конкурентов в борьбе за более высокие места, думаю, рассматриваться не могут.

Экономика России, даже находясь в сложных условиях, по расчетам Минэкономразвития РФ по "базовому сценарию", расширится на 2,4%. Прогноз Венского института международных исследований рисует даже более оптимистичные данные — 2,5%.

На первые места пока не выйти, но удержать достигнутое вполне реально. Дополнительную уверенность в перспективах экономики России придают программы развития приоритетных отраслей и направлений, расширение и углубление взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами, а также начало смягчения денежно-кредитной политики, которое раскрепощает активность бизнеса.