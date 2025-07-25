С общей бедой: саммит Китай—Евросоюз на фоне оголтелых заявлений Запада

Андрей Кириллов — о том, удастся ли КНР наладить непростые отношения с Евросоюзом и добиться чаемой китайскими стратегами "автономизации" Европы

Саммит, приуроченный к 50-летию установления отношений между Китаем и Европой, 24 июля еще раз показал, что Брюссель полвека спустя выбирает в отношениях с Пекином жесткий тон.

Казалось бы, экономические трудности, которые все вместе и порознь переживают 27 стран ЕС, и осложнения, проявившиеся в отношениях европейцев с США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, должны способствовать сближению с Китаем. Притом что сами китайцы, на мой взгляд, потихоньку проталкивают тему единения на почве общей беды по имени Трамп.

Юбилей высветил проблемы

Отмечу, приняли участие в саммите КНР — ЕС председатель Китая Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Цян, со стороны Евросоюза — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

КНР и ЕС являются ключевыми торговыми партнерами, их экономики в значительной степени взаимосвязаны, а интересы тесно переплетены, заявлял еще в апреле Ли Цян в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен. Глава китайского правительства призывал "как можно скорее начать новый раунд диалога на высоком уровне в стратегической, торгово-экономической, "зеленой" и цифровой сферах". При этом тарифную политику президента США характеризовал как "типичное проявление односторонности, протекционизма и экономического запугивания". Решительные меры Пекина, по его словам, "направлены не только на защиту собственного суверенитета, безопасности и интересов развития, но и на защиту правил международной торговли, международной справедливости и правосудия".

На фоне призывов КНР совместно защищать свободную торговлю и инвестиции китайская экономика, можно сказать, из года в год переигрывает европейскую. Вот и в этом показатели китайско-европейской торговли оказались разнонаправленными, притом что товарооборот между ними в январе — апреле в целом остался на прошлогоднем уровне, составив $247,26 млрд (данные Главного таможенного управления КНР). Экспорт из Китая в ЕС вырос на 4,9% — до $168,8 млрд, а европейский импорт в КНР, напротив, упал на 9,2% — до $78,46 млрд.

Эти неблагоприятные для ЕС цифры продуцируют и соответствующую психологическую атмосферу в отношениях двух сторон. Если говорить просто, в Европе как-то не очень любят Китай.

"Я во Францию больше ни ногой, — пожаловался мне знакомый китайский бизнесмен. — Мы к ним едем со своими дружескими чувствами, уважением и деньгами, а они нас в упор не видят". Оказывается, во время поездки во Францию мой собеседник зашел в дорогой парижский магазин, где персонал подобострастно обслуживал арабских покупателей, поворачиваясь к китайцам, мягко говоря, спиной. "Разве у нас какие-то другие евро или мы в чем-то перед ними провинились?" — недоумевал мой приятель. С недружественным отношением, по его словам, сталкиваются многие китайцы, которые бывают в европейских странах.

Был обречен на провал?

Европейское издание Politico за пару дней до начала саммита предсказывало, что мероприятие обернется полным провалом. Стороны, писало СМИ, собирались лишь "обменяться совершенно противоположными мнениями по украинскому конфликту и, возможно, некоторыми замечаниями по климатической политике".

"Это будет безрезультатный саммит, который не сможет обратить вспять вероятный долгосрочный курс на конфронтацию. Во многом непримиримые разногласия серьезно ограничат потенциальное сотрудничество, несмотря на обоюдный интерес в противостоянии некоторым шагам Дональда Трампа", — заявил изданию управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман. Старший научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Алисия Гарсия-Эрреро вообще прогнозировала, что встреча в Пекине "обернется катастрофой", поскольку на ней "не будут обсуждаться проблемы перепроизводства, вопросы пошлин и экспортного контроля".

Эта музыка будет вечной?

Предсказывать неуспех китайско-европейского саммита было легче всего. Его участники в последние недели только и делали, что обменивались санкциями и упреками. Застрельщиком в двусторонних терках выступал Евросоюз.

Напомню, в начале июля 2024 года Брюссель ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР в целях противодействия "незаконным субсидиям" в перспективную отрасль. Китайские власти ответили, в общем-то, символически, объявив временные антидемпинговые меры в отношении поставщиков брендов из ЕС. Как уточнило Министерство коммерции КНР, этот шаг был предпринят по итогам расследования, которое подтвердило искусственное занижение цен европейскими поставщиками. В итоге пострадали любители Martell, Hennessy, Remy Martin и некоторых других марок. Понятно, что начинают или заканчивают свой день с глотка этих "благородных напитков" крайне мало китайцев, но резонанс в СМИ был заметный.

Настороженность европейцев в отношении китайского импорта можно понять. В условиях торгового преобладания КНР они боятся нового наплыва относительно дешевой продукции, особенно после того как Трамп своей тарифной войной ограничил поток товаров Made in China на американский рынок. Бюджетные по европейским меркам электромобили из КНР подрывают производство местных авто, в частности на бензиновых двигателях. Да и автомобили с двигателями внутреннего сгорания из Китая тоже обычно выгодно отличаются своими ценами от европейских.

А что касается хваленого европейского качества… Вполне возможно, что автомобили немецких фирм могут прослужить 20 лет и более, но это не шибко впечатляет новые поколения автомобилистов, готовых менять транспортное средство с каждым обновлением встроенной электроники.

Вредная "зеленая" экономика с красным оттенком

Кто сказал, что Евросоюз вообще настроен на добрые торговые и политические отношения с КНР? Можно ли ожидать китайцам чего-то позитивного от нынешних руководителей Евросоюза?

Газета Financial Times написала, что руководители Евросоюза и в этот раз готовились к "жестким переговорам" с Си Цзиньпином на фоне торговых трений и украинского конфликта. Как заявила изданию глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщество обеспокоено "избыточными промышленными мощностями" Китая, торговым дисбалансом и "практикой экономического принуждения", доминированием КНР в производстве критически важных сырьевых товаров и потребительских беспилотников. "Торговля и безопасность взаимосвязаны", — указала Каллас.

Вот давно ли Европа с энтузиазмом рвалась к "зеленому переходу", призывая к преимущественному использованию электромобилей, ветровых двигателей, солнечных панелей во имя светлого будущего? Но лишь предприимчивые и оборотистые китайцы добились лидерства в производстве соответствующих товаров, как сразу же появились статьи о том, что все "зеленое" является экологически опасным и угрожающим. Особенно если оно происходит из Китая.

Получается, что в основе китайско-европейских трений лежат сугубо экономические причины?

Политическая подоплека

Все тайное в позиции ЕС по отношению к Китаю (если, конечно, вообще для кого-то оставались какие-то тайны) стало явным накануне переговоров в Пекине.

За неделю до саммита ЕС объявил о введении 18-го пакета антироссийских санкций, куда попали несколько китайских организаций. Их обвинили в причастности к финансовым операциям, поставкам технологий и товаров двойного назначения в Россию в обход ограничений Брюсселя. Нетрудно догадаться, что эти китайские компании были включены в общий список в расчете на соответствующую реакцию Пекина. Она не заставила себя ждать: министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал "серьезное представление" своему коллеге — еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу.

С надеждой избежать осложнений

Китайцы не дураки, они прекрасно понимают цель нападок руководства ЕС, которую Брюссель, впрочем, не слишком скрывает. Любыми способами развести Пекин и Москву, вынудить Китай подключиться к антироссийскому хору — для них это первостепенная задача перед запланированным на начало сентября визитом президента России в Китай, где пройдет также саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отсюда и озвученные главой Еврокомиссии фон дер Ляйен три требования, среди которых главное — ограничение сотрудничества Китая с Россией. При этом Пекину даже не предлагаются какие-либо ответные уступки со стороны Евросоюза. По сути — ультиматум.

Однако Китай надеется избежать обострения политических и экономических отношений с Европой. Но для него важно сохранить политическое лицо и не поставить под малейшее сомнение стратегическое партнерство с Россией.

Непосредственно перед саммитом официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона надеется на преодоление разногласий с Брюсселем. Отметив, что Китай и Европа "выступают в качестве двух основных сил, способствующих многополярности", он выразил надежду, что европейская сторона будет действовать в согласии с Китаем, укреплять консенсус, преодолевать разногласия, пусть даже китайско-европейские отношения и "сталкиваются с некоторыми вызовами".

Взаимодействие между Китаем и РФ, отметил в который раз Го Цзякунь, "не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию". Таким образом он ответил на просьбу западного журналиста прокомментировать обеспокоенность властей ЕС "ростом торгово-промышленного взаимодействия Китая и России в контексте конфликта на Украине".

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в заявлении по итогам майского визита в Россию Си Цзиньпина заявлял, что попытка вбить клин между РФ и КНР "относится к области фантазий". Сентябрьский визит Путина в КНР должен подтвердить это.

Си призвал лидеров ЕС к правильному стратегическому решению

Лидеры Китая и Евросоюза должны проявить "дальновидность и ответственность, принять правильные стратегические решения" в условиях глобальных изменений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, принимая в пекинском Доме народных собраний фон дер Ляйен и Кошту.

В этом году, напомнил им председатель КНР, отмечаются 50-я годовщина установления китайско-европейских дипломатических связей, а также 80-летие ООН. К этому он мог бы добавить и 80-летие победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Стабильные и гармоничные китайско-европейские отношения, по его словам, могли бы обеспечить большую стабильность и определенность всему мировому сообществу. Для этого, по мнению китайского лидера, нужно искать "точки соприкосновения при наличии различий" в позициях. Ведь Китай не выступает для ЕС в качестве источника вызовов, и, по его мнению, в их отношениях нет кардинальных противоречий.

Несмотря на прогнозы скептиков, участники саммита КНР — ЕС приняли итоговое заявление, в котором говорится о желании сторон ускорить глобальное продвижение возобновляемых источников энергии и содействовать доступу развивающихся стран к "зеленым" технологиям. Если не упоминать все остальные проблемные вопросы, это, на мой взгляд, можно считать удовлетворительным результатом. Но и не стоит забывать, что противоречия не растворились, как и вызывающие высказывания в адрес КНР европейских политиков.