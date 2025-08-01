Михаил Беляев — о том, какие можно сделать выводы из 15-процентных тарифов Трампа для американской, европейской и глобальной экономик

Наконец, тарифный договор между США и ЕС подписан. "Наконец" — потому, что, без преувеличения, весь мир ждал этого события, а волатильность решений американского президента Дональда Трампа усиливала нервозность. "Весь мир" — потому, что предметом договора были дальнейшие взаимоотношения двух крупнейших производителей и торговых игроков на глобальной арене.

По данным управления торгпредства США, в 2024 году товарооборот с ЕС составил $975 млрд. При этом доля США в мировой торговле составляет около 10%, а Евросоюза немногим менее 15%.

При этом все произошло по сценарию Трампа, реализованного в его же режиссуре.

Победитель получает все

Понятно, что в роли бенефициара оказалась Америка. Сухие цифры не оставляют никакого сомнения. Формально тарифы в отношении европейских товаров снижены с 30% до умеренных 15%. Вроде бы уступка со стороны США. Но это известный прием Трампа — ввести в шок, потом смягчить требования и поймать расслабившегося партнера по переговорам. Скорее всего, Трамп как раз не рассчитывал на ранее объявленную ставку, а использовал ее как психологический трюк.

Раз он согласился, значит, именно 15% и имел в виду.

Именно столько от суммы ввозимых в США товаров будут платить американские импортеры (импортную пошлину платят именно они) в бюджет. Объем закупаемых в Европейском союзе товаров в 2024 году составил $605 млрд, значит, при ставке 15% бюджет теоретически может рассчитывать на $90 млрд. Но это теоретически. Например, не все товары облагаются пошлинами.

Кроме того, более высокие ставки могли бы увеличить поступления, но в таких условиях может сократиться объем импорта, а вместе с ним и приток средств в бюджет. Также могут пострадать бизнесмены, занимающиеся закупками, что нехорошо. Они же, кроме всего прочего, избиратели. Американский потребитель может лишиться европейских товаров — а он тоже избиратель. Выходит, Трамп не уступил, а заранее все просчитал.

И конечно же, освободил от тарифов товары, которые имеют стратегическое значение для США — без которых экономика полноценно развиваться не может. А ведь в этом главный смысл всей тарифной катавасии. Свободно будут ввозиться авиазапчасти, часть агропродукции, полупроводниковые приборы и некоторые химикаты, говорится на сайте Еврокомиссии. Позаботился Трамп и об инвестициях, которые являются двигателем экономического развития — по его словам, ЕС вложит в американское хозяйство $600 млрд.

И прямо-таки подарок нефтяникам и газодобытчикам. Европейцы обязаны за три года купить черного золота и сжиженного природного газа на $750 млрд. Понятно, что нефть сбыт находит без труда, но дополнительные гарантии никогда не мешали.

Не осталось без внимания и центральное звено американской индустрии — военно- промышленный комплекс. Сумма предстоящих затрат не разглашается. Однако, по словам главы Белого дома, Европе придется закупить у Вашингтона "огромное количество" военной техники. Такие закупки идут в русле стимулирования экономики. Ведь оружейные корпорации получат заказы и под них развернут производство — не только свое, но и многочисленных смежников и поставщиков.

Сюжет омрачают, однако, оценки аналитиков и свидетельства практиков — повышенные таможенные тарифы будут заложены в потребительские цены, раскручивая инфляцию. Явление само по себе малоприятное. Но при этом и ФРС не будет смотреть безучастно.

Инфляция для американского регулятора — сигнал к повышению или замораживанию ключевой ставки, которая, в свою очередь, будет тормозить развитие производства и инвестиции. Иными словами, препятствовать воплощению в жизнь плана Трампа сделать Америку вновь великой.

Европа унижена и обобрана

Если США получают все и лишь немногое все-таки теряют, то Европа только теряет. Все, что для Вашингтона было со знаком плюс, в Брюсселе приобрело знак минус.

Главное, вокруг чего велись споры, — тарифы, и они напрямую на европейских производителях не отражаются. Ведь ввозные пошлины уплачивают американские покупатели (импортеры). Хотя, конечно, косвенно тарифы негативную роль сыграют. Так как пошлины будут перенесены во внутренние американские цены, а это значит, что продукция подорожает, ее будут менее охотно покупать и стимулы ее импортировать ослабнут.

Европейские автоконцерны уже бьют тревогу. Например, немецкий Mercedes-Benz Group сообщил, что по результатам первого квартала чистая прибыль рухнула на 43%, составив €1,73 млрд против €3,03 млрд за аналогичный период 2024 года.

Тяжелым грузом ляжет на экономику участниц ЕС требование отовариваться нефтью и сжиженным природным газом в США. Европейские страны уже после одностороннего отказа от российских энергоносителей едва в состоянии оплачивать энергетические счета, а с поставками из США придется еще сложнее, поскольку американская продукция дороже.

Вашингтон декларирует, что пошлин можно избежать, если перенести производство на американскую территорию. Для отдельных компаний это может быть выходом. Однако "перенести" легко на бумаге. В реальности это означает финансовые и организационные издержки (которые, естественно, все-таки можно преодолеть ради прибыли). Для национальной же экономики перебазирование производств означает чистые потери. Заводы закроются, ВВП недополучит продукцию, бюджет — доходы, а работники окажутся на улице. И это при том, что сейчас темпы роста экономики стран Евросоюза находятся на уровне 1,6% — то есть равносильно депрессии. При этом бюджеты практически у всех сводятся с дефицитом.

Тем временем глава комитета по торговле Европарламента, немецкий социал-демократ Бернд Ланге, в разговоре с Reuters заявил, что обещанные инвестиции будут оплачены за счет промышленности самого ЕС.

Аналогично подействуют на экономику и закупки вооружения. Если с внутренними вложениями в ВПК можно с многочисленными оговорками смириться, то расходы на иностранное оружие оправдать невозможно. Причем стоит учитывать, что вооружения коренным образом отличаются от импорта другой продукции, потому что они в потребительском отношении совершенно бесполезны. Снаряды, пушки, пулеметы простыми людьми не потребляются. К тому же они требуют дополнительных расходов, связанных со специальным обслуживанием и хранением.

Одновременно США потребовали нулевые пошлины для своих товаров. Для европейцев это означает приток заокеанской продукции, которая вступит в конкуренцию с местным производством. И не факт, что местная продукция выиграет.

Если в товарищах согласья нет

Раз все так плохо, то закономерно возникает вопрос, почему же европейцы не боролись? Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что это "максимально возможный [вариант] для ЕС в текущей ситуации", вряд ли подойдут в качестве объяснения. Ближе к истине то, что страны — члены ЕС оказались не в состоянии выработать единую позицию. Союз выглядит крепким в хорошие времена, но, как только ситуация омрачается, на первый план выдвигаются индивидуальные (национальные) интересы. Поэтому страны не смогли даже согласовать список товарных позиций, по которым они могли бы ввести ответные пошлины. Каждый участник переговоров внимательно следил за тем, чтобы в перечень не попали критически важные для его экспорта товары (это могло бы вызвать гнев США).

Того же мнения придерживаются и в Financial Times: вместо того чтобы последовать примеру Канады и Китая и принять ответные меры, ЕС, которому мешали разногласия между странами-участницами, решил пойти на компромисс. Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США тройным провалом: "Это политическое, экономическое и моральное фиаско".

А на самом деле не выиграет никто

Тарифная война Трампа, по прогнозам авторитетных аналитиков и организаций, негативно влияет на перспективы глобального развития. Европейско-американское соглашение добавляет нерадостных красок. Таможенные тарифы США вырастут после соглашения с ЕС до рекордного за столетие уровня — 16%. Так, повышенные ввозные пошлины США несут риски для мировой экономики — ее потери к 2027 году могут составить $2 трлн, оценил перспективы Bloomberg.

Трамп и его администрация своей торговой политикой фактически начали глобальный экономический эксперимент, который может привести к разрушительным результатам. "Хотя план президента по глобальной торговле сейчас выглядит политической победой, вопрос о том, станет ли он экономическим успехом, остается гораздо более спорным", — говорится в материале The New York Times.

Эксперимент глобальный, но его последствия проецируются на отдельные страны. И США не исключение. The Guardian сообщает, что последствия тарифной политики Трампа начинают сказываться на производственном секторе страны. Согласно анализу, производственные затраты компаний могут вырасти примерно на 2–4,5% со всеми негативными последствиями. Исследователь из Вашингтонского центра справедливого роста Крис Бангерт-Даунс считает, что эти, казалось бы, незначительные изменения на заводах с небольшой прибылью "могут привести к стагнации заработной платы, если не к увольнениям и закрытию предприятий".

Естественно, в таких условиях не избежит трудностей и Европа. По прогнозам Кильского института мировой экономики, падение производства всего Евросоюза может достигнуть 11%, а самые большие потери выпадут на долю Германии. Ее производство может сократиться на 15%. По словам члена правления Торгового союза немецкой промышленности Вольфганга Нидермарка, "даже ставка таможенной пошлины в размере 15% будет иметь колоссальные негативные последствия".

Негативно сделку оценивают и во Франции. Там основное беспокойство вызывает будущее производителей алкогольной продукции и косметических средств. Для Парижа алкогольная продукция не пустяки: ежегодно страна продает в США коньяка и шампанского почти на $11 млрд (для сравнения — летательных аппаратов в 2024 году было реализовано на сумму $14,6 млрд, а органических и химических соединений — на $34,5 млрд). В целом поставки алкоголя в США составляют треть всех продаж этой продукции Франции за рубеж. Инициативу Парижа об исключении этих напитков из-под пошлин Вашингтона в 15% поддерживает и Италия.

Без российских энергоносителей обойтись можно. Но стоить будет дороже

"Мы хотим полностью отказаться от российского ископаемого топлива, и поэтому было бы весьма кстати закупать более доступный и качественный СПГ из Соединенных Штатов", — комментируя соглашение, заявила фон дер Ляйен. К великому разочарованию главы Европейской комиссии надежды на то, что с помощью американских поставок энергоносителей удастся полностью отказаться от российских нефти и газа, практически не имеют шансов на реализацию.

Почему заокеанский СПГ более доступный, чем близлежащий и готовый к поставкам продукт, знает только Урсула фон дер Ляйен, но своими знаниями не делится.

Известно, что заокеанские поставки столкнутся с инфраструктурными ограничениями. Большинство европейских стран зависят от трубопроводного газа и имеют ограничения по приему и переработке СПГ. Кроме того, американский газ в среднем дороже российского из-за высоких затрат на сжижение и транспортировку через Атлантику. Например, в 2023 году средняя цена американского СПГ на европейском рынке была на 15–20% выше.

И, наконец: "Даже если Европа хотела бы увеличить импорт, я не понимаю механизма, с помощью которого ЕС может заставить компании покупать больше американской энергии", — отметил Мэтт Смит из консалтинговой компании Kpler. По его словам, эта идея — "чистой воды утопия". "Компании подотчетны акционерам и обязаны закупать самое дешевое сырье", — напомнил он в публикации Financial Times. Аргумент из практики бизнеса, который дает однозначный ответ.