Срочно требуются: Германии вновь нужны "помощницы вермахта". То есть Бундесвера

Это пока не пугает, но сходство настораживающее: в современной Германии стали высказываться предложения заменить женщинами мужчин, которых отправят на войну.
Настораживающее сходство
На днях по немецкой прессе прошел ряд публикаций в сдержанно-одобрительной интонации. В них рассказывалось, что глава Федеральной ассоциации автомобильных грузоперевозок, логистики и утилизации (BGL) Дирк Энгельхардт предложил привлечь женщин и пенсионеров для возмещения грядущей нехватки водителей дальнобойных фур. Дефицит в сотню тысяч работников большой баранки, по его словам, уже есть, а после грядущего, как здесь пугают, нападения "ужасной России" на бедный "фатерланд" он станет катастрофическим.
"В этом случае до 300 тыс. водителей из Восточной Европы могут покинуть Германию и вернуться домой. А это значит, что Германии может не хватить до 400 тыс. водителей — почти половины от необходимого количества", — заявил Энгельхардт в интервью германскому изданию Bild. И далее: "Если мы не сможем в экстренной ситуации покрыть эту громадную нехватку, мы не сможем ни поддерживать Бундесвер, ни обеспечивать гражданское население".
Трудно сказать, насколько 43-летний Энгельхардт, с января 2017 года руководящий деятельностью BGL, знаком с историей Третьего рейха. Но сегодня он почти буквально повторил один из пассажей главного идеолога гитлеризма Йозефа Геббельса: "Вот почему мы нанимаем мужчин, которые не заняты в военной промышленности, и женщин, которые вообще не работают. Они не могут и не станут игнорировать нашу просьбу. Чем больше людей присоединится к военным усилиям, тем больше мы освободим солдат для фронта".
И это сходство подходов реально настораживает…
Очень похожие нотки
Есть, впрочем, небольшое различие в ситуациях. Взвинченный и накрученный Адольфом Гитлером и собственной женою после катастрофического поражения вермахта в Сталинграде Геббельс воззвал к женщинам в истерической своей речи в берлинском Спортпаласте 18 февраля 1943 года. Той самой, где рейхсминистр пропаганды патетически вопрошал: "Хотите ли вы тотальной войны? Хотите ли вы ее, если надо, тотальнее и радикальнее, чем мы ее себе можем сегодня представить?" И впавшая в ажитацию публика ревела в ответ: "Да!" и "Хайль!".
Сегодня же речь вроде бы не идет о тяжком поражении Германии. Да и Энгельхардт — не Геббельс.
С другой стороны, раз такие люди — можно сказать, куратор крупного сектора автомобильного транспорта — заговорили языком гитлеровской пропаганды, то это яркий маркер роста параноидальности в настроениях германского общества. А это, в свою очередь, становится опять-таки следствием тотальной "геббельсизации" в современной немецкой пропаганде. По крайней мере, в вопросах, касающихся России. Когда поражение украинских вооруженных формирований в СВО им представляется призраком Сталинграда, а победа над киевским режимом — неким преддверием нового визита русской армии в Берлин.
Вот уж воистину осталось только дождаться, когда где-нибудь в Германии раздастся сакраментальный пятый вопрос Геббельса: "Доверяете ли вы сегодня фюреру больше, сильнее, непоколебимее, чем когда-либо?" Разве что с заменою понятия "фюрер" на "канцлер" — но с тем же звериным порывом воодушевления в ответ…
Новые "помощницы вермахта"?
Не этого ли результата добивается нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц? Хотя его, напомню, даже не смогли утвердить на этом посту с первого раза. За ним меж тем не только шатающаяся коалиция с социал-демократами, но и твердая фронда в собственной партии, а также в политическом анамнезе слишком уж вопиющий обман избирателей. И его, что особенно важно в нынешней ситуации, буквально кусает за пятки мощная оппозиция в лице партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). И сколько ее ни величай правоэкстремистской и ни пытайся запретить по румынскому образцу через Конституционный суд — она, по последнему обнародованному опросу, сравнялась в рейтинге с "Союзом" ХДС/ХСС. И у тех, и у других по 25%, но если блок канцлера за два с половиной месяца после утверждения во власти потерял 8%, то АдГ — приобрела 5%.
Опасно! Примерно как у Гитлера в ноябре 1932 года, когда его НСДАП сильно сдала после предыдущих выборов, а Компартия заметно прибавила. Гитлера тогда все же сделали канцлером истинные хозяева Германии — крупнейшие финансовые и промышленные магнаты страны, а также США и Британии. После чего тот быстро запретил КПГ и взял курс на милитаризацию и войну. И здесь опять нельзя не увидеть сходства той и нынешней ситуации в германском политикуме. Канцлер Мерц тоже пришел к власти при поддержке крупнейших финансовых и промышленных магнатов страны, а также США и Британии. Его власть также оспаривается мощной оппозиционной партией, которая тоже постепенно выигрывает у него в популярности. Наконец, он тоже объявил курс на милитаризацию и упорно навязывает населению мысль о неизбежности войны.
Так что и Дирк Энгельхардт попал вполне в струю: в гитлеровском рейхе женщины тоже замещали призываемых на фронт мужчин на местах телефонистов, связистов, воздушных наблюдателей… водителей грузовых автомобилей.
Таковых было более миллиона. Их называли Wehrmachthelferinnen — "помощницы вермахта".
Долго ли придется ждать сегодня, покуда их назовут "помощницами Бундесвера"?
Населению навязывается паранойя
И ведь в принципе профессор Энгельхардт по другим поводам рассуждал вроде бы вполне адекватно. "Мы все устали от регулирования ЕС"; "Требуются другие правила, потому что компании, наконец, хотят определенности в планировании"; "Экономическая ситуация в настоящее время непростая, число банкротств растет" — эти его высказывания демонстрируют вполне адекватное восприятие немецкой действительности. Глава BGL даже не боится остракизма со стороны "зеленых", простым расчетом показывая, что "на нынешний день не экономится ни грамма CO2 на электромобилях", потому что и 27 л дизельного топлива на 100 км, и 150 кВт⋅ч для электромобиля на той же дистанции "стоят" одного и того же количества выбросов углекислоты в атмосферу.
Но вот в вопросе отношений с Россией Энгельхардт следует той же параноидальной повестке неизбежности войны, что так неистово навязывается сегодня правительством ФРГ (да и ЕС в целом). И для такой войны он призывает привлечь в корпус водителей фур тысячи женщин и пенсионеров. А также признать водительские удостоверения дальнобойщиков из третьих стран, чтобы их люди смогли работать на немецкие транспортные компании. Тем более что и сегодня, без всякой войны, в ФРГ ощущается нехватка более 100 тыс. "дальнобоев". "Страх нехватки водителей продолжает расти — это ползучая болезнь, похожая на рак, и она свалит нас с ног, если не будет каких-либо мер противодействия", — предрекает профессор.
"Раньше BGL всегда выдвигала максимально высокие требования к тем, кто за рулем, — раскаивается Энгельхардт. — Оглядываясь назад, можно сказать, что это была ошибка, которая еще больше усугубила нехватку водителей. Поэтому мы призываем на европейском уровне мыслить по-новому и радикально: если требуется обязательное повышение квалификации, то достаточно и одного курса обучения раз в год. Также следует отказаться от обязательного медицинского осмотра, поскольку у пожилых водителей основной причиной аварии является инсульт, который, как правило, не может быть диагностирован заранее. Водительские права должны быть доступны по цене, а правила их получения должны быть упрощены".
Получается прелюбопытная картина современной общественной психологии ФРГ. Один из авторитетных специалистов констатирует, что в его отрасли "число банкротств по сравнению с 2023 годом увеличилось на 12%, не считая тихого сокращения предприятий и их задач", а "многие компании сократили свой автопарк, некоторые совсем закрываются". При этом нынешние правила регулирования в отрасли не дают противодействовать разрушительным тенденциям. И что же делать?
Еще одно пугающее сходство
А тут как раз канцлер Мерц пугает: "Агрессивный ревизионизм России угрожает не только безопасности и территориальной целостности Украины, этот ревизионизм угрожает нашей общей безопасности в Европе и на всем евро-атлантическом пространстве. Россия в ее нынешнем виде представляет угрозу для всех нас".
И при этом едва ли не дословно воспроизводит пассажи одного прежнего рейхсканцлера: "Угрожающее наступление России также в конечном счете служило только одной задаче — взять в свои руки важную основу экономической жизни не только Германии, но и всей Европы или в зависимости от обстоятельств как минимум уничтожить ее".
Много ли — при такой-то общности взглядов — осталось Мерцу, чтобы завершить тем же, чем завершил ту свою речь тот самый рейхсканцлер? "Немецкий народ! В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему выступление войск, какое только видел мир… Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. Поэтому я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!" И подпись: "Адольф Гитлер".
Так что, быть может, дело не в войне?
Разумеется, как и в тот раз, в агрессивных намерениях уже обвиняется Россия, которая, как видится в горячих головах, снова сама однажды спровоцирует превентивное нападение на себя. Закон жанра, ничего не поделаешь! Но уж коли под эту сурдинку глава Федерального ведомства по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Аннетт Леник-Эмден докладывает, что "если Россия нападет на нас в 2029-м, мы будем готовы" и "если нам придется сражаться, мы будем достаточно вооружены вместе с союзниками", — то грех не присоединиться к этому психозу и транспортному ведомству.
Цинично? Да. Но ежели само правительство громкими истериками постепенно раздувает этот самый массовый психоз и приучает эти самые массы к будущей военной мобилизации, то почему бы ее не начать уже сегодня? К тому же в интересах собственного ведомства?
Словом, политикум и бизнес в Германии нащупали сегодня золотую жилу для поправки своих далеко не блестящих перспектив: милитаризация под предлогом надвигающейся войны. И ради этого они в трогательном единении пытаются вернуть немцев туда, откуда в 1945 году они при помощи России вроде бы вырвались. Заодно натравив их на тех, кто помог тогда им выплыть из пучины.
А для этого психоз и нужен. Он рукотворный.