Срочно требуются: Германии вновь нужны "помощницы вермахта". То есть Бундесвера

Александр Цыганов — о сходстве в риторике страны и ее отдельных, но высоких представителей с декларациями Гитлера и его сподвижников

Это пока не пугает, но сходство настораживающее: в современной Германии стали высказываться предложения заменить женщинами мужчин, которых отправят на войну. Настораживающее сходство На днях по немецкой прессе прошел ряд публикаций в сдержанно-одобрительной интонации. В них рассказывалось, что глава Федеральной ассоциации автомобильных грузоперевозок, логистики и утилизации (BGL) Дирк Энгельхардт предложил привлечь женщин и пенсионеров для возмещения грядущей нехватки водителей дальнобойных фур. Дефицит в сотню тысяч работников большой баранки, по его словам, уже есть, а после грядущего, как здесь пугают, нападения "ужасной России" на бедный "фатерланд" он станет катастрофическим. "В этом случае до 300 тыс. водителей из Восточной Европы могут покинуть Германию и вернуться домой. А это значит, что Германии может не хватить до 400 тыс. водителей — почти половины от необходимого количества", — заявил Энгельхардт в интервью германскому изданию Bild. И далее: "Если мы не сможем в экстренной ситуации покрыть эту громадную нехватку, мы не сможем ни поддерживать Бундесвер, ни обеспечивать гражданское население". Трудно сказать, насколько 43-летний Энгельхардт, с января 2017 года руководящий деятельностью BGL, знаком с историей Третьего рейха. Но сегодня он почти буквально повторил один из пассажей главного идеолога гитлеризма Йозефа Геббельса: "Вот почему мы нанимаем мужчин, которые не заняты в военной промышленности, и женщин, которые вообще не работают. Они не могут и не станут игнорировать нашу просьбу. Чем больше людей присоединится к военным усилиям, тем больше мы освободим солдат для фронта". И это сходство подходов реально настораживает… Очень похожие нотки Есть, впрочем, небольшое различие в ситуациях. Взвинченный и накрученный Адольфом Гитлером и собственной женою после катастрофического поражения вермахта в Сталинграде Геббельс воззвал к женщинам в истерической своей речи в берлинском Спортпаласте 18 февраля 1943 года. Той самой, где рейхсминистр пропаганды патетически вопрошал: "Хотите ли вы тотальной войны? Хотите ли вы ее, если надо, тотальнее и радикальнее, чем мы ее себе можем сегодня представить?" И впавшая в ажитацию публика ревела в ответ: "Да!" и "Хайль!".

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Сегодня же речь вроде бы не идет о тяжком поражении Германии. Да и Энгельхардт — не Геббельс. С другой стороны, раз такие люди — можно сказать, куратор крупного сектора автомобильного транспорта — заговорили языком гитлеровской пропаганды, то это яркий маркер роста параноидальности в настроениях германского общества. А это, в свою очередь, становится опять-таки следствием тотальной "геббельсизации" в современной немецкой пропаганде. По крайней мере, в вопросах, касающихся России. Когда поражение украинских вооруженных формирований в СВО им представляется призраком Сталинграда, а победа над киевским режимом — неким преддверием нового визита русской армии в Берлин. Вот уж воистину осталось только дождаться, когда где-нибудь в Германии раздастся сакраментальный пятый вопрос Геббельса: "Доверяете ли вы сегодня фюреру больше, сильнее, непоколебимее, чем когда-либо?" Разве что с заменою понятия "фюрер" на "канцлер" — но с тем же звериным порывом воодушевления в ответ… Новые "помощницы вермахта"? Не этого ли результата добивается нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц? Хотя его, напомню, даже не смогли утвердить на этом посту с первого раза. За ним меж тем не только шатающаяся коалиция с социал-демократами, но и твердая фронда в собственной партии, а также в политическом анамнезе слишком уж вопиющий обман избирателей. И его, что особенно важно в нынешней ситуации, буквально кусает за пятки мощная оппозиция в лице партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). И сколько ее ни величай правоэкстремистской и ни пытайся запретить по румынскому образцу через Конституционный суд — она, по последнему обнародованному опросу, сравнялась в рейтинге с "Союзом" ХДС/ХСС. И у тех, и у других по 25%, но если блок канцлера за два с половиной месяца после утверждения во власти потерял 8%, то АдГ — приобрела 5%. Опасно! Примерно как у Гитлера в ноябре 1932 года, когда его НСДАП сильно сдала после предыдущих выборов, а Компартия заметно прибавила. Гитлера тогда все же сделали канцлером истинные хозяева Германии — крупнейшие финансовые и промышленные магнаты страны, а также США и Британии. После чего тот быстро запретил КПГ и взял курс на милитаризацию и войну. И здесь опять нельзя не увидеть сходства той и нынешней ситуации в германском политикуме. Канцлер Мерц тоже пришел к власти при поддержке крупнейших финансовых и промышленных магнатов страны, а также США и Британии. Его власть также оспаривается мощной оппозиционной партией, которая тоже постепенно выигрывает у него в популярности. Наконец, он тоже объявил курс на милитаризацию и упорно навязывает населению мысль о неизбежности войны. Так что и Дирк Энгельхардт попал вполне в струю: в гитлеровском рейхе женщины тоже замещали призываемых на фронт мужчин на местах телефонистов, связистов, воздушных наблюдателей… водителей грузовых автомобилей. Таковых было более миллиона. Их называли Wehrmachthelferinnen — "помощницы вермахта". Долго ли придется ждать сегодня, покуда их назовут "помощницами Бундесвера"? Населению навязывается паранойя И ведь в принципе профессор Энгельхардт по другим поводам рассуждал вроде бы вполне адекватно. "Мы все устали от регулирования ЕС"; "Требуются другие правила, потому что компании, наконец, хотят определенности в планировании"; "Экономическая ситуация в настоящее время непростая, число банкротств растет" — эти его высказывания демонстрируют вполне адекватное восприятие немецкой действительности. Глава BGL даже не боится остракизма со стороны "зеленых", простым расчетом показывая, что "на нынешний день не экономится ни грамма CO 2 на электромобилях", потому что и 27 л дизельного топлива на 100 км, и 150 кВт⋅ч для электромобиля на той же дистанции "стоят" одного и того же количества выбросов углекислоты в атмосферу.

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Но вот в вопросе отношений с Россией Энгельхардт следует той же параноидальной повестке неизбежности войны, что так неистово навязывается сегодня правительством ФРГ (да и ЕС в целом). И для такой войны он призывает привлечь в корпус водителей фур тысячи женщин и пенсионеров. А также признать водительские удостоверения дальнобойщиков из третьих стран, чтобы их люди смогли работать на немецкие транспортные компании. Тем более что и сегодня, без всякой войны, в ФРГ ощущается нехватка более 100 тыс. "дальнобоев". "Страх нехватки водителей продолжает расти — это ползучая болезнь, похожая на рак, и она свалит нас с ног, если не будет каких-либо мер противодействия", — предрекает профессор. "Раньше BGL всегда выдвигала максимально высокие требования к тем, кто за рулем, — раскаивается Энгельхардт. — Оглядываясь назад, можно сказать, что это была ошибка, которая еще больше усугубила нехватку водителей. Поэтому мы призываем на европейском уровне мыслить по-новому и радикально: если требуется обязательное повышение квалификации, то достаточно и одного курса обучения раз в год. Также следует отказаться от обязательного медицинского осмотра, поскольку у пожилых водителей основной причиной аварии является инсульт, который, как правило, не может быть диагностирован заранее. Водительские права должны быть доступны по цене, а правила их получения должны быть упрощены". Получается прелюбопытная картина современной общественной психологии ФРГ. Один из авторитетных специалистов констатирует, что в его отрасли "число банкротств по сравнению с 2023 годом увеличилось на 12%, не считая тихого сокращения предприятий и их задач", а "многие компании сократили свой автопарк, некоторые совсем закрываются". При этом нынешние правила регулирования в отрасли не дают противодействовать разрушительным тенденциям. И что же делать? Еще одно пугающее сходство А тут как раз канцлер Мерц пугает: "Агрессивный ревизионизм России угрожает не только безопасности и территориальной целостности Украины, этот ревизионизм угрожает нашей общей безопасности в Европе и на всем евро-атлантическом пространстве. Россия в ее нынешнем виде представляет угрозу для всех нас". И при этом едва ли не дословно воспроизводит пассажи одного прежнего рейхсканцлера: "Угрожающее наступление России также в конечном счете служило только одной задаче — взять в свои руки важную основу экономической жизни не только Германии, но и всей Европы или в зависимости от обстоятельств как минимум уничтожить ее". Много ли — при такой-то общности взглядов — осталось Мерцу, чтобы завершить тем же, чем завершил ту свою речь тот самый рейхсканцлер? "Немецкий народ! В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему выступление войск, какое только видел мир… Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. Поэтому я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!" И подпись: "Адольф Гитлер". Так что, быть может, дело не в войне? Разумеется, как и в тот раз, в агрессивных намерениях уже обвиняется Россия, которая, как видится в горячих головах, снова сама однажды спровоцирует превентивное нападение на себя. Закон жанра, ничего не поделаешь! Но уж коли под эту сурдинку глава Федерального ведомства по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Аннетт Леник-Эмден докладывает, что "если Россия нападет на нас в 2029-м, мы будем готовы" и "если нам придется сражаться, мы будем достаточно вооружены вместе с союзниками", — то грех не присоединиться к этому психозу и транспортному ведомству.

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