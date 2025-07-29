Федор Басов — о том, как следует понимать слова министра иностранных дел Австрии

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер 27 июля дала интервью немецкой газете Die Welt, где, мол, заявила о том, что Австрия должна отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Однако такая трактовка заявлений Майнль-Райзингер ошибочна, и поводов для волнений нет.

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Во-первых, министр иностранных дел Австрии именно что реагировала на приведенное интервьюером мнение директора австрийской Дипломатической академии Эмиля Брикса о "необходимости подумать о вступлении страны в НАТО". То есть Майнль-Райзингер довольно дипломатично ответила, что "приветствует обсуждение оборонно-политического будущего Австрии", но при этом напомнила, что в стране "нет ни парламентского большинства, ни общественной поддержки вступления в НАТО", а "ЕС — это тот партнер, который защитит Австрию в случае опасности".

Во-вторых, обсуждение целесообразности такого шага время от времени происходит в общественно-политической жизни страны на протяжении всех последних 60 лет.

Австрийский нейтралитет

15 мая 1955 года Австрия заключила с четырьмя державами-победительницами (СССР, США, Великобритания, Франция) государственный договор, частью которого стало положение о постоянном нейтралитете страны. В июне того же года Вена приняла и федеральный конституционный закон о вечном нейтралитете. Там говорится о суверенитете страны во внутренних и международных делах, незыблемости ее территории, а также о демократической форме государственного устройства.

Важным положением в этом федеральном законе было то, что "Австрия по своей свободной воле провозглашает вечный нейтралитет". То есть австрийские ученые и политики не считают государственный договор обязывающим, а саму политику нейтралитета трактуют как добровольную.

Ограничения, накладываемые на Австрию законом о нейтралитете и государственным договором, заключались в первую очередь в запретах на объединение с Германией, включая экономическую или политическую интеграцию с ней, на вступление в военные союзы, дислоцирование на своей территории иностранных вооруженных сил, обладание отдельными видами вооружений.

Австрийская внешнеполитическая элита в годы холодной войны стремилась подчеркнуть свою принадлежность к демократическому и капиталистическому миру, поэтому подчеркивала именно военный характер нейтралитета. Найти концептуальное обоснование австрийцам удалось выработкой формулировки "политика активного нейтралитета". Под ней подразумевается участие вооруженных сил страны в миротворческих и гуманитарных операциях под эгидой ООН, ОБСЕ и ЕС (начиная с 1960 и до 2024 года австрийские вооруженные силы принимали участие в 30 миротворческих и гуманитарных операциях), активная работа в других международных организациях и членство в Хельсинкском процессе. Также Вена стала штаб-квартирой ОБСЕ, ОПЕК, МАГАТЭ, третьей резиденцией ООН.

Членство Австрии в ЕС и размывание ее нейтралитета

В интервью министр Майнль-Райзингер сказала о том, что с момента вступления Австрии в ЕС в 1995 году ее нейтралитет значительно изменился. Если до вступления в силу Лиссабонского договора в 2009 году предполагалась лишь координация военного строительства государств — членов ЕС, то после государства Евросоюза получили обязательство оказывать военную помощь любому другому члену в случае, если он подвергнется военному нападению. Положения Лиссабонского договора никаким образом не обговаривают, в каких масштабах и в каких сроках такая помощь должна быть оказана. Однако сам факт оборонных обязательств в рамках ЕС значительно размывает военный нейтралитет Австрии.

В процессе оборонной интеграции ЕС значительную роль играет Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), которое подразумевает развитие многосторонних проектов по военной специализации. Австрия участвуют в 9 из 72 проектов PESCO, что можно трактовать как довольно высокую степень вовлеченности для малой страны. Также Австрия принимает участие в работе Европейского оборонного агентства (ЕОА), которое координирует развитие оборонной промышленности государств — членов Евросоюза.

Австрия и НАТО

Вступление Австрии в НАТО означало бы окончательный отход Вены от политики нейтралитета. Все опросы общественного мнения показывали, что поддержка населением идеи вступления Австрии в НАТО никогда не превышала 21%.

Против такой интеграции выступает и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА). Австрийская народная партия (АНП) в годы холодной войны даже гипотетически не рассматривала возможность вступления в Североатлантический альянс — правда, в постбиполярный период позиция партии несколько смягчилась. Особенно на нее повлиял опыт вхождения соседних с Австрией Чехии, Словакии, Венгрии и Словении в 1999 и 2004 годы. Но консерваторы никак не лоббируют эту идею, а просто не отрицают обсуждения вопроса вступления в альянс. "Зеленые", Коммунистическая партия Австрии (КПА) и либеральная партия министра Майнль-Райзингер НЕОС также не поддерживают интеграцию в НАТО.

Интересна эволюция позиции по этому вопросу Австрийской партии свободы (АПС), которая имеет самую большую фракцию в Национальном совете страны и выступает за отказ от антироссийских санкций. Националисты в годы холодной войны были единственной политической силой Австрии, которая требовала вступления государства в НАТО. Такая позиция партии основывалась на ее пангермантизме (политическое единство германской нации на этнической, культурной и языковой основе) и в целом желании сблизиться с ФРГ, а также на антисистемности позиций, характерной для популистов. Эта политика Австрийской партии свободы была ей свойственна и в 1990-е. В 1998 году АПС выказала в парламенте инициативу о подаче заявки на вступление в НАТО. Изменение же позиции произошло в середине 2000-х. Тогда партия стала больше внимания уделять проблематике антиглобализма и перешла с установки на принадлежность австрийцев к германской нации на австрийскую национальную идентичность. А ее важной составляющей является нейтралитет.

Тем не менее, несмотря на то что Австрия не входит в НАТО, она тесно сотрудничает с альянсом. Австрийские вооруженные силы принимали участие в четырех операциях НАТО, проводившихся под мандатом ООН на Балканах и в Афганистане. Австрия дважды разрешала НАТО транзит через свое воздушное пространство во время операций альянса против Ирака (1990–1991) и Югославии (1999), что по факту нарушало положения об австрийском нейтралитете. Также Вена принимает участие в различных партнерских программах НАТО.

Австрия и Россия

В интервью австрийского министра иностранных дел также поднимался вопрос отношений с Россией. Несмотря на свой нейтралитет, Австрия как государство — член Европейского союза участвует в санкциях ЕС против РФ. В период после присоединения Крыма к России и начала вооруженного противостояния в Донбассе (2014) и до СВО Австрию можно было отнести к европейским софтлайнерам в отношении РФ, которые хотели бы смягчения и постепенной отмены санкций. Однако после февраля 2022 года Вена изменила свою позицию.

В 2022 году антироссийские санкции поддерживали 54% австрийцев. Правда, в 2024-м уже 48%. Такие показатели можно объяснить тем, что австрийцы осознают необходимость демонстрации поддержки Украины, но понимают недостаточную эффективность санкционного механизма.

Тем временем, по данным исследования Gallup-Institut, поддержка дифференцированного нейтралитета, предусматривающего участие в санкционной политике, в 2024 году составила 70%. Единственный раз, когда австрийцы грозились заблокировать очередной санкционный пакет ЕС, был в 2023 году. Тогда Украина внесла в свой список "международных спонсоров войны" австрийский Райффайзенбанк. Когда это недоразумение было устранено, Австрия не поддержала, но и не заблокировала 12-й санкционный пакет.

Также следует упомянуть произошедший в конце 2024 года выход Австрии из прямых закупок энергоносителей у России. Австрийский энергетический концерн OMV разорвал действовавший до 2040 года контракт с "Газпромом", опередив требования Еврокомиссии об отказе от прямых закупок нефти и газа у РФ на два года.

В итоге отмечу, вступление в НАТО не стоит в Вене на повестке дня. В отличие от Финляндии, Австрия не граничит с Россией. Вместе со Швейцарией и Лихтенштейном она образует островок нейтральных государств, со всех сторон окруженный зоной ответственности Североатлантического альянса. А обсуждение развития сотрудничества Вены и НАТО, равно как и обсуждение направлений и скорости оборонной интеграции в ЕС, является необходимым условием выработки внешнеполитических решений в Австрии.