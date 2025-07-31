Никита Михалков — о качестве сегодняшней кинопремии "Оскар", появлении новой евразийской кинонаграды и критериях отбора, а также о тех, кто сможет сегодня сохранить культуру для человечества

Почему время "Оскара" точно прошло

Это даже не время "Оскара" прошло. Это время Америки прошло. Америка стареет, дряхлеет, деградирует. Все меняется. Той Америки 1980-х годов, которую мы знали, любили, понимали, о которой мечтали, ее больше нет, она разрушена самой же собой, своей политикой, "демократическими" новшествами, квадроберами, трансгендерами, абсолютными нарушениями всяких человеческих, нравственных и божественных правил.

И когда это вот все оправдывается свободой и уважением к разнообразию, это неправда и это разрушительно. Поэтому премия "Оскар" превратилась в абсолютную, так сказать, политическую, "обкомовскую" премию. Для того чтобы сейчас получить "Оскар", нужно соответствовать определенным требованиям, которые принято считать знаком демократии, свободы и толерантности. Но на самом деле это не так.

Часто спрашивают, нужно ли выдвигать фильмы от РФ на "Оскар"? А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там "Оскар" сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?

Русская картина может сегодня претендовать на "Оскар" в качестве фильма на иностранном языке только в том случае, если она так или иначе унижает свою страну. Тогда есть все шансы получить премию в Каннах, в Венеции, в Берлине, получить "Оскар", но за этим же вообще нет оценки искусства! Я тешу себя надеждой, что мой "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем" все-таки присужден мне в то время, когда оценивался художественный уровень фильма и его смысловая нагрузка, то есть именно за кино.

И абсолютно убежден, что сегодня ни одна моя картина не то что не получила бы никаких премий… она бы даже не была принята в конкурс любого большого фестиваля на Западе. Как это случилось в Венеции, когда меня попросили прислать в конкурс картину "Солнечный удар" и, как мне передали, директор фестиваля после просмотра сказал: "Хватит с него двух "Львов". Притом я убежден, что не это было поводом, чтобы нам даже не ответили, а то, что эта картина по смыслам своим категорически не совпадает с тем, что сегодня требуется на фестивалях "цивилизованного мира".

Кто сохранит культуру

Я считаю, что сегодня и Россия, и евразийское пространство дают реальную надежду на сохранение культуры для всего человечества. Сохранение и защита тех незыблемых традиционных ценностей, которые человека делают человеком, обладающим душой, обладающим такими понятиями, как стыд, сострадание, совесть, любовь, признание своего божественного происхождения.

В течение долгого времени европейская культура была основой культурного пространства. И по праву, ведь и живопись, и литература, и архитектура просвещенной Европы тогда во многом были законодателями культурного развития.

Этому способствовало и отношение к европейской культуре других частей света. Скажем, преуменьшение Россией XIX века собственного значения, осознанное или неосознанное, приводило к тому, что в человеке культивировалось чувство стыда от сознания себя русским, как бы отсталым, не чувствующим прогресса, не понимающим европейской культуры. Законодателями моды были французы, законодателями архитектуры были итальянцы, законодателями промышленности были англичане и немцы.

Немецкие гувернеры и французские гувернантки, собственно, и воспитывали русскую элиту. Эта наша застенчивость, с одной стороны, а с другой — самоуничижение привели к тому, что целые поколения выросли в ощущении собственной неполноценности. Это же, кстати, рождало и обратную сторону, такую великорусскую фанаберию. То есть, как говорил Чехов, "самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки — азиатские".

Со временем европейская культура начала сама себя уничтожать. Пресыщенность и безбедная жизнь Европы под защитой американского ядерного зонтика привели к постепенной деградации всего того, что когда-то было образцом вкуса, таланта и просвещения. В Европе мир потребления стал заслонять творческие поиски смыслов. Качество жизни стало определяться количеством и качеством удовольствия. Поиски развития общества начали основываться на разрушении этого общества.

Нравственные устои, по которым общество развивалось ранее, стали казаться анахронизмом, отсталостью, недостойным того, чтобы этому следовать. Это и стало приводить к тому, что называется "Окна Овертона". Когда немыслимое доселе становилось возможным для обсуждения, а потом превращалось в необходимость совершения. И в результате то, что было абсолютно неприемлемо для человека, стало нормой. Мысль о том, что то, что естественно, то не безобразно, перестала быть актуальной. Именно безобразное стало естественным.

Почему "Бриллиантовая бабочка" и как будут отбирать фильмы

Сегодня пришло время, когда мы должны остановиться, оглянуться, сделать выдох и вдох. И сказать: "Ребята, мы так не будем, нам так не надо, не хотим мы так". И я уверен, что для появления Евразийской киноакадемии и премии "Бриллиантовая бабочка" — самое время. Это самое нужное сейчас дело. Евразийский мир и Россия, настоящая Россия, всегда жили своей жизнью и шли своей дорогой. И не заискивали. Заискивали только те, кому хотелось быть похожими на кого-то в надежде, что это даст им преференции.

Это то же самое, что вывески на иностранном языке, которые заполонили страну. Из-за них иностранец, который проедет на машине, не зная, что он в России, не поймет, в какой он стране. Это глубокая провинциальность, от которой нам нужно избавляться. Хватит, раскрыв рот, как папуасы, с восторгом наблюдать за безудержным потреблением, которое стало сегодня знаком элитарной привилегии.

Если вернуться к "Бриллиантовой бабочке", первое вручение которой, бог даст, пройдет в Москве 24 ноября этого года. Любые картины, выдвинутые на премию, прежде всего будут рассматриваться с точки зрения художественной ценности. Поэтому, даже если нравственные принципы и ценности, заложенные в картине, будут соответствовать тому, что проповедует Евразийская киноакадемия, но при этом качество фильма не будет соответствовать самым высоким критериям, никакая идеология, никакие нравственные принципы и традиции не помогут оказаться картине в номинантах.

На премию смогут претендовать и фильмы из так называемых недружественных стран. Но только при условии, что те произведения, которые они предложат, будут соответствовать тем принципам, которые исповедуют представители Евразийской академии. Возможно, будет введена категория по аналогии с оскаровской номинацией — "Лучший фильм на иностранном языке".

Отличие Евразийской академии от всех остальных премий будет еще и в том, что наградой будет не только изумительное ювелирное изделие — бабочка, созданная художником Юрием Купером из нескольких тысяч бриллиантов, но еще и беспрецедентное денежное вознаграждение: "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация — $250 тыс. Создатели фильмов из стран, которым до недавнего времени было сложно конкурировать с Голливудом, получат мощный стимул для развития национального кинематографа благодаря этим наградам.