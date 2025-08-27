Первый юбилей "Тавриды": каковы приоритеты развития российских дорог

Игорь Моржаретто — о том, чем примечательна крымская автотрассе А-291 и какие проекты трасс ударными темпами воплощают в РФ

Так уж сложилось, что юбилеи (а тем более рядовые дни рождения) у автомобильных дорог отмечают редко. Хотя у большинства федеральных трасс есть даже свои имена. Просто точную дату рождения установить сложно. Например, от какого года (даже не дня!) считать рождение трассы М-10 "Россия", она же Москва — Санкт-Петербург? От 1703 года — основания новой столицы? Или все же от указа Петра I 1710 года о начале строительства дороги? Или от 1958 года, когда трассу полностью заасфальтировали?

В современных реалиях здесь проще. Так, известно, что движение по главной транспортной артерии Крыма — автотрассе А-291 "Таврида" — президент России открыл 27 августа 2020 года. Тогда Владимир Путин вместе с дорожниками лично за рулем автомобиля проехал по трассе. Поэтому 27 августа 2025 года отмечается первый юбилей магистрали.

Хотя история ее началась, конечно, гораздо раньше.

Важная "параллель"

Направление с востока на запад полуострова было важнейшим во все века. Именно по этой "параллели" перемещались на лошадях скифы и греки, возили товары генуэзцы и подданные крымского хана. По ней проехала Екатерина II с зарубежными дипломатами в 1787 году, по сути открывая (для себя и для них) новые российские земли. В 30-х годах ХIХ века открыли регулярное сообщение на дилижансах от Керчи до Симферополя и Севастополя, но современная (на тот период) асфальтовая дорога появилась только в 60-е годы ХХ века.

Почему трасса получила такое имя Тавридой в Российской империи называли прилегающие с севера к Крыму плодородные земли Таврической губернии с городами Бердянск, Геническ, Мелитополь и так далее. И сам Крымский полуостров так именовался вплоть до 20-х годов ХХ века. Помните, титул князя — Потемкин-Таврический? Это его императрица так отметила за присоединение южных земель. Но изначально Тавридой, или Таврикой, Крым называли древние греки. По одной из версий, название произошло от мифического народа — тавров, которые когда-то жили на полуострове. По другой — "тавр" в переводе с греческого означает "бык". Культ этого животного у местных жителей мог лечь в основу названия местности. Но в любом случае, согласитесь, красивое название для магистрали. Показать ещё

После воссоединения Крыма с Россией стало понятно, что дорожная сеть нового региона нуждается в обновлении. Точнее, в полной реконструкции. И "хребтом" новой сети должна была стать скоростная автострада Керчь — Симферополь — Севастополь.

10 лет назад движение транспорта от Керчи до Севастополя шло по двухполосной, весьма разбитой автомобильной дороге, где средняя скорость движения составляла 40–50 км/ч. На путь из одного конца полуострова до другого порой приходилось тратить целый день.

Проложить новую магистраль решили (где это возможно) вдали от населенных пунктов, хотя часть трассы прошла по старой дороге, в том числе по которой ехала Екатерина II (это отрезок от Симферополя до Бахчисарая). Но большая часть трассы построена заново, причем в очень сложных условиях.

Сооружать главную транспортную артерию Крыма начали в 2017 году. Работа шла в несколько этапов. Трудились над магистралью более 5,5 тыс. специалистов со всей России.

Что же представляет собой эта автомагистраль

Трасса "Таврида" А-291 сегодня — это главная транспортная артерия Крыма протяженностью 256 км: Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Она пересекает полуостров в самой широкой части и соединяет крупнейшие населенные пункты республики. У шоссе также есть еще ответвление Симферополь — Евпатория — Мирный. Вся трасса имеет четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления; здесь нет одноуровневых пересечений с другими автодорогами. В составе трассы — 19 многоуровневых транспортных развязок, 123 путепровода, 96 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), 30 надземных пешеходных переходов. Разрешенная скорость движения — 90–110 км/час. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей в сутки. Причем проезд — бесплатный. На всем протяжении трассы установлено несколько десятков камер наблюдения, которые фиксируют нарушения правил ПДД.

В целом инфраструктура на трассе уже хорошо развита — АЗС, придорожных кафе, столовых и оборудованных мест, где можно отдохнуть, вполне достаточно. Правда, привычных в РФ сетевых автозаправок тут нет, цена топлива чуть выше, чем, например, в соседнем Краснодарском крае.

Необычные находки При проведении земляных работ на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма была обнаружена уникальная карстовая пещера длиной более километра. Ее исследовали разного рода специалисты — спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники; среди прочего найдены останки древних хищников и других животных, среди которых саблезубые тигры, пещерные медведи, коты, гиены и волки. Затем решили открыть туристический маршрут в пещеру, которая получила название в честь трассы — "Таврида". Экскурсии проводятся с июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен, для чего использовали археологические находки со всего полуострова и реконструировали наскальную живопись, которой более 40 тыс. лет. Тем временем в октябре 2018 года сибирские археологи в склепе кургана Сары-Су-1 нашли могилу скифских воинов. В ней находилась амфора из греческой колонии с клеймом, по которому эксперты установили период ее изготовления — 340–336 год до н.э. И это еще не все: на Мекензиевых горах было обнаружено неизвестное ранее городище позднескифского времени с небольшой каменной крепостью в центре и комплексом поселений вокруг. А в мае 2021 года археологи обнаружили еще одно поселение бронзового века с артефактами, возраст которых составляет более 3,5 тыс. лет. Показать ещё

После введения в эксплуатацию Крымского моста трасса стала главным маршрутом, соединяющим полуостров с Краснодарским краем и всей Россией. А путь от Керчи до Севастополя, который когда-то занимал несколько дней на повозке, теперь с легкостью преодолевается за 2,5 часа. И только за первый год (с 2020-го по 2021-й), по данным Росавтодора, по "Тавриде" проехало порядка 5,5 млн машин. А за пять лет — более 27 млн автомобилей.

Дорога продолжает развиваться. В Крыму до 2030 года планируется построить четыре съезда с трассы к морю (в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя). А в ближайших планах Росавтодора — устроить освещение с использованием энергосберегающих систем на всем протяжении магистрали (пока освещение есть на 169 км).

Кстати, "Таврида" теперь — не только отличная современная дорога, а часть скоростного маршрута от Санкт-Петербурга до Севастополя. Если ехать по М-11 "Нева", обогнуть столицу по ЦКАД, затем по М-4 "Дон", Западному скоростному обходу Краснодара, новому дублеру трассы А-289, то до самого Крымского моста ни одного светофора не встречается! А дальше — красавец-мост и скоростная магистраль А-291. Весь маршрут — 2,6 тыс. км — можно проехать за 26–27 часов. Не нарушая правил дорожного движения!

Новые горизонты России

Надо сказать, что в последние десятилетия темпы дорожного строительства по всей стране только нарастали — с каждым годом. Так, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков даже подсчитал, что, по данным за 2024 год, в РФ строилось 6,5 км дорог ежедневно. А всего с 2019 года Росавтодор построил и реконструировал 150 тыс. км автомобильных дорог; уложили более 1 млрд кв. м асфальта. Продолжается развитие опорной сети; в городских агломерациях 85% дорог поддерживается в нормативном состоянии; по региональным дорогам стоит задача: к 2036 году довести этот показатель до 60%.

Есть куда стремиться, и не буду говорить про масштабы страны, работа, очевидно, ведется.

В 2025 году запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту (в том числе и капитальному) свыше 26 тыс. км дорожной сети. Причем идет формирование новых транспортных связей, которые уже через пару лет кардинально изменят карту передвижений по стране.

Важнейшая задача, которую поставил президент России, — строительство обходов 50 городов, чтобы вывести транзитный трафик за пределы населенных пунктов. В рамках коридора "Север — Юг" идут работы на обходах Волгограда, Махачкалы, Астрахани, Дербента и Хасавюрта. Это — часть масштабного международного маршрута, который соединит Россию, Иран и Индию. В числе других приоритетных проектов на ближайшую пятилетку — реконструкция участков трасс Р‑217 "Кавказ", М‑7 "Волга", Р‑132 "Золотое кольцо", А‑370 "Уссури", Р‑255 "Сибирь", М‑2 "Крым" (северный подъезд к Туле), Р‑298 (Курск — Воронеж). Предстоит построить второй мостовой переход через Обь в районе Сургута.

Продолжается и создание скоростной опорной транспортной сети. Летом этого года, со сдачей участка Дюртюли — Ачит, завершено строительства трассы М‑12 "Восток" от Москвы до Екатеринбурга (1800 км!) — в следующем году магистраль продлят до Тюмени. На юге идет масштабная реконструкция трассы М‑4 "Дон" — увеличивается количество полос, обновляется покрытие, строятся новые развязки. Это особенно важно, потому что М‑4 — главный коридор к Черноморскому побережью. Особое внимание — к строительству новой скоростной магистрали, которая соединит трассу М-4 "Дон" и Сочи. Уже полным ходом идет сооружение первого участка — обхода Адлера. Новая трасса в перспективе должна снять транспортную нагрузку с города (и существующей дороги А-147), серьезно ускорить проезд из Центральной России к главному нашему курорту.

В Подмосковье достраивают две очередные развязки Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с вылетными магистралями из столицы. Эта трасса здорово разгрузила Московский транспортный узел и обеспечила удобное сообщение между регионами. Также продолжается модернизация трасс М‑1 "Беларусь" и М-3 "Украина". В этом и следующем году участки в Московской и Калужской областях расширят, появятся новые развязки, скорость и пропускная способность повысятся. И, к примеру, от Москвы до Калуги можно будет буквально долететь за неполных два часа!

Как сказал мне председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, "в истории современной России еще не строили так много новых магистралей". А приоритеты сейчас выбраны такие: новые глобальные проекты не начинать, а качественно закончить то, что уже строится (например, М-12 или скоростную дорогу на Сочи). Расширять "узкие места" на самых востребованных направлениях, в частности — за счет строительства обходов крупнейших городов. Улучшить содержание всех важнейших трасс, довести их (как минимум) до нормативного состояния. Заниматься инфраструктурой: например, созданием современных многофункциональных зон, где можно не только заправиться, но и пообедать, отдохнуть, постирать одежду и даже комфортно выгулять собаку. Таких зон становится все больше. И это, как мне кажется, очень правильное направление.