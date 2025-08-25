Михаил Беляев — о том, почему США и СССР, Россия никогда не имели широкоразвитых экономических связей и что сейчас способно это изменить

Похоже, встреча лидеров России и США в Анкоридже вывела отношения двух великих держав из замороженного состояния и дала реальные надежды на продолжение диалога. Не в последнюю очередь — по экономической тематике.

"Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится взаимодействие и в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Судя по сообщениям СМИ, к взаимовыгодным контактам готов и президент США.

Торговля — только начало

Базовой формой экономических отношений выступает обмен товарами. Однако в настоящее время товарная торговля между РФ и США поддерживается на минимальном (по сравнению с промышленным потенциалом) уровне. Общий объем торговли двух стран по итогам января — июня 2025 года составил $2,8 млрд, из них $2,5 млрд — импорт товаров из России. При этом за последнее десятилетие объемы сократились в разы — так, в первом полугодии 2015-го наторговали на $12,8 млрд. Поставки товаров из России в США упали в 3,6 раза (с $8,9 млрд), а из США в Россию — в 13,8 раза (с $3,9 млрд).

Санкции в такой скромной статистике "виноваты" лишь отчасти. Торговля между США и Россией (а ранее СССР) исторически не отличалась масштабностью. Так, в экономически успешные 1980-е доля США во внешнеторговом обороте СССР оставалась в пределах 1,5–2,0 % или 0,14 % ВНП (в то время рассчитывался валовой национальный продукт).

И дело здесь не в политическом противостоянии двух государств.

Во внешней торговле политический аспект, безусловно, важен, но основную роль играет хозяйственная потребность во взаимных поставках товаров. Просто структуры экономик США и России/СССР, как двух крупных и индустриально развитых держав, аналогичны.

Поэтому для бурного роста именно товарного обмена в ближайшей перспективе оснований, на мой взгляд, немного. Конечно, в ближайшее время не исключены динамичные темпы, поскольку стартуют с крайне низкой отметки. Так, по сравнению с первым полугодием 2024-го общий товарооборот за этот же период 2025-го уже возрос на 31,3%. Но с уверенностью, думаю, пока можно прогнозировать лишь достижение "досанкционных" объемов.

Однако в более долгосрочном аспекте есть перспективы.

Экономика движется в направлении интеллектуальной и цифровой составляющей, а у России в этой области есть немалый (и признанный в мире) задел. Мы сильны в научных разработках, но проявляем некоторую пассивность в рыночной реализации. Объединение усилий с хватким американским бизнесом открыло бы перспективы с взаимовыгодными результатами. Дополнительные возможности обнажатся, если США удастся передислоцировать реальное производство на свою территорию. То есть наличие материального производства создает почву для активизации обмена продукцией.

Взаимодействие в области инвестиций считаются более высоким этапом экономических отношений. При этом особенно интересны именно производительные, а не финансовые вложения, обмен технологиями, реализация совместных проектов с привлечением масштабных капиталов, которыми располагает американский бизнес. В области инвестиций важно иметь в виду, что с позиций государства, макроэкономики стимулирующее воздействие притока капитала начинается с первого затраченного на проект рубля или доллара. Ведь для строительства требуются конструкционные материалы и оборудование. Поставщики, получив заказ, активизируют производство и расширяют рабочие места, внося вклад в ВВП.

Арктика поможет

Высокий интерес представляет арктическая зона, освоение которой актуально для обеих сторон. Дальнейшее хозяйственное развитие и Россия, и США во многом связывают с заполярными месторождениями.

В плане перспектив освоения ресурсов внимание привлекает Аляска. Основным источником дохода штата остаются добыча нефти и газа. По данным Управления энергетической информации (подразделение Министерства энергетики США), доказанные запасы черного золота там составляют почти 3,4 млрд баррелей (четвертое место в стране), добыча нефти в 2024 году составляла в среднем 421 тыс. баррелей в сутки (пятое место). Доказанные запасы газа оцениваются в 3,539 трлн куб. м (второе место в стране), добыча газа в 2024 году составила 99,1 млрд куб. м (пятое место). Высока вероятность, что в области извлечения энергетических ресурсов Америке потребуется участие РФ, поскольку мы обладаем высокоэффективными технологиями и оборудованием, материалами с уникальными свойствами, необходимыми для разработки месторождений в условиях экстремальных климатических условий.

И неожиданный аспект. Аляска обладает вполне продуктивным аграрным производством. Обычно Север ассоциируется с оленьими стадами и с рыболовством, но в животноводческом комплексе там выращивают крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу, получают молоко и куриные яйца. Работают перерабатывающие продукцию животноводства заводы. Представлено и растениеводство. Речь не об оранжерейном хозяйстве, а о производстве на открытом грунте — ведутся поставки на рынки штата различных овощей, фруктов (в основном яблок) и ягод. Короткий вегетационный период компенсируется длинными световыми днями, в течение которых овощи растут практически непрерывно и достигают гигантских размеров, обеспечивая урожай. Освоение этого опыта РФ может снизить остроту проблемы "северного завоза" — дорогостоящего и вздувающего потребительские цены.

Помимо производственного сегмента, неизбежно предстоит взаимодействовать в вопросах экологии, поскольку хозяйственная активность будет вестись в соседних регионах, а северная природа особенно уязвима перед технологическим вторжением и антропологическим воздействием. Охрана окружающей среды — это огромное поле сотрудничества в области технологий, научных исследований, финансов, реализации природоохранных проектов, утилизации отходов. Иными словами, без совместных действий не обойтись.

Севморпуть — не только транспортный маршрут

Трудно переоценить роль Северного морского пути в качестве объекта взаимного интереса. Значение этого маршрута для России хорошо известно. Масштабные и многовекторные работы по его освоению, инвестиции выступают локомотивом хозяйственного развития страны в целом и Арктики в частности, поскольку создают возможности для вывоза продукции на азиатские, европейские и внутренние рынки сбыта.

В освоении Северного морского пути в не меньшей степени заинтересованы и американские бизнесмены. Для них европейский рынок — традиционный торговый плацдарм. В контексте тарифной войны, направленной на выравнивание сальдо американского торгового баланса, он приобретает особое значение. Ведь Америке придется наращивать экспорт продукции и без российских услуг по доставке грузов, на мой взгляд, тут не обойтись — маршрут проходит в наших территориальных водах, придется пользоваться нашими портами, ледокольной проводкой, лоцманскими услугами.

Финансовые "санкции" придется демонтировать?

Для развития экономических связей необходимо урегулировать проблему односторонних санкций. Между тем рассчитывать на их демонтаж не стоит. С торговыми ограничениями со стороны коллективного запада российская экономика сталкивается в течение всего послевоенного периода.

Уже в 1948 году Минторг США ограничил экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и страны Восточной Европы, а в 1949 году закрепил эти положения в "Законе об экспортном контроле". В 1951 году "Закон об оборонной взаимопомощи и контроле" отменил сотрудничество, налаженное в период Второй мировой войны.

С 1949 по 1994 год действовал Координационный комитет по экспортному контролю-международной организации для многостороннего контроля над экспортом в СССР (КОКОМ). В декабре 1996 года три десятка стран состряпали Вассенаарское соглашение по технологиям "двойного назначения", к которым отнесли вычислительную технику, специальные материалы и их обработку, электронику. А еще была поправка Джексона — Вэника 1974 года — отменила принцип наибольшего благоприятствования в торговле, введено "зерновое эмбарго" в связи с афганскими событиями и пауза в авиасообщении с 1981 по 1986 год. И это далеко не полный список, приведенный лишь для того, чтобы проиллюстрировать системный и устойчивый характер ограничений.

Рассчитывать на отмену ограничений не стоит не только по идеологическим соображениям или под предлогом национальной безопасности. Американская сторона ничего в ущерб себе не предпринимает. Заокеанские политики вывели за скобки аэрокосмические контакты, товары гуманитарного назначения, а также необходимые для их промышленности минералы и урановое топливо. Остальное не вызывает у США особого интереса, а значит, и об отмене санкций они задумываться не будут.

Но это торговле не препятствует. Повторюсь, российская экономика, во-первых, к "санкционному" режиму адаптировалась, а во-вторых, та продукция, которая является предметом торговли, и так не затронута ни рестрикциями, ни повышенными тарифами.

Хотя в сфере финансов устранение ограничений необходимо. Корреспондентские отношения банков позволяют осуществлять расчеты и платежи даже в условиях санкций, но, когда речь идет о взаимовыгодных двусторонних отношениях, такое положение неприемлемо. Банки должны иметь прямые связи.

В рамки сбалансированных экономических отношений также не вписывается запрет на операции с национальной валютой США. Вообще-то доллар для расчетов никогда не был обязательным, а сейчас тем более — страны все шире используют национальные валюты. Но в расчетах с США доллары как национальная валюта необходимы.

Кроме того, возобновление обмена долларов на рубли на валютной бирже обеспечивает более адекватное установление курсового соотношения валютной пары "доллар — рубль", поскольку основывается на реальных экспортно-импортных сделках. Нынешний способ установления курса доллара к рублю дает несколько искаженный результат и мало подходит для внешней торговли.

Еще один важный вопрос — разблокировка пиратским образом замороженных активов. По данным Минфина США, общая стоимость заблокированных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд. Формально подавляющая часть российских денег застряла в европейских финансовых структурах. Но каждому понятно, что США могут (и должны) сказать свое веское слово, если хотят развития отношений. На мой взгляд, это дело не только принципа. РФ наконец вернет средства, которые сможет использовать по своему усмотрению. А западноевропейские финансовые структуры (что немаловажно) лишатся ресурсов, на основании которых они получают доходы, направляемые на поддержку Украины. Европейский союз только за первые семь месяцев 2025 года перевел Украине порядка €10,1 млрд, "заработанных" от использования замороженных активов Центрального банка России.

В целом же перспективы взаимовыгодных экономических отношений РФ и США фактически безграничны. Первый шаг в их реализации, на мой взгляд, сделан, и есть все основания для того, чтобы потенциал двух стран был использован в полной мере.