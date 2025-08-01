Александр Хоффманн — про кол-центры СБУ

Время разрозненных мошеннических групп на Украине завершилось. Сегодня можно наблюдать их консолидацию в единую, управляемую государством систему для ведения гибридной войны. Речь о сети из полутора сотен крупных кол-центров, которые действуют по всей стране.

На всех уровнях

В этих центрах работают не только украинцы, но и "наемники" из других государств, включая граждан Турции, Азербайджана, Кыргызстана и так далее. Структура построена на четкой иерархии: от рядовых сотрудников "холодного обзвона", которых набирают по объявлениям, до высококлассных клоузеров — специалистов по психологической обработке, которые доводят жертву до нужного результата.

Целями становятся не только россияне. Зафиксированы массовые случаи обмана жителей стран Запада, включая Германию, Канаду и США, а также собственных украинских граждан. Это показывает, что для Киева любые средства хороши для пополнения своего бюджета.

Однако финансовый вопрос — это лишь верхушка айсберга. Основная угроза состоит в том, что телефонное мошенничество превратилось в полноценный инструмент войны против России.

Похищенные у россиян деньги не оседают в карманах рядовых исполнителей. Здесь ведется строгий контроль верхушкой — либо себе, либо средства систематически переводятся через криптовалютные кошельки на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), что подтверждается данными ФСБ России.

Помимо финансирования ВСУ, эти центры ведут прямую разведывательную деятельность. Например, операторы кол-центров пытаются получать данные о передвижении российских войск. Посредством социальной инженерии они склоняют своих жертв к сбору такого рода информации.

Технологический рывок

В ближайшее время, думаю, мы увидим качественный скачок в технологиях обмана. На смену операторам-людям приходят нейросети и голосовые боты, способные имитировать любой акцент и вести тысячи разговоров одновременно. Это позволит проводить круглосуточный "просев" населения, выявляя наиболее уязвимых граждан для последующей обработки уже человеком. Целями станут не только физические лица, но и малые предприятия для подрыва экономики российских регионов.

Тактика вербовки пособников в России и других странах меняется. Вместо исключительно социально незащищенных граждан мошенники ищут идейных сторонников в крупных городах — людей, готовых помогать из русофобских убеждений. Приобретает популярность новая услуга — "цифровое похищение", когда у граждан отнимают доступ к критически важным сервисам, вроде "Госуслуг", и требуют выкуп в криптовалюте.

Инфраструктура кол-центров все активнее используется СБУ для проведения психологических операций. Совместно с вымогательством денег они делают приоритетом и распространение панических настроений, дезинформации для дестабилизации обстановки внутри России.

То же самое, конечно, ожидает и другие страны, где украинские мошенники ведут свою деятельность разве что чуть менее усердно. Там же, думаю, стоит ожидать, что Киев будет использовать центры, обманывающие европейцев и американцев, как разменную монету. Например, показательно закрывать некоторые из них для демонстрации Западу "борьбы с преступностью и коррупцией".

Асимметричный ответ

Россия должна перейти от реагирования на отдельные преступления к системному противодействию. Это угроза национальной безопасности, и ответ на нее должен быть соответствующим, а не только силами правоохранительных органов.

Необходима государственная программа "цифровой гигиены", которая объяснит каждому гражданину правила безопасности в Сети. Следует оказывать юридическое давление на зарубежные IT-корпорации, чьи платформы и мессенджеры становятся инструментами в руках террористов. Их бездействие — это тоже форма пособничества.

Специальные службы могут усилить работу по вскрытию всей цепочки: от мелких "курьеров" в российских городах до организаторов и их кураторов из Службы безопасности Украины. В этой области ответ всегда должен затрагивать не только исполнителей, но и тех, кто отдает приказы в Киеве.

Государственный терроризм СБУ

Действия Украины не имеют ничего общего с обычной уголовщиной. Это государственный кибертерроризм, поставленный на промышленную основу. Систематическое хищение средств у гражданского населения своей и других стран с целью финансирования вооруженных сил — прямое доказательство этого.

Связь мошенников с украинскими спецслужбами неоспорима и многократно задокументирована. В СБУ не просто знают об этих центрах, а напрямую курируют их деятельность, обеспечивая защиту и получая долю от преступных доходов. Это не догадки, а установленные факты.

По сути, киевский режим грубо нарушает все международные нормы. Россия обязана использовать все площадки, чтобы донести правду об этой деятельности. Мировое сообщество должно осознать, что под вывеской борьбы за свободу на Украине вырос настоящий террористический "халифат" цифровой эпохи.