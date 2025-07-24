Игорь Юшков — о том, как движется строительство и какие от него выгоды

В режиме онлайн-конференции 21 июля прошли переговоры между Россией, Венгрией и Сербией по вопросу поставок нефти. В частности, первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович обсудили строительство нового нефтепровода из Венгрии в Сербию. Новая труба будет иметь протяженность около 180 км и мощность 5 млн тонн нефти в год. Фактически речь идет о повышении надежности поставок российской нефти в Сербию.

Без России невыгодно

В прошлом нефть из России поставлялась в Сербию с использованием морского маршрута. Она грузилась на танкеры, как правило, в Новороссийске, далее судно, пройдя через черноморские проливы, приходило в Хорватию. После разгрузки с танкера нефть шла по прямому нефтепроводу на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербию. Но в начале июня 2022 года Евросоюз принял 6-й пакет антироссийских санкций, предписывающий запрет на импорт российской нефти в страны ЕС морским транспортом. Причем этот запрет касается и приема танкеров, даже если выгружаемая на берег нефть будет идти транзитом через страну — члена ЕС.

Ограничения вступили в силу с 5 декабря 2022-го. Соответственно, прежний маршрут снабжения сербского НПЗ с отгрузкой танкеров с российской нефти в Хорватии оказался закрыт.

Сербии невыгодно переходить на импорт какой-то другой — нероссийской — нефти. Во-первых, с 2022 года есть определенная скидка на нефть из РФ, хотя ее размер меняется и на трубопроводные поставки дисконт меньше, чем при доставке танкерами. Во-вторых, сербские НПЗ в городах Панчево и Нови-Сад (суммарной мощностью 7,3 млн тонн в год) принадлежат компании Naftna industrija Srbije (NIS), 56,15% акций которой владеют российские госкомпании "Газпром нефть" и "Газпром".

"Газпром нефть" купила 50% плюс одну акцию в NIS в феврале 2009-го за $400 млн. После этого российская компания провела масштабную модернизацию НПЗ Панчево, в результате которой глубина переработки нефти достигла 99,2%. Завод стал одним из наиболее технологичных в Европе. В целом же до настоящего времени "Газпром нефть" вложила в модернизацию и развитие NIS более $3 млрд.

Доля участия

Естественно, после столь масштабных вложений российским госкомпаниям выгодно сохранить поставки именно своей нефти на сербские НПЗ. Стратегия "Газпром нефти" заключалась именно в выстраивании вертикальной интеграции: поставка своей нефти на свой НПЗ и дальнейшая реализация нефтепродуктов через собственную сеть заправок (на начало 2025-го NIS владела 330 АЗС). Даже когда США ввели санкции против "Газпром нефти", российская сторона не стала продавать NIS в Сербии, как это предлагал сделать президент Александр Вучич. Он оценил всю NIS в $1 млрд, а долю "Газпром нефти" в $600 млн. Это явно заниженная оценка.

Чтобы сербская компания не попала под санкции, как "дочка" "Газпром нефти", была изменена структура акционеров. Компания передала своей материнской компании "Газпром" 5,15% акций NIS, и в результате доля участия "Газпром нефти" в NIS снизилась с 51 до 44,85%, а доля "Газпрома" — выросла с 6,15% до 11,3%.

Желание сохранить поставки российской нефти в Сербию еще в конце 2022 года вылились в создание нового маршрута. Нефть стала идти по нефтепроводу "Дружба": из России в Белоруссию, далее транзитом через Украину в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья нефть разворачивается и идет по трубе в Сербию.

Теперь же, чтобы избавиться от крюка через Хорватию, обсуждается строительство прямого нефтепровода из Венгрии в Сербию.

Нужны ли угрозы

Вообще этот проект стал обсуждаться еще в 2022 году. Но, с одной стороны, процесс согласования маршрута и прочие бюрократические процедуры занимают много времени, с другой — явно не все участники проекта спешат его скорее реализовать. Для Сербии на первый план выходил вопрос получения в собственность российского пакета в NIS под предлогом необходимости избежать санкций и повышения топливной безопасности. К тому же Брюссель в будущем будет настаивать на том, чтобы все страны ЕС отказались от российских энергоносителей окончательно. А в отношении Сербии европейские политики станут использовать классический инструмент давления: если хотите вступить в Евросоюз, отказывайтесь от российской нефти. Хотя на сегодняшний день нефть из РФ можно импортировать по нефтепроводам.

В настоящее время активизация переговоров по нефтепроводу из Венгрии в Сербию произошла именно из-за возобновления попыток Евросоюза окончательно запретить поставки российских энергоносителей. В июне была опубликована соответствующая дорожная карта. Но принять ее в формате санкций не получается, так как Венгрия и Словакия блокируют принятие решений, а санкции утверждаются только единогласным решением всех стран ЕС. Но Брюссель намерен воплотить свои планы любой ценой. А значит, появляется риск, что Хорватия может выступить в качестве инструмента реализации политики ЕС и перестанет осуществлять транзит российской нефти в Сербию.

Похожая история была в газовой сфере еще в 2023 году, когда Болгария, чтобы остановить прокачку, ввела плату за услуги транспортировки российского газа в размере $111 за 1 тыс. куб. м. Это привело бы к остановке поставок через ее территорию, так как радикально повысило бы себестоимость газа из России. Но Венгрия тогда пригрозила Болгарии блокировать ее принятие в шенгенскую зону через право вето, после чего София сдала назад.

Прямой нефтепровод из Венгрии в Сербию нивелирует только часть рисков для нормальной поставки российской нефти. Остается и угроза остановки транзита через Украину, и санкции непосредственно против NIS. Однако новая нефтяная нитка позволила бы повысить эффективность снабжения сербских НПЗ и укрепила бы топливную безопасность всего региона.