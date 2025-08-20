Елена Кондратьева — о том, кто борется за президентское кресло и как это влияет на внутреннюю ситуацию и международные отношения

В Боливии 17 августа прошел первый тур выборов, который ознаменовал конец целой эпохи в истории страны.

Партия "Движение к социализму", правящая с 2006 года с перерывом на 2019–2020 годы, когда у власти из-за политического кризиса оказалась и.о. президента Жанин Аньес, осталась без шансов на победу. Во второй тур президентской схватки, который пройдет 19 октября, вышло два оппозиционера — центрист Родриго Пас, набравший около 32,14% голосов, и правый политик Хорхе Кирога, заручившийся поддержкой 26,81%. Бывший министр внутренних дел Карлос Эдуардо дель Кастильо, представлявший на выборах "Движение к социализму", набрал всего 3,16%.

Печальный конец, давший надежду

Правительство "Движения к социализму" долгое время было примером успешной левой модели развития страны. Когда в 2005 году Эво Моралес был избран первым президентом из числа коренных народов, его приход к власти стал символом борьбы за равенство. Под его руководством страна национализировала энергоресурсы, усилила социальные программы и провела масштабную перераспределительную политику. Миллионы боливийцев вышли из-за черты бедности, получили доступ к здравоохранению и образованию.

Но слабым местом модели оставалась зависимость от сырьевого экспорта. В последние годы Боливия стала продавать меньше газа как из-за истощения старых месторождений, так и из-за снижения спроса со стороны основных покупателей — Аргентины и Бразилии. Доходов от экспорта перестало хватать. В стране началась нехватка валюты и перебои с поставками топлива, которое государство закупает в соседних государствах. Инфляция с начала 2025 года по июль составила 16,92% — самый высокий показатель с 2008 года. При этом сильнее всего выросли цены на базовые продукты питания.

Ситуацию усугубил раскол в "Движении к социализму". Президент страны Луис Арсе пытался проводить осторожную экономическую либерализацию, открыв больше возможностей для частных инвестиций, в том числе в стратегически важной литиевой отрасли. Но прорыночный курс был воспринят как предательство сторонниками Моралеса. В итоге против предлагаемых правительством инициатив в парламенте голосовала не только оппозиция, но и депутаты и сенаторы самого "Движения к социализму".

Ко всему этому добавились акции протеста сторонников Моралеса, которые неделями блокировали трассы в разных регионах страны. Беспорядки не только приносили экономические убытки, но и сопровождались жертвами.

Арсе отказался от участия в выборах, очевидно понимая, что если у левых сил и остается надежда на сохранение власти, то это не он. Но этого для единства прогрессистского движения оказалось недостаточно: в качестве кандидатов зарегистрировалось сразу три действующих или бывших члена "Движения к социализму" — Карлос Эдуардо дель Кастильо с заведомо низким рейтингом, мэр города Эль-Альто Эва Копа и председатель Палаты сенаторов Андронико Родригес.

Последний гвоздь в гроб "Движения к социализму" на этих выборах вбил сам Моралес, который до последнего пытался добиться своей регистрации в качестве кандидата несмотря на то, что суд прямо запретил ему это делать из-за превышения количества президентских сроков. Он не стал выражать поддержку ни одному из кандидатов и призвал своих сторонников портить бюллетени. Согласно данным Высшего избирательного суда, недействительными на прошедшем голосовании были признаны 1 252 449 бюллетеней. Если бы из них хотя бы 940 760 избирателей проголосовали за Родригеса, он бы вышел во второй тур вместо Кироги. Однако в итоге левые силы в Боливии потеряли не только правительство, но и какое-либо заметное влияние в парламенте.

Победа умеренности

Родриго Пас, действующий сенатор, экс-мэр города Тариха и сын бывшего президента Хайме Паса, по опросам не входил в число лидеров предвыборной гонки. На первых местах с отрывом держались Кирога и предприниматель Самуэль Дориа Медина — оба набирали свыше 20%, в то время как у остальных кандидатов было менее 10%. Но было два фактора, которые оставляли открытым вопрос, кто же выйдет во второй тур, — высокий процент неопределившихся и сомнения в корректной репрезентативности опросов.

Ближе к выборам рейтинг Паса стал расти, хотя и оставался значительно ниже итоговых 32% голосов. По всей видимости, избирателей привлекла умеренность кандидата. Сам Пас, когда его спрашивают, ближе ли он к левому или правому спектру, категорически отвечает, что он центрист. Жители Боливии, судя по всему, увидели в нем возможность перемен (необходимость которых очевидна) без драматичных потрясений, которые бы могли означать потерю основных социальных завоеваний.

Свою программу Пас называет "капитализмом для всех". Он выступает за стимулирование роста путем внедрения программы доступных кредитов, а также снижения налогов и пошлин.

Кирога же, которому уже приходилось в течение года быть президентом Боливии в 2001–2002 годах, намерен провести жесткую корректировку госрасходов для сокращения дефицита бюджета и приватизацию госкомпаний. Он также выступает за обращение за кредитами к Международному валютному фонду (МВФ).

Свою поддержку Пасу уже выразил Дориа, который в первом туре занял третье место с 19,68%. И хотя это скорее формальность и не означает прямого перехода всех его избирателей к Пасу, можно предположить, что многие из них предпочтут именно его, поскольку предвыборная программа предпринимателя также больше тяготела к центру по сравнению с Кирогой. Избиратели Родригеса и дель Кастильо тоже вряд ли выберут экс-президента. Не исключено, что и часть тех, кто испортил бюллетень в первом туре, все же отдадут свой голос за Паса перед угрозой возвращения неолиберальной модели.

Далекий, но важный партнер

А что же нам до этого? Боливия от России находится более чем за 12 тыс. км, но долгое время оставалась важным партнером России в Южной Америке. В Эль-Альто в сотрудничестве с Росатомом создается инновационный Центр ядерных исследований и технологий, сочетающий передовые ядерные разработки, которые будут использоваться для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Так, в марте 2023 года Боливия начала производство первых радиофармпрепаратов на объектах центра.

С 1 января 2025 года страна приобрела статус государства — партнера БРИКС. Арсе и Моралес неоднократно бывали в России и выражали поддержку Москве, в том числе на международных площадках.

Как Кирога, так и Пас критиковали внешнюю политику правительства "Движения к социализму". Они обвиняли Арсе и Моралеса в том, что они якобы "изолировали страну" на международной арене. Изоляцией политики, по всей видимости, считают не очень теплые отношения Боливии с США. C 2008 года, когда Моралес выслал из страны американского посла, интересы Вашингтона в стране представляет поверенный в делах. Кирога и Пас считают необходимым восстановить отношения с США.

Безусловно, вне зависимости от итогов выборов, Боливию ждет разворот во внешней политике — как минимум в отношении Кубы, Венесуэлы и Ирана, которые являются партнерами действующего правительства. Но можно ожидать, что будущий президент сохранит конструктивный подход в связях с другими странами. Кирога допускал возможность пересмотра участия Боливии в БРИКС, но в то же время подчеркивал интерес к развитию связей с Китаем и Индией. Пас также заявлял о важности отношений с КНР, хотя и называет среди своих приоритетов развитие контактов с соседними странами.

Тем не менее не исключено, что с приходом новой администрации могут возникнуть проблемы с литиевыми контрактами, которые боливийская государственная компания YLB подписала с китайскими CBC и Citic Guoan и дочерней структурой Росатома Uranium One. Российский проект предполагает строительство промышленного комплекса, рассчитанного на выпуск до 14 тыс. тонн карбоната лития в год. Власти Боливии ожидают, что инвестиции в проект составят $970 млн.

Оба контракта пока не были ратифицированы парламентом. У действующего состава еще есть время до ноября, однако всего несколько дней назад Кирога заявил, что, если они будут одобрены сейчас, он их в случае победы аннулирует. Пас, выступающий за децентрализацию, тоже может предложить пересмотреть контракты ради вовлечения в их одобрение властей и жителей департамента Потоси, где расположены месторождения лития.

Турбулентные времена

Кто бы ни победил на выборах 19 октября, он унаследует страну в непростой ситуации.

Боливия нуждается в срочной финансовой стабилизации и восстановлении доверия инвесторов. При этом народного мандата на радикальные реформы у будущего президента, вероятно, не будет.

Не стоит забывать и про Моралеса, который уже показал, что может быть дестабилизирующим фактором. У него остается высокий мобилизационный потенциал, особенно в сельских регионах. При этом в отношении Моралеса действует ордер на арест по делу о торговле людьми. Не исключено, что при попытке задержания ответ его сторонников может принести хаос на улицы.