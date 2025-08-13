Криптовалюты против золота: кто кого?

Михаил Беляев — об общих чертах и принципиальных различиях желтого металла и виртуальных денег

В периоды экономической турбулентности и непредсказуемости капиталы ищут "тихие гавани", где можно переждать неспокойные времена. На протяжении практически всей истории в роли актива, гарантирующего сохранность, а во многих случаях даже приумножение средств, выступало золото. Этот металл был воплощением богатства, что не подвергалось сомнению.

Но времена меняются. Дошло дело и до сферы денег. Цифровизация и компьютеризация позволили создать виртуальные деньги — криптовалюту. И она, разрекламированная как "виртуальное золото" и валюта будущего, вступила в соперничество с золотом металлическим в качестве гаранта сохранности капиталов.

Маховик крипты

Сначала к малопонятному и к тому же неосязаемому продукту отнеслись с большим скепсисом, как, впрочем, в подавляющем большинстве случаев к новинкам. Но впоследствии, когда котировки криптовалют стали расти, отношение к ним изменилось. Причины удорожания виртуальных денежных единиц объяснялись просто. По большому счету, была всего одна: главная в экономике вообще, а в мире денег особенно. Мощная реклама преподносила виртуальные деньги как средство расчетов, которое не контролируется монетарными властями, из-за чего они завоевали популярность в кругах, предпочитавших оставаться в тени. Соответственно, спрос на них рос, а вслед за ним подрастали котировки (цены) криптовалют, число которых тоже росло (сейчас их несколько сотен, скроенных по одним лекалам). Но главной и самой популярной оставалась первая доступная для операций — биткоин.

А дальше история криптовалют — их флагмана биткоина — пошла по накатанному сценарию. Котировки неуклонно росли, что давало возможность заработать на этих инструментах, если купить подешевле, подождать и продать по более высокой цене. Таким образом был запущен самораскручивающийся процесс расширяющегося спроса и роста цен. Причем развивался он с такой скоростью, что по популярности потеснил золото.

Если оставить в стороне вопрос соперничества двух активов, то можно сказать, что установилось двоевластие. Цены на золото и котировки криптовалют изменялись практически параллельно, однонаправленно. Но в конце июля — начале августа 2025 года закономерность была нарушена. Золото дорожало, а биткоин и прочие криптовалюты пошли вниз. Если 25 июля за унцию золота давали $3 316,3, то 5 августа унция стоила $3 432,4, прибавив 3,4%. Практически в этот же отрезок времени котировки биткоина скатились со $118 896 за монету (27 июля) до $112 537 (зафиксированы 2 августа), что означало снижение на 5,5%. Расхождение заметное, а главное, нетипичное.

Статистический ряд не столь продолжителен, чтобы говорить о тенденции. Да и цена на золото топчется на месте (хотя некоторые эксперты предсказывают подорожание до $4,5 тыс. за унцию к концу года), в то время как биткоин восстановился и даже приблизился к рекордной июньской отметке в $123 тыс. за единицу ($122 045 11 августа). Но это, несомненно, повод задуматься над вопросом, чем все-таки золото отличается от криптовалюты и в чью пользу склонится чаша весов, если иметь в виду гарантии сохранности средств.

Криптовалюта — почти золото. Но только почти

Первая криптовалюта под названием "биткоин" (в вольном переводе — инфомонета) появилась 31 октября 2008 года. Тогда некто Сатоси Накамото (до сих пор доподлинно неизвестно, реальный это человек или псевдоним, за которым скрывается одиночка-изобретатель или группа программистов) объявил о запуске цифрового продукта. По его утверждению, его можно использовать в качестве средства платежа, минуя официальные финансовые учреждения, то есть банки. Главным достоинством объявлялась анонимность в проведении операций и освобождение от "банковского рабства", а заодно и от всех контролирующих органов, включая налоговые и наблюдающие за законностью происхождения средств.

Возможность извлекать прибыль, играя на возрастающей цене (котировке), привлекла не только тех, кому требовались анонимные расчеты, но и инвесторов, которые хотели просто заработать. Ряды сторонников и пользователей крипты стремительно росли. Тем более что в отличие от привычных игр с официальными валютами, котировки которых колебались в узких пределах и были труднопредсказуемыми, с криптовалютой было намного проще и надежнее — котировки только росли, причем хорошими темпами. Если в 2010 году за один биткоин платили полдоллара, то спустя всего год — уже $10.

Но была еще одна особенность — возможность "добывать" криптовалюту с помощью компьютерной программы. Стоит отметить, что на начальном этапе это делалось довольно просто, без особых требований к мощностям компьютера и с не слишком большим расходом электроэнергии. И все это в условиях отсутствия какого-либо контроля и регулирования! Как удержаться от сравнения с золотом?

Действительно, общее найти можно. И то и другое "добывается". Одно — киркой в шахте или с лотком у золотоносного ручья. Другое — с помощью компьютерных вычислений. Не лишенные остроумия творцы криптовалют назвали этот процесс "майнингом", что в переводе с английского и означает "горнодобыча".

Еще с золотом роднило то, что криптовалюта стала воплощением богатства. А как иначе? Цена актива растет, причем стремительно. Предсказания экспертов (на этапах становления процесса) относительно скорого обрушения рынка криптовалют, судя по всему, уже не реализуются. Сейчас он распух до $4 трлн, ряды владельцев криптовалют насчитывали в 2024 году более 560 млн человек, пополнившись за год на 142 млн. Такие конструкции не рушатся. Причем владельцы больших сумм в криптовалюте — люди далеко не бедные, а потому не склонные в панике сбрасывать активы, поэтому даже случающееся время от времени снижение котировок не вызывает лавинообразного обвала. Наоборот, тут же находятся покупатели подешевевших криптовалют, восстанавливая ценовой "статус кво".

Криптовалюты не обладают никакой самостоятельной ценностью, а вся их полезность заключается в способности приносить прибыль ловким дельцам. Больше ничего. Никакой пользы в материальном смысле — это не продовольствие, не топливо, не металлы. И вообще они базируются на рекламе и вере некоего сообщества (правда, многомиллионного) в преимущества виртуальных денег по сравнению с официальными денежными единицами. Психология в чистом виде. Основание, на котором держатся криптовалюты, шаткое.

А золото? Чем оно отличается от эфемерной криптомонеты в смысле пользы?

На первый взгляд, особенно ничем. Более половины добываемого металла потребляет ювелирная промышленность. Пользу в кольцах и брошках, конечно, усмотреть можно, но не первостепенную и преимущественно с точки зрения определенной части человечества. В зависимости от ситуации в мировой экономике около 15–20% уходит в хранилища центральных банков для пополнения резервов, и то только потому, что пока вера в металл непоколебима. И лишь по 10–15% идет в медицину, аэрокосмос, приборостроение. По большому счету "в дело" идет сравнительно немного, остальное потребляется потому, что "это же золото!". Тоже психология? С позиций логики — "да", с позиций экономики — не совсем. Точнее, совсем "нет".

Как золото стало золотом

С золотом человечество познакомилось довольно рано — оно встречалось в виде самородков, из которых можно было сделать что-нибудь полезное. Металл все-таки. Но довольно быстро научились добывать медь, выплавлять более твердую бронзу, а еще позже железо. Золото по деловым качествам им значительно уступало, но выигрывало в качестве украшения.

Звездный час желтого металла наступил, когда стала развиваться торговля. Потребовалось нечто, что могло играть роль средства расчетов. Эту роль в зависимости от обстоятельств играли скот, меха, оливковое масло, соляные пластинки и т.д. Но постепенно из мира товаров выделились благородные металлы — золото и серебро. И на них можно было выменять любой товар. Особенно на роль "всеобщего эквивалента" подходило золото: оно хорошо хранилось (в отличие, например, от масла), делилось на части без потери качества (в отличие от скота), в малом количестве содержалась большая стоимость (портабельность). А еще при всей редкости его продолжали добывать, поэтому можно было пополнять денежный оборот по мере расширения товарообмена и увеличения потребности в платежно-расчетных инструментах.

Но это в прошлые времена. А сейчас? Не пора ли уступить место прогрессивной криптовалюте? Как показывает практика, не пора. Первая причина — в определении стоимости (котировок). Котировки криптовалюты целиком и полностью зависят от спроса на нее, от доверия к ней (точнее, вере в нее) без каких-либо убедительных доказательств ее превосходных качеств. Рост котировок не в счет. Сегодня он есть — завтра нет. Не напрасно ведь появились стэйблкоины — разновидность криптомонет, которую можно разменять на реальный актив, чаще всего на то же золото, нефть. Иными словами, криптовалюта всем хороша, но с разменом на золото становится еще лучше.

Цена золота тоже иррациональна, основанная на вере в "золото". Но все-таки определенная часть (причем устойчивая) потребляется промышленностью — налицо экономическая опора. И даже с ювелирными изделиями не так просто. Вроде бы ценность неформализуемая. Однако формирование цены в этой области аналогично ценообразованию на предметы искусства — картины, фарфоровые статуэтки и даже такие неосязаемые формы, как балет, опера и театральные постановки. Вроде бы не зерно, не нефть, а спрос постоянно есть. Причем спрос на содержание предмета, а не потому, что его потом можно продать подороже. В этом коренное экономическое отличие одного от другого. Золото связано с реальной экономикой и имеет потребительскую ценность, способность удовлетворить определенную потребность человека — от материальной, вещественной до ментальной, эстетической, культурной. Криптовалюта лишена этих свойств.

Настоящее золото — это все-таки металл

Так заменит ли "валюта будущего" золото, в чем совершенно уверены специалисты в области цифровых технологий? Отчасти это уже произошло. В качестве инструмента расчетов и платежей золото заменили фиатные деньги (знаки, напечатанные на бумаге или отчеканенные из металлов попроще), обращающиеся сейчас преимущественно в безналичной форме. Очень близко к криптовалюте — главным образом неосязаемостью. Даже в международных расчетах золото не используют. Однако технические функции виртуальных денег не стоит путать с ролью гаранта сохранности средств.

Так, центральные банки, накапливая золотовалютные резервы, определенную их часть держат в металле. А в последнее время даже ее увеличили. Так, золотовалютные резервы Центрального банка России по состоянию на 1 марта 2025 года на 34,4% были представлены металлом, а центральные банки мира третий год подряд покупают более тысячи тонн золота.

Почему? Может быть, главные банки возглавляют представители "старой школы", не воспринимающие прогресс? Скорее наоборот. Просто они, в отличие от индивидуальных инвесторов, не могут рисковать сохранностью резервов. И в этом плане криптовалюта не идет ни в какое сравнение с металлом. Недавние сообщения о наращивании запасов в криптовалюте корпоративным сектором доказательством изменения тенденции служить не могут. Корпорации следуют логике инвесторов, надеясь на дальнейшее подорожание актива. Но один из экономических постулатов гласит: чем выше прибыль, тем выше риск.

Первое требование к резервам — формирование в надежных активах. Криптовалюта к ним не относится — и котировки скачут (хотя постоянно растут), и сами они никакой стоимостью не обладают. И это самое главное. Криптовалюта не более чем запись на счетах. Причем в цифровом формате, на компьютерных счетах. Можно устанавливать сколько угодно степеней защиты, но от блэкаута не застрахован никто, особенно в периоды климатической турбулентности. Правда, от таких рисков защита все-таки предусмотрена: записи не пропадут, но при отсутствии электроэнергии операции проводить будет невозможно.

Однако и этот риск не самый серьезный. Опаснее другое — деньги и желающие их присвоить появились одновременно. Сюжет с похищением золота из хранилища центрального банка в реальной жизни представить трудно, практически невозможно.

Взломать доступ к счетам тоже непросто. Но опытному хакеру (или группе) вполне под силу — если не так давно сообщалось о взломе даже информационной системы Пентагона. И на счетах в момент вместо приятных взору бухгалтера цифр разместятся унылые нолики. Причем провернуть такую операцию могут не любители-одиночки, а профессионалы, получившие задание от недружественных стран. И вот этот риск — вполне реальный по нынешним временам — решает дело в пользу "варварского пережитка прошлого". Причем решительно и бесповоротно.