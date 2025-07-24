Изменения трех лет: что защитит рынок бытовой техники от серого импорта

Тагир Калимуллин — о борьбе с контрафактом и честной конкуренции в сфере торговли электроникой

За последние три года ассортимент на рынке бытовой техники и электроники кардинально изменился. До 2022-го более 50% выручки крупнейших розничных компаний приходилось на три крупнейших иностранных бренда, которые официально покинули российский рынок. Этот резкий обрыв прежней модели продаж потребовал не просто быстрой реакции, а полноценной трансформации.

Для потребителя такая ситуация грозила дефицитом привычной техники, внезапным ростом цен и ограничением его прав. Для бизнеса — полной трансформацией каналов поставок, контрактов с поставщиками, условий оплаты и логистики.

Что было сделано?

В кратчайшие сроки правительством России при активном участии делового сообщества были существенно упрощены процедуры допуска товаров на рынок. К началу летнего сезона 2022 года производители, импортеры и розничные компании перестроили ассортиментную стратегию, запустив собственные импортные операции и расширив партнерства с поставщиками из дружественных стран.

Это был не шаблонный процесс "замены на аналог", а выстраивание абсолютно новой бизнес-модели: с проверкой качества продукции, адаптацией под российские требования, обучением персонала, созданием сервисной инфраструктуры и знакомством потребителей с новыми брендами. Крупнейшие розничные компании приняли на себя гарантийные обязательства ушедших производителей, обеспечили сервисом и стали гарантом соблюдения законных прав покупателей.

В итоге к началу 2025 года ассортимент достиг исторического максимума более чем в 200 тыс. товарных позиций, включая собственные торговые марки, эксклюзивные линейки, новые российские и многие привычные мировые бренды, которые продолжили поступать в РФ с помощью механизма параллельного импорта.

Одновременно с этим менялось и поведение покупателя. Если раньше ключевым фактором выбора было имя бренда, то теперь фокус сместился на функциональность, надежность, удобство доставки, наличие гарантии и сервиса. Клиент стал более рациональным и технологически подготовленным — особенно в регионах, где наличие сервисной поддержки, понятных инструкций и гибких условий возврата зачастую важнее, чем узнаваемый логотип на коробке. Это потребовало от ретейлеров не просто обеспечить наличие товара, но и создать полноценную экосистему доверия — от первых шагов выбора до сопровождения после покупки.

Серый рынок

Однако на фоне восстановления и перестройки рынка все более ощутимым становится давление со стороны так называемого серого импорта. Основным каналом реализации такой продукции, как показывают исследования, стали крупнейшие онлайн-площадки, которые за последние несколько лет заняли существенную долю в розничных продажах электроники и бытовой техники.

Через некоторых селлеров, особенно по каналу трансграничной торговли, в страну поступают устройства без гарантии, без подтвержденных технических характеристик, без инструкции на русском языке, без сертификации и зачастую — с сомнительным происхождением. Более того, некоторые категории товаров подделываются — они визуально копируются, но при этом не соответствуют ни заявленным характеристикам, ни нормам безопасности.

Для покупателя это может обернуться серьезными рисками: от невозможности вернуть товар или отремонтировать его до полной поломки техники. А в случае подделок — и угрозой безопасности: особенно это касается категорий, связанных с нагревом или имеющих встроенные аккумуляторы.

Кроме того, серый импорт подрывает рыночную конкуренцию. Добросовестные участники несут расходы на сертификацию, логистику, налоги, таможенное администрирование, гарантийное обслуживание, возвраты и, как следствие, вынуждены поддерживать честную, но более высокую себестоимость. В то время как нелегальные игроки используют лазейки и ценовые преимущества, которые создаются за счет ухода от ответственности. Это искажает ценовую картину и мешает формировать предсказуемую для бизнеса среду.

Международный опыт

Известно, что единственным и самым заинтересованным субъектом для противодействия контрафакту является сам владелец бренда. Мировая практика показывает, что крупные онлайн-площадки обязаны по закону иметь действенные процедуры по взаимодействию с обладателями прав на товарные знаки в целях предотвращения реализации контрафактной продукции.

В частности, законодательство Китая создает четкую правовую основу для функционирования личного кабинета правообладателя, требуя создания системы аккаунтов для них с функциями регистрации, верификации и подачи жалоб. В результате все крупные маркетплейсы Китая, такие как Alibaba и JD.com, реализовали специализированные интерфейсы для правообладателей.

В европейском регулировании система взаимодействия с этой категорией также выстраивается через комплекс нормативных требований. На их основе крупные маркетплейсы, работающие в ЕС, реализуют специализированные системы защиты прав (Amazon Brand Registry, eBay VeRO, Allegro Brand Protection), предоставляющие правообладателям инструменты для верификации, мониторинга нарушений и управления жалобами.

В США законодательная система защиты прав интеллектуальной собственности обязывает платформы создавать эффективные механизмы для получения и обработки жалоб от правообладателей. Крупнейшие платформы — Amazon (Brand Registry), Walmart (Brand Portal) и eBay (VeRO Program) — дают возможность правообладателям заявить о своих правах, осуществлять мониторинг нарушений и оперативно подавать жалобы с последующим отслеживанием их статуса.

Механизм решения для России

Российские цифровые платформы тоже предлагают функционал для решения этой задачи, но все они имеют один главный недостаток — различия в процедурах и сроках блокировки контрафактной продукции, которые могут затянуться настолько, что контрафактная партия товара будет полностью реализована десяткам тысяч покупателей.

Для устранения этого недостатка участники рынка предложили законодательно закрепить обязанность крупнейших онлайн-каналов по формированию личного кабинета владельца бренда по унифицированным стандартам, включая единые сроки реагирования на жалобы и блокировки таких товаров, а также процедуры. Он мог бы стать тем инструментом, который бы изменил тренд — массовую доступность контрафакта в онлайне.

Важно то, что личный кабинет правообладателя нужен не ушедшим, а скорее российским брендам, которые все активнее занимают рыночные ниши. На этот быстрый рост активно реагируют производители контрафактной продукции, массово копирующие российские марки в целях получения быстрого заработка. На мой взгляд, общая задача заключается в том, чтобы защитить российских правообладателей, создав для них простой, эффективный и применяющийся в международной практике инструмент. Это необходимо не только для защиты прав производителей, но и самих потребителей.

Опыт последних трех лет показал: российский рынок способен к быстрой адаптации и выстраиванию новой устойчивой модели. Ассортимент стал не просто шире, но и разнообразнее. Появились десятки новых товарных категорий, новые поставщики, растет доля российских производств. Теперь задача следующего этапа — поддержать это развитие, сделав его безопасным, предсказуемым и установить честные условия для конкуренции. Только при учете этих критериев возможно дальнейшее развитие наших брендов, конкуренции и доверия у потребителей.