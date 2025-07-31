Заделы, кадры, себестоимость: у России есть преимущества, чтобы продвинуться в ИТ

Данил Яцкин — об основных компонентах ИТ-развития и о том, как с ними обстоят дела в РФ

Производство и государственные услуги, бытовые устройства и стратегические информационные сервисы, наука и досуг — все это так или иначе соприкасается с информационными технологиями. Развитие информационных технологий играет важную роль не только для повышения качества жизни, но и для формирования конкурентоспособной экономики. Таким образом, ИТ — приоритетная область для развития государства, что раз за разом подчеркивается на самом высоком уровне.

Мы в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ прицельно изучили сценарии развития ИТ в России и пришли к выводу, что страна обладает высоким потенциалом для развития информационных технологий. В частности, три из четырех сценариев предполагают устойчивый рост.

Конечно, на развитие ИТ влияет множество факторов, не только технологических, но и экономических, социальных, экологических и даже ценностных. Можно выделить несколько важных предпосылок развития именно отечественных информационных технологий.

Кадровый потенциал

За последний год число ИТ-специалистов увеличилось на 13% и продолжает расти. ИТ-профессии становятся все более престижными (например, так считают 80% школьников — будущих акторов рынка), что способствует притяжению лучших кадров. Молодые люди все чаще выбирают карьеру в высоких технологиях благодаря привлекательным возможностям для роста, высокой заработной плате и интересным проектам. Опытные специалисты, желающие изменить профиль, также часто выбирают именно ИТ.

При этом для оценки потенциала важно не только количество, но и качество кадров. Здесь важную роль играет традиционно высокий уровень образованности в стране — более 30% людей в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование. При этом российская система формирует фундамент для глубокого понимания технологий и научных знаний, что создает устойчивую базу для дальнейшего развития в ИТ.

Количество программ, ориентированных на ИТ, растет, а информационные технологии активно внедряются в образовательные процессы, меняя их (например, число студентов, так или иначе использующих ИИ в своей работе, близко к 50%).

Технологические заделы

Россия имеет сильную научную базу с множеством университетов и исследовательских институтов, которые активно занимаются поисковыми и фундаментальными задачами для ИТ. При этом результаты решения этих задач имеют спрос и конечного потребителя, что обеспечивает дополнительную заинтересованность в их решении.

Ученые и инженеры участвуют в разработке новых алгоритмов, технологий обработки, шифрования и передачи данных, создании аппаратной базы, что обновляет технологический ландшафт.

Обретая продуктовую форму, технологии попадают на рынок, на котором уже представлено множество современных решений. При этом российские зачастую не уступают, а порой даже превосходят зарубежные аналоги. Комплексные системы кибербезопасности, технологии искусственного интеллекта, включая собственные модели генеративного ИИ, информационные системы и сервисы (как государственные, так и частные) и многие другие технологии формируют облик российского рынка ИТ сегодня.

Стоимость разработки

При этом одним из ключевых факторов, способствующих развитию информационных технологий в России, является сравнительно низкая стоимость разработки.

Здесь играет роль и уровень зарплат. В отечественной технологической сфере он, хотя и растет, все же остается ниже, чем в развитых странах: например, в 4–5 раз — в США и Швейцарии; более чем в 3 раза по сравнению с Израилем. Сравнительно невысокий уровень расходов на оплату труда специалистов в сочетании с их качеством обеспечивает привлекательность разработки ИТ-продуктов в России.

Кроме того, важным вызовом в последнее время становятся стремительно возрастающие объемы вычислений. Мировое потребление энергии, затрачиваемое на работу ИТ-инфраструктуры, растет и в 2025 году уже составляет 7% от всего энергопотребления (а для некоторых стран превышает 20%). При этом в России электричество гораздо доступнее, чем во многих странах, — стоимость энергии почти в 7 раз меньше, чем в той же Швейцарии, и втрое дешевле, чем в США. Это дает важное конкурентное преимущество при выборе локации размещения вычислительных мощностей.

Рыночный потенциал

Перспективы коммерциализации информационных технологий для отечественных разработчиков довольно высоки. После ухода западных решений российский рынок находится в стадии необходимости насыщения, все еще требуется закрытие ряда ниш.

Кроме того, в силу глобального характера технологий, экспортный потенциал для них довольно велик, локальные решения можно сделать глобальными.

Государственные программы развития как технологий, так и компаний, их разрабатывающих, способствуют повышению коммерческой привлекательности. Кроме того, одной из отличительных черт информационных технологий является их высокая адаптивность к изменениям внешних условий. Интеграционный потенциал ИТ позволяет быстро интегрировать новые решения и технологии, а скорость развития — оперативно реагировать на вызовы рынка.

Здесь стоит отметить, что снижению влияния внешних факторов на отечественные решения способствует относительно слабая зависимость большой доли информационных технологий от иностранной компонентной базы. Например, в силу их программной природы. Однако для ряда технологий эта зависимость все еще актуальна и может быть риском для развития.

Перспектива с помощью

Россия обладает существенным потенциалом для развития информационных технологий. Для этого есть все предпосылки и сигналы — естественное развитие рынка приведет к устойчивому прогрессу. Зачастую наиболее важный принцип влияния на такое развитие — "не навреди" (что касается в основном регуляторных ограничений).

При этом стимулировать развитие может комплекс мер, направленных на поддержку развития технологий и компаний, их разрабатывающих. Она может принимать различные формы: при этом наиболее эффективна не прямая поддержка конкретных решений, а обеспечение необходимой инфраструктуры для развития и внедрения технологий (например, покрытия сетей связи). Еще одной эффективной мерой может быть построение адаптивной правовой базы, способствующей выработке своевременных ответов на актуальные вызовы развития технологий, но не создающей дополнительных барьеров для такого развития.

Развитие ИТ-отрасли — важный шаг, способствующий процветанию страны.