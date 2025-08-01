Андрей Низамутдинов — о том, какие выводы можно сделать из камингаута в Кишиневе и при чем здесь Россия

Простота, как известно, хуже воровства. Правоту этой народной мудрости подтвердила на днях председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман, которая совершила камингаут и признала беззастенчивое вмешательство стран ЕС в предвыборную борьбу в республике. Причем это признание она сделала, что называется, из лучших побуждений, пытаясь объяснить ошеломленным избирателям: европейское вмешательство — это и не вмешательство вовсе, а норма жизни. Короче, вы не понимаете, это другое.

Демократия по-европейски

Признание главы молдавского ЦИК, прозвучавшее в эфире телеканала "Журнал ТВ", настолько изумляющее, что его стоит привести полностью: "Я объясню. Есть большая разница между Европейским союзом и другими государствами. Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством. Даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, мы не считаем это формой электоральной коррупции. Это нормально, когда соседи заботятся друг о друге и поддерживают развитие демократии".

В таком ракурсе европейская демократия выглядит, мягко говоря, не слишком демократично. Во всяком случае, в представлении главы молдавского Центризбиркома. Получается, что правительства европейских стран только тем и занимаются, что, "заботясь друг о друге", беспардонно лезут во внутриполитическую жизнь соседей по общеевропейскому дому. А чего стесняться, если вмешательство, подкуп, угрозы — это на самом деле просто дружеская помощь?

Самое удивительное, что представление госпожи Караман о европейской демократии на самом деле не так уж далеко от истины. Нет, конечно, во внутренние дела соседей европейские правительства стараются особо не влезать (хотя избиратели в Венгрии и Румынии могли бы с таким утверждением серьезно поспорить), зато когда речь заходит о, мол, "демократически недоразвитых" странах вроде России, Белоруссии, Грузии или той же Молдавии, то тут ни о каком стеснении не может быть и речи. Напротив, любые, в том числе самые грязные, приемы не просто допустимы, а необходимы и оправданны — соседи они или нет.

На извращенный характер демократии по-европейски еще в феврале указывал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности. Европейцы тогда сильно обиделись, некоторые даже расплакались. Но потом вытерли слезы, показали заокеанскому выскочке фигу в кармане и с утроенной силой принялись "крышевать" своих (наподобие президента Молдавии Майи Санду или отменившего выборы Владимира Зеленского) и прижимать к ногтю чужих — Марин Ле Пен во Франции, Кэлин Джорджеску в Румынии и власти Грузии всем скопом не дадут соврать.

Во всем виноваты русские

Примечательно, что сеанс публичного саморазоблачения глава молдавского Центризбиркома совершила буквально на следующий день после заседания Высшего совета безопасности, которое Санду созвала для обсуждения иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы. Во вмешательстве вполне ожидаемо и предсказуемо обвинили Россию — кого же еще?! "Россия стремится установить контроль над Республикой Молдова уже с этой осени и готовит беспрецедентное вмешательство в выборы", — заявила Санду на пресс-конференции по итогам заседания. По ее словам, РФ готовится организовать в Молдавии "платные протесты" и уже развернула кампанию "очернения политиков, общественных деятелей и журналистов, которые выступают за интеграцию в ЕС".

Можно было бы, конечно, напомнить госпоже Санду обстоятельства ее собственного переизбрания на пост президента. Например, о том, что внутри Молдавии она выборы проиграла, а общую победу одержала исключительно за счет очевидных манипуляций: в России, где временно проживают сотни тысяч молдаван, были открыты всего два избирательных участка, а в Европе — в сто с лишним раз больше. Или о том, как в предвыборный период месье Эмманюэль Макрон и фрау Урсула фон дер Ляйен открыто выступали в поддержку домны Санду и сулили молдавским избирателям льготные кредиты и прочую помощь, лишь бы те правильно проголосовали.

Но зачем напоминать, если председатель молдавского ЦИК сама все так доходчиво объяснила: вмешательство Франции не считается вмешательством, а финансирование из-за рубежа — ни разу не подкуп. Как иронично заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, это все напоминает "позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством".

Что касается России, то с некоторых пор обвинять ее во всех смертных грехах, включая вмешательство в чужие выборы, стало на Западе прямо-таки признаком хорошего тона. И ведь что интересно: ни разу эти обвинения не нашли не то что сколько-нибудь серьезного, а вообще какого-либо подтверждения. Напротив, всякий раз компетентные местные органы говорят: проведена проверка, факты вмешательства не выявлены. Но говорят они это как-то между делом, приглушенно, вполголоса, зато громогласные обвинения в адрес России продолжают звучать из каждого утюга. И если поначалу это было хотя бы highly likely, то бишь "с высокой степенью вероятности", то теперь с однозначным хештегом russiansdidit — "это сделали русские". А в ответ на наше "да это вы сами всюду и вмешиваетесь!" неизменно звучало: "вы не понимаете, это другое".

Нет никаких сомнений в том, что по мере приближения парламентских выборов обвинения в адрес России будут все громче и чаще звучать не только в самой Молдавии, но и в странах Евросоюза. Цель понятна: надо заранее подготовить почву для возможного непризнания результатов голосования, которое проевропейские силы во главе с Санду вполне могут проиграть — несмотря на финансовые вливания и привычные манипуляции с избирательными участками, а также фальсификации при подсчете голосов.

К обвинениям РФ не привыкать: собака лает, караван идет. А вот домну Караман все же следует искренне поблагодарить: такая ничем не замутненная откровенность в наше время встречается лишь изредка. Если раньше мы еще где-то сомневались, то теперь точно понимаем: так называемая европейская демократия — это действительно другое. Причем совсем, абсолютно другое, с подлинной демократией не имеющее ничего общего.