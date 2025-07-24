Поставки Украине: кто в Америке против?

Летом 2025 года президент США Дональд Трамп утвердил программу военного содействия украинским властям — на сумму в $300 млн — и план поставок им же по линии НАТО (за которые будут платить европейцы) — стоимостью до $10 млрд. Границы того, на какие расходы еще может пойти Трамп, уже где-то близко. Потратить на помощь Зеленскому больше американскому лидеру затруднительно: 68% его избирателей выступают за то, чтобы Украина обеспечивала себя сама, на фоне любопытного зигзага предпочтений. Доля недоброжелателей России среди республиканцев снижается: всего за год на 18% — с 58% в 2024-м до 40% в 2025-м. На украинском фронте у Вашингтона — деликатный маневр.
Банкомат для Банковой
Улучшение отношения республиканцев к России созвучно их возмущению по поводу давних лишних трат госбюджета. В начале 2022 года, когда Вашингтон только открыл кредитную линию Киеву, помощь ВСУ поддерживали 80% правых. К декабрю положение изменилось. США совершили прорыв на нефтяной и газовый рынок Европы за счет антироссийских санкций ЕС, а Зеленскому все еще требовалось продолжать отчислять деньги. В конце года за это выступали только 55% единомышленников Трампа.
В 2023 году республиканцы поделились фактически поровну: наряду с 55–47%, выступавшими за продолжение помощи, образовалась внушительная (около 50%) группа тех, кто считал, что Зеленский уже получил слишком много. Неудача украинского контрнаступления в конце того же года подвела к перспективам финансировать Киев бессрочно. На республиканцев это подействовало угнетающе. В 2024 году одобрение "украинских трат" в их среде снизилось до 40%, а к 2025-му — до 34% и, по некоторым опросам, даже еще ниже.
Желание сэкономить на Зеленском находит опору в растущем равнодушии правых к антироссийской пропаганде. Если верны данные опроса YouGov за март 2025 года, та не особенно справляется с задачами по разжиганию розни: только 25% республиканцев считают победу России над Украиной серьезной угрозой американским интересам, лишь 37% в личном порядке поддерживают Украину, а 56% утверждают, что выбирать между обеими сторонами им неинтересно. Приблизительно столько же (в зависимости от опроса) полагают, что Киев уже получил чрезмерные объемы помощи — сколько же еще ему нужно?
В ковбои идут одни старики
Любопытный разворот социологической темы предлагает возрастная статистика. Из 17 сенаторов-республиканцев, впервые избранных с 2018 года, 15 голосовали против помощи Украине, поскольку выступают за приоритет внутренних расходов над внешней политикой. Существует предположение, что те правые, что помоложе, в целом склонны примирительнее относиться к России. Их юные годы пришлись на спокойные времена, когда рознь эпохи холодной войны казалась оставшейся в далеком прошлом. Зато поколение миллениалов стало свидетелем неудачных военных экспедиций США в Афганистане и в Ираке. Это настроило родившихся в 1980-е и 1990-е годы против внешнеполитических авантюр — на местной культурной почве подобный ход мысли называется изоляционизмом.
Выразитель этой новой тенденции — молодой по меркам политики 43-летний экс-конгрессмен Мэтт Гетц. Перемены внутри Республиканской партии он рассматривает в терминах перехода инициативы от приверженцев созидания демократии во всем мире — неоконсерваторов (постарше) — к сторонникам опоры на имеющиеся ресурсы — реалистам (моложе). Социологические опросы свидетельствуют о смещении поддержки в сторону последних. Между 2004 и 2017 годами доля республиканцев, призывающих вмешиваться в глобальную политику пореже, увеличилась на 14%. Социологически это означало перелом: впервые их сделалось более половины.
Гетц считает, что происходящая внутри Республиканской партии трансформация является "поколенческим сдвигом", то есть чем моложе правый избиратель, тем меньше воодушевления вызывает у него идея глобальной миссии США. Если это так, можно проследить и обратную закономерность. Антироссийские "ястребы" в республиканском истеблишменте — сплошь пожилые люди. Многие из них, как Митч Макконнелл или Линдси Грэм (признан экстремистом в России), влияли на курс США еще во времена "гуманитарных операций" двадцатилетней давности. В их глазах выбранная однажды роль мирового жандарма себя полностью оправдала, но те, кому пришлось выполнять функции жандармов самим и на деле, вернувшись после службы на Ближнем Востоке в Америку, выбор свой останавливают уже на изоляционистах.
Америка за амбарным замком
Как ни удивительно слышать подобное в XXI веке, но именно американскому лидеру (пусть и давно умершему) принадлежит редкий призыв: США, писал их шестой президент Джон Адамс, не следует "отправляться далеко за рубеж, искать там монстров, для того чтобы браться и уничтожать их самим". В этом вопросе Адамс выступал как прямой наследник основателя США Джорджа Вашингтона. В своем политическом завещании 1796 года первый президент предостерегал преемников от "впутывания" в "перманентные альянсы" с европейцами — по его мнению, куда лучше, чем драться за чужое дело, держаться самим по себе.
В наши дни один из лидеров неоизоляционистского движения в США — конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин. В 2022 году, когда подавляющее большинство республиканцев еще поддерживало Украину, она уже была против, исходя из принципиального соображения: американские интересы не задеты европейским конфликтом. К апрелю 2022 года единомышленников Тейлор-Грин среди конгрессменов насчитывалось 55, а лидерство в этом движении постепенно принимал Дональд Трамп. Это внушало большие надежды. Три года спустя, в 2025 году, при известии о выделении именно им, пусть некрупной ($300 млн), суммы Зеленскому конгрессвумен дает понять, что раздосадована. "Движение MAGA ["Сделай Америку снова великой" — девиз трампистов] не отдавало свой голос за поставки новых вооружений Украине", — заявляет Тейлор, уверенная, что продолжение военного сотрудничества все равно будет означать траты, к примеру, на обучение украинцев обращению с переданным им оружием. Но самое главное для нее — принцип изоляционизма. "Это не просто про Украину. Это применимо и ко всем войнам за рубежом и большой доле международной помощи. <...> Именно на этом мы строили всю кампанию. Именно это я обещала в своем округе. За это все и проголосовали. И я верю, что этот курс необходимо продолжить проводить в жизнь", — настаивает она.
Бывший старший советник Белого дома Стивен Бэннон — один из тех, кто предупреждал, что нажим на Дональда Трампа может подвести его к превращению чужой войны, войны Байдена, в свою собственную путем сближения с Зеленским. После известия о новых поставках Украине Бэннон уже вправе записать себе в актив сбывающийся прогноз, но все еще верит, что тенденция обратима. "Зеленский делает все от него зависящее, чтобы втащить нас глубже в кровопролитие. <...> Но это же не война с терроризмом, это по сути старинная европейская война, с гибелью людей — и нас берут и втягивают в нее", — говорит Бэннон.
Последствия могут быть небезобидными. Как политтехнолог экс-советник предупреждает, что ревизия изоляционизма наряду с сексуальным скандалом по делу Эпштейна могут стоить республиканцам серьезного поражения на промежуточных выборах 2026 года. Что ж, Украина по-прежнему продолжает разделять республиканцев.