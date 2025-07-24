Поставки Украине: кто в Америке против?

Летом 2025 года президент США Дональд Трамп утвердил программу военного содействия украинским властям — на сумму в $300 млн — и план поставок им же по линии НАТО (за которые будут платить европейцы) — стоимостью до $10 млрд. Границы того, на какие расходы еще может пойти Трамп, уже где-то близко. Потратить на помощь Зеленскому больше американскому лидеру затруднительно: 68% его избирателей выступают за то, чтобы Украина обеспечивала себя сама, на фоне любопытного зигзага предпочтений. Доля недоброжелателей России среди республиканцев снижается: всего за год на 18% — с 58% в 2024-м до 40% в 2025-м. На украинском фронте у Вашингтона — деликатный маневр.

Банкомат для Банковой

Улучшение отношения республиканцев к России созвучно их возмущению по поводу давних лишних трат госбюджета. В начале 2022 года, когда Вашингтон только открыл кредитную линию Киеву, помощь ВСУ поддерживали 80% правых. К декабрю положение изменилось. США совершили прорыв на нефтяной и газовый рынок Европы за счет антироссийских санкций ЕС, а Зеленскому все еще требовалось продолжать отчислять деньги. В конце года за это выступали только 55% единомышленников Трампа.

В 2023 году республиканцы поделились фактически поровну: наряду с 55–47%, выступавшими за продолжение помощи, образовалась внушительная (около 50%) группа тех, кто считал, что Зеленский уже получил слишком много. Неудача украинского контрнаступления в конце того же года подвела к перспективам финансировать Киев бессрочно. На республиканцев это подействовало угнетающе. В 2024 году одобрение "украинских трат" в их среде снизилось до 40%, а к 2025-му — до 34% и, по некоторым опросам, даже еще ниже.

Желание сэкономить на Зеленском находит опору в растущем равнодушии правых к антироссийской пропаганде. Если верны данные опроса YouGov за март 2025 года, та не особенно справляется с задачами по разжиганию розни: только 25% республиканцев считают победу России над Украиной серьезной угрозой американским интересам, лишь 37% в личном порядке поддерживают Украину, а 56% утверждают, что выбирать между обеими сторонами им неинтересно. Приблизительно столько же (в зависимости от опроса) полагают, что Киев уже получил чрезмерные объемы помощи — сколько же еще ему нужно?

В ковбои идут одни старики

Любопытный разворот социологической темы предлагает возрастная статистика. Из 17 сенаторов-республиканцев, впервые избранных с 2018 года, 15 голосовали против помощи Украине, поскольку выступают за приоритет внутренних расходов над внешней политикой. Существует предположение, что те правые, что помоложе, в целом склонны примирительнее относиться к России. Их юные годы пришлись на спокойные времена, когда рознь эпохи холодной войны казалась оставшейся в далеком прошлом. Зато поколение миллениалов стало свидетелем неудачных военных экспедиций США в Афганистане и в Ираке. Это настроило родившихся в 1980-е и 1990-е годы против внешнеполитических авантюр — на местной культурной почве подобный ход мысли называется изоляционизмом.

Выразитель этой новой тенденции — молодой по меркам политики 43-летний экс-конгрессмен Мэтт Гетц. Перемены внутри Республиканской партии он рассматривает в терминах перехода инициативы от приверженцев созидания демократии во всем мире — неоконсерваторов (постарше) — к сторонникам опоры на имеющиеся ресурсы — реалистам (моложе). Социологические опросы свидетельствуют о смещении поддержки в сторону последних. Между 2004 и 2017 годами доля республиканцев, призывающих вмешиваться в глобальную политику пореже, увеличилась на 14%. Социологически это означало перелом: впервые их сделалось более половины.

Гетц считает, что происходящая внутри Республиканской партии трансформация является "поколенческим сдвигом", то есть чем моложе правый избиратель, тем меньше воодушевления вызывает у него идея глобальной миссии США. Если это так, можно проследить и обратную закономерность. Антироссийские "ястребы" в республиканском истеблишменте — сплошь пожилые люди. Многие из них, как Митч Макконнелл или Линдси Грэм (признан экстремистом в России), влияли на курс США еще во времена "гуманитарных операций" двадцатилетней давности. В их глазах выбранная однажды роль мирового жандарма себя полностью оправдала, но те, кому пришлось выполнять функции жандармов самим и на деле, вернувшись после службы на Ближнем Востоке в Америку, выбор свой останавливают уже на изоляционистах.

Америка за амбарным замком

Как ни удивительно слышать подобное в XXI веке, но именно американскому лидеру (пусть и давно умершему) принадлежит редкий призыв: США, писал их шестой президент Джон Адамс, не следует "отправляться далеко за рубеж, искать там монстров, для того чтобы браться и уничтожать их самим". В этом вопросе Адамс выступал как прямой наследник основателя США Джорджа Вашингтона. В своем политическом завещании 1796 года первый президент предостерегал преемников от "впутывания" в "перманентные альянсы" с европейцами — по его мнению, куда лучше, чем драться за чужое дело, держаться самим по себе.