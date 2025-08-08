Андрей Низамутдинов — о том, почему Европа и Зеленский с тревогой ждут переговоры лидеров России и США

Молчание порой бывает красноречивее тысячи слов. Реакция европейцев и Киева на известие о предстоящей встрече президентов России и США, на мой взгляд, — именно такой случай.

Обычно говорливые, а порой и несдержанные на язык, они сейчас словно воды в рот набрали. Судя по всему, из Белого дома пришел четкий и недвусмысленный сигнал: как Дональд Трамп скажет, так и будет. Вариантов у Европы и Киева только два: либо подчиниться, либо устроить провокацию, чтобы попытаться сорвать встречу российского и американского лидеров.

"Перемирие в воздухе"

Объявление о готовящейся "в ближайшие дни" встрече Владимира Путина и Дональда Трампа стало главным итогом визита в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и его трехчасового разговора в Кремле с главой России. Новость оказалась столь ошеломительной, что наблюдатели не сразу обратили внимание на крайнюю сдержанность, даже скупость официальных заявлений по поводу содержания беседы.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе разговора Путина и Уиткоффа "были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса". С российской стороны "были переданы некоторые сигналы", "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа". Понятно, что такие сигналы должны были оказаться достаточно весомыми, чтобы встреча президентов РФ и США, о которой вроде бы уж и говорить перестали, внезапно оказалась на повестке дня, причем в ближайшее время.

По одной из версий, речь о "воздушном перемирии", то есть взаимном отказе России и Украины от нанесения ударов ракетами и БПЛА по тылам противной стороны. Согласно некоторым источникам, идея такого перемирия исходила лично от Трампа, который публично сетовал по поводу гибели гражданских лиц и признавался, что эти смерти печалят его самого и его жену Меланию. Соответственно, Уиткофф должен был донести до Кремля мнение о том, что прекращение ударов с воздуха могло бы стать прологом к полному перемирию, а в дальнейшем — и к установлению прочного мира.

С российской стороны идея "перемирия в воздухе" публично не оглашалась. Зато ее в течение последнего месяца дважды озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко — сперва по итогам встречи в Минске с американским спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, а затем в ходе совместной с российским лидером поездки на Валаам. Владимир Путин, что примечательно, никаких возражений или замечаний не высказал. Это, думаю, может служить косвенным подтверждением готовности Москвы к "воздушному перемирию" как первому шагу на пути к долгосрочному миру.

Необычная сдержанность

Разумеется, версия о "перемирии в воздухе" — это лишь одно из предположений, пока не более того.

Например, телеканал CNN обозначил сразу пять сценариев урегулирования украинского кризиса — от замораживания конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения до "полного краха" киевского режима. Что ж, экспертам только и остается, что строить догадки и водить вилами по воде. Поскольку Кремль и Белый дом, похоже, не только условились сами держать в секрете предварительные и возможные будущие договоренности, но и попросили своих партнеров и союзников держать язык за зубами. По словам Ушакова, Москва проинформировала "ближайших партнеров и друзей" о содержании беседы Путина с Уиткоффом, но никаких утечек с их стороны не было.

Белый дом со своей стороны проинформировал Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров, но и тут никаких утечек не произошло. Зеленский ограничился скупым сообщением в Telegram-канале, указав, в частности: "В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве".

Возможно, в этом случае отсутствие утечек можно объяснить тем, что к коллективной политинформации не привлекли президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее как раз был уличен в раскрытии содержания конфиденциальных разговоров. Да к тому же и Трамп с некоторых пор изменил отношение к французскому коллеге: Эмманюэль "хороший парень", вот только "всегда ошибается, намеренно или нет", а его слова "не имеют значения".

Пришлось Макрону организовывать с Зеленским и европейскими лидерами отдельную беседу. По ее итогам он в очередной раз заявил о приверженности Франции "поддержке Украины в вопросе установления режима прекращения огня". Тем и ограничился.

Состоялся также отдельный разговор Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Но и тут информационный "выхлоп" оказался минимальным. По словам официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, участники разговора "отметили посреднические усилия президента США" и "согласились поддерживать тесные контакты с европейскими партнерами и Соединенными Штатами", а также заявили, что Россия должна завершить конфликт на Украине. В версии Зеленского, изложенной им в Telegram-канале, это выглядело чуть иначе: "настало время завершить" конфликт, а "Европа должна быть участником соответствующих процессов" урегулирования.

О том, что ЕС "продолжит играть активную роль, чтобы гарантировать долгий и справедливый мир" на Украине, по итогам телефонного разговора с Зеленским заявила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выглядело это довольно жалко, поскольку буквально перед этим представитель Еврокомиссии Анита Хоппер на брифинге в Брюсселе признала: ЕС "не запрашивал и не получал приглашения" для участия в российско-американском саммите, Еврокомиссия в переговорах России и США по Украине никак не участвует, а лишь "постоянно получает информацию от других европейских лидеров". А на вопрос об отношении к дипломатическим усилиям по урегулированию Хоппер прямо заявила: Евросоюз лишь "поддерживает любые меры давления на Россию для достижения мира" и "оказывает широкую помощь Украине, чтобы сделать ее сильнее на поле боя, что сделает ее сильнее и за столом переговоров".

Причины молчания

У весьма сдержанной и немногословной реакции Европы и Киева на известие о предстоящей встрече лидеров России и США может быть, на мой взгляд, три объяснения. Во-первых, европейцы и Зеленский были шокированы новостью и пребывают в растерянности. Им казалось, что все идет хорошо, американского президента удалось склонить к продолжению поставок оружия Киеву, пусть и за европейский счет. Более того, хозяин Белого дома заявил, что "разочарован Путиным", и пригрозил вторичными санкциями всем, кто покупает российскую нефть. А тут вдруг такой конфуз от папочки, как в припадке подобострастия назвал Трампа генсек НАТО Марк Рютте.

Во-вторых, если Москва и Вашингтон действительно ведут речь о "воздушном перемирии" либо какой-то иной форме деэскалации конфликта, то со стороны европейцев было бы крайне опрометчиво публично заявлять о своем несогласии. До этого они столько раз требовали от России согласиться на прекращение огня, что сейчас, когда Москва демонстрирует готовность к смягчению позиции, подобные заявления прозвучали бы крайним моветоном.

Наконец, возможен и третий вариант: на самом деле Белый дом ни Киеву, ни европейцам ничего толком не объяснил, а просто "папочка" дал "деткам" команду прикусить язычки, сидеть тихо и не влезать в дела больших дядей, занимающихся большой политикой. Токсичный Зеленский для американского президента давно уже не фигура, а досадная помеха. Что до европейцев, то и к ним Трамп относится пренебрежительно, особенно после того, как "прогнул" Евросоюз на сделку по пошлинам и закупкам американских энергоносителей.

Возможны провокации

Впрочем, видимая сдержанность Киева и европейских столиц вовсе не означает, что они подчинились Вашингтону и будут послушно исполнять его указания. Скорее наоборот, следует ожидать от них каких-то действий, направленных на срыв встречи лидеров России и США.

По словам источников с Украины, и сам Зеленский, и глава его офиса Андрей Ермак активно задействуют формальные и неформальные связи за рубежом, чтобы помешать планам Трампа договориться с Путиным. Одновременно перед Службой безопасности Украины поставлена задача организовать провокации, которые осложнили бы проведение российско-американской встречи в верхах. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, такая провокация может быть осуществлена в роддоме в Краматорске, где по соседству с врачами и пациентками разместились военнослужащие ВСУ и иностранные наемники. Спецслужбам ничего не стоит взорвать или обстрелять роддом, а потом свалить вину на Россию, как это произошло в Мариуполе в 2022 году.

Чтобы сорвать встречу Путина и Трампа, американские и европейские ястребы уже попытались через подконтрольные им СМИ представить дело так, будто американский лидер на самом деле предлагает трехстороннюю встречу с участием Зеленского. Или как вариант: называет встречу Путина с Зеленским в качестве предварительного условия своей встречи с российским лидером. Правда, этот номер не прошел: президент РФ спокойно подтвердил, что готов к встрече с Зеленским "при определенных условиях", до создания которых, "к сожалению, пока далеко". А Трамп, в свою очередь, публично заявил, что никаких условий нет и Путин "не должен" предварительно встречаться с Зеленским.

Если один маневр провалился, это не значит, что за ним не последует другой, поэтому Москве стоит быть настороже. Тем более что у покровителей Киева, которых, увы, немало еще по обе стороны Атлантики, остается такая опция, как срыв исполнения договоренностей. У европейцев в этом большой опыт — достаточно вспомнить Минские соглашения. Да и ту же тарифную сделку с Трампом Еврокомиссия уже пытается перевернуть с ног на голову: мол, сотни миллиардов, предложенные нами в качестве инвестиций и платы за американские энергоносители, — это всего лишь обещания, предположения, за которые мы не отвечаем. А вот установленные Трампом пошлины в размере 15% — это обязательство, которое надлежит исполнять.

Предупрежден — значит вооружен. Россия, разумеется, постарается использовать шанс на мирное урегулирование украинского конфликта, который предоставляет намеченная встреча Путина с Трампом. Но и чрезмерных надежд в Москве питать не станут. Как заметил на Валааме российский президент, разочарование от переговоров обычно связано с избыточными ожиданиями.

Лучше меньше, да лучше.