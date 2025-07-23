Илья Пестов — о том, что нужно нацмессенджеру, чтобы он пошел в народ

В конце июня 2025 года был подписан закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией, отвечать за работу и развитие которого будет компания "Коммуникационная платформа" — дочерняя структура холдинга VK. То есть анонсированный еще весной Max от VK объявили национальным мессенджером.

Событие, скажем прямо, нетипичное и вызвало широкий общественный резонанс. Зачем нам новый мессенджер, тем более за счет наших налогов, если есть привычные старые? А будут ли запрещать теперь пользоваться другими сервисами? Почему вообще государство вмешивается в рыночный процесс?

Вопреки недовольству критиков, хочется сказать, что сама идея нацмессенджера очень правильная и потенциальной пользы от этой инициативы масса. Но возникают вопросы к реализации. Причем я не столько про функционал и интерфейсы, сколько про способы продвижения: с напором и блокировками или рыночно?

Цифровизация государства

Нацмессенджер — не чей-то клон или "очередной распил бюджета". Он подразумевает под собой принципиально новый продукт на российском рынке с эксклюзивными сервисами. Например, как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев: "Наша главная задача — включить электронную подпись в оборот. Это позволит нам перевести основную часть бытового документооборота в электронный вид. Например, человек приходит в салон связи, считал QR-код, загрузил в мессенджер договор, там же его подписал и отправил обратно оператору".

Задумайтесь, насколько было бы удобно собрать в одном месте школьные чаты и домашние задания, видеть и получать в онлайне оценки детей, а также оповещения, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее. Теперь представьте, что у вас есть еще чат с пенсионным фондом, поликлиникой, полицией, налоговой и всеми другими государственными службами. В такой конфигурации количество "юзкейсов" (сценариев использования) ограничено только вашей фантазией.

Итак, нацмессенджер есть некое приложение к государству. Оно способно повысить не только удобство жизни для пользователей, но и эффективность госуправления. Централизованная система коммуникаций позволит лучше слышать проблемы граждан, а последующий анализ количества и структуры обращений даст возможность отслеживать эффективность органов власти в различных административных делениях.

Совершенно очевидно, что такое приложение не может быть неподконтрольным государству. Именно поэтому появился специальный закон со специальным поручением от правительства. А говорящие про "закручивание гаек" просто не понимают очевидного.

Max задумывается не как казенный аналог существующих сервисов обмена сообщениями, а скорее как дополнение к "Госуслугам" в рамках программы цифровизации России. Исполнителем заказа на нацпортал является "Ростелеком", исполнителем нацмессенджера — VK.

Информационная гигиена

Еще одной важной функцией, которая может быть реализована только в нацмессенджере, является контроль информационного пространства. Понимаю, что некоторые ухмыльнутся над моей формулировкой и сочтут ее за дешевую попытку представить цензуру как новый полезный сервис. Но я говорю не про цензуру, а про верификацию.

Россияне сталкиваются с запредельным количеством скама (интернет-мошенничество). По данным Сбера, сумма похищенных телефонными мошенниками средств только за первый квартал 2025 года составила около 80 млрд рублей. За этот же период более 10 млн человек добровольно установили самозапрет на оформление кредитов — то есть граждане уже сами спасаются от мошенников инструментами, которые предлагает государство.

Помимо разводов на деньги население постоянно подвергается когнитивным атакам. Информационная война — не выдумка из замысловатых триллеров, а реальность. В социальных сетях и чатах можно встретить гигатонны грязи, дезы и псиопов (психологических операций, которые направлены на изменение взглядов и поведения) из серии "у моего знакомого отец работает в ФСБ, и сказал он страшное...", что люди в панике пересылают друг другу. Чаще всего жертвами недоброжелателей становятся люди старших поколений, которые преимущественно используют WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Примечательно, что недавно Конгресс США запретил использование WhatsApp среди правительственных сотрудников, сославшись на потенциальные риски безопасности.

На мой взгляд, ничто так ярко не указывает на целесообразность самой идеи государственного мессенджера (не только в России, а вообще), как факт того, что американские чиновники запрещают себе ПО американской компании. Не исключаю, что в будущем в каждой большой стране будет свой госчат.

Представляете, например, как сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия? Пришли ориентировки. Конкретный административный орган делает запрос к частным компаниям на раскрытие определенного рода информации. Через недели, а то и месяцы получает ограниченный кусок данных, если частная компания еще согласилась взаимодействовать (иностранные корпорации часто отказываются). И это я не говорю про трудности межведомственных коммуникаций.

Mах же, если у него будет прямой обмен данными с ЦБ, МВД, ФНС и прочими государственными службами, способен гарантировать совершенно иной уровень безопасности и информационной гигиены. Позволит лучше пресекать распространение фейковых новостей и находить киберпреступников.

Наиболее уязвимые к обманам и, как правило, совсем не озабоченные вопросами конфиденциальности граждане сами обязательно перетекут в нацмессенджер из WhatsApp. А всякие мошенники от дропперов до руководителей медиасеток, разгоняющих активы с целью пампа и дампа (искусственного завышения цены актива, а затем массовой его продажи с обвалом), туда не сунутся.

Однако важно, чтобы у людей оставалась альтернатива. Многие, кто избегает "слежки от государства", делают это не потому, что им есть что скрывать, а скорее из-за психологического дискомфорта. Им кажется, что за ними будет закреплен целый сотрудник из спецслужб, который в режиме 24/7 будет читать их переписку. Связано ли это с непониманием работы системы или с нарциссическим расстройством личности, неизвестно, но запрет альтернативных мессенджеров будет подпитывать их фантомные страхи. И они обязательно найдут способы эксплуатации запрещенных сервисов.

Правильное позиционирование — это говорить открыто, что нацмессенджер — это не только "приложение к государству", но и, насколько возможно, стерильная информационная среда. Если готовы брать на себя личную ответственность, то, пожалуйста, можете пользоваться другими сервисами, где обитают мошенники и прочие негодяи, желающие нарушить ваше спокойствие.

Думаю, тогда даже скептики будут понимать, что чиновники предлагают им решение, а не навязывают свою волю.

Рыночная конкуренция

17 июля Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по введению ограничений на использование коммуникационных сервисов из недружественных государств. С WhatsApp, кажется, все понятно, но является ли таким, например, Telegram? Вопрос сложный.

Юридический адрес компании оформлен в Тортоле на Британских Виргинских островах, а операционный центр — в Дубае. В App Store приложение на Mac предоставляет Telegram Messenger LLP (недружественная англосаксонская контора), а приложения для iOS и Android — Telegram FZ-LLC (дружеская арабская фирма). И пока многие гадают над интерпретацией, я хочу напомнить, что Telegram — уже давно целая экосистема и внушительный кусок цифровой экономики РФ. Озвучивается, что только рынок рекламы в нем оценивается в районе 10 млрд рублей, причем эти оценки, на мой взгляд, могут кратно отличаться от действительности в меньшую сторону.

Помимо рекламы в Telegram продаются цифровые и физические товары, совершаются брони и записи в сфере услуг, многие компании используют его в качестве корпоративного средства связи. Потенциальный ущерб от запрета Telegram колоссален, и это будет серьезный удар в первую очередь по малому бизнесу. Но кроме социально-экономических последствий есть еще информационно-политические. Telegram является одним из главных средств влияния на русскоговорящих за пределами РФ. И нет более яркого подтверждения этому, чем тот факт, что в Верховной раде обсуждают его блокировку и обвиняют в связях с ФСБ.

Telegram — не YouTube и не Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В нем нет алгоритмических лент, он не пессимизирует пророссийский контент, не мухлюет. Здесь справедливый механизм распространения информации. Но если ограничить работу Telegram в РФ, то русскоговорящая аудитория неизбежно останется в экокамере с вражескими пропагандистами.

Таким образом, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Национальный мессенджер — идея хорошая, но все зависит от реализации. Если закон направлен на разработку технологического продукта от государства, а не разработку нормативной базы для регулирования рынка, то нам следует только поприветствовать эту инициативу.